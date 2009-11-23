Из 950 страниц изменений в бюджет 855 – лоббизм

По сложившейся в Украине традиции, окончание года характеризуется бурным обсуждением проекта государственного бюджета на следующий год и многочисленными попытками его принятия, как правило, терпящими фиаско.

Сегодняшняя ситуация – не исключение, но уникальна еще и тем, что процесс формирования бюджета в этом году совпал с избирательной кампанией.

Хорошо это или плохо? Что в первую очередь должно быть предусмотрено в главном финансовом документе? Какие из предложенных народными депутатами поправок в бюджет следует учесть, а какими пренебречь?

Об этом в пресс-центре «Главреда» рассказали: директор Института бюджета и социально-экономических исследований Ирина Щербина, член Совета предпринимателей при Кабинете Министров Украины Виктор Лисицкий и автор книги «Как поднять украинскую экономику» Андрей Новак.



Андрей Новак: Реформирование экономики – сейчас или никогда



По личному убеждению Андрея Новака, формированием бюджета не может заниматься исключительно правительство. Эксперт отметил высокий «профессионализм» команды Тимошенко, проявленный в бюджете 2008 и 2009 годов. «Если же этой команде еще раз поручить бюджетный процесс, мы далеко зайдем», - сказал он.

Андрей Новак считает, что в формировании главного финансового документа страны, помимо правительства, должны участвовать и Нацбанк, и «высококлассный экономист» - Президент Украины Виктор Ющенко.

По мнению эксперта, в Бюджет-2010 должны быть внесены такие обязательные поправки:

1.Вернуться к практике валютного коридора. Андрей Новак считает, что валютный коридор поможет субъектам хозяйствования осуществлять расчет себестоимости своей продукции, а тем, кто «непосредственно работает на экспортно-импортных операциях», - сформировать свой бизнес-план на следующий год.

2.Децентрализация бюджетной системы. По данным, которые привел Андрей Новак, на сегодняшний день соотношение между государственным и местными бюджетами составляет 80/20 в пользу первого. Эксперт считает такое положение дел ненормальным. В доказательство он привел пример последнего года существования Советского Союза. Тогда, в 1990 году, бюджетное соотношение составляло 52/48, причем, этот бюджет считался «очень централизованным». Более того, именно эта централизация, по словам Андрея Новака, расценивалась как главная причина того, что «советская экономика не выдержала». Поэтому экономист советует, пока еще не поздно, изменить соотношение 80/20 на более приемлемое.

3.Оптимизировать бюджетные затраты, в частности, на содержание «раздутых бюрократических аппаратов». «Мы просто не можем себе позволить настолько вальяжно распоряжаться расходной частью бюджета», - предупредил экономист.

«Кризис – идеальный шанс для экономических реформ», - уверен Андрей Новак. По его мнению, в предыдущие, не кризисные, годы реформирование экономики из года в год откладывалось. И вот у Украины «появился шанс, наконец, осуществить эти реформы».

«Если мы не воспользуемся этим шансом в этом году, я не знаю, когда мы будем иметь следующий», - сказал эксперт.



Ирина Щербина: Чтобы не превращать бюджет в политический инструмент, его принятие стоит отложить до окончания избирательной кампании



По мнению Ирины Щербины, бюджет-2010 необходимо пересматривать хотя бы потому, что макроэкономические показатели, закладываемые в проект бюджета, изменились. Так, номинальные доходы бюджета за девять месяцев 2009 года на государственном и местном уровне «несколько ниже, чем в прошлом году». «Это означает, что экономическое падение происходит быстрее, чем это было заложено в проект бюджета 2009 года», - сказала экономист.

Авторам госбюджета Ирина Щербина рекомендует пересмотреть этот документ в плане изменившихся макропоказателей, в частности, «уточнить, каким будет ВВП, какой будет инфляция и курс валют». Так, по словам эксперта, заложенная в бюджете стоимость доллара в 7,50 гривен – «нереалистическая». По мнению экономиста, она должна составлять как минимум 8,50 гривен.

С другой стороны, особенности «идеологии украинского бюджетирования» таковы, что «мы продолжаем использовать бюджет как баланс в финансовых ресурсах», - рассказала Ирина Щербина. По сути, бюджет оценивается только по трем позициям: «план, факт, отклонение». Но почему-то никто не говорит о его эффективности – «ни правительство, ни Верховная Рада не рассматривают вопросы эффективности использования средств», - отметила директор Института бюджета.

Несмотря на очевидную необходимость пересмотра главного финансового документа, сегодня Украина вовлечена в избирательный процесс, который накладывает свой отпечаток на все стороны политической и общественной жизни, в том числе на формирование бюджета.

Ирина Щербина рассказала, что «просмотрела все 950 страниц предложений» народных депутатов относительно изменений в бюджет-2010 и сделала вывод, что 90% из них носят лоббистский характер. «Это отслеживается либо в льготах, либо в просьбе увеличить расходную часть бюджета по какой-либо программе, для каких-либо предприятий, очень много лоббизма в отношениях между государственным и местными бюджетами», - уточнила экономист.

Поскольку «все это выполнить практически невозможно», Ирина Щербина подозревает, что цель внесения предложений в проект бюджета – «увидеть свою строчку, свою циферку и отчитаться перед избирателями или тем, кто ее заказывал».

Чтобы не превращать бюджет в «политический инструмент», экономист предлагает повременить с его принятием до окончания предвыборной кампании, а пока воспользоваться нормой Бюджетного кодекса Украины, разрешающего в случае непринятия бюджета на следующий год тратить ежемесячно 1/12 часть предыдущего бюджета. Тем более, что, по мнению Ирины Щербины, принятый наспех популистский бюджет все равно придется переделывать новому, «экономически грамотному», правительству.



Виктор Лисицкий: Дайте Юле порулить!



Виктор Лисицкий начал с лозунга. «Дайте Юле порулить!» - сказал он. Не фанат Юлии Владимировны, господин Лисицкий, тем не менее, признал, что сегодня Украина живет «при матриархате, причем, неплохо». «Мы сегодня имеем достаточно динамичную верхушку нашего правительства», - добавил он.

Исходя из этого, Виктор Лисицкий предложил «выбросить в корзину» или «отправить самому умному и самому богатому чукче лет на десять без права переписки» лоббистские предложения народных избранников и предоставить полную свободу бюджетотворчества правительству.

«Нужно поверить правительству на слово и принять то, что оно предложит, без особых рассуждений», - сказал он. Если же Верховная Рада не оценит продуктивный динамизм верхушки правительства, у Кабмина останется «опробованный вариант»: «первые несколько месяцев жить, исходя из того, что каждый месяц по всем строчкам, по всем направлениям будет выдаваться 1/12 от бюджета прошлого года», - рассказал эксперт.

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