Прощай, референдум!

К слову, в Европе референдумы всегда были востребованным инструментом для выяснения мнения граждан по вопросам, будоражащим общество и отдельно взятую общину. Полагаясь на них, Шарль де Голль добился принятия новой Конституции Франции, предусматривающей прямые президентские выборы. Во второй половине 30-х годов референдумы шли в Германии бесконечной чередою. С их помощью Гитлер расширил свои полномочия, обосновал выход Германии из Лиги Наций и легализировал ввод немецких войск в Рейнскую область. Еще один рекордсмен по числу референдумов – Швейцария, где с 1848 года прошло 216 референдумов на предмет ревизии Конституции. О референдум во Франции и плебисцит в Голландии споткнулась Конституция ЕС.

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«За» проголосовало всего 155 парламентариев при необходимом минимуме в 300 голосов. Партия регионов дала 128 голосов, КПУ – 27. Остальные фракции – ноль.Подобный плачевный результат был предсказуемым. Загвоздка в том, что закон во втором чтении и в целом был принят силами БЮТ и ПР 5 июня текущего года – «за пять минут» до создания широкой коалиции двух наибольших парламентских фракций. Однако уже 7 июня, аккурат на Троицу, Виктор Янукович передумал освящать «ширку» своим участием, после чего у Тимошенко «пропало все».И когда Президент наложил вето на Закон «О всеукраинском референдуме» по причинам, изложенным ниже, в БЮТе резонно решили инициативу «регионалов» проигнорировать. И только коммунисты, не устающие пиарить старую эсдековскую инициативу о проведении референдума о вступлении Украины в НАТО и ЕЭП, отдали за закон свои голоса. Впрочем, они уже ничего не решали.Для украинского политикума не секрет, что «околореферендумная возня» затевалась с единственной целью – расчистить дорогу к новой редакции Основного Закона путем всеукраинского референдума. Особенно по вкусу эта идея пришлась президентскому лагерю. Хотя и в остальных фракциях об изменениях Конституции не говорили разве что ленивые.@@@В Украине действующий Закон о референдумах, принятый в далеком 1991 году, противоречит Конституции и в принципе не содержит понятия «всеукраинский референдум по народной инициативе». Восполнить законодательный пробел взялся«регионал» Александр Лавринович.В своем законе он не только детально расписал процедуру проведения референдумов, но и предусмотрел порядок принятия новой редакции Конституции на всеукраинском референдуме. Естественно, с учетом«генеральной линии» ПР - редакцию Основного Закона сначала должна 300 голосами одобрить Верховная Рада, только после этого парламент (не Президент!) может вынести текст Основного Закона на всеукраинский референдум. То есть одного желания народа проголосовать за новую Конституцию недостаточно. Сначала такую возможность ему должна обеспечить ВР путем принятия новой Конституции. Кошмарный сон Виктора Андреевича чуть не стал явью - без согласия Тимошенко и Януковича на новой редакции Конституции, второй палате и пожизненных сенаторах можно было ставить крест!Естественно, допустить этого Президент не мог. Впрочем, это не единственная причина, по которой Президент не подписал Закон «О всеукраинском референдуме». По мнению специалистов Главного научно-экспертного управления ВР, Закон не отвечает на ряд важных вопросов.Во-первых, не вносит ясность, что можно утверждать на референдуме, а что – нет. Расплывчатая формулировка: народ может решать на референдуме любые вопросы, кроме тех, которые запрещены Конституцией (налоги, бюджет и амнистия).На первый взгляд, с избирателями могут посоветоваться о чем угодно, например, высылать президента и премьера со всей их свитой за границу или нет. И решение будет для них обязательным.Но это только на первый взгляд. Девять лет назад (27 марта 2000 г.) судьи КСУ констатировали, что Конституция не допускает вынесения на всеукраинский референдум вопросов о выражении недоверия любым госорганам с целью досрочного прекращения их полномочий.Кроме того, сомнительно, чтобы на всеукраинском референдуме решались вопросы, отнесенные к ведению правоохранительных органов и судов, а также кадровые вопросы. К слову, действующий Закон о референдумах 1991 года такие ограничения содержит.