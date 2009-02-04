Затишье перед бурей

4 февраля 2009, 19:03

После вчерашнего горячего парламентского дня сегодня Рада демонстрировала просто чудеса спокойствия и конструктива.

Утром депутаты приняли решение о том, что будут работать до трех часов без перерыва, а тогда дружно взялись за дело. Из двух десятков вопросов, вынесенных на рассмотрение Рады, депутаты поддержали полтора десятка. Часть – конституционным большинством. Одним словом, такой плодотворный парламент граждане Украины могут увидеть далеко не каждый день... Среди актов, поддержанных сегодня Радой, – Программа реформирования жилищно-коммунального хозяйства до 2012 года, законы о социальной защите населения, которое проживает на радиационно опасных территориях, об образовании лиц, которые нуждаются в коррекции физического и/или умственного развития, и о государственной поддержке санаториев, в которых лечатся инвалиды. Кроме того, парламент попытался усовершенствовать законодательство о наказании лиц, которые в нарушение закона выращивают снотворный мак и коноплю. В первом чтении они проголосовали за то, чтобы тех, кто выращивает до 100 таких растений, наказывали по Административному кодексу, а больше 100 – по Криминальному. Впечатление, что, голосуя за закон о снотворном маке, депутаты и сами едва не заснули, было обманчивым. В парламенте чувствовалось напряжение перед завтрашним голосованием за доверие правительству. Во всех секторах сессионного зала за день побывал один из руководителей Компартии Адам Мартынюк (позиция его фракции завтра полностью может решить судьбу Кабмина). Шептались между собой в углах зала лидеры «бютовцев» и «регионалов»... Что будет в парламенте завтра, неизвестно пока еще никому. Свою позицию относительно голосования за отставку правительства сегодня вечером определяют коммунисты, завтра утром – верные Президенту члены группы «За Украину!». Близкими к реальности выглядят слухи о том, что стопроцентный результат в этом голосовании не покажут «регионалы»... Одним словом, продолжение следует... Пойдем в буфет, здесь и без нас управятся Адам Иванович, допишите в этом месте нолик, и фракция БЮТ вас поддержит Говорю тебе, Андрей, выйдем из кризиса за один год! Отчего это все такие мрачные? С «регионалами» нужно по-доброму... Как вам платочек, подходит к черному? А у них в Китае у всех глаза такие Паганини отдыхает Вот уж эта отставка правительства, я только уже министерское кресло нам присмотрел.... Адам Иванович, а проголосуем завтра с нами за отставку Тимошенко? Во Франции лягушки на вкус почти такие же, как ваши цыплята! Неважно, каким пальцем, главное «за» Если «за», то зеленый чай, если «против» - черный... Если же воздержатся, тогда каркаде Может, карточки для голосования у этих коммунистов украсть? Андрей Леонидович, айда к нам в коалицию! Я много не прошу, проголосуйте всего за два закона для защиты инвалидов Зварыча - на Минюст, Грищенко - на Минобороны, Шкиля - на Минкульт, ну а тебе, Олег, остается МЧС... Александр Владимирович, знали бы вы, сколько лет я отсидел на этом кресле... Если будем читать документ вдвоем, то юридических зацепок найдем вдвое больше

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
03:45
Пляжные инфекции: как их избежать украинцам. Видео
03:06
«Аж помолодела»: Ольга Сумская удивила поклонников сменой имиджа
02:37
Историк объяснил, почему Илья Муромец был украинцем
01:59
Вышел трейлер фильма о влиянии Путина на Трампа
01:20
Супермодели разделись ради известного бренда, опубликовано видео
00:47
Топ-4 «вредных» для фигуры продукта, которые на самом деле есть можно
00:17
Скандал в Одессе: детскую площадку соорудили прямо на кладбище, фото
03 августа, пятница
23:45
Ангелу Меркель могут вынудить уйти в отставку с поста главы ХДС/ХСС
23:34
В российской Калуге взорвали вход в местный Пенсионный фонд
22:56
Фанаты "Динамо" на матче забросали поле туалетной бумагой с криками "Подотритесь!..."
22:48
Синоптик рассказала, когда в Украине спадет жара
22:26
Военные провели первую репетицию Парада Независимости в Киеве
22:24
Усик сделал заявление по смене гражданства
21:59
Полиция рассказала, почему могли убить "Сармата" и как удалось задержать подозреваемых
21:34
США предложили ограничить права России в Интерполе
21:32
Вступительная кампания 2018: специальности с самым высоким проходным баллом
21:09
"Динамо" - "Шахтер" 1:0, видео голов
20:53
Украинец завоевал золото на чемпионате Европы по плаванию
20:35
Не сепаратизм: свеженазначенный министр по делам Закарпатья попытался успокоить Киев
20:25
Когда Спасы-2018 и как к ним готовиться
19:42
Facebook "лег" по всему миру
19:04
Турчинов предложил пересадить украинцев на вертолеты из-за проблем с дорогами
18:59
Полиция расследует нападение на пресс-центр "Украинских Новин", как хулиганство
18:43
Неизвестные атаковали пресс-центр "Украинских новостей"
18:21
Крым покинула последняя западная сеть отелей
17:51
Обнаружено еще одно вмешательство РФ в европейские выборы
17:35
СБУ задержала 11 администраторов групп в "Одноклассниках" и "ВКонтакте"
17:10
Кислотный Херсон: полиция задержала человека, напавшего на активистку Гандзюк
17:01
Чат с протоиереем Георгием Коваленко
16:51
Российский министр обороны опозорился из-за слов о НАТО
16:43
Выборы-выборы, кандидаты... : стало известно, во сколько обойдется голосование украинцев в 2019 году
16:14
Полиция обнародовала подробности убийства чиновника в Сумах
16:13
Киев вернул тепловое хозяйство в управление общины
16:11
«Динамо» — «Шахтер»: прогноз букмекеров, где смотреть центральный матч тура УПЛ
16:01
Усик написал стихотворение об Украине
15:55
С трудом передвигается: стало известно о тяжелом состоянии Джигарханяна, видео
15:47
Булочки от Бузовой: певица купила хлебозавод
15:25
«Это биомасса»: разгорается скандал из-за лечения в госпитале МВД пострадавшего бойца «Миротворца»
15:25
Петросян нашел «новую Степаненко»: СМИ выяснили, с кем проводит время 72-летний юморист
15:20
NASA готовится отказаться от российских "Союзов"
15:07
Украина предложила России обмен осужденных
15:00
Надежда Мейхер похвасталась пышной грудью, которую едва вместила в купальник
14:16
Крымский татарин совершил самосожжение в центре Симферополя. Видео
13:47
Появились первые кадры прогулки Светланы Лободы с младшей дочерью: видео
13:24
В России из тюрьмы вышел на свободу украинский политзаключенный
12:52
В МИД пригрозили объявить венгерского министра по Закарпатью персоной нон грата
12:48
"Главред" осуществил глобальный редизайн сайта
12:39
Жара +47 градусов и выше: кого и какие рекорды ждут в августе-2018
12:12
"73 рубля за доллар": как США собираются душить Россию
12:10
Суд вынес первое решение по главному подозреваемому в убийстве Олешко-Сармата
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять