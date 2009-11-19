ЧФ нам друг, но истина дороже?

18 ноября Украина прошла очередной этап на пути выборов главы государства. Именно в этот день состоялось официальное объявление списка претендентов на президентское кресло. Отныне за симпатии украинцев будут бороться 18 персон: Инна Богословская, Михаил Бродский, Анатолий Гриценко, Юрий Костенко, Владимир Литвин, Александр Мороз, Александр Пабат, Василий Протывсих, Сергей Ратушняк, Олег Рябоконь, Петр Симоненко, Людмила Супрун, Юлия Тимошенко, Сергей Тигипко, Олег Тягнибок, Виктор Ющенко, Виктор Янукович и Арсений Яценюк. Однако большинство из них вступило в борьбу задолго до официального старта самой избирательной компании, попутно озвучив свои взгляды на так называемый «российский вектор» внешней политики, и, в частности, на перманентный раздражитель российско-украинских отношений – вопрос пребывания ЧФ РФ на территории Украины.



На сегодняшний день, свою позицию по данной тематике успели высказать 10 кандидатов. При этом главным стал тезис о возможности продления сроков пребывания ЧФ РФ в Крыму и Севастополе после окончания действия двусторонних соглашений – 2017-го года. Так, против нахождения подразделений российского ВМФ в Украине после установленных межгосударственным договором временных рамок высказались Анатолий Гриценко, Виктор Ющенко, Юлия Тимошенко, Арсений Яценюк и Олег Тягнибок. «В переходных положениях Конституции сказано, что исключение для Черноморского флота делается лишь до 2017 года. После этого предложения стоит точка. Не знак вопроса, не троеточие, а точка. Это значит, что до 2017 года ЧФ РФ может базироваться в Севастополе, а после 2017-го его там не будет», – заявил по этому поводу экс-министр обороны Анатолий Гриценко. Не видит правовых оснований для пролонгации пребывания ЧФ в Украине и Виктор Ющенко. «Мы надеемся, что российская сторона слово, данное в 1997 году, сдержит, и российский Черноморский флот 28 мая 2017 года будет выведен. Конституция запрещает размещать на территории Украины военные базы иностранных государств», – говорит он. Достоянием общественности стала и позиция нынешнего премьера Юлии Тимошенко, заявившей во время сентябрьского визита во Львов о том, что «соглашение заканчивается в 2017 году, и наша страна будет свободна от каких-либо баз» и что «правительство не допустит ошибки в этом вопросе».



В свою очередь, лидер «Фронта перемен» Арсений Яценюк заявил, что «любой, кто сегодня сделает заявление о том, что флот может пребывать после 2017 года, напрямую нарушит волю украинского народа, которая отображена в Конституции» и что он «волю народа нарушать не будет», а руководитель всеукраинского объединения «Свобода» Олег Тягнибок в своей предвыборной программе записал, что готов реализовать другую программу – «односторонних действий Украины в случае невыполнения РФ обязательств по выводу Черноморского флота РФ с территории Украины до 2017 года».



Вместе с тем свое безапелляционное «да» продлению базирования ЧФ РФ в Украине высказали пока что три кандидата на президентское кресло. В частности, изъявивший желание занять кабинет на Банковой спикер парламента Владимир Литвин считает, что «надо сделать все, чтобы Черноморский флот Российской Федерации продолжил аренду баз в Крыму и после 2017 года на взаимовыгодных условиях». Солидарен с ним и лидер КПУ Петр Симоненко, заявивший на октябрьской презентации «Блока левых сил» в Севастополе: «Наша позиция – этот флот должен оставаться здесь». За сохранение базы российского ЧФ в Севастополе выступила и Инна Богословская. Свою позицию она пояснила так: «Севастополь рожден и Севастополь обязан быть центром обеспечения военной безопасности в Черноморском регионе, и я на этом стою, и я точно знаю, что если там не будет российского флота, там будет другой флот». При этом юридические аспекты, ставящие под сомнение возможность пребывания российских военных в Украине после 2017 года, Богословская предложила обойти путем превращения Севастополя в кондоминиум – территорию с двойным российско-украинским управлением. В целом, представители этой группы кандидатов в президенты мотивировали свою позицию так – ЧФ на том месте, где он есть, должен стать гарантом безопасности Украины, Европы и всего Черноморского региона.



Не против оставить российских моряков в Украине и ряд других кандидатов. Вместе с тем об этом они предпочли заявить достаточно осторожно. Так, один из фаворитов избирательной гонки лидер Партии регионов Виктор Янукович заявил, что вопрос продления нахождения ЧФ РФ в Украине после 2017-го является «разрешимым», и что «есть мировая практика, которую можно адаптировать к нашим условиям». Другой кандидат – Сергей Тигипко, – выступает за «прагматичное» решение данной проблемы. «Россия должна сделать предложение. Если оно будет экономически и политически выгодным, то Украина может согласиться с ним. Если нет, то в 2017 году флот уйдет», – говорит бизнесмен.



