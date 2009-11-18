Государство – не нянька. Исправляем ошибки в Реестре самостоятельно

Центральная избирательная комиссия завершила регистрацию кандидатов в президенты. В «сухом остатке» - список из 18 претендентов на пост главы государства, «за бортом» - 53 соискателя, которым Комиссия отказала «ввиду причин, предусмотренных законодательством».

Какие задачи решает ЦИК сегодня? Хватит ли денег на организацию и проведение выборов? Как проголосовать тем, кто работает не по месту проживания?

Об этом в пресс-центре «Главреда» рассказали непосредственные участники избирательного процесса – заместители председателя ЦИК Андрей Магера и Жанна Усенко-Черная.



Ближайшие задачи ЦИК: жеребьевка, формирование окружных комиссий, изготовление бюллетеня, регистрация международных наблюдателей



Этапы, следующие за регистрацией, будут «не намного легче, чем сама регистрация», - рассказал Андрей Магера. По его словам, уже завтра в ЦИК состоится жеребьевка по распределению эфирного времени и печатных площадей в общегосударственных СМИ: в эфире Национальной телекомпании, Национальной радиокомпании, в газете «Голос України» и «Урядовий кур’єр».

После жеребьевки Комиссия вплотную займется формированием окружных избирательных комиссий. «Согласно Закону «О выборах Президента Украины» ЦИК до 23 ноября включительно принимает представления от кандидатов на пост Президента Украины о кандидатурах в состав окружных избирательных комиссий. До 27 ноября включительно Комиссия принимает решение о формировании состава окружных комиссий», - рассказал Андрей Магера.

Жанна Усенко-Черная добавила, что ЦИК начнет работу над «формой и текстом» избирательного бюллетеня, а также организацию печати главного документа выборов.

«Кроме того, уже сегодня Комиссия ожидает соответствующих представлений на регистрацию официальных наблюдателей от международных организаций других стран».

Эти и другие задачи ЦИК будут выполняться «в соответствии с календарным планом, утвержденным Комиссией», - добавила замглавы Центризбиркома.



40 миллионов гривен залога проигравших кандидатов уйдут в государственную казну



«Главред» сделал несложный подсчет: зарегистрированы 18 кандидатов в президенты, каждый из которых внес залог в сумме 2,5 миллиона гривен. Таким образом, общая сумма, поступившая на специальный счет ЦИК, составляет 45 миллионов гривен. 5 миллионов придется вернуть двум участникам второго тура выборов.

Какова судьба оставшихся 40 миллионов гривен? «После избирательного процесса эти средства будут перечислены в Государственный бюджет Украины», - рассказала Жанна Усенко-Черная.



Депутаты! Не лишайте зарплаты миллион самоотверженных украинских граждан



В какую сумму обойдется бюджету страны новый президент? Жанна Усенко-Черная назвала сумму «чуть больше» 200 миллионов гривен. По словам замглавы ЦИК, суммы, предусмотренной бюджетом этого года, с лихвой хватит для закупки товаров и услуг для организации подготовки и проведения выборов.

Худшая ситуация с финансированием президентских выборов в 2010 году. Если Бюджет-2010 не будет принят, «соответствующие потребности будут финансироваться в размере 1/12 суммы, предусмотренной Бюджетом-2009», - рассказала представитель ЦИК.

Жанна Усенко-Черная от имени всей Комиссии обратилась к парламенту с призывом найти взаимопонимание в вопросе бюджета и принять главный финансовый документ страны еще до конца текущего года. Ведь 80% расходов на выборы будут составлять расходы на заработную плату членов избирательных комиссий, а «главная составляющая проведения выборов - это профессиональный и самоотверженный труд членов избирательных комиссий», которых, по подсчетам ЦИК, будет около миллиона, - рассказала Жанна Ивановна.



Из-за повышения соцстандартов выборы подорожают на 122 миллиона гривен



На прошлой пресс-конференции в «Главреде» представители ЦИК рассказали, что расчет стоимости организации и проведения выборов Президента Украины производился на 30 потенциальных кандидатов. Поскольку фактически их оказалось намного меньше – всего 18, - «Главред» задался вопросом: не скажется ли уменьшение числа кандидатов на удешевлении избирательного процесса?

Увы, наоборот, выборы только подорожают. Жанна Усенко-Черная рассказала, что в связи с повышением социальных стандартов, в частности, увеличением размера минимальной зарплаты, выборы Президента Украины будут дороже на 122 миллиона гривен по сравнению с предыдущими расчетами.



Закон 2004 года – «архаичный и обветшалый», 2009-го - недоработанный



Сравнивая Закон «О выборах Президента Украины» в редакции 2004 и 2009 годов, Андрей Магера отметил, что в 2004-м закон был «достаточно прогрессивным и демократичным» для того времени. В то же время, замглавы ЦИК отметил, что избирательное законодательство «не стоит на месте, оно динамически развивается». Поэтому за пять лет закон 2004 года во многом «стал архаичным и обветшалым».

9 сентября парламент принял новую редакцию Закона «О выборах Президента», но уже 19 октября Конституционный Суд признал ряд его положений не отвечающими Основному Закону.

Завтра Верховная Рада намерена еще раз обратиться к этому документу. Представитель ЦИК призывал народных депутатов обратить внимание на то, что «Украине нужен качественный закон» и устранить нелогичности в действующем законе, который был принят «спешно». Андрей Магера возлагает надежды на «конструктивную волю» парламентских фракций.

Жанна Усенко-Черная добавила, что профильный комитет Верховной Рады Украины одобрил подготовленную ко второму чтению редакцию Закона с учетом предложений народных депутатов Украины, которые поступали к принятому в первом чтении законопроекту.



