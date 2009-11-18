Мій Майдан

…Я повернулася додому близько четвертої ранку. Годину тому в штабі кандидата в президенти Віктора Ющенко закінчилася остання прес-конференція.

Сказали, що вранці на Майдані мусять зібратися всі ті, хто не згоден, що вибори пройшли без фальсифікацій, і що двічі поздоровлений Путіним Віктор Янукович – уже Президент.



Я встигла помитися, розбудити сина, нагодувати його. І мусила знову піти – подивитися, чи хтось таки на Майдан прийде. З бульвару Лесі Українки вдалося доїхати лише до Бессарабки, далі рух перекрито. Я йшла по Хрещатику – було по-вранішньому тихо, і саме сипав дрібний колючий сніг. З бульвару Шевченка, з Богдана Хмельницького рухалися люди – заклопотані, стурбовані, з піднятими комірцями. Поспішали. Але далі Майдану ніхто не йшов. Усі стояли й нервували – бо нічого не відбувалося. Просто стояли. Коли, на сцені, зведеній нашвидкуруч, з’явився молодик – це потім уся країна знала його голос – і сказав, що о 10-й тут виступить Ющенко, я подзвонила подрузі. Вона довго не відповідала після кількох безсонних ночей. Я сказала їй: «Прокидайся, Україна вже встала».

Робота журналіста рідко буває регламентованою, але мій графік за кілька днів увійшов у нове русло: з восьмої – на роботі. Тисячі новин на день, завалені та атаковані есбеушними умільцями сервери, проколоті колеса редакційної машини, прес-конференції. Благо, редакція розташована неподалік Майдану – якщо через Адміністрацію Президента Кучми, сходами до театру Франка, та ще й у мороз – до Майдану виходило не більш як 10 хвилин. Тож усі зустрічі призначалися там – біля консерваторії, чи «У Георга» (тепер замість цієї мистецької кав’ярні якийсь ресторанчик), чи ще де. Головне – на Майдані. Бо там усі були. Усі, хто міг тобі бути потрібен у цій країні.

…Це було єдине місце у світі, куди таксі їхало задарма. Де ти ніколи б не пропав з голоду і в лютий мороз точно б не замерз. Де десятки тисяч людей навчилися жити по кількасот душ одночасно на квадратний метр і не воювати за територію. Де сильний захищав слабкого. Де багатий ділив своє порівну з усіма. Куди люди ходили як на роботу – і ніхто не вимагав за те грошей. Де не замикалися намети – і ніхто не крав. Де банкір і прибиральниця могли пити чай з одного термоса. Де говорила всіма мовами – і не було потреби в перекладачах. Де гроші важили мало – а скарбом була помаранчева стрічка з «Так, Ющенко!» Де не було церкви – але оселилася віра. Де всі стояли за правду – і кожен був готовий за неї померти. Бо не помирати ж за щось інше, їй-богу.

Після роботи ми знову йшли на Майдан. Дякую мамі, забрала малого на кілька тижнів до себе. Бо коли побачила донецьких хлопів, що розбили польову кухню та сушили шкарпетки прямо в нашому дворі напроти ЦВК – перелякалася в смерть. Ми з тими хлопцями згодом навіть дружили: на третьому тижні їх припинили годувати, тож і купляла: півкіло ковбаси додому, кіло – пацанам у дворі. А малий плакав – він, трирічний, уже знав, що «лазом нас багато» і хотів бути з мамою-татом і там, де весело.

…Увечері на Майдані було інакше. Українські вечорниці починалися після роботи – хоча, здавалося, на неї вже ніхто не ходив. Київ та пів-України жили тут. Слухали пісень, танцювали, іноді переривалися на безкінечні виступи політиків. З увагою слухали небагатьох, і завжди – Ющенка. Ми гуляли тут допізна – зустрічали знайомих, котрих не бачили роками і навряд чи колись ще побачимося, пили тризірковий закарпатський коньяк маленькими ковточками з маленьких фляг. Часом я переривалася на диктування новин – між словами на Майдані через мобільний уже за пару хвилин тебе читали в Інтернеті.

А ще на Майдані були свята. Був День народження Прорви – мого однокурсника з університету, який досі носить чуба, закоханий зразу в усіх українських жінок і вірить тільки коням. Першої ночі на Майдані він охороняв перші ж намети й сказав мені: «Слухай, ти ж там з великими вештаєшся, розпитай, коли вже будуть стріляти, а то дуже холодно». Його день ми святкували в нічиїй квартирі у будинку, що підлягав реконструкції, на Богдана Хмельницького (бо на Майдані не пили). Величезна дореволюційна хата, у якій жило чоловік із двадцять унсовців і була купа зброї. Я ніколи раніше не бачила автомат Калашникова зблизька. А там – бачила. І бачила очі своїх однолітків, які проводили ночі за міцним чаєм і в очікуванні війни – у те, що без неї обійдеться, тоді вірив тільки Ющенко.

А ще тоді, у 2004-му були мої знайомі багатії (тепер вони мешкають у Каннах і дружать з тамтешнім мером), котрі зробили з усіх своїх Мерседесів та Лексусів маршрутки, якими звозили людей на Майдан увечері й розвозили назад уночі. Був мій чоловік, чия фірма закупила десяток альпіністських наметів та дві фури ковбаси й ніяк не могла знайти людину, котрій би все те добро для Майдану віддати. Ще був відомий український політолог, котрий якось сказав мені: «Не дай їм спаскудити нашу Революцію», і відтоді в редакціях, де я працюю, вона так і пишеться – Помаранчева революція, перше слово з великої і без лапок. Був ще малолітній родич – який не мав зимового взуття, і щоб ходити на Майдан, спер мої «мартінси». А ще був мій кум – його жінка саме ходила вагітною, а він попхався з чоловіками підкорювати Еверест. То він установив там на засніженій верхівці український прапор, який згодом подарував Вікторові Андрійовичу.

Ще на Майдані було моє серце. Ніколи досі я не залишала його моїй країні.

…Минуло п’ять років. Я випхалася зі зйомних квартир, бо ми заробили на свою. Мій кум заробив свій мільйон. У мене троє дітей, і я не боюся за їхнє майбутнє. Я не знаю, що буде далі, але Ющенко правий у тому, що минулі п’ять років були кращими в моєму житті. Моя країна змінилася і, мов прищавий підліток, іноді витворяє таке, що краще б вона не зростала. Але це мине, а Майдан залишиться. Мені байдуже, скільки політиків туди припхається 22 листопада – я обов’язково буду там із дітьми. І я знаю, що їм розказати про мою Україну.