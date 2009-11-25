Тимошенко возложила на депутатов. Ответственность за эпидемию.

Тимошенко продолжает искать виновных в эпидемии гриппа.
Напомним, две недели назад она обвинила в этом Президента, теперь очередь дошла и до народных избранников. Причина все та же – закон о выделении из госбюджета миллиарда гривен на борьбу с гриппом, принятый 3 ноября и заветированный Президентом 16 ноября. Если на завтрашнем внеочередном заседании Рады вето преодолено не будет, то именно депутаты, по словам Тимошенко, понесут ответственность за новые смерти от гриппа. Сегодняшнее заседание Кабмина было полностью посвящено вопросам медицины. Свое понедельничное обещание – посвятить заседание правительства обсуждению газовой проблематики – Тимошенко не выполнила. Гвоздь программы и лейтмотив выступления премьера – необходимость выделения миллиарда бюджетных денег на борьбу с гриппом. Тимошенко, назвав себя «безнадежным оптимистом», выразила надежду на то, что в четверг вето Президента все же будет преодолено. «Возможно я, как говорят, безнадежный оптимист, но хочу верить, что депутаты не возьмут на свою совесть не обеспечить страну финансовым ресурсом для борьбы с эпидемией», - сказала она. «Если они из-за борьбы за эти бездарные рейтинги не проголосуют за преодоление вето – смерть каждого человека от гриппа будет на их совести», - расставила все точки над «і» глава правительства. Что характерно, руководитель того ведомства, которое эти деньги и должно осваивать – глава Минздрава Василий Князевич - считает, что без миллиарда вполне можно обойтись – «все нормально, мы выживем и будем двигаться дальше», - заявил он. Очевидно, сумма в миллиард гривен для этого министра представляется неподъемным грузом – еще на заседании парламента, на котором закон принимался, он ставил нардепов в тупик, не проявляя никакой инициативы в получении дополнительных госсредств. Тимошенко также заверила украинцев, что массовая вакцинации от гриппа будет делом сугубо добровольным. «Вакцинировать людей будут исключительно – я подчеркиваю – исключительно на добровольной основе», - сказала Тимошенко. Услышав эти слова, министры стали переглядываться - в сознании многих всплыл известный советский афоризм о том, что все добровольное в нашей стране является обязательным. Очевидно, медицинская тема для Тимошенко показалась достаточно влиятельным пиар-направлением и она объявила о создании специального совета (поразительно, но именно она его и возглавит!), который будет заниматься подготовкой нормативных актов для реформирования системы здравоохранения в Украине. Продолжение «банкета» – завтра. Площадка внеочередного заседания парламента, единственным пунктом в повестке дня которого стоит преодоления вето на выделение пресловутого миллиарда, для хлестких заявлений подходит прекрасно.