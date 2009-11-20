Россия не отберет у Украины ГТС!

Несколько дней назад премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявила, что ни при каких обстоятельствах не допустит приватизации украинской газотранспортной системы. Вместе с тем, техническое состояние ГТС – крайне неудовлетворительное. Средств на реконструкцию сети у государства нет.

Как выйти из этой ситуации? Как не потерять стратегическую систему и не допустить катаклизмов техногенного характера, связанных с ее состоянием?

На этот вопрос в пресс-центре «Главреда» дал ответ глава правления Альянса «Новая энергия Украині» Валерий Боровик.



Возраст ГТС – 30 лет. Техническое состояние - ужасное



«Газотранспортная система Украины включает 37 тысяч квадратных километров газопровода высокого давления, 72 компрессорных станции, 112 компрессорных цехов, 13 газовых хранилищ с активным объемом более чем 30 миллиардов кубометров. Общая мощность - 5600 MW.

Пропускная способность системы на входе составляет 290 миллиардов кубометров в год, на выходе - 175 миллиардов кубометров в год. В том числе, в Европу - 140 миллиардов кубометров в год.

Основная часть ГТС была построена на рубеже 1970-80-х годов. Сегодня около 90% этой газотранспортной системы эксплуатируется сроком до 30 лет, практически половина работает менее 20 лет. Средний возраст газопроводов составляет 22 года.

Около 8% транзитных газопроводов эксплуатируются свыше 30 лет. Около 39% газопроводов транспортируют газ в течение 20-30 годов. Около 48% газопроводов эксплуатируется 10-20 лет. И только 5% транзитных газопроводов эксплуатируются менее 10 лет.

49% газоперекачивающих агрегатов, на которые приходится свыше 40% установленной мощности, эксплуатируются 20-30 лет. Около 46% газоперекачивающих агрегатов, на которые приходится 53% установленной мощности, - от 10 до почти 20 лет.

Только 4% агрегатов - более-менее новые, на которые приходится лишь 6% установленной мощности всех газоперекачивающих агрегатов транспортной сети.

Фактически, мы уже работаем на грани технологической возможности ГТС».

«2,5-3 года ГТС не выдержит. Действительно, это будут катаклизмы. Будут сбои, если мы не начнем в следующем году хотя бы менять главные компрессорные станции и линейную часть газопровода».



Деньги на реконструкцию ГТС хотят прийти в Украину, но не хватает политической стабильности и экономической защищенности



«Вице-премьер-министр Григорий Немыря после подписания Меморандума заявил, что правительство Украины в октябре-ноябре этого года рассчитывает получить кредитные средства в размере 1,5-2 миллиарда долларов для модернизации ГТС. Мы должны были их уже сегодня иметь и начинать реконструкцию».

«Реконструкция украинской ГТС – это довольно заманчивый бизнес, за который будут бороться компании. На сегодняшний день незагруженность основных игроков этого рынка довольно велика, они ищут подобные объекты. Таких объектов в мире остались единицы. Поэтому к реконструкции и приватизации ГТС нужно относиться очень серьезно, очень взвешенно».

«Деньги есть, деньги хотят прийти в Украину, но деньгам нужна политическая стабильность и экономическая защищенность».



В ближайшие 2 года ГТС приватизировать не будут. Новый президент должен сделать «прирезку»



«Приватизация ГТС - достаточно сложный процесс. Давайте реально посмотрим на сегодняшнюю ситуацию в Украине. Мы живем в период предвыборных катаклизмов и политической нестабильности. В начале следующего года мы изберем нового президента, после этого на протяжении года будет определенная «прирезка» нового президента с возможным переформатированием большинства в Верховной Раде и тому подобное. После этого пройдет год – выборы Верховной Рады.

То есть фактически раньше, чем через три года, даже если кто-то очень сильно будет лоббировать этот вопрос, в течение двух лет это невозможно.

