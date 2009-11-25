Пересмотр газовых контрактов: актуальные проблемы, пути достижения компромисса

26 ноября в «Главреде» состоялась пресс-конференция на тему: «Пересмотр украино-российских газовых контрактов: актуальные проблемы, пути достижения компромисса».



В пресс-конференции приняли участие:



-руководитель Центра энергетических исследований Константин Бородин;

-президент Киевского международного энергетического клуба Александр Тодийчук.



Олександр Тодійчук: Ми вже почули деякі коментарі з цього приводу. Перше, з чим як експерт не погоджуюся: говорять, що це велика перемога НАК «Нафтогазу» та уряду, що ми зняли штрафні санкції. Думаю, що це просто виправлення однієї з помилок, які були допущені під час підписання контракту 19 січня. Ця помилка виправлена щодо року, який завершується, та наступного року. Ми пам’ятаємо, що контракт підписаний до 2019 року, і ці зобов’язання залишаються, тобто кожен раз треба вести переговори про внесення змін.

Чи вплинули ці зміни до контракту на фінансовий стан НАК «Нафтогазу»? Так. НАК «Нафтогаз» почав почувати себе дещо краще, навіть іміджево, але цього недостатньо для того, щоб не говорити про фінансові проблеми, які можуть бути загрозливими для компанії. Залишається висока ціна на газ в цілому. Тариф на транспортування газу піднятий недостатньо. Ми знаємо, що, на жаль, у тарифів досить низька інвестиційна складова, але вона потрібна для того, щоб відновити українську газотранспортну систему.

І головне, чого не відбулося, - реформи в нафтогазовому секторі, які б давали йому більш прогнозоване, надійне і стабільне майбутнє. Взамін на ці реформи Європейський Союз обіцяв інвестувати кошти в НАК «Нафтогаз», а значить, створити майбутнє для НАК «Нафтогазу». Тобто, розраховувати на подальше використання української газотранспортної системи, не зважаючи на те, як швидко і інтенсивно будуть будуватися обхідні маршрути.

Відпала загроза штрафних санкцій - це досить важливо на цей період. Але змін, які б значно покращили ситуацію в НАК «Нафтогазі» або які б значно підвищили імідж НАК «Нафтогазу» як партнера, який транспортує газ, підняли надійність цього транспорту або зменшили потенціал обхідних маршрутів - цього, на жаль, поки що не відбулося.



Костянтин Бородін: Я думаю, що голоси українських експертів щодо досягнутих домовленостей, щодо оформлення додаткової угоди між «Нафтогазом» і «Газпромом», достатньо одностайні. Ми, дійсно, позбулися одного з елементів, який був загрозливим для України в газових угодах від 19 січня, але в цілому цей комплекс угод, принаймні, двох, продовжує становити загрози і для України в цілому, і безпосередньо для «Нафтогазу України».

Звичайно, не може не дивувати те, що урядовці і представники «Нафтогазу України» назвали це перемогою. Нам ще кілька таких «перемог», як контракт від 19 січня, і нам треба буде запакувати нашу українську промисловість в одну коробку з-під ксерокса і передати її російській стороні, щоб вона самостійно, без участі «Нафтогазу України» і урядових структур, надавала нашій промисловості газ, так як це відбулося в поточному році з хімічною промисловістю.

У нас виробництво з газу і аміаку впало в декілька разів. Хімічні підприємства, - а хімічний комплекс України дуже потужний, і є другим в країні після металургійного комплексу за обсягами валютної виручки, - цей хімічний комплекс займався тим, що отримував з Росії у якості давальницької сировини готовий аміак та переробляв його на аміачну селітру на умовах давальницького постачання. Що таке давальницька сировина? Я думаю, люди ще пригадують з 1990-х років, коли завозиться сировина іноземної компанії і ця ж іноземна компанія отримує продукцію, яку експортує з України, а в Україні лишаються лише плата за переробку сировини на продукцію, яка складає копійки і, звичайно, не наповнює достатньою мірою державний бюджет. Нам ще кілька таких «перемог» в газовій галузі, і українська промисловість не зможе існувати окремо від російських газових постачальників.

НАК «Нафтогазу» та уряду вдалося скоротити обсяг закупівель в наступному році до 33,75 мільярдів кубометрів. Я не погоджуюся з оцінкою «Газпрому», які вчора сказали, що середня експортна ціна газу для України в наступному році складатиме 280 доларів. За нинішніми котуваннями нафти в першому кварталі ціна для України складе 301-302 долари. Це якщо ціна на нафту і надалі буде триматися в діапазоні 75-80 доларів за барель. За прогнозами багатьох аналітиків і експертів, впродовж 2010 року, особливо навесні, ціна на нафту буде зростати, разом з нею буде зростати ціна газу. Тому середня річна ціна газу для України буде стабільно перевищувати на вході до України 300 доларів. 300 доларів на вході для країни - це на наші українські підприємства 370-400 доларів з урахуванням розподілення в України, зберігання, «накруток» НАК «Нафтогазу України» та 20% ПДВ. Це у випадку, якщо не буде запроваджено додаткових податків, які уряд має тенденцію іноді запроваджувати.

Таким чином, можна прогнозувати, що ціна для української промисловості в наступному році складе близько 400 доларів на воротах підприємств, закупівельна вартість газу буде стабільно перевищувати цифру 300 доларів за тисячу кубічних метрів. Це означає, що у наступному році, навіть при зменшенні обсягів закупівлі з Росії до 33 мільярдів кубометрів, Україна заплатить Росії понад 10 мільярдів доларів.

Що стосується доходів від транзиту російського газу, навіть за новою транзитною ставкою 2,7 долари, і в розрахунку на певне збільшення обсягів транзиту через Україну, порівняно з нинішнім роком, виручка НАК «Нафтогаз України» від транзиту в наступному році не перевищить 3,15 мільярди. Від’ємне сальдо нашої газової торгівлі з Росією в наступному році складе близько 7 мільярдів доларів.

Для порівняння - в поточному році ми заплатимо Росії за газ близько 6 мільярдів доларів, на транзиті заробимо 2. Від’ємне сальдо в цьому році - 4 мільярди доларів, в наступному – 7. Для порівняння - в 2004 році, коли існувала проклята президентом і чинним прем’єром схема бартерної оплати транзиту з російського боку, коли Росія поставляла нам газ по 50 доларів в обмін на той транзит, який ми здійснюємо за ставкою 1,09 доларів, тоді витрати України на імпорт усього газу - і російського, і туркменського - складали менше 2,5 мільярдів доларів, а доходи від транзиту – близько 1,5. Тоді у нас від’ємне сальдо газової торгівлі не значно перевищувало 1 мільярд доларів, було в діапазоні 1-1,2 долари.

От така у нас ситуація, такі у нас газові «перемоги», така перспектива, яку нам диктують газові угоди від 19 січня. Я думаю, що країна має це знати.



«Главред»: Весь час наголошувалось на тому, що перегляд газових контактів можливий лише не пізніше, аніж півроку до початку наступного календарного року. Тобто, останній термін подання пропозицій щодо змін в контрактах був 1 липня цього року. Як так сталося, що перегляд став можливий?



Костянтин Бородін: Газові контракти, які підписані 19 січня, дійсно, підписані не для того, щоб їх дотримуватися. Вони підписані для того, щоб постійно вносити в них якісь зміни, якимось чином їх видозмінювати і т.д. Дійсно, за процедурою не перегляду газових контрактів, а визначення точних обсягів імпорту газу має відбуватися за півроку до початку чергового піврічного періоду. Тобто, на перше півріччя 2010 року, для того, щоб зменшити обсяг закупівлі, треба було займатися цим до 1 липня. З 1 липня і до кінця 2010 року заявку треба подавати до 1 січня 2011 року. Але зменшення обсягів і транзиту, і імпорту Україною для споживання може відбуватися лише в межах 20% від контрактних обсягів. Усі це знають, контрактний обсяг з 2010 по 2019 роки - 52 мільярди кубометрів мінус 20%, це - приблизно 41,5. Все одно контракт підписаний таким чином, що складається враження, що ці 20 днів «газової війни» у січні поточного року не дали можливість, принаймні, українській стороні підготуватися до укладання цих газових контрактів і переговорів в Москві.

