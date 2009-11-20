Мертвая петля бюджета-2010

Два последних пленарных дня этой осени депутаты наконец-то смогли посвятить рассмотрению внесенного правительством еще 15 сентября проекта Госбюджета на следующий год. Напомним, 8 октября нардепы так и не сумели определиться – отправить ли проект бюджета на доработку или приступить к подготовке его рассмотрения в парламенте – оба соответствующих постановления не набрали нужного количества голосов.



Впрочем, подготовка началась как-то сама по себе, без всякого постановления, – и к 17 ноября депутаты внесли в проект бюджета 878 поправок, увеличивших расходную часть на 157 млрд. грн., при этом не предусмотрев никаких источников финансирования этих расходов (что прямо противоречит 40 ст. Бюджетного кодекса). Детально анализировать эти поправки мы не будем, поскольку ни одна из них так и не была проголосована.

Единственное результативное голосование - отправка проекта госбюджета на доработку правительству (кстати, Бюджетным кодексом это не предусмотрено). «За» проголосовал 241 депутат.



Сомнения относительно того, что главный финансовый документ страны будет принят до конца года, обуревают многих народных избранников. Затяжной бюджетный процесс во время избирательной кампании, помимо практической цели ( «дерибана» государственных денег), обретает еще и политический смысл - доказать силу «своих» и бессилие «врагов».



Так, «плохой» бюджет стал дополнительным аргументом в «отставной» борьбе фракции ПР с правительством. Депутат Александр Пеклушенко без обиняков заявил, что «правительство должно начинать бюджетный процесс снова, подготовив реальный бюджет, или уйти в отставку». При этом сроку Кабмину оппозиция, по словам Пеклушенко, дала достаточно – две недели.



Поскольку никуда уходить правительство не намерено, то в ответ на пожелания «регионалов» и.о. министра финансов Игорь Уманский ответил так: «Хотя решение парламента об отправке проекта бюджета назад в правительство противоречит Бюджетному кодексу, мы будем его выполнять – не дадим никому утверждать, что правительство блокирует бюджетный процесс».



Однако заявление «бютовца» Сергея Соболева со словами Уманского существенно диссонирует. Как заявил нардеп, «Кабинет Министров имеет все основания вернуть этот проект в Бюджетный комитет с тем, чтобы поправки народных депутатов были рассмотрены еще раз». Соболев также отметил, что непринятие госбюджета на следующий год приведет к тому, что социальные выплаты будут рассчитываться исходя из показателей бюджета на год текущий, без учета инфляции. Забывчивость Соболева удивляет – три недели назад правительство Тимошенко приняло постановление, которым расходы бюджета-2010 существенно перераспределило (вопреки Бюджетному кодексу). Впрочем, по словам «регионала» Александра Ефремова, это постановление ПР уже оспаривает в КС.



Правовая неопределенность бюджетного процесса касается еще одного вопроса – собственно, самого Бюджетного кодекса. Напомним, на принятые ВР изменения (которые, в частности, касаются установления прямых трансфертных отношений между центральным и местными бюджетами), Президент наложил вето, которое не было преодолено, и законопроект сейчас находится на доработке в Бюджетном комитете.



Очевидно, «бютовцы» приложат все усилия, чтобы все-таки изменить Бюджетный кодекс – ведь это одно из главных обещаний Тимошенко местным элитам. Впрочем, произойдет это не раньше, чем выпадет первый снег - следующее пленарное заседание ВР намечено на 1 декабря.



Сегодня же - чтобы как-то разнообразить монотонный процесс провальных голосований - нардепы придумывали себе развлечения. К примеру, в очередной раз попытались отозвать первого вице-спикера Александра Лавриновича. Ничего у них не получилось.



А в четверг «бютовец» Олег Ляшко и «регионал» Владислав Лукьянов устроили небольшую потасовку возле трибуны, потягав друг друга за галстуки. Ляшко настаивал на внесении в повестку дня изменений в госбюджет-2009, заветированных ранее Президентом, сразу после рассмотрения бюджета – при том что это предложение нужного количества голосов в зале не набрало. После того, как этот инцидент был исчерпан, и стоимость порванного Лукьяновым галстука была установлена, нардепы опять вернулись к рассмотрению бюджета. Хотя «вернулись» - слишком громкое слово. Человек двести депутатов, находящихся в стенах Рады, либо бродили по кулуарам, раздавая комментарии журналистам, либо апатично сидели на рабочих местах в сессионном зале. Неутомимым был лишь вышеупомянутый Ляшко, по числу выступлений с места и трибуны явно вышедший сегодня в лидеры среди всего депутатского корпуса. Укротили слишком ретивого народного избранника очень просто – по словам самого Ляшко, его депутатская карточка внезапно куда-то запропастилась (а без нее выступать с места невозможно). Вот в таком вяло-позорном стиле и проходило рассмотрение главного финансового документа страны на будущий год. Если его так и не примут, решать судьбу бюджетных денег КМУ будет единолично. Конечно, если КС не лишит правительство этого права.