Тимошенко возложила на депутатов. Ответственность за эпидемию.

Сегодняшнее заседание Кабмина было полностью посвящено вопросам медицины. Свое понедельничное обещание – посвятить заседание правительства обсуждению газовой проблематики – Тимошенко не выполнила. Гвоздь программы и лейтмотив выступления премьера – необходимость выделения миллиарда бюджетных денег на борьбу с гриппом. Тимошенко, назвав себя «безнадежным оптимистом», выразила надежду на то, что в четверг вето Президента все же будет преодолено. «Возможно я, как говорят, безнадежный оптимист, но хочу верить, что депутаты не возьмут на свою совесть не обеспечить страну финансовым ресурсом для борьбы с эпидемией», - сказала она. «Если они из-за борьбы за эти бездарные рейтинги не проголосуют за преодоление вето – смерть каждого человека от гриппа будет на их совести», - расставила все точки над «і» глава правительства.Что характерно, руководитель того ведомства, которое эти деньги и должно осваивать – глава Минздрава Василий Князевич - считает, что без миллиарда вполне можно обойтись – «все нормально, мы выживем и будем двигаться дальше», - заявил он. Очевидно, сумма в миллиард гривен для этого министра представляется неподъемным грузом – еще на заседании парламента, на котором закон принимался, он ставил нардепов в тупик, не проявляя никакой инициативы в получении дополнительных госсредств. Тимошенко также заверила украинцев, что массовая вакцинации от гриппа будет делом сугубо добровольным. «Вакцинировать людей будут исключительно – я подчеркиваю – исключительно на добровольной основе», - сказала Тимошенко. Услышав эти слова, министры стали переглядываться - в сознании многих всплыл известный советский афоризм о том, что все добровольное в нашей стране является обязательным.Очевидно, медицинская тема для Тимошенко показалась достаточно влиятельным пиар-направлением и она объявила о создании специального совета (поразительно, но именно она его и возглавит!), который будет заниматься подготовкой нормативных актов для реформирования системы здравоохранения в Украине. Продолжение «банкета» – завтра. Площадка внеочередного заседания парламента, единственным пунктом в повестке дня которого стоит преодоления вето на выделение пресловутого миллиарда, для хлестких заявлений подходит прекрасно.