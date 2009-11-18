Валерий Геец: «Без денег МВФ можно обойтись»

Мол, если до Нового года мы еще как-то дотянем, то после экономическая ситуация в государстве ощутимо ухудшится.



Свое особое авторитетное мнение по поводу экономических процессов в стране всегда имел директор Института экономики и прогнозирования НАН Украины Валерий Геец. Так, в отличие от большинства экономических экспертов, он о внутренних финансовых возможностях в Украине лучшего мнения.



Кроме того, после начала финансового кризиса он вообще советовал прекратить искусственно поддерживать банки, а дать банковской системе самой оптимизироваться. Информированные люди понимали, что подобные шаги чреваты исчезновением многих банков. Говорят, что помешало введению этой рекомендации категорическое «нет» бывшего банкира Президента Виктора Ющенко, который эту перспективу воспринял чуть ли не как личную обиду.



О том, как быть с банковской системой сейчас, каковы перспективы украинской экономики без четвертого транша МВФ и какова роль в этом политики, «Главред» расспросил у Валерия Михайловича.



Почему, на ваш взгляд, МВФ перенес выдачу очередного транша Украине до окончания избирательной кампании? Сам Фонд аргументировал отсрочку сотрудничества отсутствием политического консенсуса. Что вы думаете о подобном аргументе?



Официально причина известна. Думаю, МВФ соответственно среагировал и на нынешнюю политическую нестабильность в Украине.



Как вы оцениваете выполнение Украиной обязательств, взятых на себя перед МВФ?



Я за этим не слежу. И это не суть важно. У Украины есть внутренние ресурсы, и если, в конце концов, кредит не дали, то мы можем обойтись и без этих ресурсов. Конечно, это обязывает к высшей степени внутренней упорядоченности как в экономике, так и в политике, и особенно, в социальной сфере и политике оплаты труда.



Что может заменить Украине кредит от МВФ?



Есть масса вопросов, требующих решения внутри государства. Если их решить сейчас, то несколько месяцев можно обойтись без денег МВФ. А если эти вопросы решатся вообще, то может оказаться, что деньги МВФ нам со временем станут не нужны. По моему мнению, транш МВФ не нужен до конца года - до выборов президента, стабильность в государстве могут нарушить, прежде всего политические процессы.



Как покрыть дефицит бюджета без внешних заимствований?



Деньги МВФ не используются для финансирования дефицита госбюджета.



Но есть прецедент – часть одного из своих траншей МВФ разрешил израсходовать на покрытие дефицита госбюджета...



Ну и что с того, что есть прецедент? Я не знаю, чем МВФ руководствовался, когда позволял направить кредит МВФ на покрытие дефицита госбюджета, но знаю, что без этих денег можно обойтись, если не провоцировать необоснованный рост оплаты труда на фоне экономического спада.



Думаете, до выборов мы можем получить очередной транш от МВФ?



Я не исключаю, что до выборов МВФ еще может изменить свою позицию в отношении Украины. Сотрудничество с МВФ никогда не заканчивается. Если появится консенсус по поводу госбюджета на 2010 год и закона о повышении социальных выплат, то МВФ может изменить свою позицию по Украине, ведь формальные причины отказа будут в основном нивелированы.



В госбюджете на 2010 год заложен дефицит бюджета в 4% (включая дефицит «Нефтегаза»), а инфляция – 9,7%. По вашему мнению, эти показатели реальны?



Если все будет нормально, то прогноз реальный. Но мы не знаем, как быстро и как положительно будет развиваться мировая экономика и какой спрос будет на нашу экспортную продукцию. Потому что если спрос на эту продукцию действительно будет таким, как ожидается, то через экспортный сектор не исключен подъем в следующем году не только на 2-3%, но и больше. В таком случае инфляцию действительно можно сохранить в пределах 9-10% или 10-12%, и это отклонение не существенно.



Какие последствия может иметь неутверждение госбюджета на 2010 год до Нового года?



Неутверждение бюджета это плохо. Его нужно рассматривать и находить консенсус. Если до Нового года его все же не утвердят, государство будет жить по бюджету 2009 года. В конце концов, после выборов и политического противостояния парламент вернется к рассмотрению госбюджета и рассмотрит бюджет не на 12, а на 9 месяцев. Но бюджет 2010 года имеет свои особенности, ибо это бюджет не кризисного года, а бюджет года, когда экономика выходит из кризиса. Поэтому приоритеты нужно менять.