Государство – не нянька. Исправляем ошибки в Реестре самостоятельно



Читатель сайта «Главред» заметил: с реестром налогоплательщиков проблем не было, так почему же возникли проблемы с реестром избирателей? «Реестр избирателей создан, и создан достаточно давно», - рассказал Жанна Усенко-Черная. По ее словам, все граждане, включенные в Реестр, получили «именные уведомления с распечаткой своих персональных данных» плюс разъяснение о порядке обращения в органы ведения Реестра.

Замглавы ЦИК признала, что Комиссия – «заложник качества информации, которую подали органам ведения Реестра Министерство внутренних дел, Министерство юстиции, учреждения пенитенциарной системы и т.д.».

Но на Реестре никто не собирается ставить крест. «Постоянно ведется работа по актуализации базы данных», - рассказала Жанна Ивановна. В частности, ежеквартально в органы ведения государственного Реестра «соответствующими учреждениями» подаются изменения – «кому-то исполнилось 18 лет, кто-то изменил место жительства, кто-то получил гражданство, кто-то – выбыл» и т.д.

Пользуясь случаем, Жанна Усенко-Черная призвала всех граждан принять участие в уточнении своих персональных данных, чтобы «списки избирателей были максимально точными и отвечали реальному состоянию избирателей».

«Государство – не нянька, которая будет за всеми бегать», - дополнил коллегу Андрей Магера. Он посоветовал воспользоваться временем, оставшимся до выборов, которого «более чем достаточно» - для того, чтобы своевременно исправить ошибки Реестра, «а не накануне дня голосования и не в день голосования».

Читатель «Главреда» предложил выложить Реестр избирателей в Интернете с тем, чтобы упростить процесс его уточнения. Жанна Усенко-Черная объяснила, что эти данные не могут быть обнародованы, поскольку являются конфиденциальной информацией. поэтому не может быть и речи о публикации Реестра. Более того, разглашение этой информации преследуется по закону.



Воспримут ли граждане «Протывсих»? 17 января покажет



Андрей Магера отметил, что безотносительно к фамилиям кандидатов в президенты, в частности, таких нестандартных, как «Протывсих», «каждый кандидат, невзирая на технологии, должен четко осознавать результат, который будет от этого». «Сегодня можно быть Ивановым, а на следующий день взять фамилию «Непідтримую». Сегодня быть Иваном, а завтра – «Жодного». Сегодня быть Ивановичем, а завтра – «Кандидата», - что даст в общем итоге личность по имени «Непідтримую Жодного Кандидата».

Но прежде чем совершить такие метаморфозы, Андрей Магера советует подумать о том, как они будут восприняты окружающими.

«Давайте посмотрим, что произойдет 17 января – избиратель сам даст ответ на этот вопрос», - сказал замглавы ЦИК.



Психиатрическая экспертиза кандидатов – крайность. Есть другие варианты



Отвечая на вопрос «Главреда» о целесообразности проведения психиатрической экспертизы кандидатов в президенты, Андрей Магера отметил: «все-таки не нужно доходить до крайностей».

Взамен он предложил другой вариант: чтобы быть зарегистрированным в Центральной избирательной комиссии, кандидат должен собрать заявления о поддержке от депутатов местных советов. Андрей Магера считает это более целесообразным, ведь «это поддержка лиц, за которыми уже стоят избиратели, которые уже имеют общественную поддержку». Таким образом, депутат местного совета «десять раз подумает, стоит ли подписывать заявление за того или иного кандидата».

Еще одно преимущество предложенного варианта состоит в том, что отпадает необходимость собирать миллион подписей избирателей в поддержку кандидата, «от чего выигрывали только студенты, которые на этом зарабатывали», - добавил представитель ЦИК.



С ЦИК судятся «любители процесса»



Андрей Магера рассказал о том, что в последнее время с Центральной избирательной комиссией часто судятся избиратели. По мнению Андрея Иосифовича, избиратели очень часто злоупотребляют своим правом обращения в суд. Так, по его словам, есть «достаточно забавные» обращения: «кому-то не нравится ответ Центральной избирательной комиссии» на требование предоставления почтовых адресов кандидатов на пост президента Украины. Как объяснил Андрей Магера, эта информация является конфиденциальной, и разрешение на ее распространение может дать только суд.

По наблюдениям Андрея Магеры, есть в мире категория людей, которых интересует не результат, а «сам процесс» - «просто заявить о себе на весь мир». Тем не менее, такие «забавные» иски, как правило, остаются неудовлетворенными – зачастую «административные суды становятся на сторону Центральной избирательной комиссии», - похвалился замглавы ЦИК.



У «понаехавших» появилась возможность проголосовать без открепительных талонов



Не секрет, что сегодня многие граждане Украины работают не там, где прописаны. Но права голоса их никто не лишал.

Как можно проголосовать в городе, в котором работаешь, а не в том, где прописан? «Законодательством не предусмотрено использование открепительных удостоверений, но выход есть», - рассказала Усенко-Черная. По ее словам, Закон «О государственном реестре избирателей» «нивелирует необходимость регистрации места проживания при реализации права голоса».

Тем, кто работает вдали от места прописки, Жанна Ивановна порекомендовала обратиться в орган ведения Реестра по новому избирательному адресу с заявлением, к которому приложить любой документ, доказывающий, что вы действительно живете в том населенном пункте, где хотите голосовать. Это может быть «договор найма жилья, брачный контракт, справка с места работы или из учебного заведения, копия трудовой книжки». Стенограмму пресс-конференции читайте здесь Читайте также: Завтра ЦИК поделит эфирное время между кандидатами Выборы Президента подорожали на 122 миллиона С ЦИК судятся те, кто «любит процесс» - Магера Проголосовать на выборах можно не по месту прописки