Находясь и пытаясь вернуться в большую политику, неудобный вопрос о ЧФ большинство кандидатов склонны считать «политизированным» и таким, что являет собой «искусственно навязываемую проблему». Однако, обвиняя друг друга в попытке мобилизовать, используя тему ЧФ, электорат и заигрывании с избирателями, а также в демонстрации кому-то какой-то лояльности, как сами политики, так и их предвыборные штабы забывают, что все это в своей новейшей истории Украина уже проходила.



Ощущение дежавю возникает, если вспомнить, как развивались события на первых и пока что единственных досрочных выборах украинского президента в 1994-м году. Тогда из семи кандидатов основная борьба развернулась между двумя – действующим президентом Леонидом Кравчуком и экс премьер-министром Леонидом Кучмой. И именно тогда на фоне сложных политических процессов внутри самой Украины умелое использование присутствия «российского фактора» в виде темы ЧФ, статуса Крыма и Севастополя, а также реверансов в сторону Москвы, позволили одному из кандидатов одержать уверенную победу. Безусловно, в том или ином виде этот фактор присутствовал и в других избирательных гонках, однако до настоящего времени наиболее отчетливо он проявился именно в 94-м.



Так, в преддверии июньского визита 1994-го года в Севастополь «пророссийского», по мнению политологов, кандидата в президенты Украины Леонида Кучмы его доверенные лица – Валентин Борисов и Алексей Головизин, – на пресс-конференции для представителей СМИ «изложили точку зрения кандидата в президенты Украины по основным, волнующим всех вопросам». С их слов, «Черноморский флот, по мнению Леонида Кучмы, должен оставаться единым, для этого нужно полностью передать его в аренду России».



Разумеется, что на фоне сложных внутриполитических процессов, а также сложностей в построении двусторонних российско-украинских отношениях, не в последнюю очередь связанных с вопросом раздела ЧФ бывшего СССР и статуса Севастополя, такая риторика одного из кандидатов дала должный эффект далеко за пределами Крымского полуострова. Ситуацию же на месте наглядно описывает датированная июлем 1994-го года поздравительная телеграмма командующего ЧФ адмирала Эдуарда Балтина Леониду Кучме, в которой говорилось: «Военный совет и личный состав Краснознаменного Черноморского флота сердечно поздравляет вас с победой в трудном марафоне на выборах президента Украины. 89,7 процента крымчан и 92 процента севастопольцев из пришедших 10 июля на избирательные участки, веря вам и вашей программе, проголосовали за вас. Единодушно офицеры, мичманы и члены их семей сделали свой выбор в вашу пользу, помня о проблеме г. Севастополя и Черноморского флота».



Впрочем, выборы украинского президента и тема Черноморского флота в 1994-м и сегодня имеют и ряд других параллелей. Ныне ЧФ РФ, официальная Москва и часть украинского электората надеются, что с приходом к руководству Украины «прагматичного политика», станут возможными изменения и в официальной политике Киева в отношении «большого соседа». Сегодня, как и 15 лет назад, когда делился Черноморский флот, российская сторона ожидает, что с новым украинским президентом переговоры по условиям пребывания ЧФ РФ в Украине и возможной пролонгации пребывания флота на крымской земле «пойдут более конструктивно и энергично». И как в 1994-м, в 2009-м году из уст политологов и аналитиков звучит тема возможной дестабилизации обстановки в Крыму и введения действующим президентом чрезвычайного положения, с той лишь разницей, что в 90-е желание, «раздувая события в Крыму», «отложить президентские выборы на неопределенный срок» по причине большой вероятности не быть избранным на второй срок приписывалось президенту Кравчуку. Сегодня же этим стремлением пытаются наградить Виктора Ющенко.



Очевидно, что в нынешней избирательной гонке успех экс президента Леонида Кучмы за счет невероятно заманчивой с политической, но абсолютно абсурдной с правовой точки зрения идеи стремится повторить кандидат Богословская, как очевидно и то, что в выборах президента «недружественной» Кремлю Украины примут участие имеющие украинские паспорта военнослужащие Черноморского флота. Обескураженным ходом военной реформы на флоте и разочарованным в своем государстве российским военным не безразличной является Украина, где многие родились, выросли, жили, служили и в дальнейшем собираются жить. Феномен же выборов первых лиц государства состоит в Украине в другом. Независимо от форм и методов ведения политическими командами и избирательными штабами предвыборных баталий, никто из претендентов на высший государственный пост не хочет быть президентом отдельно взятого региона, а хочет быть президентом всея Украины. Так в свое время повел себя уже экс президент Леонид Кучма. Так, несмотря на конъюнктурные пассажи, ведут себя мечтающих встать у руля государства представители нынешних политических элит.