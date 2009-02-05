Андрей Ермолаев: «Вопрос смены власти через досрочные выборы – это вопрос номер один»

Как проголосуют коммунисты и «группа в полосатых купальниках», образовавшаяся в среде НУНС из не вошедших в коалицию групп и отдельных несогласных депутатов?



Впрочем, в голосах последних за недоверие правительству можно быть уверенным гораздо в большей степени, чем в соратниках Петра Симоненко, ныне занятого личной жизнью и рискующего потерять статус лидера КПУ в пользу старого «друга» Леонида Грача. Именно он выступил вчера с заявлением, недвузначно намекающим на то, что, мол, хватит лить воду на мельницу Тимошенко и поддерживать коалицию коммунистическими голосами. Другое дело, что для того, чтобы недоверие правительству набрало 226 голосов, нужны голоса всей фракции КПУ, а не фрондирующей ее части, вспомнившей о своей оппозиционности.



Впрочем, даже не в коммунистах дело, а в самой Партии регионов, инициировавшей этот отчет правительства в конце прошлой парламентской сессии – там тоже нет единодушия в отношении к Тимошенко, несмотря на бойкие заявления Виктора Януковича, что больше о сотрудничестве с властью, даже ради благого дела в преодолении кризиса, говорить не приходится.



К чему вообще стремится Партия регионов и на что рассчитывают ее лидеры в случае, если голосование за недоверие Кабинету министров Юлии Тимошенко закончится ничем? Каковы хотя бы среднесрочные планы этой политической силы, продолжающей оставаться лидером рейтингов и прочно засевшей при этом в оппозиции, несмотря на запускаемые время от времени сценарии рывка оттуда?



Об этом накануне дня отчета правительства в парламенте «Главред» говорил с руководителем Центра социальных исследований «София» Андреем Ермолаевым.



Андрей Васильевич, в преддверие рассмотрения вопроса о недоверии правительству, инициированного Партией регионов, борьба за голоса шла и наверняка продолжается весьма напряженная. В частности, речь идет о голосах коммунистов, голосующих солидарно с коалицией: к примеру, Леонид Грач заявил, что коммунисты не намерены гробить Компартию ради Тимошенко… Можно ли сегодня столь же уверенно, как несколько дней назад, говорить, что отставки правительства не будет?



Прежде всего в вопросе ответственности правительства нельзя все сводить только к тому, как проголосуют коммунисты и что просто нужен отчет правительства и постановление о недоверии Кабмину. На самом деле совершается попытка создать качественно новую политическую ситуацию.



Идеальным для оппозиции вариантом был бы вариант, если бы они действительно смогли вынудить Президента принять участие в заседании Верховной Рады, где слушался бы отчет правительства. Не исключено, что позиция Президента в этом вопросе может даже откровенно перекликаться с позицией оппозиции: такая оценка деятельности правительства и премьер-министра могла бы даже существенно повлиять на расклад сил в парламенте. В частности, речь идет о раскладе сил в «Нашей Украине», о шатаниях в Блоке Литвина. Это был бы новый этап, новый уровень, после которого, возможно, изменилась бы сама ситуация в коалиции, возникла бы проблема новых лидеров.



В этом, во-первых, был бы смысл игры. И, во-вторых, «регионалы», оказавшиеся в оппозиционном меньшинстве, заинтересованы в полном контакте с максимальным количеством возможных партнеров из разных фракций - опять же, речь идет не только о коммунистах. В данном случае, они рассматриваются как голосующий инструмент.



Пока, по состоянию на данный момент, ситуация складывается в пользу того, что в четверг может произойти политический спектакль, который не даст никакого результата. Я думаю, что на самом деле в таком формальном спектакле будет участвовать только один актер – премьер-министр Тимошенко, которая построит отчет своего правительства на критике действий правительства Януковича 2007-го, а не на анализе ситуации 2008-го. В результате этого спектакля формальное голосование за отставку правительства может закончиться символическим поражением оппозиции.



Очевидно, этот сценарий куда более выгоден самой Тимошенко, нежели Партии регионов, потому что он закладывает прямой путь для фактической узурпации власти Кабинетом министров. Кабинет министров в этом случае теряет всякую связь с парламентом: коалиция на бумаге, к ответственности уже никто не привлекается, и можно делать, что хочешь. В этой связи Тимошенко и демонстрирует готовность прийти, отрапортовать и т.д.



Ну, чем-то же Партия регионов руководствовалась, блокируя трибуну, требуя отчета правительства с возможной его отставкой, зная, что голосов для этого может и не быть? Вот, к примеру, во вторник в правительственной ложе Тимошенко в окружении своих вице-премьеров сидела и улыбалась, глядя, как одни «регионалы» строят баррикады вокруг президиума, а другие их разбирают…На что рассчитывает Партия регионов во время голосования за недоверие правительству?