Дозволю собі згадати лише один характерний штрих: у січні під час цієї «газової війни» російський прем’єр-міністр Путін публічно, у присутності телекамер, казав, що: добре, хай Україна перейде на легкову ставку транзиту, вона складає 3,4. Я, до речі, не пригадую, бо він не чітко сказав, - або 3-4 доларів, або 3,4. Це мені врізалося в пам'ять. Складається враження, що українська делегація навіть телевізор не дивилася і не читала заяви Путіна. Якщо Путін погоджується і особисто визначає як справедливу ставку транзиту 3,4, чому у нашому транзитному договорі фігурує 1,7, а в поточному році 2,7? Ми намагаємося сподобатися і ходимо на вечері без краваток, чи як?



Олександр Тодійчук: Цей рік характерний тим, що всі порушували свої зобов’язання. Був такий період - і криза, і «газова війна», - не всі виконали свої зобов’язання. Не виконала Росія, яка мала прямі договори з Європейським Союзом, що вона надійно постачатиме газ. Росія дає газ на наших західних кордонах. Я думаю, це теж одна з проблем, якої Росія могла б позбутися. Було б корисно для всіх учасників все-таки внести зміни про передачу газу на наших східних кордонах. Тоді Україна відповідала б за транзит по своїй території - це цілий каскад позитивних змін. Але так як є амбітні плани Росії все-таки отримати контроль над українською газотранспортною системою, вони бачать, що перехід на східний кордон послаблює їх позиції. Росія не виконала свої зобов’язання і перед Туркменію.

Не виконали свої зобов’язання і європейські держави. Їх недобір газу становив 9 мільярдів кубометрів, а одна Україна - майже 14. Дивує те, що ми настільки закохалися в своєму популізмі, що команда, яка готувалася до переговорів 19 числа, - це не вересень, це не жовтень, коли починалася світова криза, і було важко зорієнтуватися, - це вже січень, з усіма відомими тенденціями. Ми пам’ятаємо, що уряд на початку осені казав, що криза обійде Україну, а в січні нам казали, що уже десь в березні-квітні ми вийдемо з цієї кризи. Такий самообман призвів до того, що були неправильно визначені обсяги газу, який буде споживати наша промисловість.

Ця цифра була вигідна Росії, тому що Росія прорахувала, що буде зменшено постачання. Скільки України захотіла, стільки Росія і підписала.

Хотів би ще раз звернути увагу на те, що газові питання, на жаль, не вирішуються суто як якісь товарні операції. Там, де газ, там завжди політика, і всі рішення і 19 січня, і зараз у Ялті, були пакетними. Якісь поступки або якісь зміни в газовому контракті обов’язково супроводжуються зобов’язаннями в інших галузях. Наприклад, атомна енергетика. Я думаю, що там були і питання геополітичного плану.



Запитання із залу: На вашу експертну думку, тих 40 мільярдів, які ми плануємо закупити наступного року, вистачить для нашої промисловості, чи тільки за умови, що вона не буде далі розвиватися? Як ви оцінюєте заяву Юлії Тимошенко про повернення облгазів державі?



Костянтин Бородін: В наступному році ми отримаємо від Росії, згідно контракту, 33,75 мільярдів кубометрів газу. Цього, з урахуванням падіння промислового споживання газу, з урахування того, що ціна газу для української промисловості в наступному році також зросте, - я думаю, вистачить. Але це означає, що уряд закладає і планує подальше принаймні незростання, а скоріше, подальше падіння нашого промислового виробництва.

В поточному році ціна газу на воротах підприємств середньорічна для української промисловості - 315 доларів. Це при тому, що уряд і особисто прем’єр-міністр заявляла, що середньорічна ціна імпорту буде 228. Тобто 315 мінус 228 ми отримуємо 90 доларів доходів бюджету, «Нафтогазу України» та ще невідомо кого у такій складній ситуації. Зрозуміло також, що наша промисловість, зокрема, хімічна, платить за газ найдорожче у Європі. Платить за газ більше, ніж швецькі підприємства, бельгійські, італійські, німецькі і т.д. На жаль, ця тенденція буде наростати, на мою думку, тобто газу вистачить, але радуватися цьому не варто.

Що стосується облгазів. Це такий черговий дуже яскравий приклад, коли шукають ворогів. Хоча реально для цього підстав немає. Кілька цифр. За даними Юлії Володимирівни і уряду, облгази винні «Нафтогазу України» 8 мільярдів гривень. Я думаю, що мова йде про весь десятирічний період взаємовідносин між «Нафтогазом України» та облгазами, з 1999 по 2009 рік.

