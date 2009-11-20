Януковича поддержит «нехорошее число»

Во времена Леонида Кучмы этими помехами, как настаивала оппозиция, был пресловутый админресурс плюс невыгодная для партий система парламентских выборов по мажоритарным округам. После Оранжевой революции админресурс расползся по укромным политическим нишам, а система выборов сделалась пропорциональной. Но партии так и остались «довесками» к политическим лидерам или, если хотите, к их политико-бизнесовым «феодальным дружинам».



Парадоксальным образом лет десять назад партии, будучи относительно более слабыми, пользовались иногда большим, чем сейчас, вниманием политических тяжеловесов. Идя на второй президентский срок, Леонид Кучма в 1999 году счел нужным объединить вокруг себя 13 партийных структур, включая такие экзотические, как несуществующая ныне Партия мусульман Украины. За одного из его главных оппонентов – Евгения Марчука – «подписалось» 9 партий и политических объединений, за Александра Мороза – 4.



В 2004 году практически все партии правой и правоцентристской оппозиции сошлись на кандидатуре самовыдвиженца Виктора Ющенко. В свою очередь его оппонент Виктор Янукович официально заручился поддержкой более чем 30 политсил, в первую очередь – парламентских. Кстати, сам Янукович при этом (как и теперь) стал выдвиженцем Партии регионов. Поддержку же «центристов» ему обеспечил Кучма, требовавший от потенциального преемника гарантировать проведение политреформы, что Янукович и пообещал письменно этим самым партиям.



На нынешних выборах от партий выдвинулись только 8 из 18 зарегистрированных Центризбиркомом кандидатов в президенты Украины. Причем только в одном случае речь идет о блоке партий – лидера коммунистов Петра Симоненко поддержали, кроме собственно КПУ, «Справедливость», СДПУ (о) и Союз левых сил. И то еще две партии – СПУ и ПСПУ – из этого процесса выпали из-за собственных амбиций.



Остальные «партийные» кандидаты довольствуются официальным выдвижением от одной партии. Даже Юлия Тимошенко формально выдвинута партией «Батьківщина». А ее главный оппонент Янукович остался верен ПР.



Однако в четверг главный «регионал» порадовал своих избирателей сообщением о том, что в партийном плане он таки не одинок. Как сообщила пресс-служба ПР, Виктор Федорович подписал соглашение о предвыборной поддержке себя аж двенадцатью политическими силами. Перечень этих сил таков: Молодежная партия Украины, партия «Русско-украинский союз», партия «Народный блок», Партия государственного нейтралитета Украины, Партия национально-экономического развития Украины, Партия промышленников и предпринимателей, политическая партия «Трудовая Украина», Республиканская партия Украины, Селянская партия Украины, Украинская морская партия, партия «Єдність», политическая партия «Держава».



О том, какие обязательства взял на себя «Лидер» перед своими новыми сторонниками, в сообщении пресс-службы нет ни слова. Известно только торжественное изречение Виктора Федоровича на церемонии подписания: «Наша цель - не искать врагов среди политиков. Единственный враг - бедность. Мы берем общие обязательства. Просил бы вас поддержать меня и донести мою предвыборную программу до людей».



Тех, кто письменно пообещал Виктору Федоровичу вместе с ним бороться с бедностью, можно условно разделить на три группы.



Давние друзья. К таковым нетрудно отнести партию «Держава», Украинскую морскую партию, Республиканскую партию и Партию государственного нейтралитета. Создателем и неформальным лидером первой является чистопробный «донецкий», бывший Генпрокурор Украины и нынешний депутат ВР от «Регионов» Геннадий Васильев. Вторую сотворил и ведет по бурным волнам украинской политики экс-глава ЦИК и тоже депутат Сергей Кивалов. Третья подконтрольна экс-главе НАК «Нафтогаз» и опять-таки парламентарию с «региональной» пропиской Юрию Бойко. Наконец, четвертую летом 2004 года выпустил в свет активнейший борец с агрессией НАТО в донецких степях, тогдашний депутат-«регионал» Владимир Зубанов.



Все эти люди к парламентским выборам-2006 законсервировали свое участие в собственных партпроектах, вступив в ПР («регионалы» и лично Янукович тогда категорически отвергли возможность создания многопартийного блока под условным названием «За Януковича!»). Однако теперь эти проекты вернулись в информационное пространство. По крайней мере, на час. Ведь ресурсы их по сравнению с ресурсами ПР стремятся к нулю, и ценность для кандидата в президенты Януковича имеют именно лично Васильев, Кивалов или Бойко, а отнюдь не их эфемерные политструктуры.



Новые соратники. Среди этих – «Русско-украинский союз», партия «Народный блок», Партия национально-экономического развития, «Єдність», Партия промышленников и предпринимателей и «Трудовая Украина». Кстати, в августе сего года Минюст перерегистрировал «Русско-украинский союз» как партию «РУСь», так что оформители нового единения в честь Януковича допустили с ее названием фактическую ошибку.



«РУСь», «Народный блок» и ПНЭРУ – аутсайдеры всех прошедших выборов. Более-менее заметный результат, и то в составе блока, показала только первая из них: на выборах-2006 она входила в состав Блока Витренко. Скандальный российско-украинский предприниматель Максим Курочкин после тех выборов в одном из интервью признал, что именно через «Русско-украинский союз» проводилась львиная доля финансов на кампанию Натальи Михайловны. Впрочем, Витренко сотоварищи все равно не сумели преодолеть трехпроцентный избирательный барьер. Сам же Курочкин, как известно, был задержан украинскими правоохранителями по подозрению в ряде экономических преступлений и впоследствии застрелен из снайперской винтовки прямо во дворе суда. Стрелявших не нашли.