После того, как была запущена повестка ответственности правительства, у «регионалов» было две вариации: первая – катализировать разгорающийся конфликт между Президентом и премьером, и вынудить Президента в этой ситуации определиться. Потому что если бы он пришел в парламент, я вас уверяю, это была бы уже совершенно другая политическая карта.



И вариант второй, минимальный, который тоже является игровым: использовать голосование по вотуму недоверия правительству как повод для начала складывания мандатов. И здесь уже можно применять разные техники, получить социальную поддержку и заняться процедурой складывания мандатов – иными словами, взять на себя форсирование досрочных парламентских выборов.



Всего лишь очередная неудача в голосовании на самом деле выглядит не так уж плохо с точки зрения перспектив дальнейших действий. Во-первых, она подтвердит сговор коммунистов с коалицией, во-вторых, еще более ухудшит положение в президентской фракции, которая, по-видимому, после этого начнет сыпаться по швам. То есть это тоже хороший политический ход: не всякая неудача выглядит политическим поражением. Вопрос состоит в том, какой путь выберут «регионалы»…



Но есть еще третий путь: использовать отчет правительства Тимошенко как информационный повод, представить свой, альтернативный отчет, не рассматривать постановление о недоверии правительству… И просто запустить агитационную машину, обличающую правительство во лжи, тем более, что для этого есть аргументы – например, материалы Пинзеника и т.д.



Какой вариант выберут «Регионы», мне пока сказать сложно. Тем более, что по состоянию на среду, как я понимаю, нет окончательного решения и самого премьера Тимошенко по поводу присутствия ее в парламенте – видимо, она тоже колеблется…



Поэтому, мне кажется, фокус в отношении коммунистов в данном вопросе слишком раздут – может быть, здесь сработал медийный механизм… Но не в коммунистах дело, причем уже давно…



Но вот каким образом мотивировать Виктора Ющенко явиться в парламент? Уже неоднократно было сказано, что он, по Конституции, подаст ежегодное послание в ВР, но через два месяца, что подаст также свой проект изменений в бюджет… Ну и вот – в четверг Президент чрезвычайно занят и не сможет прийти в парламент… Как его туда вытянуть?



Я не знаю, что должно произойти… Но я знаю другое: требование к лидеру – совершать поступки. Если Президент в течение месяца жестко критикует правительство – причем не по мелочам, а по базовым позициям – он обязан дать эту оценку публично и внести свои предложения парламентариям. Причем не только по поводу политику, но и в отношении состава и качества правительства. То, что Президент занимает позицию страуса, который время от времени общается с телевизором, но не общается с депутатами, говорит о слабости и нерешительности, вот и все! То есть у нас слабый глава государства – это факт… Есть масса примеров, которые показывают эту слабость.



Но, повторюсь, если бы Президент совершил этот поступок – пришел в парламент, это радикально развернуло бы ход политических событий в Верховной Раде. Неважно, пойдет он туда со своим проектом бюджета, с посланием или просто со своей политической позицией по поводу нынешнего положения – это уже его выбор…



В этом, кстати, и слабость позиции коммунистов, которые, критикуя Президента и деятельность правительства, сыграли на стороне правительства: значит, сегодня это уже разные вещи! Ведь они уже конкурируют с разными политиками, которых, соответственно, нужно по-разному критиковать – у каждого свои провалы! Поэтому для них складывать их сейчас вместе – это уходить от политического выбора, вот и все…



Насколько серьезным может быть намерение Партии регионов сложить мандаты? Процедура ведь гораздо более громоздкая, чем в 2007-м, благодаря внесенным тогда изменениям в закон - могут ведь и не успеть, скажем, к маю. Или это тоже инструмент игры и политического давления?



Для «регионалов» крайне важно политически не просто собрать мандаты своей фракции и обеспечить формальное требование, чтобы 150 депутатов сложили свои мандаты. Важно, чтобы эту позицию, хотя бы единично, но поддержали депутаты из других фракций – это должно быть общеполитической акцией. Это во-первых.



А во-вторых… Политика ведь более сложная вещь, чем правовые процедуры. Вот мы с вами обсуждали процедуру импичмента: дело не в том, удастся ли она, а в том, что само начало этого процесса проявит его социологическую и идеологическую составляющую! Президент как бы отстраняется от возможности более активного влияния на политические процессы…



То же и со сложением мандатов: понятно, что будет масса процедурных изъянов и прочего, но сам факт того, что парламент исчезает, проявит множество и без того понятных фактов. Во-первых, - наготу коалиции, которая и без того существует на бумаге. Во-вторых, вынудит определяться многих шатающихся. Ну и, в-третьих, - приведет к разрушению доверия к правительству, которое, собственно, и привело к разрушению парламентаризма. Теперь уже правительство будет ответственно за то, что своей политикой и всеми этими своими действиями, довело парламент до коллапса. Почему правительство? Потому что именно оно является элементом базового режима, в котором базовым ядром является коалиция.



