Руслан Князевич: «Личное присутствие Тимошенко в парламенте исключит возможность ее отставки»

В этот раз «регионалы» настроены более чем серьезно. В кулуарах парламента говорят, что Банковая та Партия регионов сейчас проводят очень активную работу «за» отставку Тимошенко колеблющимися. Поговаривают, что «регионалы» могут найти «золотой ключик» и к коммунистам, чтобы они все-таки проголосовали за недоверие правительству...



По мнению Руслана Князевича, замысел Партии регионов и Банковой сейчас заключается в том, чтобы, отправив в отставку правительство Тимошенко, получить возможность через два месяца назначить досрочные парламентские выборы. О тонкостях перипетий вокруг возможной отставки Тимошенко, юридических последствиях этого решения и других аспектах парламентско-правительственной жизни в интервью «Главреду» рассказал заместитель председателя фракции НУНС Руслан Князевич.



Руслан Петрович, по вашему мнению, чем завтра закончится рассмотрение вопроса об отставке правительства? Сможет ли Партия регионов собрать 226 необходимых голосов?



Гипотетически, может случиться все. Откровенно говоря, по тому вдохновению и рвению, с которым Партия регионов вчера блокировала трибуну, дабы не допустить отчета правительства, а перенести этот вопрос на четверг, можно судить о серьезности их планов на отставку правительства. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять: у регионалов есть реальная перспектива получить необходимые для отставки Тимошенко голоса. Где их возьмут? Очевидно, не у депутатов, поддержавших коалицию. Это будут не члены БЮТ и Блока Литвина. Отставку не поддержит и не менее 60% фракции НУНС.



Как поступят группы «Единый центр» и «За Украину!»?



Я не проверял с термометром их настроения, но чувствую, что «ЕЦ» поддержит отставку единодушно, а «За Украину» разделится в своих действиях. Часть этой группы точно поддержит инициативу «регионалов».



Сейчас главный вопрос в коммунистах. Как поступит эта фракция?



Мне кажется, что в данный момент и сами коммунисты не знают, как поступит их фракция во время голосования. Коммунисты у нас настолько «независимая и непредсказуемая» фракция, что сказать что-то определенное очень сложно. Хотя последние заявления коммунистов дают основания полагать, что желания поддержать резолюцию по отставке у них нет. Но впереди еще целые сутки, а в Украине – это как вечность. За это время можно кого угодно убедить.



Юлия Тимошенко завтра придет на заседание парламента для отчета? Поездка в Германию ей не помешает?



Юлия Тимошенко завтра точно найдет возможность побывать на рассмотрении вопроса по отчету правительства. В тот же день она посетит и конференцию в Мюнхене, которая очень важна для Украины и будет проводиться на очень высоком уровне.



Как это будет сделано технически? Это вопрос к премьер-министру. Она не проигнорирует парламент, потому что все может случиться. Я думаю, что личное присутствие Тимошенко в парламенте исключит возможность ее отставки.



Если Юлии Тимошенко придется ехать в Мюнхен в статусе исполняющего обязанности, то как изменятся ее полномочия. Объясните как специалист, насколько ограничены полномочия правительства в статусе и.о.?



Понятия и.о. не существует в Конституции. Это, скорее, журналистский термин. К праву это не имеет никакого отношения. Исполняющим обязанности является заместитель руководителя на время, пока отсутствует руководитель. Если руководитель сам на работе и работает, то, согласно Конституции, в отношении правительства это называется осуществлением полномочий. А если человек осуществляет полномочия, то осуществляет их в полном объеме. Премьер-министр будет в полном объеме осуществлять свои полномочия, никаких ограничений не будет. Конституция и закон о Кабинете Министров этого не предусматривают.



Хорошо, как в отношении временных ограничений осуществления полномочий правительством после объявления отставки?



Конечно, временные ограничения есть. Вокруг этого вся игра сейчас и происходит. Речь у нас идет о том, что осуществлять полномочия правительство сможет только 60 дней. Согласно Конституции, если в течение 60 дней не будет сформировано новое правительство, то Президент получает право досрочно прекратить полномочия Верховной Рады. Для Партии регионов жизненно необходимо провести отставку в настоящий момент. Согласно Конституции, только один раз за сессию можно затрагивать вопрос отставки. Следующий шанс в случае провала завтрашнего голосования появится в сентябре. Актуальность вопроса тогда теряется, потому что Президент за полгода до президентских выборов утратит возможность распускать парламент.



