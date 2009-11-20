Правительство в ловушке популизма

Минимальная пенсия и зарплата возрастут - это вопрос уже решенный. Но до сих пор нерешенным остается вопрос финансирования повышенных социальных стандартов.

Международный валютный фонд решил не спешить с предоставлением Украине четвертого транша кредита в размере 3,8 миллиарда долларов, а именно на них рассчитывали инициаторы повышения соцстандартов.

Итак, где брать деньги? На этот вопрос в пресс-центре «Главреда» дали ответ главный научный сотрудник Института законодательства Верховной Рады Украины Владимир Черняк и руководитель программы социальной экономики Международного центра перспективных исследований Максим Борода.



Правительство попало в ловушку повышения соцстандартов из-за популизма



Максим Борода: «Фактически это повышение соцстандартов можно сравнить с рейдерской атакой, потому что и там, и там реальные причины кроются под некими красивыми вымыслами. На самом деле это политический заговор для того, чтобы дискредитировать действующее правительство и усложнить и без того очень тяжелое выполнение бюджета.

Но правительство, в принципе, сам попало в такую ловушку из-за своего популизма, из-за расточительной социальной политики. И сейчас он находится в ситуации, когда любое действие будет играть в интересах его оппонента».



Даже без повышения соцстандартов бюджет не выполняется



Максим Борода: «Сколько вообще нужно денег для обеспечения этих новых соцстандартов? Существует несколько расчетов, которые очень отличаются. Министерство финансов говорит о почти 300 миллиардах гривен, Президент и оппозиция озвучивают цифру, почти в пять раз меньшую.

Но вопрос в действительности заключается не в том. Цифра в любом случае очень значительная, потому что здесь речь идет не только о повышении минимальной заработной платы учителей или врачей, но и о повышении заработной платы всех должностных лиц, в том числе и высших рангов, потому что их зарплата рассчитывается именно исходя из уровня минимальной заработной платы».

«Проблема в том, что в любом случае денег недостаточно, потому что бюджет уже в существующих цифрах реально не выполняется. Здесь речь не идет о его социально защищенной части, той части, которая является политически чувствительной. Конечно, зарплаты выплачиваются, пенсии выплачиваются, социальные пособия тоже, но фактически это делается за счет других расходов бюджета, не заметных для широкой общественности: недофинансирується наука, жилищно-коммунальное хозяйство, армия и т.д.

Денег нет уже сейчас. Соответственно, их при любом виде расчетов больше не станет».



Где брать деньги? Три варианта: оптимистический, реалистический, возможный



Максим Борода: «Откуда брать деньги? Здесь может быть два сценария. Один - оптимистический, но он пока находится только на уровне рекомендаций и вряд ли его удастся реализовать в ближайшее время. Он заключается в том, чтобы реформировать действующую систему льгот. Ведь в настоящее время государственный бюджет несет немалый социальный груз. Существует огромное количество льгот, других видов социальной помощи, которые очень часто направляются вовсе не тем получателям, не тем слоям населения, которые реально являются социально незащищенными и реально нуждаются в государственной поддержке. И именно пересмотр такой расточительной системы социального обеспечения в направлении более адресных, более современных методов социальной поддержки поможет сэкономить значительный объем средств, который может быть направлен, в том числе, и на обеспечение новых социальных стандартов.

Но пока еще ни от одного из наших основных политиков мы не слышали никаких деклараций по поводу реформы социальной сферы в ближайшем будущем».

«Деньги можно найти, например, попробовав обеспечить эти поступления за счет приватизации. Но недавняя неудачная попытка приватизации Одесского припортового завода очень ограничивает этот источник поступлений.

Единственный сценарий, который вероятно будет иметь место, – фактическая последующая девальвация гривни. Она в любом случае будет спровоцирована таким необоснованным повышением социальных стандартов. Ведь экономика больше зарабатывать не стала, не возросло ни ВВП, ни производительность, но вдруг почему-то начали получать больше. Экономика такого не простит. Она уравновесит себя инфляцией или девальвацией, или и тем, и другим.

Такой сценарий может всех устроить, ведь это облегчает и задачу правительства. Кстати, любого правительства, которое придет к власти после президентских выборов, потому что на повышение стандартов, например, по расчетам Минфина уже в этом году нужно 8 миллиардов гривен, сейчас это приблизительно один миллиард долларов. Если будет последующая девальвация, то это, возможно, будут уже совсем иные средства».