Есть еще один момент: у нынешней коалиции НУНС-БЮТ-Блок Литвина – два лидера – премьер Тимошенко и спикер Литвин. И каждый из них с этого момента будет нести политическую ответственность за ситуацию, которая создана в парламенте.



Поэтому «регионалам» в этой ситуации крайне важно не просто разыграть какую-то ситуацию со сложением мандатов собственно фракции ПР – важно убедить это сделать и депутатов «Нашей Украины», и шатающихся Блока Литвина, и шатающихся коммунистов…



Но, согласитесь, что и в Партии регионов есть шатающиеся – есть же группы, пытающиеся договариваться с БЮТ. И если случится конфуз с голосами в самой Партии регионов, то о чем можно говорить дальше?



Я не думаю, что шатающиеся в Партии регионов ударят по репутации этой партии: для «регионалов» важно не столько стопроцентное сложение мандатов своей фракции, сколько получение поддержки других фракций – хотя бы локально, частично.



Что касается четверга, то, по моему мнению, если будет представление одного актера и жертвенные голосование, которое не наберет 226 голосов, то спешить уже завтра складывать мандаты для ПР нет большого смысла. Посмотрите: оппозиция в меньшинстве, сговор в парламенте с правительством Тимошенко, конфликт Тимошенко с Президентом – это как раз очень хороший выход «на улицу». И складывать мандаты можно будет через две-три недели, имея поддержку «улицы»…



Какая улица? Там снег лежит! И это уже не та «улица» или «майдан», которые политики пытались задействовать в свою пользу два-три года назад!..



Но на эту улицу люди выходят – независимо от нашего с вами разговора или еще чего-то…



Выходят, потому что людям есть нечего – я не Киев с привезенными автобусами и дудением под Кабмином имею в виду. Я говорю об Алчевске, Макеевке или Мариуполе, условно говоря, где останавливаются градообразующие предприятия. Да, люди там могут выйти на улицу, но выйдут они уже не за политиков и сто гривен…



Да, они выйдут за себя и против власти. И я говорю совсем не о том, чтобы привозить автобусами людей в Киев. Я говорю о том, что оппозиция должна проявиться в социальной среде, которая выступает против власти, а не сидеть в Киеве, в телевизоре…



Но это совсем не значит, что эта оппозиция будет в тональности Партии регионов, которая тоже была при власти… Или я ошибаюсь?



Другие-то тональности исчезли – и это тоже, к сожалению, правда! У нас в парламенте коммунисты мутят с Блоком Литвина, который вынужден нести крест этой бумажной коалиции… «Нашеукраинцы»… Я, честно говоря, совсем перестал понимать эту «инопланетную» среду… То есть это объективный факт: «Регионы» - единственная оппозиция… Так уж сложилось…



А в чем план Партии регионов? Они ведь уже были уверены, что будут первыми на выборах 2007-го, и стали ими, и что? Не излишне ли самоуверенна Партия регионов, начиная столь рискованную игру с досрочными выборами, опираясь на социологию, которая далеко не блистательна?



Вы ставите парадоксальные вопросы - в борьбе за власть побеждает сильный. Я думаю, что Партия регионов в борьбе за власть бежала в рваном темпе, и это было очень заметно в последние месяцы – то критиковала, то исчезала, то останавливалась, то снова атаковала… И все это видел избиратель.



Если говорить о рейтингах, то сейчас теряют проценты все без исключения. Но иерархия сохраняется: «Регионы» пока опережают БЮТ, «Наша Украина» как всегда на дне или возле дна, коммунисты и Литвин имеют свой стабильный процент… В партийной среде сегодня ничего не происходит, но теряют все, потому что для людей, которые видят их действия и бездействие, все одинаковы.



Но в любом случае вопрос смены власти через досрочные выборы – это вопрос номер один: будут ли они через обвал Президента Ющенко, к чему все идет, учитывая рейтинг Тимошенко, либо в результате недоверия правительству. Учитывая тайминг – март-апрель-май, если сейчас не удастся подойти к досрочным парламентским выборам, мы свалимся, в конце концов, в жесткий компроматный конфликт Тимошенко и Ющенко, и будем выходить на досрочные парламентские выборы через кризис президентства – это будет неизбежно...



Я знаю только одно: то, о чем мечтают многие депутаты – что будет как-нибудь “вот так вот”, то эта мечта нереальна. “Вот так вот” не будет – мы уже четыре года живем “вот так вот”...



Да, но уже неоднократно сказано, и Президентом в том числе, что сейчас уже не время для досрочных выборов. Политики и наблюдатели отмечают, что только политический камикадзе может сейчас взять на себя ответственность за проведение таких выборов. Период такого политического “самоубийства” прошел или все эти разговоры были лишь шумовой завесой, и Партия регионов готова пойти на риск и игру “либо пан, либо пропал”? И что дальше, после выборов?



Дальше – новая коалиция, новый президент...