Для порівняння: три підприємства однієї корпорації «Індустріальна спілка Донбасу» за лютий-травень, за чотири місяці цього року заборгувала «Нафтогазу України» 400 мільйонів гривень, це - Алчевський меткомбінат, Дніпродзержинський меткомбінат та Донецький Краматорський металургійний завод. Три підприємства за чотири місяці – 400 мільйонів гривень. «Нафтогаз України» очолює представник ІСД пан Дубіна, колишній керівний Дніпродзержинського меткомбінату, керівник групи радників прем’єр-міністра, співвласник «Індустріальної спілки Донбасу» пан Гайдук. Чотири місяці – 400 мільйонів гривень. Може, варто для початку послати по коридору помічника до пана Гайдука з проханням скасувати, погасити заборгованість, яка складає 5% заборгованості облгазів за десять років? До речі, у нас в Україні 52 обл і міськгазів. Це – перше.

Друге, щодо абсолютної необґрунтованості всіх цих закидів. Облгази у нас продають газ в країні виключно населенню, в грошовому вимірі вони продають приблизно 10% від загального обсягу газу, тому що газ для населення в 5,5 разів дешевше, ніж газ для промисловості. 10% всього українського газу, який продається в країні, в грошовому вимірі не вирішує проблеми «Нафтогазу України». Тому що «Нафтогазу України» стабільно бракує 80-100% коштів, які необхідно заплатити «Газпрому».

Третє питання. «Нафтогаз України» ще, здається, у серпні створив спеціальну компанію «Нафтогаз-мережі» для того, щоб вилучити ці мережі в облгазі і передати їх під контроль держави. Двічі на цьому попіарився наш уряд. «Ура, ура, повертаємо власність!» Потім дійшло до справи.

Я вам можу сказати про процедуру передачі цих мереж, бо в 2006-2007 роках «Нафтогаз України» вже намагався так робити, на прикладі «Чернівцігаз». Це надзвичайно складне і комплексне завдання, яке тоді вирішили на прикладі одного облгазу достеменно, і в принципі, не вдалося. Тому що, по-перше, в державі існує чотири категорії газових труб. Перша категорія – це газові труби, які станом на 1993-1994 роки, в період корпоратизації облгазів, дійсно, були державною власністю і облгазом, як державна власність передані в користування. Хоча фінансово знаходяться у Фонді держмайна і належать Фонду держмайна. Друга категорія – ті труби, які вже корпоратизовані, тобто, напівприватні. Треті – це ті, що будували місцеві громади - райдержадміністрація чи облдержадміністрація віднайшла кошти з державного бюджету, чи ще якимось чином і провела трубу - це третій власник. Четвертий власник – це кооперативи, коли люди створювали якесь об’єднання, здавали гроші, самі замовляли послуги з будівництва. Чотири власники труб. Звичайно, що держава може повернути собі лише державні труби. З рештою, власникам треба домовлятися. Для цього труби необхідно інвентаризувати. А буває так, що по одній вулиці ідуть труби одного власника, а на наступній – іншого.

Облгази - це не тільки труби. Експлуатувати труби відносно просто. Облгази - це ще і абонентна служба. Візьмемо для прикладу якусь середню по Україні область – Кіровоградську. Населення – близько 1,2 мільйонів осіб, будемо вважати, що вона повністю газифікована, що в середньому будинку чи квартирі проживає троє людей. Це значить, що мова іде про 400 тисяч абонентів, особистих рахунків. По-перше, ці 400 тисяч абонентів споживають газ нерівномірно. У нас в країні є чотири категорії споживання. Чим більше споживаєш, тим більше платиш. Необхідно обліковувати, хто в якій категорії, а категорії змінюються від року до року. Крім того, серед цих людей є інваліди, є чорнобильці, є пенсіонери, є багатодітні родини, є люди, які мають пільги. Пільги різні, це все необхідно обліковувати. А тепер на всю цю масу людей, яка споживає за різними тарифами, газ ще необхідно порахувати: хто за газ переплатив, а в кого є борг, у кого борг з 1998 року, а хто платить наперед.

