Рух разрушается

Очевидно, нынешние президентские выборы вобьют последний гвоздь в гроб старейшей украинской партии национал-демократического направления – Народного Руха Украины. 23 ноября стало известно о выходе из рядов Руха Львовской краевой организации (ЛКО). Причиной послужил отказ львовских руховцев подчиняться решению Всеукраинского собрания (высшего руководящего органа Руха) о поддержке кандидатуры Юлии Тимошенко на президентских выборах.



По словам народного депутата от НУНС Ярослава Кендзьора, бывшего руховца и председателя львовской организации НРУ, члены ЛКО решили поддержать на предстоящих выборах действующего Президента, влившись с этой целью в состав пропрезидентского движения «За Украину!».



«Члены Львовской организации НРУ, ввиду ситуации, сложившейся в рядах Народного Руха, приняли решение о выходе из НРУ (что по сути означает ликвидацию всей ЛКО. – Ред.) и переходе в общественное движение «За Украину!» - сообщил общественности Кендзьор.



Как оказалось, 21 ноября на конференции ЛКО было принято и решение об исключении лидера Руха, нардепа от НУНС Бориса Тарасюка из рядов партии. Реакция со стороны сторонников Тарасюка последовала незамедлительно. Кендзьора и «раскольников» моментально обвинили в политическом мошенничестве – по словам председателя комитета Львовской краевой организации НРУ Андрея Корната, «заявление Ярослава Кендзьора о выходе ЛКО НРУ из рядов Народного Руха является лживым и направленным на дезинформацию избирателей».



С формально-юридической стороны Корнат прав – согласно 78 статье устава НРУ, решения о реорганизации или прекращении деятельности отдельных областных или краевых организаций Руха находятся исключительно в области компетенции Всеукраинского собрания, равно как и определение формата участия во всеукраинских выборах.



Ярослав Кендзьор этого не отрицает, но настаивает на важности политической позиции. «Мы понимаем, что принятое 21 ноября львовской конференцией Руха решение (об исключении из НРУ Бориса Тарасюка. – Ред.) не может иметь юридических последствий. Тем не менее, этим мы выразили свою политическую позицию – с Борисом Тарасюком Народный Рух обречен», - заявил Кендзьор «Главреду».



Господин Тарасюк с мнением бывшего однопартийца не согласен. «Кендзьор исполняет заказ Банковой. Вы думаете, он просто так получил в субботу из рук Президента орден Ярослава Мудрого?! Это были тридцать сребреников», - сказал «Главреду» Тарасюк.



Напомним, демарш львовян – не первое выражение протеста взятому Рухом курсу на сближение с Тимошенко, который был официально оформлен 24 октября (тогда Всеукраинское собрание НРУ приняло решение поддержать именно ее кандидатуру на президентских выборах). 22 сентября о своем выходе из НРУ заявила Полтавская облорганизация, 14 ноября – Харьковская. Мотивация в обоих случаях была сходна – резкое нежелание поддерживать на выборах Юлию Тимошенко.



Однако такими действиями облорганизации нарушили указание центрального совета партии от 4 июля, которым внутри партии запрещалось обсуждать формат участия НРУ в президентской кампании. Г-н Тарасюк уверяет, что принятые харьковчанами и полтавчанами решения являются нелегитимными – по словам главы НРУ, «многие из тех, чьи фамилии значились в протоколах областных конференций, не присутствовали на этих конференциях». Таким образом, по мнению лидера НРУ, целостность организации до сих пор не нарушена, а демарши местных сторонников партии он называет «играми, которые ведет Банковая».



Тем не менее, недовольство многих рядовых руховцев, не желающих становиться под крыло Тимошенко, достаточно очевидно. И остановить их отток из партии вряд ли удастся. Если верить Кендзьору, в ближайшее время выйти из Руха намерены также Ивано-Франковская, Тернопольская, Сумская, Закарпатская и Киевская облорганизации. Кендзьор утверждает, что многие из них в будущем последуют по пути львовян и присоединятся к пропрезидентской «За Украину!».



В команде Вячеслава Кириленко пополнению рядов рады – по крайней мере, новость о демарше львовских руховцев на официальном сайте «заукраинцев» сразу заняла место в рубрике «Главное». Представитель «За Украину!», народный депутат от НУНС Ксения Ляпина поддерживает мнение, что «приход» руховцев в «За Украину!» обусловлен именно их нежеланием поддерживать Тимошенко на выборах. «Я думаю, неудовольствие руховцев только усилится после последней встречи Тимошенко и Путина. В «За Украину!» они смогут найти широкую платформу для политического развития», - сказала «Главреду» Ляпина.



Однако перспективы развития Руха в любой возможной форме крайне сомнительны. Директор Киевского института проблем управления имени Горшенина Кость Бондаренко считает, что Рух перестал быть политической силой как таковой. «Остался только бренд, вялая тень былого Руха. У НРУ сейчас нет ни ориентиров, ни целей», - говорит политолог. Уровень электоральной поддержки Руха также крайне низок. «Рейтинг Руха, наверное, около одной десятой процента, а после последних скандалов наверняка и того меньше», - критично отзывается о популярности НРУ экс-руховец Кендзьор.



Причины столь печального положения НРУ достаточно легко объяснимы. Во-первых, после распада СССР большинство руховцев так и не смогли приспособиться к изменившимся реалиям. Во-вторых, окончательно Рух подкосила трагическая гибель его лидера Вячеслава Чорновила 25 марта 1999 года, после которой раскольнические тенденции стали необратимыми (первый серьезный раскол Руха состоялся за два месяца до смерти Чорновила и был инициирован нынешним депутатом от НУНС Юрием Костенко). После смерти Вячеслава Максимовича политическое влияние Руха стремительно уменьшалось, и он ни разу не рискнул пойти на выборы самостоятельно, растворяясь в других полумаргинальных правых организациях.



Наконец, торжество технологий вопреки идеологиям в принципе сужает «среду обитания» для сил, подобных Руху. Что, кстати, видно и по рейтингам того же Виктора Ющенко, который без особого успеха старается выстроить свою кампанию именно на идеологических основах. Так что с Ющенко ли, без него ли перспективы Руха крайне туманны. Навсегда оставшись движением с большим прошлым, Рух уже сегодня выглядит партией без особого будущего.