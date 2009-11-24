Ющенко презентовал свою предвыборную программу

Если в воскресенье Гарант с нынешними соратниками отмечал там годовщину Оранжевой революции, то вчера возможностью произнести спич стало представление его предвыборной программы как кандидата в президенты. Вопреки невысокому, как показывают социологические опросы, рейтингу Виктора Андреевича, атмосфера и тональность последней оказии должна была засвидетельствовать одно – Ющенко идет в президенты никак не по инерции и у него значительно больше сторонников, чем ему приписывают социологи. «Я уверен, я одержу победу», - неоднократно повторял Президент. Презентовать свою предвыборную программу Ющенко намеревался уже давно. Как известно, презентация должна была состояться на столичной Софийской площади еще 1-го ноября. Тогда у Софии даже собрали сцену, но напрасно – из-за эпидемии гриппа правительство запретило проводить массовые мероприятия, стало быть и свое выступление Ющенко вынужден был перенести аж на 23 ноября. На подступах к Украинскому дому – этому неизменному прибежищу участников Оранжевой революции 2004 года – Президента ждал живой коридор из молодежи в оранжевых куртках, державшей в руках такие же оранжевые знамена «Нашей Украины». Почти как 5 лет назад, когда Ющенко неоднократно проходил к сцене на Майдане сквозь живой коридор. В холле Украинского дома оранжевые декорации после празднования почти не меняли. Убрали только фото с событиями пятилетней давности, а баннер «День Свободы» заменили на «Ющенко – украинский Президент». Коллектив приглашенных на событие гостей был вполне предсказуемым. Если на праздновании годовщины Оранжевой революции был кворум из парламентариев «заукраинцев», то вчера в Украинском доме преобладали чиновники из Секретариата Президента во главе с руководителем президентской канцелярии Верой Ульянченко. Чиновники собрались по меньшей мере за полчаса до приезда Ющенко и терпеливо ожидали его прибытия. Кроме них на презентацию были приглашены представители дипломатического корпуса и рядовые, пользуясь словами Ющенко, «маленькие украинцы». Тем временем между гостями туда-сюда прохаживалась Вера Ульянченко, проверяя готовность к выступлению Ющенко и постоянно поглядывая на вход – не идет ли случайно Президент. Примечательно, что на годовщине «оранжевых» событий Вера Ивановна была в оранжевом наряде, а уже на следующий день – в сдержанном черном костюме. Впрочем, это – не дипломатичный прием, посему воздержимся от каких-либо символических параллелей. Президентское выступление было назначено на 18:00. Виктор Андреевич пришел ровно за три минуты до этого и чинно ждал, пока его позовут. «Пришел вовремя – очевидно, не хочет опоздать на второй срок», - саркастически бросил кто-то из журналистов при появлении Президента. Свое восхождение на сцену Гарант начал ровно в шесть вечера, после слов ведущего «кандидат в президенты Украины, Президент Украины Виктор Ющенко». Ведь в тот вечер Ющенко выступал перед аудиторией прежде всего как кандидат в президенты – вспоминал о своих заслугах и много обещал. «Я не стану говорить о тех вещах, о которых будут говорить десятка полтора кандидатов, претендующих на высший пост в нашем государстве», - предусмотрительно начал Ющенко. «Моя цель – создание сильного национального государства. Сильной нации, самодостаточной, гордой, прекрасно осознающей свою ответственность», - вспомнил он о главном, а народ внимательно слушал Ющенко и Президента, и кандидата в президенты. «Реализация этой цели и в духовном, и в материальном смысле зависит от всех нас. И под руководством эффективного, безусловно, компетентного, мыслящего на перспективу, но – трижды хочу подчеркнуть – украинского правительства», - продолжал он. «И у нас оно будет», - после небольшой паузы добавил Президент, а аудитория тут же в унисон взорвалась аплодисментами. «И я надеюсь – потому что я хочу вложить