В каких формах возможная приватизация такого крупного экономико-образующего объекта? Это продажа пакета акций. В каком размере продажа пакета акций? На какой основе? На каких условиях? Это уже будут решать Верховная Рада и Фонд государственного имущества. Конечно, было бы интересно, если бы приняли решение оставить в собственности государства блокирующий контрольный пакет - 50%+1 акция.

Каким образом еще возможна приватизация? Продажа пакета акций посредством программы приватизации через Фонд госимущества. Второй - завуалированная форма приватизации - создание консорциума по реконструкции и управлению».



Россия не отберет у Украины ГТС!



«ГТС - не собственность компании или других структур, это - собственность государства, переданная в эксплуатацию дочерней компании «Укрантрансгаз» и НАК «Нефтегаз Украины».

«Существует множество инсинуаций по поводу того, что возможна скрытая приватизация из-за так называемых долгов: Украина перестает платить России, образуются долги, за эти долги отбирают собственность государства и т.д.

Давайте серьезно посмотрим на этот вопрос. Это маловероятная вещь. Нужно прекратить на этом аспекте спекулировать, потому что долги на сегодняшний день образуются между компаниями. Хотя государство и приняло на себя обязательство и гарантии оплаты российского газа, но все равно это не долги государства за газ - это долги конкретной компании, если они будут. На сегодняшний день их нет, а право собственности на ГТС принадлежит государству Украина».



Приватизация ГТС: «плюсы»



«1.Поступление средств в бюджет и начало реальной реконструкции ГТС, в том случае, что мы продаем газотранспортную систему инвестору, который заинтересован в хорошей и стабильной работе ГТС.

2.Диверсификация рисков за отказы в роботе ГТС. Есть опасение, что ГТС в таком состоянии может давать сбои, отказы в работе и так далее. Если мы продаем пакет акций стратегическому инвестору, мы фактически распределяем, диверсифицируем эти риски.

3.Начало реальной реконструкции ГТС, что можно заложить в условия приватизации».



Приватизация ГТС: «минусы»



«1.В условиях нестабильности можно ожидать непрозрачности проведения конкурса и возможности спорного экономического эффекта для государства. Политическая нестабильность будет влиять на прозрачность, понятность и экономическую эффективность результатов такой приватизации. Поэтому это достаточно серьезный «минус», если мы говорим о государстве Украина, а не о конкретных компаниях или конкретных лицах, которые на приватизации будут зарабатывать большие капиталы.

2.Потеря контроля над ГТС. Все видели, каким образом были приватизированы облгазы. Хотя это фактически была приватизация не внутренних газовых сетей, а офисов, помещений, оборудования и так далее, но даже там, где государство владело в лице НАК «Нефтегаз Украины» 75% акций +1, 50%+1 и так далее – государство фактически не руководило этими объектами. Тот, кто приходит на маленький пакет акций, может «договариваться» с теми, кто владеет большим пакетом акций в лице государства. Таким образом фактически теряется контроль над деятельностью облгазов.

3.Реальное блокирование реконструкции ГТС. Возможно, будут строиться два обходных газопровода в Европу. Выгодно ли будет восточному партнеру транспортировать большой объем по этой ветке поставки природного газа в Европу, или ему будет выгоднее загрузить другие ветки газопроводов? Это тоже очень серьезный риск для Украины, для наполнения бюджета Украины, для работы ГТС. Риск в том, что, возможно, будет заблокирована такая реконструкция».



«Нужно рассматривать вопрос о приватизации только после того, как мы четко будем знать, что другие деньги на реконструкцию ГТС мы не найдем. Только тогда нужно начинать рассматривать вопрос о возможности частичной приватизации с контролем государства более чем 50% ГТС». Стенограмму пресс-конференции читайте здесь Читайте также: Россия не приватизирует украинскую ГТС – эксперт Через 2-3 года ГТС ожидают катаклизмы До 2011 года ГТС не приватизируют - эксперт