Тепер уявіть собі, що Юлія Володимирівна взяла шаблю, розігнала всі облгази, покромсала їх на капусту. Куди поділася ця абонентська картотека? Хто її передав державі? Буде краще? Я думаю, що буде гірше. Так само, як нас запевняли, коли забирали в контрактний імпорт газу «УкрРосЕнерго», що тепер «Нафтогаз України» володіє внутрішнім ринком, і збагатиться всім нам на користь. По-перше, ціна імпорту зросла із 179 доларів в минулому році до 450, 360 - рівно вдвічі більше фактичної в першому кварталі цього року. По-друге, «Нафтогаз» за цей рік накопичив 26 мільярдів гривень заборгованості, кредитів. Куди дівається російський газ? Питання в тому, і сенс всього, що відбувається в тому, щоб зациклити максимальну кількість фінансових потоків на підконтрольне державне підприємство, керівник якого більшу частину цього року провів на лікарняному, ніж на робочому місті, щоб менше підписувати паперів.



Олександр Тодійчук: На жаль, в державі фактично відсутня енергетична стратегія, хоча на папері вона є, є різного роду державні програми. Але ви бачите, що в кожній ситуація уряд, керівництво НАК «Нафтогаз» і Міністерство палива та енергетики діють у протилежному напрямку.

Скрізь декларується, що Україна має відійти від газу, але ми підписуємо контракти з великими обсягами газу. Є зобов’язання у Брюссельській декларації про те, що ми виділимо окремі види діяльності для збільшення прозорості в НАК «Нафтогаз України». При цьому ми збільшуємо монополію НАК на ринку. Все це робиться без жодного зрозумілого плану, без вивчення ситуації.

Було оголошено про перехід облгазів у підпорядкування спеціальної структури у НАК «Нафтогазі". Попередні власники або ті, хто орендував, вже не вкладали кошти, нові ще не вкладали. Тому практично рік ніхто нічого не робив з розподільчою мережею. Більше того, монополія розширюється: приєднують теплові станції… Це аномально з точки зору європейського погляду на ринок, на його досконалість, на його відкритість.

Отже, основна проблема полягає в тому, що відсутній чіткий план розвитку НАК «Нафтогаз». Це та проблема, яка відштовхує від нас інвесторів і партнерів. Кожен день можна отримати неочікуване рішення уряду, яке знов буде називатися «великою перемогою». Уряд, НАК «Нафтогаз», міністерство не фахово або упереджено, але при цьому не на користь галузі робить цілу низку дій, які не мають ніякої логіки, не мають послідовності і непередбачувані для наших зовнішніх партнерів.

Ось чому Росія все менше і менше звертає увагу на нашу внутрішню боротьбу, використовує ці внутрішні протиріччя. Ось чому Росія отримує перемоги на обхідних маршрутах. Ось чому Європейський Союз все спокійніше дивиться на альтернативні маршрути, які ідуть навколо України.

Ситуативність, «ручне» управління, використання «Нафтогазу" для вирішення зовнішніх питань, для внутрішньої боротьби з кланами, з партіями і т.д. абсолютно не на користь «Нафтогазу". Дійсно, сьогодні ми нищимо галузь.



РИА-Новости: Чи погоджуєтесь ви з тим, що зиму ми переживемо і не будемо зустрічати Новий рік в такому напруженні, як у попередні роки?



Олександр Тодійчук: Я думаю, що сам Новий рік і Різдво ми переживемо спокійно, а от що буде після виборів, важко сказати. Зокрема, уряд заявив, що на сьогоднішній день недостатньо коштів на оплату газу по першому кварталу.

Якщо передбачити, що президентом буде обрана людина, до якої менше симпатії з боку Кремля, то знову газовий важіль може бути використаний для протидії.

Добре, що в цих умовах є хоча б домовленість щодо незастосування штрафів – це була досить потужна зброя. Але все рівно складових досить багато. Іншою за важливістю проблемою контракту є базова ціна на газ в 450 доларів за тисячу кубометрів. В інших контрактах це 300, 320, 350. Як пояснюють росіяни, українці отримали 450, тому що на момент підписання контракту саме такою була середньоринкова ціна.

Разом з тим, розвідані обсяги найти зменшуються. Пік видобутку нафти може бути досягнутий у 2020 році. Сьогодні видобувається близько 85 мільйонів барелей нафти на день, пік може становити 110-120 мільйонів барелей. Розвиток великих країн Азії, Південної Америки, Африки призводить до того, що навіть в умовах кризи зростає обсяг споживання нафти.