После наступление кризиса вы рекомендовали позволить ряду банков обанкротиться, а не помогать им. Сейчас вы по-прежнему считаете, что подобный шаг – сохранение многих проблемных банков – был неоправданным?



Я говорил не о том, чтобы позволить банкам обанкротиться, а о необходимости реформы банковской системы. Об этом уже многие люди говорили. Дело тут не в банкротстве, а в слиянии, поглощении и реструктуризации.



Так или иначе многие банки как отдельные юридические структуры должны были исчезнуть.



Это – совершенно логичный и последовательный вопрос, что, в конце концов, произойдет. Спонтанно или на базе определенных подходов, но это обязательно произойдет.



Правильно ли, что государство помогает банкам держаться «на плаву»?



Это неправильно. Все равно так не будет. Все банки сохранить не удастся. Но решится ли этот вопрос постепенно, или дождемся обострения?



Все равно предстоят слияния и поглощения?



Это - совершенно объективная логика развития.



Можете спрогнозировать, когда это начнется?



Не могу, потому что искусственно поддерживать эту ситуацию можно довольно долго. Но мы, в конце концов, придем к оптимизации банковской системы. Кризис в банках пока не закончился. Процесс стабилизации может произойти спонтанно или путем сознательных действий.



Когда, по-вашему, банки начнут выдавать кредиты населению, в частности, когда возобновится ипотечное кредитование?



Если учитывать решения, которые сейчас приняты в НБУ, то это может произойти достаточно скоро. В таком случае банки будут выставлять заемщикам более жесткие требования.



Скоро – это уже в следующем году?



Возможно, еще и до конца этого года, хотя маловероятно, учитывая политический кризис.



После досрочных парламентских выборов 2007 года у нас произошел резкий инфляционный скачок. Не ожидаете ли вы, что после президентских выборов это повторится?



В таком контексте экономическую и политическую составляющие не стоит связывать.

Вопрос в том, как сейчас политическое противостояние может обострить ситуацию в Украине. Новые инвестиции в таких условиях - очень редкое явление.



Когда может возобновиться поток зарубежных инвестиций в Украину?



После наступления политической стабилизации.



То есть выдача или невыдача кредита МВФ значения не имеет?



Да. Думаю, переговоры с МВФ еще продолжаются. Но вопрос в том, что нужно научиться мобилизовываться внутри страны. У Украины есть деньги, и их достаточно много. Но в условиях нестабильности люди и хозяйствующие субъекты похоронили эти деньги.



Вы имеете в виду депозиты, которые люди сняли с банковских счетов?



В том числе и депозиты, а также деньги, присылаемые сюда украинскими заробитчанами, и др. Эти средства почти не появляются на рынке. Думаю, что в случае, если Украина покажет, что может прожить без кредита МВФ, Фонд к нам еще скорее «приедет».



Известен ли вам объем эмиссии гривни Нацбанком и какие последствия это может иметь для украинской экономики?



НБУ не может делать дополнительную эмиссию без разрешения Верховной Рады.



Вы упомянули о том, что кризис в банковском секторе еще не закончился. Может ли банковская система «просесть» еще глубже?



Мне трудно что-то говорить без стресс-тестирования. Пока банковская система вроде держится и появляются признаки возврата депозитов. Но мы не знаем точно, что происходит с проблемными кредитами.



От чего будет зависеть выздоровление банковской системы?



От политической стабильности и от того, какие реформы произойдут в банковской системе и как скоро начнется рост экономики.



Если говорить о кризисе в целом - он достиг дна или еще не закончился?



Появились определенные признаки оживления. Это то, что подтверждают в том числе и международные эксперты. Но в мире существуют и достаточно осторожные прогнозы, в том числе и признанных экспертов.



Последний вопрос. Как повлияет на Национальную академию наук избирательная кампания? Президент НАН Борис Патон – доверенное лицо Тимошенко, член НАН Владимир Литвин – кандидат в президенты. Нет ли риска для НАН стать разменной монетой в руках политиков во вред науке?



Это решение Патона как личности, а не как президента НАН. В НАНУ работают образованные люди, всегда способные делать осознанный политический и другой выбор.

Это самая образованная часть общества, поэтому она никогда не станет разменной монетой. Тем более, что в НАН принято решение, что организации НАН не участвуют в политической жизни государства.