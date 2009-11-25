Роспуск Рады звука ради

По мере приближения президентских выборов в Украине проявился новый критерий определения тех, кто имеет наибольшие шансы занять высший пост.
О том, серьезно ли кандидат рассчитывает стать президентом, можно судить по его отношению к роспуску нынешней Верховной Рады. Как известно, нынешний состав парламента не раз давал избирателям поводы даже не для критики, а для презрения и ненависти в свой адрес. Хроническая неспособность ВР к адекватной работе, тем более в условиях кризиса, естественно, привела к мысли о смене этого парламента после президентских выборов. Что, кстати, лишний раз показывает: украинцы не так уж разочаровались во всем на свете, и упорно надеются на перемены – разумеется, к лучшему. Однако соискатели президентского кресла довольно по-разному подходят к вопросу возможного роспуска ВР. Пока однозначно грозятся распустить парламент только кандидаты второго эшелона. Такие заявления они начали активно делать в последнее время. «Первое, с чего я начну – этот парламент будет распущен. В стране будет избрана новая Верховная Рада на основании нового закона о выборах», - заявлял две недели назад во время визита в Симферополь кандидат Арсений Яценюк. Через пару дней в эфире Житомирского областного телевидения подобное обещание сурово дал и кандидат Петр Симоненко. То, что такие заявления делаются в ходе вояжей по провинции, подчеркивает расчет кандидатов: идея «разогнать этих зажравшихся бездельников» (формулировка приблизительна) действительно не может не нравиться электорату. Показательно, что к «малопроходным» кандидатам в этом плане присоединился и действующий Президент. Правда, в оригинальной манере. Как заявил Виктор Ющенко в своей программной речи 23 ноября, парламент будет распущен, если не примет новую редакцию Конституции. «С учетом результатов всеукраинского обсуждения, я вынесу народный проект Конституции на Верховную Раду. Если на протяжении 100 дней Украина не получит новой Конституции, полномочия Верховной Рады будут досрочно прекращены. Внеочередные выборы состоятся с одновременным референдумом по утверждению Основного Закона страны», - сказал Ющенко. «Народным проектом» действующий Президент, как известно, называет редакцию Конституции, подготовленную специалистами СП и НИСИ. Однако главное не это, а то, что ни один законодательный акт Украины не предусматривает возможность роспуска парламента из-за неутверждения Основного Закона. То есть Ющенко как минимум ошибается, говоря о причинах возможного разгона Рады. Как гласит Конституция, Президент действительно может распустить ВР. Но только в трех случаях. А именно – если в течение месяца депутаты не сподобились создать коалицию, если в течение 60 дней они же не сумели утвердить Кабмин, и, наконец, если парламент вообще не может начать работу в течение 30 дней. Следовательно, любые обещания разогнать Раду «прямо сейчас» - через минуту, час или день после инаугурации – невыполнимы в принципе. Ибо Основной Закон устанавливает для этого солидный временной люфт. В то же время, не все так просто и с роспуском Рады на законных основаниях. Например, до сих пор не прояснен вопрос о наличии в нынешней ВР коалиции депутатских фракций. Оппозиция настаивает, что коалиции нет – ведь формально в ней состоит менее половины депутатов. Правительство, опираясь на соответствующее решение Конституционного суда, доказывает, что коалиция есть – ведь субъектами ее являются не отдельные депутаты, а фракции. Остается возможность распустить ВР за недееспособность (отсутствие пленарных заседаний в течение 30 дней) и за неутверждение правительства. Увы, первая из этих возможностей крайне призрачна. Ведь формально депутатам достаточно просто уговорить спикера (либо одного из двух его замов) в каждый пленарный день объявлять об открытии заседания. При этом реально проводить такое заседание вовсе не нужно: с точки зрения регламента и так будет считаться, что Рада в этот день собралась. Если такой финт выкидывать хотя бы раз в месяц, то у президента так и не появится законных оснований разогнать ВР за «отсутствие пленарных заседаний». Ситуация с правительством несколько хитрее. Согласно Конституции, если парламент объявляет Кабмину вотум недоверия, министры работают в статусе и.