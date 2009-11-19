Политики смогут оставить журналистов «без штанов»?

19 ноября 2009, 15:19

Народные депутаты в разгар избирательной кампании решили надежно обезопасить себя и других, власть и деньги имущих, от критики в свой адрес.

Никто не любит, когда его критикуют. А если критика необоснованная, то это неприятно вдвойне. Но у некоторых есть достаточно денег и влияния, чтобы заставить обидчика горько пожалеть о своих словах. Теперь вполне законных возможностей сделать это у них появится еще больше. 17 сентября народные депутаты проголосовали за изменения Гражданского кодекса Украины, согласно которым гражданин имеет право на компенсацию морального ущерба, в том числе и за распространения неправдивой информации. При определении размера денежной компенсации будет иметь значение статус потерпевшего и материальное положение гражданина, нанесшего моральный ущерб. Инициаторы законопроекта - бютовец Андрей Портнов и «регионал» Александр Лавринович. Голосовали за закон представители всех фракций (кроме коммунистов).
Анализ внесенных в ГК изменений показал, что депутаты решили выстроить надежную материальную преграду критике в свой адрес и в адрес своих лидеров - кандидатов в президенты.
В случае вступления этого закона в силу, любой журналист, допустивший в своей статье оценочное суждение в адрес того или иного государственного деятеля, может быть принужден к выплате любой суммы денег, показавшейся обидчику достаточной (для компенсации понесенного морального ущерба) – верхнюю планку закон не устанавливает. А также к лишению личного имущества. Особого внимания в этом контексте заслуживает формулировка «при определении размера компенсации имеет значение статус потерпевшего». В итоге, из-за нечетко прописанного положения ГК, сумму компенсации и зависимость ее размера от статуса потерпевшего будет определять суд. Таким образом, именно от конкретного судьи и его понимания этой нормы будет зависеть, в чью пользу будет трактоваться решение - в пользу обвиняемого или же ему во вред.
Народный депутат от БЮТ и первый замглавы парламентского комитета по вопросам свободы слова и информации Андрей Шевченко, не голосовавший за изменения в ГК, уверен, что трактовать двусмысленные нормы украинские суды будут как раз в пользу потерпевшего, имеющего высокий статус. «Этот законопроект вопиющим образом нарушает принцип равенства граждан перед законом. Получается, что обидеть депутата у нас стоит дороже, чем обидеть учителя, но дешевле, чем обидеть Президента. Опять получается ситуация, когда все равны, но некоторые равнее», - говорит депутат.
Есть у Шевченко и ряд других замечаний к проголосованному законопроекту. Прежде всего, они касаются наступления на свободу слова. «Принятие этого законопроекта показывает полнейшее непонимание народными депутатами и их юристами сути журналистской профессии. Эти изменения, несомненно, будут использоваться против СМИ. Теперь украинский журналист вынужден будет писать лишь гороскопы и прогнозы погоды – за любые высказывания в адрес власти его смогут запросто «затаскать» по судам. Причем, по украинским судам», - подчеркнул нардеп.
Большой минус принятого законопроекта Шевченко видит и в очередном шаге назад от европейских демократических стандартов. «Будущее Украины – в либеральных, демократических изменениях, а такими действиями, как принятие этого закона, мы делаем большой шаг назад в прошлое», - говорит он.
По мнению Шевченко, принятию этого закона во многом поспособствовала продажность украинских СМИ. «Принятие этого законопроекта было, в частности, обусловлено реакцией на засилье «джинсы» и заказных материалов в прессе», - говорит депутат.
В то же время, по мнению главы комитета по свободе слова и информации Анны Герман, именно против «джинсы» и «заказух» рассматриваемые законодательные инициативы и будут направлены. «Незаслуженно очернить человека теперь будет гораздо сложнее», - считает она. Данная Анной Николаевной оценка принятых изменений в ГК кардинальным образом отличается от мнения ее коллеги по комитету Андрея Шевченко, в частности, в вопросе роста профессионального уровня журналистов. «Перед тем, как написать о том или ином факте, журналист должен будет проверить его по трем независимым источникам, так, как это делается на западе. Свобода, в том числе прессы, - это и ответственность»,- говорит Герман. Депутат не считает, что власть имущие теперь смогут невозбранно разорять неугодных журналистов. «Настоящая правда никаких обвинений не боится», - с долей пафоса отметила Герман. При этом интересно, что сама Анна Николаевна за этот законопроект не голосовала.
Исполнительный директор Института массовой информации Виктория Сюмар считает, что главным недостатком принятых изменений в ГК является их предельная нечеткость и двусмысленность. «Ввиду отсутствия четких законодательных указаний, нам опять придется полагаться на сознание украинских судов, как это и было раньше», - говорит Сюмар. Эксперт приводит пример западных стран, где законодательно гарантировано право оценочных суждений в адрес любой публичной фигуры. «Таким образом, размер денежной компенсации публичным личностям ниже, чем рядовым гражданам», - рассказывает Сюмар.
В то же время, полагаться на высокую правосознательность украинских судов не стоит –пример Игоря Зварыча лишний раз доказал, что мотивирует наших судей отнюдь не преданность Фемиде, а куда более материальные факторы.
Иски власть имущих к СМИ случались и раньше (Ринат Ахметов против «Обозревателя»), и теперь (зам Генпрокурора Виктор Кудрявцев против «Зеркала недели» и «Вечерних вестей»), и, как правило, заканчивались в пользу истцов. Можно представить, сколько их появится в случае подписания изменений в ГК Президентом. Как раз на Виктора Андреевича возлагает надежду Андрей Шевченко. «Это редчайший случай, но я искренне надеюсь на вето Президента», - говорит депутат.
Источник «Главреда» во фракции БЮТ сообщил, что возможность наложения вето бютовцы не исключают, более того, преодолевать его не намерены. Таким образом, голосов на преодоление вето не хватит – даже если свои голоса за это в полном составе отдаст ПР – а именно так она намерена поступить, по словам Анны Герман.
Остается надеяться на Президента – ему выпал шанс доказать, что укрепление свободы слова в Украине, которым он так гордится, действительно что-то значит. Иначе, для нас – журналистов – наступят тяжелые времена.

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