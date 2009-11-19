Александр Ефремов: Янукович никогда не сводит счеты

Первый заместитель главы фракции Партии регионов Александр Ефремов является одним из главных парламентских ньюзмейкеров

Это неудивительно – при постоянном отсутствии в Раде лидера Януковича, именно он является фактическим руководителем фракции. «Главред» расспросил Ефремова о ситуации с отставкой правительства, единстве рядов «регионалов» и жизни после президентских выборов.

-- «Расправиться с правительством – не наша цель»

- Александр Сергеевич, на данный момент собрано всего лишь 173 подписи для голосования за отставку правительства. Почему ПР, громко заявляя о намерении выразить недоверие Тимошенко, не спешит действовать?

- Параллельно со сбором подписей за отставку правительства, мы собирали подписи еще по двум направлениям. Во-первых, к нам обратились шахтеры, чтобы мы все-таки прояснили в Конституционном суде, что такое средняя заработная плата у шахтеров. Мы пошли навстречу шахтерским коллективам и собрали необходимое количество подписей для обращения в Конституционный суд по данному вопросу. Документ уже зарегистрирован в Конституционном суде.

Во-вторых, вы знаете о том, что Тимошенко приняла постановление Кабинета Министров по поводу реализации бюджета в 2010 году, не рассматривая сам бюджет, и не принимая Закон о Государственном бюджете на 2010 год. Вполне понятно желание Юлии Владимировны распоряжаться в ручном режиме бюджетом, обманывая и депутатов в зале, и людей в государстве. ПР собрала соответствующее количество подписей и зарегистрировала в Конституционном суде обращение относительно вышеупомянутого постановления правительства.

Вот в связи с этим решение вопроса по подаче постановления для освобождения Кабинета Министров и премьер-министра с занимаемых должностей немного сдвинулось по времени. Но суть вопроса не в этом - если бы нужно было ускорить процесс, то мы и в ночное время могли бы депутатов собрать для того, чтобы собрать необходимое количество подписей.

- Почему же вы этого не сделали?

- Вопрос заключается в том, что в течение ноября месяца Тимошенко обязана отдать девяти миллионам пенсионерам по семьдесят пять гривен, согласно принятого Закона о повышении минимальных социальных выплат. Кроме того, она должна еще двум миллионам пенсионеров по сто пятьдесят гривен выплат. Ноябрь еще не закончился, у Тимошенко есть время для того, чтобы реализовать выполнение этого закона. И зачем нам ускорять подачу подписей за отставку? Мы же не ставим своей целью расправу над правительством.

- А какую же цель преследует ПР?

- Мы хотим, чтобы в государстве выполнялись законы. Пока время есть, и, не предоставив Тимошенко права реализовать документ, ПР была бы нелогична в своих действиях.

- Сколько времени даете Кабмину?

- До конца этой недели время есть. Работа по сбору подписей продолжается. Как только она будет закончена, фракция сразу же примет решение, что дальше делать с этими документами.

- Вы лично не раз говорили о том, что все депутаты, голосовавшие за Закон о минимальных соцстандартах, должны проголосовать и за отставку премьер-министра…

- Я не говорил, что должны, а утверждаю, что это было бы логично. Если депутаты, голосовавшие за повышение соцстандартов, не проголосуют за отставку правительства, которое не выполняет законы, то вывод очевиден – в первом случае они лукавили. Фракция Партии регионов хочет посмотреть, кто сознательно голосовал за повышение соцтандартов, а кто просто в период предвыборной кампании поддерживал данное направление, потому что оно модное. Вот и все.

- Логично предположить, что в случае отставки действующего Кабмина, будет создано новое правительство. Вы ведь не дадите Юлии Владимировне быть и.о. премьера до самих выборов?