о. до утверждения нового состава правительства – но не более 60 дней. Именно за это время парламент должен утвердить новое правительство – иначе он подлежит роспуску. Здесь уместно вспомнить о недавних заявлениях фракции БЮТ насчет того, что оппозиция пытается провести в парламенте вотум недоверия Кабмину до 5 декабря. Как проговорились сами БЮТовцы, эта дата важна потому, что в случае успешной отставки Кабмина с нее начнется отсчет тех самых 60 дней. А закончится этот отсчет примерно к дате инаугурации нового президента. Который, следовательно, действительно сможет разогнать парламент в самый короткий срок. Заявив об этом, сторонники Тимошенко поневоле выдали и свою тайну – подтвердили подозрения наблюдателей о том, что в случае победы Януковича Юлия Владимировна намерена максимально долго цепляться за премьерское кресло и выжать из этого максимум аргументов в политическом торге. Но для нас важно другое: для реализации подобного сценария, в первую очередь, надо все-таки добиться увольнения Кабмина. В нынешней Раде это не представляется возможным как минимум до объявления результатов первого тура выборов. Именно поэтому основные кандидаты в президенты – Янукович и Тимошенко – не спешат заявлять о возможном роспуске ВР в случае своей победы. Но и не отрицают такого варианта. Так, все тот же Янукович уверенно заявил, что не станет распускать парламент, если там сформируется дееспособная коалиция. «Если не удастся это сделать, безусловно, нужно будет немедленно переизбирать этот парламент… Но я очень надеюсь, что нам удастся сплотить там депутатов, создать коалицию, избрать правительство единомышленников и работать над, прежде всего, антикризисной программой», - сказал лидер ПР. В свою очередь, Тимошенко предпочитает хранить на сей счет молчание. В то время как ее первый зам Александр Турчинов в последние дни в нескольких интервью и телеэфирах заявил, что к роспуску Рады Тимошенко, в случае своей победы, не стремится. Мол, это лишь усилит напряженность в обществе. Осторожность с обеих сторон понятна. И Тимошенко, и Янукович надеются на победу, но понимают, что разрыв между ними слишком невелик. Тем более, что в штабах Тимошенко всерьез рассчитывают на победу во втором туре после проигрыша в первом. Однако для победы и Тимошенко, и Януковичу нужна вся возможная ресурсная поддержка. А среди тех, кто обладает пригодными для выборов ресурсами, депутатов ВР, пожалуй, большинство. Короче говоря, лучше не пугать засевших в парламенте олигархов перспективами грядущего роспуска. А то ведь и впрямь испугаются – и уйдут к тому, кто не так страшен. Показательно, кстати, что депутатов даже пытаются «подкупить» наперед. Так, еще в октябре, при выдвижении Януковича в президенты на собрании Донецкой парторганизации ПР Борис Колесников заявил, что при победе Януковича возможна коалиция БЮТ и ПР. «Но премьер-министр будет от фракции Регионов», - предупредил Колесников. Иными словами, влиятельный «регионал» прямо намекнул оппонентам: готовьтесь покинуть своего лидера – и вам воздастся… И тем не менее, роспуск нынешней Рады большинство экспертов считает неизбежным. Просто потому, что конфигурация сил в ней не позволяет рассчитывать на твердую опору ни возможному президенту Януковича, ни возможному президенту Тимошенко. Даже с учетом перебежчиков, которые неминуемо появятся в случае победы одного из этих кандидатов. Хотя здесь есть и обратный момент: стимулировать появление перебежчиков будет именно угроза роспуска. Однако, как показывает практика, даже математическое большинство еще не гарантирует уверенной работы парламента. В крайнем случае, всегда можно заблокировать электрощитовую… Большинство опрошенных «Главредом» экспертов полагают, что неизбежные перевыборы ВР состоятся в сентябре следующего года. Ведь сначала будет президентская гонка на непредсказуемую дистанцию, потом, весной – выборы в местные советы. И только по итогам этих выборов, а также – достаточно укрепив свою власть, новый (или новая) глава государства «перетряхнет» законодательный орган страны. Есть, однако, и меньшинство, склонное полагать, что перевыборы состоятся уже весной. Возможно, одновременно с местными выборами. По странной случайности, это меньшинство в большинстве своем склонно считать, что на такой ускоренный сценарий способна только Юлия Тимошенко. В зависимости от того, когда и по чьей инициативе пройдут выборы, возможны и разные конфигурации парламента. В том числе и условно «бесконфликтная» - то есть с более-менее твердым большинством, поддерживающим нового президента. Хотя, конечно, к последнему не располагает ни традиция, ни экономическая ситуация, которая наверняка только ухудшится в следующем году (ведь надо будет отдавать огромное количество долгов, плюс «с нуля» создавать госбюджет кризисного времени). А вот чего точно не будет, так это – ответственной и профессиональной Рады. Ибо на новых политических рубежах властителям депутатских «штыков» еще больше, чем сейчас, нужны будут яркие персонажи и послушные кнопкодавы – но только не люди, имеющие свое аргументированное мнение. Так что после перевыборов ВР можно и нужно ожидать среди депутатов еще большего числа охранников, водителей, секретарш – а также шоуменов, ломателей микрофонов и срывателей галстуков. Впрочем, как отметил в беседе с автором этих строк один известный политолог, близкий к штабу вероятного президента Украины, «тем легче будет сделать эту Раду филиалом администрации – как в России. А если парламент – филиал администрации, то вам не нужны 450 профессиональных депутатов. Достаточно 45 профессиональных сотрудников администрации»...