Во-вторых, Лавринович и Ко почему-то решили, что на референдум можно выносить только один вопрос или один текст Конституции. В случае провала (за проект должны проголосовать не менее 50% граждан, включенных в списки, – около 18 млн) новой инициативной группе придется начинать все сначала. При этом расходы на проведение референдума ложатся тяжким бременем на бюджет.В-третьих, Центризбирком наделяется огромными полномочиями: регистрация инициативной группы, проверка не менее половины подписей (1,5 млн) и правильности постановки вопроса, формирование окружных комиссий и т.д. Так, ЦИК по своему усмотрению включает в окружные комиссии людей из числа поданных политическими партиями, инициативной группой и даже отдельными гражданами кандидатур. Иными словами, возможностей «протащить» в окружную комиссию «своих» людей – предостаточно.Наконец, в отличие от Закона о выборах, где урегулирована каждая деталь, включая порядок опечатывания урн для голосования, в новом Законе о референдуме многие вопросы упомянуты вскользь. Так, например, спискам избирателей посвящена всего одна статья.На сегодняшний день в правовом поле Украины существует морально устаревший Закон о референдумах плюс пять противоречивых решений Конституционного суда на этот счет.Так, девять лет назад КС отклонил как неконституционный вопрос о принятии Основного Закона на референдуме, инициированном Кучмой в 2000 году.При этом аргументом послужил тот факт, что указанный вопрос «выносится на референдум без выяснения воли народа относительно необходимости принятия новой Конституции Украины». А это «может привести к ослаблению установленных им основ конституционного строя в Украине, прав и свобод человека и гражданина».Следуя этой логике, выносить Конституцию на референдум нельзя. Но если очень хочется, то можно. И буквально через пять лет (5 октября 2005 г.) КСУ принял иное решение по поводу всенародного волеизъявления.В нем указывалось, в частности, что «только народ имеет право непосредственно путем всенародного референдума определять конституционный строй в Украине», а также изменять его в порядке, установленном Конституцией.Уже существующее на тот момент очевидное противоречие не помешало КСУ запутать ситуацию еще больше. Так, решением от 16.04.2008 г. суд уточнил, что народ, как единственный носитель суверенитета, может на всеукраинском референдуме принять новую Конституцию. Но в «порядке, который должен быть определен Конституцией и законами Украины». Процедуры нет до сих пор. А без нее мнение народа под замком, ключ – в парламенте.Дальше – больше. 21 октября 2008 года Конституционный суд пришел к выводу, что волеизъявление с помощью референдума «не может быть ограничено президентом, который обязан обнародовать инициативу граждан». Хитрость Фемиды заключалась в том, что президент обязан провозгласить референдум по народной инициативе при условии сбора 3 млн подписей, но не известно, когда он должен состояться. В Конституции и Законе «О всеукраинском и местном референдумах» на этот счет – ни слова.Это можно понимать, в принципе, так: скорее рак на горе свистнет, чем президент назначит референдум по вопросу, который ему не интересен. По крайней мере, пока не будут внесены изменения в Закон о референдумах.Безусловно, идеализировать референдумы не стоит. Достаточно вспомнить жесткое противостояние президента Бориса Ельцина и Госдумы РФ по вопросу изменения Конституции, которое закончилось гибелью людей 3-4 октября 1993 года и заключением неугодных в Матросскую Тишину. Утвердив своим указом положение «О референдуме», Ельцин «продавил» досрочные выборы парламента и референдум по вопросу поддержки новой Конституции. «За» высказались 58% россиян, бюллетени были немедленно уничтожены, а эксперты до сих пор спорят об истинных результатах голосования.К счастью, Украина такого опыта избежала. Референдум 2000 года прошел мирно, но не имел никаких правовых последствий.В целом формирование законодательства о референдумах – впереди, а вот для народа, похоже, лучшее осталось позади. Ничего, конечно, исключать нельзя, но зачем лишний раз народ беспокоить референдумами, если Януковичу, Тимошенко, Ющенко, Литвину и Симоненко удастся сторговаться впятером?