Поэтому, если после отставки правительства действующей коалиции в 60-дневный срок не удастся назначить премьера, то возможен роспуск. А назначить главу Кабмина вряд ли удастся, ведь Президент сейчас имеет право на отклонение представленной ему парламентом кандидатуры. Сформировать новую коалицию в этом составе парламента я не вижу возможности. Наша фракция уже не наберет большинства голосов, чтобы получить другой формат коалиции.



В такой ситуации возникнет вопрос, возможно ли будет технически провести выборы. Если за отставку правительства сейчас наберется 226 голосов, то эти же люди должны одновременно голосовать за внесение изменений в бюджет по финансированию выборов. На мой взгляд, как раз об этом сейчас и договариваются «регионалы» со своими потенциальными союзниками по отставке Тимошенко.



В этом плане я очень сомневаюсь, готовы ли наши коллеги по фракции НУНС завтра идти на выборы. У многих из них есть большие шансы не попасть в следующий парламент. Поэтому, очевидно, этим людям теперь пытаются обеспечить такие гарантии, которые дадут им возможность нормально существовать даже в том случае, если они не попадают в парламент.



Сей час говорят, что некоторые члены вашей фракции, поддержавшие создание коалиции, могут отозвать свои голоса за это решение. Называют фамилии Костенко и Ключковского. Будет ли это иметь какие-то юридические последствия?



Я не верю, что это может быть Юрий Богданович, да и Юрий Иванович. Юрий Ключковский – известный специалист по конституционному праву. Он не может совершать то, что не предусмотрено и противоречит Конституции. Создание коалиции не требовало никаких подписей. В соответствии с решением Конституционного суда, для создания коалиции нужно было только решение фракций, принятое большинством голосов. Для того чтобы сейчас принять решение о выходе из коалиции, нужно только решение большинства во фракции НУНС.



Никакие голоса отзывать нельзя. Голос можно отозвать разве что в лесу. В конституционном праве акты одноразового действия не отзываются. Вы же не можете сейчас отозвать свой голос на выборах президента 2004 года. И народный депутат не может сейчас отказаться от своей депутатской присяги. Абсурду есть предел.



В последнее время много говорят о перспективе сложения регионалами 150 мандатов ради проведения досрочных выборов в случае, если правительство не удастся отправить в отставку. Насколько возможен такой механизм?



С политической точки зрения это возможно. С правовой – это очень сложно. 1 июня 2007 года, стремясь не допустить сложения мандатов «Нашей Украиной» и БЮТ, были внесены изменения в закон о выборах народных депутатов. Тогда была исключена статья о возможности обнуления списков избирательных блоков и партий. И тогда же «Наша Украина» и БЮТ успели провести съезды и обнулить списки еще до того, как изменения в закон вступили в силу. Не надо было рыть яму кому-то, если сам не хочешь в нее угодить.



Если 150 депутатов напишут заявления о сложении мандатов, то ЦИК признает депутатами следующих 150 в списке. Эти следующие кандидаты могут технологически тоже написать заявления о сложении мандатов. Но тут есть два нюанса. Первый – политический. Далеко не факт, что все согласятся писать заявления о сложении мандатов. Второй нюанс, все эти процедуры очень длительные. Сложат 150 мандатов, потом нужно будет ждать решения ЦИК о лишении мандатов и начале 20-дневного срока для раздумий следующих 150, и эта процедура должна будет пройти по кругу три раза. По моим подсчетам, она может занять до полугода, а до тех пор Президент утратит право распускать Раду.



В такой ситуации мандаты сложат, а результатов не будет. Кроме того, с момента, когда ЦИК зафиксирует отсутствие в Раде 150 депутатов, она становится недееспособной. Как тогда принять решение о финансировании выборов? Ведь этого в бюджете нет.



В результате денег на выборы не будет, а остальные депутаты останутся депутатами до 2012 года. А у «регионалов» просто не окажется мандатов в канун президентских выборов. Опасающихся приглашений в правоохранительные органы при отсутствии неприкосновенности в ПР найдется немало. Поэтому практическая реализация этого сценария почти нулевая.



Сейчас много говорят о кадровых ротациях в правительстве. Говорят, что своих кресел может лишиться часть министров по квоте НУНС. Кто может лишиться своих постов? Кто может занять вакантные должности?



Сейчас эти вопросы отсрочили, пока не решится судьба правительства. Если бы вопросы отставки безрезультатно рассмотрели во вторник, то уже в пятницу был бы смысл проводить ротации в правительстве, которому доверял бы парламент. При нынешних обстоятельствах в пятницу не будет возможности рассматривать кадровые вопросы, и их отложат.



