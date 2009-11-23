Ющенко почтил Майдан подальше от народа

Поздним вечером 21 ноября 2004 года на Майдане Независимости в Киеве аккуратным кружочком стояли десятка полтора низеньких палаток, среди которых озабоченно сновало человек тридцать. Вечером 22-го на площади было уже в тысячу раз больше народу. А еще через сутки эта цифра выросла еще раза в четыре.



Через пять лет, вечером 22 ноября 2009-го, на Майдане снова стояло от силы человек тридцать. Вокруг палатки, окруженной флагами «Коалиции участников Помаранчевой революции», собрались немногочисленные активисты тогдашних событий, решившие отметить годовщину Майдана в узком, но демократичном кругу; из динамика звучали хиты тех дней. Редкие прохожие с интересом посматривали на «тусовку», но присоединяться не спешили.



Гораздо больше народу, между тем, собралось неподалеку – в Украинском доме. Бывший музей Ленина пять лет назад первым (наряду с Союзом писателей) раскрыл двери для замерзших манифестантов. Теперь же здесь пафосно отмечали День свободы – праздник, введенный указом Виктора Ющенко в 2005 году в ознаменование событий Майдана.



Как и следовало ожидать, чествование Майдана было задумано как чествование Президента. Для этой цели все внутренне пространство второго этажа Украинского дома кардинально переоформили, превратив его в огромный зал со сценой, креслами, кранами для «летающих» видеокамер, и, конечно же, свето-лазерно-акустической системой, которой могли бы позавидовать те западные поп-звезды, которые не доехали этой осенью на концерты в Киев из-за боязни «свиного гриппа».















Выступление Президента Ющенко было назначено на 18.30. Сам глава государства прибыл на место минут на пятнадцать раньше, после чего охрана получила приказ перекрыть доступ опоздавшим. Журналисты, впрочем, томились на отведенных им местах задолго до этого. Меньше повезло легендарной бабе Параске: в Украинский дом ее не пустили, и пламенная революционерка, скрывшись от взглядов бдительной охраны в тени автобуса одной из телекомпаний, печально поглощала по-домашнему нарезанные хлеб с салом.



На гигантском экране, укрепленном на сцене, прокрутили кадры с Майдана, после чего слово взял Виктор Ющенко.



- Дорогие присутствующие, - начал он. – Я убежден, что в эти минуты мы стали на пять лет младше.



Свою получасовую речь Президент Украины построил нетривиальным образом: ее первая и последняя части были посвящены свободе, Майдану и прочим непреходящим ценностям, а центральная – предвыборной самоагитации.



- Вы знаете мой характер, - строго говорил Президент. – Я бы очень хотел говорить с аудиторией цифрами… Я не буду злоупотреблять, но несколько цифр приведу сегодня всем – только для того, чтобы у вас не опускалась голова и не падали руки.



После этого Ющенко рассказал, что «в начале его президентства» госбюджет Украины составлял 80 миллиардов гривен, а сейчас составляет целых 300 миллиардов. И что в 2004 г. в Украину пришло 8 миллиардов долларов иностранных инвестиций, а «за четыре года мы вышли на цифру 38 миллиардов долларов».



Как обычно в последнее время, подобные заявления Виктора Андреевича вызывали оторопь: неужели их делает тот же самый человек, который в пух и прах разнес и бюджет нынешнего года, и проект бюджета на год следующий, и, наконец, пытался воспрепятствовать приватизации Одесского припортового? К оторопи, впрочем, примешивалось и легкое восхищение непосредственностью президентских спичрайтеров: все-таки надо уметь так ненавязчиво сопоставить 8 миллиардов инвестиций за один-единственный 2004 год – и 38 миллиардов за все последующие годы :)



В этом же духе Виктор Ющенко заявил и о том, что Украина «за эти годы привыкла к имени житницы Европы», что «сегодня мы имеем самый низкий за годы украинской независимости уровень безработицы», и, наконец, что «впервые за 18 лет мы имеем демографический оптимизм».



- Если сохранятся темпы прироста нации, которые мы имели за последние четыре года, то начиная с 2015 года мы получим абсолютный прирост украинской нации, - заявил Ющенко.



На самом деле Президент должен был бы сказать «темпы сокращения вымирания» или что-нибудь в этом роде. Ведь никакого прироста у нас все еще нет: в октябре, по данным Госкомстата, население Украины сократилось чуть более чем на 10 тыс. человек. Другое дело, что вымираем мы все-таки примерно в три раза медленнее, чем пять лет назад.



Между прочим, точно то же происходит и во многих соседних странах – например, в России только на днях впервые за пятнадцать лет зафиксировали минимальнейший прирост населения (на 5 тыс. человек с начала года). Очевидно, Виктор Ющенко имел в виду, что где-то с 2015 года начнет расти и население Украины. Но какова в данном случае его личная заслуга, сказать, как видим, трудно – скорее, речь идет о глобальных процессах. Которые, к тому же, не должны вводить в заблуждение – сейчас-то детей рожает самое многочисленное в советской истории «поколение конца восьмидесятых», а кто будет рожать через пять-десять лет?