- Это логичный вопрос. Но мы не его ставим во главу угла. Мы заставляем Тимошенко исполнить закон. В данном случае закон о повышении минимальных пенсионных выплат и минимальных заработных плат. Позволю себе напомнить, что согласно последнему докладу Международной организации труда, единственная страна в мире, не пересчитавшая минимальный прожиточный минимум - Украина. Понимаете, все пересчитали - начиная от Соединенных Штатов Америки, России, Бразилии и заканчивая Индией. А премьер-министр Украины почему-то думает, что этого делать не нужно. ПР с этим мириться не будет.

- Александр Сергеевич, ПР в настоящий момент ведет переговоры по переформатированию парламентского большинства для того, чтобы сформировать новое правительство?

— Мы не ведем переговоры по переформатированию большинства по одной простой причине: идеологические различия в сегодняшнем формате парламента таковы, что не позволяют создать конструктивное твердое большинство. По крайней мере, с нашим участием.

Вот вы говорите, что отставка Тимошенко пойдет ей на пользу, а нам – нет. И если мы вступим в конфигурацию с политическими силами, не пользующимися поддержкой у наших избирателей, то потеряем рейтинг. Но ведь выбирать-то приходится между рейтингом и судьбой государства! Хорошо зная Виктора Федоровича Януковича, думаю, он выберет все-таки судьбу государства. Сейчас надо страну спасать, а не о личной выгоде думать.

Украина в этом году треть экономики потеряла! Треть! И в прошлом году треть. Мы в 2009 году откинуты на уровень 2000 года, за два года руководства Тимошенко. Куда уже дальше?

- Если я вас правильно понимаю, вы ради интересов страны готовы проиграть президентские выборы?

— Вы знаете, я не рассматриваю вопрос таким образом. Это вы так логично рассуждаете. Я знаю, что запас рейтинговой прочности нашего лидера позволяет нам решать и одну, и вторую задачи одновременно.

- Зачем ПР снова собирается блокировать парламент?

- Я не знаю, почему опять возникла тема блокирования.

- Об этом намерении ПР заявил Нестор Шуфрич…

- Повторяю, я не знаю, почему возникла тема блокирования ВР и почему Нестор Иванович об этом заявил. По всей видимости, он знаком с информацией, исходящей от БЮТ. И я совершенно не исключаю, что будут рассматриваться различные варианты для того, чтобы заблокировать рассмотрение бюджета на 2010 год.

Партия регионов на сегодняшний день вариант блокирования парламента не рассматривает.



-- «Янукович никогда не сводит счеты»

- Вы можете поручиться за целостность Партии регионов в случае поражения на выборах? Наши источники и в ПР, и в БЮТ сообщают о переговорах, уже сейчас ведущихся между определенными группами влияния в партиях…

- Партия регионов - идеологическая политическая сила. Она выражает интересы многих миллионов избирателей, которые нам доверили свою судьбу. А некоторые люди оказались просто попутчиками в нашей партии. Такое явление есть в любой политической силе. Они рассказывают журналистам разные небылицы, а порой просто выкладывают то, что разработано политтехнологами в лагерях оппонентов.

Когда я, например, читаю некоторые вопросы журналистов к Тарасу Чорновилу и его ответы на эти вопросы, мне становится просто неудобно за человека, который в мужском обличии отвечает на вопросы, не зная реального положения дел. Да он даже доступа не имеет к той информации, о которой пытается рассказать! Слова Черновола – чушь. Не более того.

Теперь, что касается каких-то расколов. Нам предрекали раскол много раз. Более того, когда ПР попала в 2005 году в жесткую оппозицию, многих из нас пытались посадить в тюрьмы, возбуждали уголовные дела, в том числе и против меня. Но мы сохранили целостность, доверие к лидеру и веру в победу. Сегодня говорить о расколе в ПР – просто политтехнология. Не более того.

— Перейдем к более стратегическим вопросам, связанным с выборами. Как вы считаете, какими могут быть первые реформы Виктора Януковича в случае его победы? Очевидно, новый президент будет распускать парламент?

