Затишье перед бурей

Утром депутаты приняли решение о том, что будут работать до трех часов без перерыва, а тогда дружно взялись за дело. Из двух десятков вопросов, вынесенных на рассмотрение Рады, депутаты поддержали полтора десятка. Часть – конституционным большинством. Одним словом, такой плодотворный парламент граждане Украины могут увидеть далеко не каждый день... Среди актов, поддержанных сегодня Радой, – Программа реформирования жилищно-коммунального хозяйства до 2012 года, законы о социальной защите населения, которое проживает на радиационно опасных территориях, об образовании лиц, которые нуждаются в коррекции физического и/или умственного развития, и о государственной поддержке санаториев, в которых лечатся инвалиды. Кроме того, парламент попытался усовершенствовать законодательство о наказании лиц, которые в нарушение закона выращивают снотворный мак и коноплю. В первом чтении они проголосовали за то, чтобы тех, кто выращивает до 100 таких растений, наказывали по Административному кодексу, а больше 100 – по Криминальному. Впечатление, что, голосуя за закон о снотворном маке, депутаты и сами едва не заснули, было обманчивым. В парламенте чувствовалось напряжение перед завтрашним голосованием за доверие правительству. Во всех секторах сессионного зала за день побывал один из руководителей Компартии Адам Мартынюк (позиция его фракции завтра полностью может решить судьбу Кабмина). Шептались между собой в углах зала лидеры «бютовцев» и «регионалов»... Что будет в парламенте завтра, неизвестно пока еще никому. Свою позицию относительно голосования за отставку правительства сегодня вечером определяют коммунисты, завтра утром – верные Президенту члены группы «За Украину!». Близкими к реальности выглядят слухи о том, что стопроцентный результат в этом голосовании не покажут «регионалы»... Одним словом, продолжение следует... Пойдем в буфет, здесь и без нас управятся Адам Иванович, допишите в этом месте нолик, и фракция БЮТ вас поддержит Говорю тебе, Андрей, выйдем из кризиса за один год! Отчего это все такие мрачные? С «регионалами» нужно по-доброму... Как вам платочек, подходит к черному? А у них в Китае у всех глаза такие Паганини отдыхает Вот уж эта отставка правительства, я только уже министерское кресло нам присмотрел.... Адам Иванович, а проголосуем завтра с нами за отставку Тимошенко? Во Франции лягушки на вкус почти такие же, как ваши цыплята! Неважно, каким пальцем, главное «за» Если «за», то зеленый чай, если «против» - черный... Если же воздержатся, тогда каркаде Может, карточки для голосования у этих коммунистов украсть? Андрей Леонидович, айда к нам в коалицию! Я много не прошу, проголосуйте всего за два закона для защиты инвалидов Зварыча - на Минюст, Грищенко - на Минобороны, Шкиля - на Минкульт, ну а тебе, Олег, остается МЧС... Александр Владимирович, знали бы вы, сколько лет я отсидел на этом кресле... Если будем читать документ вдвоем, то юридических зацепок найдем вдвое больше