«Народный блок» до июля текущего года был известен под именем Партии защиты пенсионеров Украины. На выборы-2007 партия шла в блоке с почти одноименной политсилой – Партией пенсионеров Украины. Интересно, что в составе последней тогда числился замначальника Госинспекции по охране лесов Роман Козак. В 2004 году он выдвигался в президенты Украины от никому ранее не известной Организации украинских националистов в Украине, набрал 0,02% голосов и прославился фразой, обращенной к Виктору Ющенко: «Ваша дружина – американка!», которую с неподражаемым галицким акцентом произносил в своих видеороликах.



ПНЭРУ была организована одесситом Павлом Матвиенко, которого связывают с появлением на финансовой карте страны АКБ «Национальный кредит» и «Проминвестбанка». Обе эти организации господин Матвиенко в разное время возглавлял, а на выборах-2007 в списке ПНЭРУ на первых местах разместилось немало менеджеров «ПиБа». Увы, как известно, в 2008 г. этот банк открыл счет финучреждений Украины, павших в неравной битве с финансовым кризисом. Хотя аналитики рынка тогда утверждали, что банк погиб сам по себе (вернее, был разорен) – но бесспорно, что его банкротство сыграло свою роль в нарастании панических настроений, изрядно ударивших по украинскому финансовому сектору.



Особняком от этих троих стоят «Трудовая Украина», когда-то подконтрольная Сергею Тигипко, ПППУ Анатолия Кинаха и «Єдність», в 2004 г. двигавшая в президенты тогдашнего киевского мэра Александра Омельченко. Сегодня все эти политсилы лишены сильных лидеров и заметных ресурсов. Определенную близость, по некоторым сведениям, сохраняют между собой ПППУ и ныне депутат от ПР Кинах. Впрочем, именно что определенную: так, формальная глава партии Людмила Денисюк входит в политсовет «Единого центра». Летом 2008 г. ПППУ едва не объединилась с ЕЦ (процесс лоббировал также херсонский губернатор Борис Силенков), однако с уходом вдохновителя ЕЦ Виктора Балоги с поста главы Секретариата Ющенко «промышленникам и предпринимателям», как видим, пришлось лечь на несколько другой курс.



Нежданные попутчики. Действительно любопытно в составе «подписантов» за Януковича выглядят еще две партии – Селянская и Молодежная.



Первая из них – старейшая из объединившихся ныне вокруг Виктора Федоровича и одна из старейших в Украине – она зарегистрирована еще в 1992 году. На рубеже веков она двигала в президенты «не первого, но и не второго человека в государстве» - спикера Верховной Рады Александра Ткаченко. Нынче же, 6 ноября, съезд партии принял решение о выдвижении кандидатом не менее любопытной личности – сопредседателя «Союза православных граждан Украины» (СПГУ) Виталия Чернова.



Соучредитель ряда одесских фирм, занимающихся торговлей морепродуктами, Чернов в СПГУ был близок к столь известным агентам российского влияния, как Валерий Кауров и Кирилл Фролов. 11 ноября он принес в ЦИК подборку документов для регистрации кандидатом в президенты – причем вроде как даже с квитанцией об уплате 2,5 млн грн залога. Но, увы, оказался среди последних десяти соискателей, не допущенных ЦИК к выборам из-за неправильного оформления документов.



Как повлиял отказ ЦИК зарегистрировать «селянского» кандидата на намерение «селян» поддержать оппозиционера Януковича – неясно. Зато известно, что нынешний лидер СелПУ Зиновий Холоднюк уже почти два года благополучно трудится замом главы Госслужбы автомобильных дорог Украины («Укравтодор»). То есть является подчиненным премьер-министра Юлии Тимошенко.



Что же до Молодежной партии, со времени создания которой минуло вот уже десять лет, то на заре существования ее возглавлял не кто иной, как нынешний министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий Павленко. Впервые же эта партия прославилась в 2004 году, проведя в Донецке съезд, на котором ею был поддержан кандидат в президенты Виктор Ющенко. За несколько месяцев до этого в том же Донецке был демонстративно сорван местной властью съезд «Нашей Украины», однако у «молодопартийцев» все обошлось мирно.



Нынче, впрочем, партией формально руководит некто Анна Федорченко, до 2007 г. работавшая первым замглавы партии (в том числе и Юрия Павленко). В 2002-м и 2006 гг. госпожа Федорченко дважды баллотировалась в парламент от все той же «Нашей Украины». Но оба раза – на заведомо непроходных местах. Причем если «при Кучме» это был №115, то «при Ющенко» - уже №200.



Так что неудивительно, если бывшая соратница нынешнего министра решила вновь податься в оппозицию. Хотя интересно: не боится ли она повторения истории, если эта оппозиция тоже станет властью? Равно как и интересно, не смущает ли Виктора Федоровича тот факт, что вместе с ПР его теперь поддерживает ровно 13 политических сил? Конечно, как уже было сказано выше, Леонида Кучму в 1999 году тоже поддерживали «13 смелых» - но Кучма-то шел уже на второй срок.