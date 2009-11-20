Взяточники получили отсрочку

Сломать хребет коррупции в ближайшее время не получится. Закон, предусматривающий пожизненное заключение для судей, следователей и прокуроров за взятку в особо крупном размере, отныне считается отмененным.

Рада преодолеть вето Президента не смогла. Вернее, не захотела.



Исход голосования за преодоление вето на Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно противодействия взяточничеству» от 12.06.2009 (автор – Анатолий Гриценко) во многом зависел от позиции Партии регионов. Наибольшая парламентская фракция отдала за борьбу с коррупцией всего 19 голосов.



Судьба данного закона весьма показательна. В феврале текущего года он был принят в первом чтении, а уже в мае, под бурные аплодисменты присутствующих, – во втором чтении и в целом. Причем оба раза за него отдало голоса рекордное число депутатов: 372 и 364 соответственно.



И это несмотря на то, что закон предусматривал «драконовские» меры для взяточников из числа судей, следователей и прокуроров. Сажать на кол или расстреливать мздоимцев Гриценко, конечно, не призывал, но пожизненное заключение им гарантировал. Без права на амнистию.



В целом, изменения к Уголовному кодексу увеличивали ответственность за получение взятки в несколько раз.

1. Так, наказание за получение взятки в особо крупном размере (от 90 тыс. грн.) или служащим, занимающим особо ответственное положение, вместо заключения от 8 до 12 лет заменялось сроком от 10 до 15 лет с конфискацией и лишением права занимать определенные должности на три года.

2. Перечень служащих, занимающих особо ответственное положение, был расширен за счет некоторых работников органов местного самоуправления, судей, прокуроров и следователей.

3. Наконец, за взятку в особо крупном размере, за заведомо незаконное задержание, арест, привод и неправосудный приговор судьи, следователи и прокуроры могли поплатиться пожизненным заключением с конфискацией имущества. При этом амнистия на указанных лиц не распространялась.

Дело оставалось за малым – подписью Президента, после которой можно было смело начинать показательные процессы. Казалось, медлить глава государства не будет, ведь коррупция – одна из самых больных проблем государства. Лишнее подтверждение этому – последний рейтинг глобальной антикоррупционной неправительственной организации Transparency International за 2009 год. Напомним, Украина в этом рейтинге заняла позорную 146-ю позицию из 180 стран по уровню восприятия коррупции.



Взяточники могут расслабиться

В июне Виктор Ющенко закон ветировал. Суть замечаний Президента сводилась к тому, что в правовом государстве чрезмерная жестокость неуместна, поскольку даже за умышленное убийство «дают» меньше. К тому же, за взятку свыше 90 тыс. грн. назначается исключительно пожизненное заключение с конфискацией имущества. И даже «самый гуманный суд в мире» не сможет смягчить наказание за явку с повинной или сотрудничество со следствием.



После вето вокруг закона началась неприглядная «катавасия». Как посетовал в интервью «Главреду» Анатолий Гриценко, закон откладывали из месяца в месяц. Отвечая на вопрос, кто тормозит преодоление вето, Анатолий Степанович по-военному отчеканил: люди в погонах из Генпрокуратуры, милиции, СБУ, а также судьи. Словом, все те, кто идут в «органы» не работать, а зарабатывать.



Тем не менее, 18 ноября парламент к антикоррупционному закону вернулся. За преодоление вето Президента проголосовало всего 213 парламентариев. При этом Партия регионов дала 19 голосов, БЮТ – 134, НУНС – 12, КПУ – 27, Блок Литвина – 19 и плюс двое внефракционных.



Примечательно, что во время предыдущего, майского, голосования «регионалы» поддержали закон 154 голосами. Чем вызвана метаморфоза в отношении к борьбе с коррупцией самой крупной парламентской фракции, «Главреду» объяснил Михаил Чечетов. По его словам, юристы фракции – Александр Лавринович и Елена Лукаш - сначала не разглядели «подводных камней» закона. А потом разобрались – и ужаснулись. Мало того, что закон – «лозунговый и пиарный», он еще и «некорректен не по сути, а по форме», - утверждают «регионалы».