— Давайте мы не будем заниматься гаданием. Янукович предельно ясно высказал свою программу, которая сегодня отпечатана миллионными тиражами, и с ней может ознакомиться любой избиратель в нашем государстве. Так вот, основная цель, которую Виктор Янукович ставит перед собой — за десять лет, будучи президентом нашего государства, победить бедность. Вот если ему удастся это сделать, он будет вписан в историю нашего государства очень большими буквами. Потому что это проблема, которая действительно сегодня существует.

— Почти у любого кандидата в президенты спрашивают о его первых десяти шагах на новой должности. Конкретные десять указов Президента Януковича?

— Вопрос не по адресу. Когда у нас будут идти прямые дебаты кандидатов в президенты, то эти вопросы необходимо будет задать Виктору Федоровичу. Я думаю, что он найдет ответы на все вопросы.

Мне импонирует из этой программы, я хотел бы подчеркнуть, та часть, где от рождения ребенка до его первого трудоустройства расписан цивилизованный механизм поддержки. Когда рождается один ребенок — одна доплата, второй ребенок — иная доплата, третий ребенок и последующие — доплата по сто пятьдесят тысяч гривен. Затем до трех лет ежемесячно платится одна сумма, от трех до тринадцати, по-моему, — другая сумма, от тринадцати до восемнадцати — третья сумма на содержание ребенка. Потом ему гарантируется обучение в высших учебных заведениях, а затем - первое место трудоустройства.

Если бы вот это сделало государство, а это стоит в программе Януковича, то, я считаю, что этому человеку нужно было бы в ноги поклониться.

— Очевидно для того, чтобы совершить все эти реформы, необходима согласованность между ветвями власти. Вы считаете, что при этом парламенте и президенте Януковиче возможны те преобразования, о которых вы говорили?

— Есть два варианта. При приходе нового президента есть вариант переформатирования парламента. И есть второй вариант, который нежелателен, но вполне возможен: если Верховная Рада не переформатируется, то нужны новые парламентские выборы.

Пока мы действительно не видим готовности к сотрудничеству. Но есть, к примеру, работа правительства Германии при предыдущем сроке Ангелы Меркель. Сегодня у них ситуация изменилась, и сегодня они нашли партнеров, с которыми им комфортно работать, а предыдущий срок они работали с партнерами, с которыми у них были разногласия. Но все же работали.

— Скажите, возможны ли после (и в случае) победы Януковича какие-то компромиссы с оппонентами?

— Вы знаете, чем Янукович отличается вообще-то от других? Этот человек никогда не сводит счеты. Этот человек не смотрит назад, он смотрит вперед.

Вот Ющенко копается в прошлом, Тимошенко искажает настоящее в своих выступлениях, а Янукович — совершенно другой человек. Он по своей натуре человек очень эмоциональный и очень действенный. Я с ним работал рядом, будучи соседом, когда он был губернатором Донецкой области, а я был губернатором Луганской области. И я видел, какими шагами и что делается в Донецкой области. Мы стали соревноваться: я пришел на пост немножко позже, и мне очень хотелось догнать его по развитию и по тем мероприятиям, которые были внедрены. Я могу сказать: наша команда в Луганской области работала тоже эффективно, но догнать Донецкую мы не смогли.

—Допускаете ли вы возможность, что определенные представители действующего правительства Тимошенко войдут в структуру новой власти, в частности, Кабинет Министров?

— В любом цивилизованном государстве есть принятые правила. При смене власти команда уходит в отставку. А затем уже новый премьер набирает свою команду. И загадывать, кто будет премьером и какую команду он наберет, согласитесь, было бы с моей стороны совершенно непредусмотрительно, если не сказать резче…

— Последний вопрос - ваш однопартиец Борис Колесников говорил о том, что кампания Януковича будет, в частности, финансироваться из личных средств партийцев. Вы что-то пожертвовали?

— Вы знаете, я являюсь руководителем штаба в Луганской области. И проблемы финансирования предвыборной кампании в Луганской области в большинстве своем до теперешнего момента лежат на плечах моих и моих коллег.

— Лично ваших?

— И я лично также принимаю участие в финансировании выборов.