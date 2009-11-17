В рамках программы «Политическое будущее звезд украинского политикума» в пресс-центре «Главреда» состоялась пресс-конференция, посвященная перспективам самого молодого и, до некоторого времени, самого успешного персонажа украинской политики – Арсения Яценюка.

Своими мыслями по этому поводу с «Главредом» поделились: руководитель Центра социальных исследований «София» Андрей Ермолаев и руководитель Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.



Яценюк метит не в президенты, а в премьер-министры?



Владимир Фесенко: «В настоящий момент шансов даже не на то, чтобы стать президентом, а даже на то, чтобы выйти во второй тур президентских выборов, у Арсения Петровича меньше, чем было, например, весной. Однако это не перечеркивает его политические перспективы и его политических шансов на будущее. Есть даже такая точка зрения, что настоящая цель Арсения Яценюка на этих выборах - не столько должность президента, сколько должность премьер-министра. Я думаю, что все же, задание-максимум - побороться за президентское кресло - у команды Яценюка было. Другое дело, что в настоящий момент шансов на это действительно мало».

«Не думаю, что шансы Яценюка стать премьер-министром высоки именно в настоящий момент. Потому что, в действительности, ни Тимошенко, ни Янукович не заинтересованы в том, чтобы премьер-министром стал человек достаточно самостоятельный, который заботится о собственной политической перспективе, который на должности премьер-министра будет заботиться о том, чтобы его политическая сила приобрела статус одного из влиятельных игроков в следующем составе парламента. Это не нужно ни Тимошенко и, думаю, не очень нужно Януковичу. И потому, если будут договариваться, то могут что-то пообещать, но не факт, что потом выполнят эти обещания».



Яценюк может стать «погасшей звездой»



Владимир Фесенко: «От чего зависит будущее Яценюка? Думаю, от нескольких факторов. Первый фактор очевиден - это его результат в первом туре президентских выборов. Если он остается на третьем месте, если его результат в первом туре выборов будет достаточно высоким, хотя бы не менее 8-9%, а еще лучше, если результат больше 10%, тогда он получит статус, хотя бы на ближайшее будущее, третьего игрока. И тогда с ним будут заигрывать оба фаворита президентских выборов и, возможно, предлагать должность премьера. Если же результат в первом туре президентских выборов будет не очень высоким, близким к 5% или меньшим, тогда шансы и перспектива сохранятся. Думаю, будут инвесторы, но когда есть негативная динамика, то интерес инвесторов падает, и тогда он переходит в статус угасающей звезды, которая уже теряет свою перспективу. Я думаю, что это наиболее нежелательный вариант для Арсения Петровича. Как будут дальше развиваться события и его рейтинговая ситуация, увидим».

Еще несколько факторов, которые также могут повлиять на его последующую судьбу, - с кем и на каких условиях он договорится - с Януковичем, или с Тимошенко. Более популярной является версия, что он будет договариваться с Януковичем. Хотя я не исключаю, что с ним будет договариваться и команда Тимошенко. Здесь для Арсения Петровича будет важно переступить через определенные обиды, определенное негативное отношение к Юлии Владимировне, которое у него сформировалось за последний год и особенно за последние месяцы. Если это удастся, если он договорится с Тимошенко, тогда он может вернуться в «постпомаранчевый» лагерь и, возможно, даже возобновиться как представитель именно «постпомаранчевого» электората. Если он будет договариваться с Януковичем, то в данном случае многое будет зависеть от того, как это будет. Если публично, то это может перечеркнуть его карьеру как политического игрока. Думаю, что он сам это понимает, если такие договоренности будут, то, скорее всего, они будут не публичными. И результатом таких договоренностей будет просто отказ поддерживать кого-то из кандидатов во втором туре президентских выборов. Возможно, он может призывать голосовать против обоих кандидатов. Так или иначе, это также может способствовать повышению шансов Януковича».

«Думаю, что карьера Арсения Петровича также в значительной мере будет зависеть от того, где он будет и в каком статусе после президентских выборов. Если в оппозиции, то, опять-таки, это будет новый опыт для Арсения Яценюка, в настоящей оппозиции он еще не был. Здесь нужно проявлять немного другие политические качества, чем сейчас во время президентской гонки или на должности спикера Верховной Рады. Если он овладеет и этой сферой политической деятельности, то тогда у него может сохраниться перспектива. Если же это будет тяжелым испытанием для него и его политических спонсоров, то тогда также это может негативно повлиять на его последующую политическую карьеру.