Справедливости ради стоит отметить, что не только Партия регионов повинна в провале закона. Родная Анатолию Степановичу фракция НУНС верит в борьбу с коррупцией, но голосует против (12 голосов).



Одним словом, парламентский корпус разделен сейчас на два лагеря: тех, кто «за» этот закон, и тех, кто «за, но позже».



Первые убеждены, что только ужесточением наказания можно пресечь мздоимство. «Представьте себе: человек «наколядовал» на несколько миллионов или миллиардов. Потом на три года его лишили свободы. Через три года он вышел и снова занимает должности. Это нелогично», – негодует член Комитета Верховной Рады по вопросам правосудия Юрий Кармазин. По его словам, в судах даже прейскурант сложился: «скостить» один год тюрьмы стоит 10 тыс. «Скинули пять лет – 50 тыс. взяли», – знает депутат.



Что с того, что убийц и педофилов наказывают менее строго, чем за взятку в $10 тыс., вторил ему Гриценко «Когда убивают одного человека – это горе, несчастье, и за это надо отвечать. Но когда убивают веру в закон у десятков миллионов, когда себя в суде не может защитить ни бедный, ни богатый человек, и когда решением судьи, следователя или прокурора того ж убийцу освобождают от ответственности, а сажают невинного человека… надо отвечать. Пусть сидят пожизненно», - вещал с трибуны экс-министр.



Беззубая антикоррупция



Сторонники «борьбы с коррупцией не сейчас» сочли закон Гриценко попыткой пустить пыль в глаза избирателя накануне президентских выборов. Результата – ноль, популизма – выше крыши. Разве нынешний закон мешает сажать взяточников на 8-12 лет? Нет. Просто желание отсутствует. А вот законодательная разработка Гриценко приведет к тому, что «сядут только неугодные политические и бизнес-оппоненты». Остальные, как и раньше, выйдут «сухими» из воды, заверил «Главред» «самбист» Олесь Доний.

Непонятно также, кто будет бороться со взяточничеством: те, чье место в тюрьме, – зваричи, бачуны, лозинские? Люди, призванные бороться со взятками, сами не всегда чисты на руку и часто берут «на лапу», отметил СМИ бютовец Андрей Сенченко. К тому же, заметил он, маловероятно, что один судья приговорит к пожизненному заключению другого судью, ведь в судах царит «круговая порука».

«Прошлась» по инициативе Гриценко и известная правозащитница Татьяна Монтян (авторская орфография сохранена): «Це брєдятіна, маразм та пустопорожні намагання боротись з проносом шляхом запирання сортирів. Треба ПЕРЕДУМОВ корупції позбавлятись, а не з наслідками боротись, провокуючи ще більший бєспрєдєл, да».

Наконец, почему министры или губернаторы, которые незаконно отводят себе гектары леса, берут миллионные взятки, будут сидеть 10-15 лет, а судьи, следователи и прокуроры – пожизненно, вступились за них депутаты.



***

Парламентарии признают, что украинцы не верят в возможность побороть коррупцию. И не потому, что безнадежно испорчены. А потому, что без «презента» в Украине нельзя решить с чиновником из БТИ, ЖЭКа, паспортного стола, врачом ни одной проблемы. Если в Европе 5% населения дает взятки, то у нас – все 46,6% (данные опроса Института социальной и политической психологии Академии педагогических наук Украины). Брать взятки соответственно не считается зазорным.



Чтобы разомкнуть этот круг – изобретать велосипед не стоит. Все уже изобретено до нас. Самый простой способ решить проблему – упростить ведение бизнеса и сократить число чиновников всех рангов хотя бы наполовину. Второе – наказание за получение взятки и, тем более, за дачу ее, должно быть очень жестким и неотвратимым, вплоть до пожизненного заключения с конфискацией всего нажитого «непосильным трудом». Дабы другим неповадно было – провести показательные суды.



Третье – повысить чиновникам зарплату так, чтобы даже мелкому клерку было что терять. При этом заставить их декларировать не только доходы, но и расходы.



Конечно, найдутся скептики, которые тут же начнут кричать, что это не поможет. Поможет, господа, еще как поможет!