Костянтин Бородін: Я думаю, що початок Нового року пройде спокійно з двох причин: є газовий контракт, якого не було ані 2006 року, під час першої «газової війни», ані 2009 року. Є контракт на постачання, є ціна, розбіжностей немає, і якось нібито платиться.

Ми дійдемо до критичної ситуації десь впродовж 2010 року, коли саме – невідомо, спрогнозувати доволі важко, тому що це залежить від майстерності уряду – або нинішнього або нового. За ціною газу цього року «Нафтогаз України» імпортував газу на 4,5 мільярди доларів. З них власними коштами він зміг заплатити лише за третину. 3,1 мільярди доларів з 4,5 – це кошти, які «Нафтогазом України» були залучені або від іноземних банків, або, як правило, від Національного банку через державні банки. Дві третини газу ми оплачуємо або друком нових грошей, або кредитами. Колись ця «лавочка» закінчиться. Це піраміда, яку будує чинний уряд, і ми знаємо, чим закінчуються піраміди. Колись або Нацбанк відмовиться друкувати гроші, або західні банки і навіть російські банки відмовляться давати нові кредити. Тоді ми зірвемо всі планежі – це те, цим вся ця історія закінчиться.



Олександр Тодійчук: Зверніть увагу: коли НАК «Нафтогаз» розплачується за газ кредитами, тим самим ми піднімаємо ціну на газ, бо в цю ціну ми маємо докласти ще й процентну ставку, а це суттєве збільшення ціни.



«Главред»: Якщо можна, кілька слів про ціну на газ для населення.



Олександр Тодійчук: Я розумію усі проблеми населення, але як експерт хотів би сказати, що низькі ціни на газ не на користь державі і не на користь галузі. Справа в тому, що ми сьогодні не маємо розвитку власної галузі нафтогазовидобування. Є багато вже розвіданих родовищ, є шельф Чорного моря, але ми не створили інвестиційного клімату. Навіть ті, хто до нас прийшов раніше, зараз від нас ідуть. З іншого боку, видобуток найти і газу або стабільний або є навіть невелика падіння на кілька відсотків.

Україна, за думкою багатьох експертів, є самодостатньою енергетично. Наша проблема з газом – штучна проблема. З одного боку, певні олігархи, які були долучені до цього питання, хочуть, щоб цей процес існував якомога довше, а з іншого боку, ми не створили можливостей для використання власного потенціалу, для збільшення власного видобутку.

По нафті досить реальною є цифра видобутку порядку 7-9 мільйонів тон нафти на рік. По газу – 27-30 мільярдів кубометрів. При впровадженні енергозберігаючих технологій, при більш широкому використанні вугілля, відновлювальних джерел енергії цього абсолютно достатньо навіть для того, щоб якусь частину електроенергії експортувати за межі.

Але найбільш вразливі верстви населення мають бути захищені. Колега говорив про те, що у нас є градація: в залежності від того, скільки ти споживаєш газу, відповідно, зростає ціна. Чим більше споживаєш газу, тим більше собівартість газу. Але це не об’єктивно. Якщо хтось проживає у квартирі площею 40-50 квадратних метрів і платить за газ, то, якщо порахувати, він отримує менше з державного бюджету дотацій, ніж той, хто живе у котеджі загальною площею 500-800 квадратних метрів. Тобто існуюча таблиця цін об’єктивно не захищає найбільш вразливі верстви населення.

Я за те, щоб ціна газу росла до ринкової, але із захистом найменш захищених.

З іншого боку, є велика спокуса, коли при відсутності належної системи обліку і контролю в одній і тій самій трубі є два види газу, ціна на які відрізняється в 4-5 разів.

Тут є дуже багато питань.



Костянтин Бородін: В середньому по чотирьох категоріях ціна газу для українських споживачів складає 402 гривні станом на сьогодні. З чого складається ця ціна? 179 гривень – це вартість газу, яку газовидобувне підприємство відпускає «Нафтогаз». Тобто лише 40% від кінцевої ціни реалізації доходить до тих, хто цей газ реально видобуває.

Далі в цій ціні знаходяться витрати на транспортування газу на рівні 120 гривень і накрутка – торгова націнка НАК «Нафтогаз України» в обсязі приблизно 100 гривень. Більше того, з тих 179 гривень, які доходять до газовидобувного підприємства, тут ще знаходиться ПДВ і рентна плата за видобуток газу. Фактично газовидобувні підприємства отримують за газ близько 100 гривень, з яких вони мають платити зарплату, закуповувати матеріально-технічні ресурси, ремонтувати свою виробничу базу і бурити нові родовища.