Думаю, что наилучшим вариантом для Арсения Петровича на перспективу может быть возвращение в исполнительную власть. Здесь, как опытный, как удачный, достаточно эффективный менеджер, он сможет вернуть к себе внимание средств массовой информации, общественности, и может возобновиться как политик. Потому что в стране существует кадровый голод. Как раз на высоких административных должностях Арсений Яценюк может сохранить для себя политическую перспективу».



Яценюку важно не повторить судьбу Луценко



Владимир Фесенко: «Когда у того или другого человека реализуется модель быстрого политического старта, когда он уже в молодые годы достигает высоких должностей, это не всегда хорошо. Лучше постепенно идти по ступеням политической и административной карьеры. Мы знаем много примеров, когда человек уже в молодые годы имел высокие должности, а затем начинался определенный упадок - политический и административный. Есть также примеры, когда политическая звезда быстро появлялась на нашем небосклоне, а затем так же быстро угасала. Такой риск есть и перед Арсением Петровичем.

В настоящий момент для Арсения Петровича определенным примером для «неподражания» является политическая судьба Юрия Луценко, который еще два-три года назад считался главный звездой нового поколения. Сейчас таких оценок относительно Луценко мы не слышим. В настоящий момент он, напротив, заботится о том, чтобы выжить, политически сохраниться. Но ищет продолжения своей политической карьеры в другой команде, скорее всего, в команде Юлии Тимошенко. Для Яценюка сейчас также тяжелая дилемма: в настоящий момент нужно сделать определенную «работу над ошибками» последних месяцев, ошибками избирательной кампании, и подумать о том, чтобы на будущее быть самостоятельным политическим игроком, а не думать о том, как выжить, возможно, в чужой команде».



«Фронт перемен» оказался обычным блиндажом одного бойца



Андрей Ермолаев: «По законам небесных тел, яркие звезды превращаются либо в красных карликов, либо в черные дыры. Такова трагедия некоторых небесных тел, и политики - не исключение.

Главная проблема Яценюка состоит в том, что он действительно стал политическим игроком, но не превратился в политическую силу. Политик способен превратить и себя, и свою команду в политическую силу тогда, когда он в состоянии четко отразить наиболее прогрессивные и актуальные интересы и проблемы наиболее активных социальных сил. Тогда он становится на гребне волны, и способен выступить уже не просто как политический игрок, а и как политический национальный лидер.

Арсений Яценюк, ворвавшись в большую политику благодаря стремительной, знаковой карьере, нашел много ключевых позиций в политической власти. Достаточно вспомнить его деятельность на посту министра иностранных дел - одна из самых интересных, фокусных позиций в исполнительной власти. Затем спикерство от имени президентской команды.

Но после того как он занялся самостоятельной политической карьерой, очень быстро проявилась некоторая неадекватность его позиций, его интересов и тех процессов, которые реально происходят в обществе. Например, Арсений Яценюк многими воспринимался как рафинированный Ющенко, Ющенко без неизвестного прошлого, Ющенко без ошибок. Он по всем параметрам подпадал под условные представления о новом поколении в политике, которое, с одной стороны, имеет хорошее образование, некий политический драйв, хорошие организаторские способности, а с другой стороны не обременено практиками, обязательствами, темными историями украинского младо-капитализма и способного действительно взять на себя роль новых модернистов.

Избиратель очень долго следил за тем, способен ли Арсений Яценюк кого-то повести за собой. Но уже первые полгода его активной паблисити показали, что его фронт это на самом деле блиндаж, в котором только один боец и рядом несколько автоматчиков. Это было хорошо заметно и, наверное, это была одна из первых причин, по которым избиратель начал разочаровываться в потенциале Арсения Яценюка как лидера».



Яценюк выпрыгнул из сюжета и оказался непонятым



Андрей Ермолаев: «Яценюк сделал очень серьезную ошибку, когда начал приспосабливаться к политическому процессу. Это начало отражаться в его взглядах, в его определенной политической эклектике. У Яценюка была достаточно четкая электоральная ниша. Он действительно собирал симпатии в тех социальных средах, где избиратель еще сохранял свои надежды на «помаранчевую» победу, но разочаровался в старых вождях, и был готов поддержать новое поколение, которое казалось более последовательным.

В этом смысле Яценюк переиграл сам себя. Он начал устанавливать легенду некоего универсального политического игрока, который может понравиться всем, он выпрыгнул из сюжета, он оказался просто неинтересным и непонятным. Яценюк при яркости характера, прекрасных дискуссионных способностях, оказался не в состоянии навязать в политической дискуссии свою повестку. Все, что звучит из его уст, и из уст его коллег остается вне игры.