в эти слова максимум смысла, - что она не победит», - многозначительно заявил Ющенко, чем сдетонировал не только бурю оваций, но и смех. «Не знаю, что вы имеете в виду, я имею в виду – кризис (укр. - кризу). Кризис морали, кризис духа», - с улыбкой на устах уточнил Ющенко, чем спровоцировал еще большие аплодисменты и хохот. На этом шутки в программе вечера закончились. «Я глубоко убежден – страну спасут, в том смысле, как употребляют это слово, только патриоты», - обратился он к аудитории уже перепетым слоганом другого кандидата в президенты. «Дорогие друзья, наши задачи – это не перечень дешевых подачек, это контрольная с намного более сложной задачей, - многозначительно заявил главный оратор. – Очевидно – благосостояние и свобода для каждого, потому что мы достойная нация. Наша задача – компетентная патриотичная власть». «Наша задача – свободная, сильная, справедливая Украина», - озвучил название своей программы кандидат в президенты Ющенко. «Знаю цену этих слов, не раз мне лично приходилось выводить страну из кризисных ситуаций», - вспомнил он о своих достижениях. В окружении Ющенко долгое время шла полемика по поводу того, стоит ли ему как участнику этой президентской гонки во время своей предвыборной агитации упоминать собственные достижения. По нашей информации, кроме нескольких департаментов в СП (главной службы социально-экономического развития, службы анализа и оперативного реагирования и главной службы обеспечения связей с парламентом и правительством) в подготовке 6-страничной предвыборной программы Виктора Ющенко участвовал еще Национальный институт стратегических исследований. Как рассказывают наши информированные собеседники, перед окончательной подачей пакета документов с предвыборной программой в ЦИК, ее решили протестировать на фокусных аудиториях. Так, людям зачитывали предвыборную программу, а те на знакомых по телевизионным ток-шоу пультах определяли, какие моменты им нравятся, а какие нет. По словам наших собеседников, к словам о политических свободах и о «социалке» аудитория относилась сдержанно-одобрительно, а вот упоминание о Евро–2012 вызывало у людей большое восхищение. Зато перечисление достижений Президента Ющенко за его «пятилетку» фокус-группы «забраковали», поскольку эта часть их очень раздражала. Именно поэтому в официальном тексте предвыборной программы кандидата в президенты Ющенко достижений Ющенко-Президента вы не найдете. Впрочем, вчера Ющенко не брезговал перечислить собственные достижения. Виктор Андреевич не посчитал излишним упомянуть о своих достижениях и на посту Президента, и на посту премьера, и на посту главы Нацбанка – «во главе НБУ мне удалось остановить инфляцию», на должности премьер-министра ему «удалось сформировать первый и, к сожалению, пока единственный бездефицитный бюджет». «Когда я был во главе правительства, мы не заняли ни копейки», - более чем прозрачно намекнул Ющенко на крупные международные займы правительства Тимошенко. Несмотря на ряд «шпилек» в адрес действующего правительства, Ющенко только однажды озвучил фамилию Тимошенко – когда упомянул о государственных долгах. Не забыл Ющенко напомнить и о неудачной попытке «конституционного переворота ПР и БЮТ». Что касается «конституционного вопроса», то тут Ющенко недвусмысленно выразил сожаление по поводу изменений к Конституции 2004 года. Именно поэтому и пообещал, учитывая результаты всеукраинского обсуждения проекта Конституции Украины, внести Основной Закон на рассмотрение парламента. «Если в течение 100 дней страна не получит новую Конституцию, полномочия Верховной Рады будут досрочно прекращены», - пригрозил Ющенко, на что собравшиеся отреагировали бурными аплодисментами. «Государство впервые предложило партнерство бизнесу», «мы вступили в ВТО», «за этих 5 лет нас признали страной с рыночной экономикой», «прекратили позорный бартер, просроченные пенсии», - продолжал перечислять свои заслуги кандидат в президенты. «С тех пор мы успели забыть о