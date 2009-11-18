Цыплят по осени считают…

С заметным интересом воспринимали предложения украинской стороны по сотрудничеству, и обещали в ближайшее время приехать в Украину, что называется, прощупать почву - обсудить более детально конкретные проекты.

Перспективные планы были пунктирно обозначены во время переговоров, основными темами которых стали земля и небо (читай - сельское хозяйство, авиастроение и космос).

Перевозчики ОАЭ изучают возможности участия в возобновлении серийного производства самолета «Антонов-124-Руслан». Конечно же, Украину не может не интересовать этот проект. Эмираты также интересуют наши самолеты, а мы заинтересованы в расширении рынка сбыта украинской продукции и имеем для этого потенциал. «Мы имеем все возможности, обеспечить ваши потребности в таких самолетах, как АН-158, АН-168 и АН-74», - заверял Президент руководство ОАЭ.

Украина и Эмираты надеются, что их сотрудничество в сельскохозяйственной сфере начнется с выращивания зерновых для ОАЭ на 50 -100 тысячах гектарах украинской земли в разных регионах. Но пока это все в проектах, точный механизм реализации которых не разработан. Мы ведь и с Ливией еще в 2005 году строили «планов громадье», однако до сих пор ощутимых результатов нет.

Наша страна надеется на эмиратские инвестиции для строительства автодорог и инфраструктуры для Евро-2012. И В. Ющенко на всех встречах рассказывал об инвестиционной привлекательности Украины.

«Уникальный результативный визит, который будет отмечен несколькими миллиардами долларов инвестиций», - подытожил визит украинский Президент в интервью журналистам. Но чтобы эти инвестиции пришли и проросли, придется делать конкретные шаги. Платежеспособные ОАЭ не будут просто так сорить деньгами и дадут их только под обоснованные и точно выверенные бизнес-планы. И надо еще, чтобы эти планы не пылились и не устаревали в ящиках столов министерств, ведомств, экспертов. Одним из индикаторов готовности к реализации предложений может стать первое заседание украинско-эмиратской межправительственной комиссии, которая была создана несколько лет назад, но так и не смогла собраться на свое первое заседание.

Шесть лет назад Эмираты тоже проявляли большой интерес к нашей авиатехнике и хотели участвовать в совместных проектах. Им, как и сегодня, нужна была продукция нашего сельского хозяйства, а вопрос выращивания зерновых на землях других государств стоял не менее остро, ведь пустыня, даже преображенная пальмами и небоскребами не дает урожая… Украина же строила планы об участии в масштабном проекте строительства железной дороги, которая протянется через страны Персидского залива. Тогда, как и сейчас, к нам собирались приехать министры и эксперты, поскольку инвестиции для строительства различных инфраструктур – перманентная потребность Украины. И официальный визит предыдущего президента Украины также казался результативным.

Так что будем считать цыплят по осени…

Фотографии предоставлены Николаем Лазаренко