«Фронт перемен» не стал движением, а электорат Яценюка остается не мобилизованным идеологическим, а скорее, симпатическим, то есть тем, который голосует, но занимает осторожно нейтральную позицию».



Амбициозный игрок-одиночка останется в политике, но серьезный политический торг – не для него



Андрей Ермолаев: «В отношении будущего - я думаю, что очень серьезно будут сказываться личная амбициозность и экзистенциальная агрессивность Яценюка. У него очень много жизненной энергии, он хочет новых побед. Поэтому в политике, конечно же, он останется.

Вместе с тем, шанс на серьезные политические торги он потерял. Прежде всего, потому что в нем его главные конкуренты, конкуренты-лидеры, не видят серьезной угрозы. Опять же, именно потому, что он не смог стать лидером политической силы, а остался политическим игроком-одиночкой. Там не с кем договариваться, кроме него самого и его ближайшего окружения.

Во-вторых, любой победитель на будущих президентских выборах будет вынужден, прежде всего, думать об общей конфигурации элит. И в этой связи Арсений Яценюк не является аргументом, он не стал серьезным фактором связи элит, он остался одиночкой, которого можно использовать с имиджевой целью, с целью выстраивания какой-то перспективной конфигурации, но он не является несущим элементом нынешних конструкций межэлитных, бизнесовых и политических отношений.

Я не исключаю, что через четыре-пять лет, возможно, самой интересной и перспективной будет пара Арсений Яценюк и Сергей Тигипко. Но для этого и Яценюку, и Тигипко, который тоже остается политиком-фермером с теми же проблемам, что и у Яценюка, нужно доказать, что они не случайно в этой политике, что они не просто очередные звезды, которые загорелись на телешоу и создали свою карьеру только благодаря поддержке своих прошлых патронов, а что они действительно способны стать во главе новых прогрессивных социальных движений и оформить это в новой политической конфигурации, как архитекторы новой политической архитектуры Украины. Тогда у этих политиков есть шанс действительно в следующей пятилетке быть одними из наиболее ярких политических фаворитов».



Яценюк – молодой Тигипко, Тигипко – немножко постаревший Яценюк



Андрей Ермолаев: «Мы сравниваем их по совершенно формальным, условным характеристикам новизны в политике, личных амбиций и условно новому поколению, хотя на самом деле Тигипко и Яценюк – это разные поколения. Тигипко – это пятидесятилетние, это то поколение политиков и бизнесменов, которое в свое время было призвано в качестве инструмента модернизации старой номенклатурной власти.

На самом деле, еще в 2003-2004 году Тигипко входил в пятерку самых влиятельных политиков этой страны – он руководил Национальным банком, он прошел школу вице-премьерства. И по формальным, и по неформальным признакам это была очень влиятельная фигура того режима, в отличие от Арсения Яценюка, который сделал стремительную карьеру в возрасте 30 лет, благодаря кадровым революциям эпохи Ющенко. Сложно сравнивать их карьеры».

«У каждого из этих поколений свои изъяны. Изъян пятидесятилетних политиков состоит в том, что у них всегда был комплекс несостоятельности. А проблема «сверхновых» состоит в том, что они часто волюнтарны и не учитывают определенных условий и традиций украинской политики».

«Эти моменты делают Яценюка и Тигипко не только непохожими, но и вряд ли возможными союзниками. В плане идеологических взглядов Яценюк все-таки будет тяготеть к национал-либеральному формату, а Тигипко – постсоветский технократ, которому ближе левоцентризм, социалдемократия. Наверное, в этой нише он и будет самоутверждаться».



Владимир Фесенко: «Несмотря на то, что Тигипко и Яценюк принадлежат к разным поколениям, они иногда выглядят как близнецы-братья. Яценюк выглядит как молодой Тигипко, а Тигипко – как немножко постаревший Яценюк (смеется).

Они очень схожи карьерно, даже были точки пересечения – тот же Нацбанк, тяготение к макроэкономике и к банковскому сектору. Сейчас у них схожи программы. Что касается идеологии, тут тоже есть нюансы. Каждый из этих политиков сейчас эволюционирует, причем, неизвестно, какой образ будет у них завтра, но по сути своей и тот, и другой – либералы.

Я имею личный опыт общения и с тем, и с другим, и могу сказать, что и тот, и другой имеет ядро либеральных убеждений. Между прочим, личностные отношения у них были очень хорошие. Не знаю, разведет ли их нынешняя избирательная кампания, но оба они достаточно договороспособны. Весь вопрос в том, чтобы ориентироваться на выход из своей узкой ниши».