Тем не менее, Виктор Ющенко, как уже сказано, был крайне оптимистичен – настолько, что местами его спич напоминал стилистику выступлений Юлии Тимошенко.



К слову, вопреки традиции последнего времени, Виктор Андреевич не стал слишком активно нападать на политических оппонентов (вероятно, потому, что все-таки не очень удобно в годовщину Майдана нападать на тех, кто стоял на этом Майдане рядом с тобой). В то же время Президент предупредил, что «Майдан никому и никогда не удастся повторить за деньги», и что «за последние пять лет мы остановили не одну угрозу узурпации власти нечестным бандитским способом, путем сговора, ее консервацию крупнейшими кланами».



С адресатами прозрачного намека все было ясно.







Еще несколько минут Президент посвятил трудности экзистенциального выбора между свободой и колбасой. Вернее, о колбасе он не упоминал. «Когда человек между свободой и хлебом выбирает хлеб, он, в конце концов, утрачивает все, в том числе и хлеб», - объявил Виктор Ющенко. «Свободі складаю свою сповідь і свою віру», - непереводимо завершил Президент.



Затем глава государства раздал ордена. «Ярослав Мудрый» четвертой и пятой степеней, а также учрежденный самим Ющенко Орден Свободы, достались главным образом борцам за свободу старой закалки: диссидентам советских времен. В частности, среди них были бывшие и нынешние депутаты Богдан Бойко и Ярослав Кендзер, писатель Василь Овсиенко, вдова Вячеслава Чорновила Атена Пашко…







В кругу награжденных выделялся 41-летний глава партии «За Украину!», экс-лидер фракции НУНС в Верховной Раде Вячеслав Кириленко. Любопытно, что уже на следующий день движение, ставшее партией всего две недели назад, сделало заметный вклад в дело сокращения поддержки Тимошенко на Западной Украине.







Следующие два часа был концерт. Семилетняя киевлянка по имени Ева прочла (всего с одной ошибкой) классический стих Сосюры «Любіть Україну»; Екатерина Ющенко в первом ряду прослезилась. Также перед собравшимися с «песнями Майдана» выступали Оксана Билозир, Мария Бурмака, «Тартак», «Кому вниз», «Мандры», «Пиккардийская терция», Тарас Чубай, Виктор Морозов – одним словом, послушать было что (хотя вкусы корреспондента «Главреда», конечно, являются субъективным понятием).



При этом кроме госпожи Билозир, совмещающей творчество с нелегким трудом народного депутата, лично за Ющенко никто из музыкантов агитировать не стал.



- Пять лет назад мы его приветствовали, а сейчас мы с ним прощаемся, - кратко объяснил «Главреду» фронтмен одной из команд.



…После завершения шоу на пороге Украинского дома управделами Президента Игорь Тарасюк приблизился к одетой во все оранжевое главе президентского секретариата Вере Ульянченко.



- Что, трудно было все организовать? – сочувственно спросил он.



- Страшно трудно! – с энтузиазмом откликнулась Вера Ивановна.



- А что такое? – заинтересовался подошедший депутат Андрей Парубий, в годы Майдана сражавшийся за свободу на посту «коменданта Украинского дома».



- Ну, представляешь, - начал объяснять господин Тарасюк, как будто бы это не он только что сам задавал вопросы, - позвонили вот Скрипке, который группа ВВ, пригласили… А они звонят и говорят – Юля запрещает!



Стоявший рядом корреспондент «Главреда» такому сообщению удивился: ведь, например, те же «Мандры» тоже задействованы в протимошенковском туре «З УкраїноЮ в серці», но им, выходит, зловредная премьер ничего запретить не могла?



К тому же злые языки в среде самих музыкантов утверждают, что дело вовсе не в политических репрессиях, а в гораздо более банальной проблеме: якобы Олег Скрипка, с одной стороны, запрашивает слишком высокие гонорары, а с другой – не слишком доволен задержками с их выплатой, имевшими место ранее…



Правда, Вера Ивановна заверила «Главред», что подобные слухи безосновательны.



- Музыканты у нас поют, разумеется, бесплатно, - заявила она. – Что же до затрат на организацию самого действа, то точную сумму я вам назвать не могу. Но работа была проделана гигантская. Сами понимаете – организовать такое шоу!



В сторонке курил первый заместитель Леонида Черновецкого Евгений Червоненко, во времена Майдана командовавший охраной Ющенко.



- Евгений Альфредович, - обратился к нему «Главред», - а что вам больше понравилось: выступление Президента или концерт?



Господин Червоненко немного подумал и ответил:



- Выступление Президента.



- Чем именно?

- Содержательностью. И содержанием.



- А как вы поняли это содержание? Если вкратце?



Господин Червоненко снова задумался.



- Если вкратце? – переспросил он. – Если вкратце, то так: Бог не фраер – он все видит!





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