Где брать деньги? Еще девять источников



Владимир Черняк: «Где взять деньги на рост социальных стандартов?

1. За счет сокращения расходов, не являющихся крайне необходимыми или же являющихся даже незаконными и нецелесообразными. В частности, следует урезать расходы на содержание армии чиновников, особенно при неадекватно высоких зарплатах.

2. Сократить объемы, я еще лучше ликвидировать расходы на фиктивный НДС во внешнеэкономической операции. Там приблизительно половина фиктивного НДС.

3. Уменьшить объемы расходов по кредитам под гарантии правительства. Еще в начале кризиса около 10 миллиардов гривен кредитов было выдано под гарантии правительства. Как правило, такие кредиты даются своим людям, они не выплачивают кредиты, и правительство этим людям платит.

4. Уменьшить или даже ликвидировать многомиллионные объемы выплат Кабинета Министров Национальному банку по процентам за ссуды, предоставленные НБУ Кабмину. И вообще надо ликвидировать коммерческие отношения между НБУ и КМУ.

5. Сократить, а лучше ликвидировать нецелевое использование бюджетных средств. Счетная палата в своем последнем отчете назвала немало ошеломляющих фактов нецелевого использования бюджетных средств. По сути, речь идет о разворовывании бюджетных средств.

6. Детенизировать экономику. Одни платят немыслимые налоги, а другие избегают уплаты налогов вообще. Суть проблемы заключается не столько в уменьшении налогового давления, сколько в равномерном распределении налогов.

7. Целевая денежная эмиссия. Общая эмиссия - это действительно инфляция, а целевая эмиссия - это другое дело. Целевая эмиссия - инструмент денежной, экономической и социальной политики. Я не сторонник эмиссии или ее апологет. Я просто отмечаю, что эмиссия существует как один из инструментов.

8. Рост производства на основе создания благоприятного инвестиционного климата, прежде всего за счет стимулирующей роли налогов, на основе налогообложения финансовых потоков. Усиление стимулирующей роли заработной платы, привязки ее динамики к динамике производительности труда и использование целевой кредитной эмиссии под конкретную программу.

9. Пересмотр социальных льгот. Если навести в этом порядок, можно найти средства для покрытия расходов на рост социальных стандартов».



Все годы независимости экономику лечили неправильно, потому что не понимали разницу между инфляцией спроса и инфляцией расходов



Владимир Черняк: «Я не разделяю мнение о том, что повышение социальных стандартов является неоправданным, потому что не состоялся рост производительности труда и ВВП. Формально это правильно. Должна расти зарплата, если растет производительность труда, появляются средства для роста доходов, когда растет производство, растет ВВП - это правильно. Но нужно учитывать всю историю вопроса.

Суть проблемы заключается в том, что все годы независимости велась неправильная политика заработной платы, неправильная политика доходов вообще. В Украине была неправильно определена природа инфляции. Существует инфляция спроса и инфляция расходов.

Инфляция спроса у нас была в 1990 году. Далее у нас пошла инфляция расходов в связи с ростом расходов, ростом цен на энергоносители.

Что делалось все годы? Проводилась сдерживающая политика относительно роста доходов. Сдерживание роста заработной платы, сдерживание роста пенсий, сдерживание социальных расходов. Никакой стимулирующей роли заработная плата не играла и не играет до сих пор.

На протяжении всех этих лет проводилась ограничительно-сдерживающая политика, поскольку была неправильно определена природа инфляции. У нас болезнь одна, а лекарства другие. Это совсем разные инфляции. При инфляции спроса - одни лекарства: нужно сдерживать рост спроса. При инфляции расходов, наоборот, нужно усиливать стимулирующую роль заработной платы».

«Во время кризиса нужно тратить деньги, увеличивать потребление, повышать платежеспособный спрос. Потому что без этого не будет роста производства». Стенограмму пресс-конференции читайте здесь. Читайте также: Эксперт: Повышение соцстандартов - способ дискредитации Кабмина; Повышение соцстандартов спасет экономику от кризиса?; Эксперт рассказал, где взять деньги на повышение соцстандартов; Назван размер реального прожиточного минимума.