«И поколение Яценюка, и поколение Тигипко оказались немного в тени – в тени другого поколения – тех, кому сейчас от 40 с небольшим до 50. К этому поколению сейчас принадлежит Юлия Тимошенко, к этому поколению принадлежит Ринат Ахметов. Тигипко остался также в тени поколения, к которому принадлежат Янукович и Ющенко. Те выступили в роли прямых наследников Кучмы, а поколение Тигипко было, скорее, в обслуге на тот момент и не играло самостоятельной роли.

Теперь задача и Тигипко, и Яценюка заключается в том, чтобы все-таки попытаться побороться за самостоятельную политическую роль – и для себя, и для своих поколений. И тому, и другому можно пожелать, чтобы они не стали ни потерянными поколениями, ни потерянными политиками».



Кампания Яценюка – пример того, как не надо делать кампанию



Андрей Ермолаев: «Сравнение Яценюка и Тигипко можно продолжить и далее. Оба они применили схожий прием – пакетная подготовка рекламной кампании. Я предполагаю, что и в случае Сергея Тигипко, и в случае Арсения Яценюка финансирование этого комплекса было разовым и стартовым. С точки зрения разворачивания визуалистики слоганов они очень схожи. Другое дело, что рекламные кампании разные.

Но дальше начинаются отличия. Ведь избирательные кампании не сводятся только к пропагандистским визуальным инструментам. Можно на старте вместе со штабом отработать весь пакет рекламных шагов, согласовать их с политической программой кандидата, а затем наступает самое главное: как ты, собственно, ведешь кампания.

Тигипко показал, что он не только хорошо продумал визуальный ряд и свою нишу как кандидата – и в образе, и в слоганах он подпадает под ожидания нового поколения в политике. Легкость образа, бамовский комсомолец с пиджаком через плечо – это очень удачно.

А с Яценюком произошла метаморфоза. Я не знаю, какие еще холсты нереализованных художников он привезет из Москвы, но то, что ему предложили, на мой взгляд, совершенно не вписывается в традиции и каноны украинской политической визуалистики. Это интересно, но не имеет никакого отношения ни к задачам мобилизации, ни к задачам рекламы.

Но дело в другом. Тигипко продолжает финансировать собственную политическую деятельность. У него очень активная и организованная информационная линия, он постоянно присутствует в изданиях и для элит, и в желтой прессе. Если он проведет съезд своей партии, это будет говорить о том, что он продолжает заниматься политическим инвестированием, потому что партия в контексте выборов – это уже не только выборы, это уже перспектива.

А с Яценюком сбой. Рекламный комплекс профинансирован, но что касается активного политического инвестирования текущей деятельности, судя по всему, тут возможности и средства закончились».



Владимир Фесенко: «Кампания Яценюка, наверное, станет хрестоматийным примером на будущее – как не надо делать избирательную кампанию. Образ Тигипко оказался достаточно органичным, и реклама адекватна его образу, поэтому и рейтинг растет.

У Яценюка органичности образа не получилось – он привел в недоумение своих избирателей. Вначале образ был один, а когда началась реклама, его сторонники растерялись – они ожидали немножко другого. Я уж не говорю об идее «Большой Европы» - это был гвоздь в крышку гроба (смеется), очень большая ошибка – и программная, и содержательная.

Но кампания еще не закончилась. Я думаю, пока рано подводить итоги. Думаю, резервы на финальный этап кампании припасены, в частности, это касается команды. Яценюк намекнул, что он предъявит свою команду к концу кампании».



Андрей Ермолаев: «Кроме всего прочего, Яценюк еще и готовится к парламентским выборам. Для него задача создания коллективного образа и политико-организационная подготовка имеет смысл и на президентских выборах.

Кроме того, президентские выборы – это своеобразный трамплин для будущих довольно бурных и сложных кампаний – выборов в органы местного самоуправления. И высока вероятность досрочных парламентских выборов».



Владимир Фесенко: «Для политической карьеры Яценюка очень важно, чтобы парламентские выборы состоялись как можно раньше, потому что ситуация может измениться, рейтинг снизиться и т.д.»

Стенограмму пресс-конференции читайте здесь. Читайте предыдущие исследования политического будущего: Виктора Ющенко Юлии Тимошенко Виктора Януковича Владимира Литвина Читайте также: Звезда Яценюка может погаснуть - эксперт У Яценюка заканчиваются деньги Яценюк и Тигипко – близнецы-братья Будущий президент должен стать хирургом - эксперт