Если правительство выстоит, то у парламента будет неделя несессионной работы. В это время фракция согласует вопрос, какие министры по нашей квоте остаются, а какие нет. На мой взгляд, не имеют морального права оставаться в правительстве те министры, которые приложили все усилия своим личным давлением на депутатов, чтобы коалиция не была создана.



Следуя такой логике, половину министров по вашей квоте нужно менять?



У НУНС есть большинство в правительстве. Из 25 членов правительства 13 из нашего блока. Этих министров я могу обсуждать. Двух из них – министров обороны и иностранных дел – мы трогать не имеем права, это квота Президента, они не обсуждаются. Поэтому речь идет об 11 министрах. Если считать половину из них, то это получается пять-шесть человек. Но я не могу подтвердить эту цифру. В результате дискуссий мы решим, что это будут за люди.



Уже называлась фамилия Романа Зварыча – он вроде бы может возглавить Минюст...



Я не буду комментировать никакие фамилии. Это станет актуальным позже. Но думаю, что в настоящий момент такие специалисты, как Зварыч, нужны в парламенте.



Вы лично останетесь в парламенте?



Безусловно. Никакого желания покидать законодательный орган в столь сложный момент у меня нет.



Вы говорили, что отзывать свой голос за решение о создании коалиции ни один депутат не может, тем более – за решение фракции о вхождении в коалицию. У решения парламента об отмене постановления о назначении Владимира Стельмаха главой Нацбанка с этими вопросами такая же логика. Считаете ли вы конституционным это постановление Верховной Рады, которое, фактически, отменило свое постановление о назначении главы НБУ в 2004 году?



Я за это постановление не голосовал исключительно из-за правовой позиции. Это решение было принято некорректно по отношению к Конституции и законодательству. С точки зрения права есть вопрос. Я согласен с логикой, что так мы можем задним числом отменить все что угодно.



Но если заходит речь о действии этого решения, то до тех пор, пока его не упразднил Конституционный суд, оно действует. Когда Президент делал подобное, то Верховная Рада обжаловала его указы в органах административного судопроизводства. Решение же парламента никто не осмелился обжаловать.



Президент уже направил представление в КС...



Он направил представление в КС, но не обжаловал, а попросил растолковать норму Конституции. А пока КС ничего не сказал, постановление по НБУ действует. Другое дело, что если кто-то публично отказывается ее выполнять, то никто никого не станет выносить ногами вперед из кабинетов.



Так же было и с регламентом Верховной Рады. Парламент несколько раз принимал этот документ, и он действовал, пока КС не признавал его неконституционным.



Кстати, вчера парламент преодолел вето Президента на закон, позволяющий принимать регламент Верховной Рады постановлением. Есть ли у этого закона перспектива?



КС на самом деле признавал неконституционным постановление о регламенте и сказал, что должен быть соответствующий закон. Согласно Конституции, порядок и организация деятельности парламента определяется законом.



Вчерашний закон очень интересный, ведь он о порядке и организации деятельности парламента. В нем одной строкой записано, что Верховная Рада руководствуется регламентом. Если данный закон вступит в силу, то регламент будет действовать, пока обратное не скажет Конституционный суд.



Расскажите, как во фракции НУНС принималось решение о том, чтобы поддержать постановление о признании ответственности Президента за экономическую ситуацию в Украине? Ведь дошло до того, что бывшая президентская фракция довольно «некрасиво» обошлась с Президентом...



Дискуссии по этому поводу у нас были оживленные. Далеко не все проголосовали за это постановление в нашей фракции. Но постановление действующее, и ничего с этим не поделаешь. Другое дело, что это постановление больше политико-моральное, чем правовое. Я так понимаю, именно оно побудило Президента выступить по телевидению и обвинить во всех грехах парламент и правительство. В правовой плоскости, по сути, оно ничего не решает.



В своем обращении к народу в прошлую пятницу Президент много говорил о необходимости внести изменения в бюджет. Планирует ли коалиция в ближайшее время пойти навстречу этим пожеланиям?



Когда принимали бюджет, то предполагали, что в мае его нужно будет пересматривать по итогам первого квартала. Один месяц совершенно не показательный, чтобы понять все процессы, – нужно хотя бы завершить первый квартал. Правительство упрекают в том, что оно все платежи вбросило в январь, а потом образуется дыра. Какой тогда смысл сейчас корректировать бюджет, если мы не понимаем, что будет через два месяца? Поэтому абсолютно нормально, если правительство подаст приемлемый проект изменений в бюджет к концу апреля.