выплатах гречкой и пшеном, о массовых отключениях электроэнергии, государственный долг за российский газ, - напомнил Ющенко и добавил: – С этого начался экономический рост». «За время моего президентства у нас было много достижений, которых я никогда не буду стесняться», - без лишней скромности и с нарастающей твердостью говорил Виктор Андреевич. В отличие от упомянутых выше фокус-групп, аудиторию, которая в тот вечер собралась в Украинском доме, эти слова Ющенко вовсе не раздражали. Напротив – Ющенко аплодировали. За всю свою 55-минутную речь Президент срывал аплодисменты с три десятка раз. И вообще, ближе к концу спича кандидата в президенты Ющенко аплодисменты аудитории становились все более частыми и предсказуемыми. «В 2008 году Украину посетили 23 млн. туристов, в то время как Турцию или Мексику меньше», «сегодня страны ЕС выдают украинцам в 10 раз больше виз, чем 5 лет назад», «5 лет назад у нас было 5 матерей-героинь. Теперь их – 17,5 тысячи», - не переставал поражать позитивной статистикой присутствующих гостей Ющенко. «Когда такое было? – с риторической интонацией обратился к гостям Виктор Андреевич и тут же сам ответил: – Никогда». Не забыл Ющенко вспомнить и о том, что именно во время его президентства в 2005 году была введена государственная поддержка материнства. Как известно, к своему предвыборному активу это достижение также причисляет и действующий премьер-министр. «Ющенко первый начал это предлагать, а потом уже все за ним стали это повторять», - объяснила «Главреду» уже после выступления Ющенко глава СП Вера Ивановна, почему это заслуга действующего Президента. «Когда я говорю о молодежи, то хочу начать с того, что мы вывели наших ребят из Ирана», - сказал Ющенко, очевидно, имея в виду Ирак. Но аудитория, наверное, поняла все правильно, и тут же в очередной раз поддержала его слова аплодисментами. «Моя цель – членство Украины в ЕС», - четко заявил Ющенко и так же избежал слова «НАТО», которого нет и в его предвыборной программе. Между тем, о Североатлантическом альянсе в ющенковском спиче напоминал только эвфемизм «евроатлантическая система безопасности», к которой, по его словам, должна присоединиться и Украина. Слова о том, что «Черноморский флот РФ будет выведен с территории Украины в 2017 году» сорвали, пожалуй, самые громкие и самые длительные за весь вечер аплодисменты собравшихся. После речи Ющенко на сцену пригласили людей, которые в известных рекламных роликах аргументируют, почему они «за Ющенко». После символического приветствия нескольких из этих людей Виктор Андреевич поспешил перецеловать и обняться с представителями своей команды, которые также поднимались на сцену. Третьим пунктом программы в тот вечер были телемосты с несколькими областными центрами. «Я люблю свою страну. Спасибо Вам, Виктор Андреевич», - как бы из советской классики говорил участник телемоста из Одессы. «Мы не за “сильную руку”, а за сильный дух», - отметила одна из собравшихся на телемосте из Днепропетровска, и ее тут же перебили аплодисменты в холле Украинского дома. «Попробуйте и дайте ему еще один шанс», - неуверенным голосом призывала поддержать Ющенко на выборах молодая участница телемоста с киевского майдана Независимости. Да, было сделано все, чтобы продемонстрировать общественную поддержку Ющенко как кандидата в президенты. Когда гости стали расходиться, один журналист спросил у брата Президента Петра Ющенко, на что надеется Виктор Андреевич, ведь его рейтинги так невысоки. «На все воля Божья», - безапелляционно отрезал Петр Андреевич. После небольшой фотосессии с людьми из народа Ющенко в окружении охранников уже направился было к выходу, но тут сзади послышался чей-то голос: «Виктор Андреевич, Виктор Андреевич», - кто-то вдогонку обращался к Президенту. «Вы же успейте дать звание героя Бандере», - озабоченно догонял его дяденька среднего возраста. «Не переживайте, успею – у меня впереди второй срок», - успокаивающе ответил Ющенко и поспешил к выходу.