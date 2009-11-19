Ірина Іваночко: «На плакаті у мене все своє, натуральне: і одяг, і зачіска, і думки про Ющенка…»

На вулицях і проспектах України з’явилися незвичні передвиборчі плакати на користь чинного Президента. На них нема ні портретів Віктора Ющенка, ні його гасел. За главу держави і лідера «Нашої України» агітують рядові партійці з різних сфер життя: селяни, підприємці, науковці, інженери, представники інтелігенції. На одному з білбордів упізнав завідувача відділу культури Миколаївської райдержадміністрації Львівської області, депутата міськради Ірину Іваночко. Відразу виникла купа запитань…



- У даному випадку виступаю не як державний службовець – у РДА я людина аполітична, - а як педагог, працівник Миколаївської школи мистецтв, - каже пані Ірина. – Шістнадцятий рік викладаю дітям музику, тож маю що порівнювати. За час президентства Ющенка відчувалася посилена турбота про духовність. За державною квотою до нас надійшли кошти на закупівлю народних інструментів. З’явилася змога пошити костюми для сільських колективів художньої самодіяльності. Недавно їх отримали аматори з Розвадова, незабаром обнову матимуть самобутні таланти з Рудників… Радію з такої уваги, бачу, як багато наш Президент зробив для відродження національної культури по всій країні. Це співзвучне моїм думкам, мріям – тому я у «Нашій Україні», тому щиро підтримую Віктора Ющенка. Як людина мистецтва я висловила свої внутрішні відчуття. І відповідаю за всі свої слова. Ніхто їх мені не нав’язував.



- Кажете про Президента, а що самі встигли зробити для розвитку духовності у своєму місті?

- Одне з моїх завдань як громадянина, депутата-нашоукраїнця – повернути до життя місцеві музеї. Рада, що вдалося ввести штатну одиницю у музей відомої письменниці, соратниці Івана Франка Уляни Кравченко – і він запрацював. Найближчим часом відродимо історико-краєзнавчий музей з його багатими експонатами. Коли знову відчиняються двері цієї установи, почуватимуся щасливою, вважатиму, що моя присутність у партії працює на людей.

До речі, у «Нашій Україні» я залишатимусь, незважаючи на жодні труднощі, які вона переживає, не перескакуватиму кудись інакше. Не розумію тих, хто, спокусившись на посади (а може, й на грошові подачки) мігрує в інші партії. Я не звикла щось кидати на півшляху…



- А як ви потрапили на білборд?

- Передзвонили з центрального штабу «Нашої України», запитали, чи готова висловити своє ставлення до нашого Президента, чи згідна, щоб моє фото появилося на плакаті. Зазначили - справа добровільна, ні я не повинна нікому платити ніяких грошей, ні мені ніякого гонорару за політичну рекламу не буде. Без вагань погодилася, бо мені не треба було нічого придумувати.

Фотосесія відбулася у Києві. Сподобалася концепція плакатів: людина говорить про людину. Не було нічого штучного, ніяких спецефектів. Фотографувалася у своєму звичному одязі, який використовую у повсякденному житті, ніхто не пропонував мені от кутюр. Ніхто нікому не робив модельних зачісок. Все відбувалося природно, натурально. І мої думки теж натуральні, ніхто їх мені не підказував…



- Ваш величезний портрет знаходиться там, де зазвичай висять наші «небожителі» – Ющенко, Тимошенко, Янукович. Як зреагували на це ваші знайомі?

- Дехто робив квадратні очі і шепотів: можна уявити скільки-то грошей людина заробила за таку рекламу. А я спокійно поставилася до таких «фантазій», бо не було ніякого «навару», мені всього лиш повернули затрати на проїзд… Кілька днів тому передзвонила шкільна подруга зі Львова. Каже: раніше думала, що на білбордах – «підставні» особи. Побачила тебе – і змінила думку. Зараз піду знайомим розкажу, що спілкувалася з «оригіналом»…

Було багато дзвінків від земляків. Всі підтримують, схвалюють мою послідовність. Кажуть: молодець, тримала одну лінію – і далі тримай її!



Розмовляв Іван ФАРІОН