Така ситуація є неприйнятною. На сьогодні є два шляхи.

1.Вирівнювання вартості газу для населення із вартістю газу для всіх інших категорій споживачів.

2.Зменшення податків для того, щоб газовидобувні підприємства фактично отримували за тисячу кубометрів газу не 100, а принаймні 250 гривень. Це певною мірою дозволить їм відновлювати базу і забезпечувати розвиток, тому що на сьогодні відпускна вартість – 179 гривень – менше собівартості. Підприємства працюють в збиток, вони спрацьовують запас матеріалів, міцності обладнання старих років, вони втрачають кваліфіковані кадри, а керівники цих підприємств можуть потрапити під карну справу за нанесення державному підприємству збитків. Тому вони свідомо ідуть на заниження собівартості, хоча реальна собівартість давно перевищує 500 гривень.

Хіба ця система здатна наситити Україну газом? Я думаю, ні.



«Перший діловий»: Прем’єр-міністр заявила, що ціна для підприємств та населення в наступному році збільшуватися не буде. Чому вона так заявила? На що вона розраховує?



Костянтин Бородін: Очевидно, що ця заява зроблена для того, щоб залучити електоральні симпатії. Тому що собівартість газу для України, згідно з формулою контракту від 19 січня, зросте принаймні на 20-25%. Що стосується вартості газу для населення, то, я думаю, що ні в кого немає сумнівів, що після того, як пройдуть вибори, у відповідності до зобов’язань перед Міжнародним валютним фондом, для того аби отримувати подальші транші кредитів, ціна газу для населення і теплокомуненерго буде зростати.

Мені казали колеги, що підприємствам теплокомуненерго вже повідомлено про те, що з квітня або з березня собівартість газу буде суттєво, вдвічі або навіть втричі збільшено. Це було повідомлено «Нафтогазом України» на неофіційному рівні. І ми до цього прийдемо, тому що країна не може існувати так, як вона існує сьогодні, коли «Нафтогаз України» закуповує газ, він обходиться «Нафтогазу України» в 300 доларів: 230 ціна імпорту, плюс транспортування, плюс ПДВ. Закуповуємо по 300 доларів, продаємо теплокомуненерго по 872 гривні, тобто, по 110 доларів. Збиток на одній тисячі кубічних метрів - 190 доларів, або 2/3 від закупівельної вартості. Так далі відбуватися не може.



Олександр Тодійчук: Якщо уважно переглянути виступи прем’єр-міністра, то вона навіть сама сказала, що, «принаймні, до виборів ціна на газ зростати не буде». Вона сама дала відповідь на це запитання.



Запитання із залу: Наскільки відомо, пан Путін сказав, що йому дуже комфортно працюється з урядом Тимошенко. Яким чином Тимошенко зробили цей комплімент?



Костянтин Бородін: Ви самі прекрасно розумієте відповідь на це питання. Як можна назвати некомфортним партнера по переговорам, який добровільно погоджується на те, щоб його країна платила одну з найвищих цін на газ у Європі? Насправді, в умовах підписання контракту 19 січня поточного року, лише для однієї країни Європи вартість була більше, ніж базова ціна для України – це Румунія, вартість газу для якої складає близько 470 доларів. Друга після Румунії за вартістю газу принаймні російського газу за експортними контрактами Газекспорту це - Україна. Звичайно, працювати з таким партнером по переговорам дуже комфортно, оскільки він практично грає у твоїй же команді.



Читательница сайта «Главред» Татьяна, Днепропетровск: Согласны ли вы с мнением Соколовского, что «РосУкрЭнерго» - детище Юлии Тимошенко?



Костянтин Бородін: В какой-то степени, – да. Если можно, я объясню почему. В 2004 году, когда в украино-российских газовых отношениях появилось «Росукрэнерго», и с начала 2005 года, когда она стала оператором по поставкам туркменского газа в Украину, эта компания выполняла точно ту же роль, которую до нее выполняла компания «Евротрансгаз», а до нее много лет выполняла компания «Итера». Эта роль заключалась в том, чтоб технически довести, как собственник, туркменский газ от туркменской границы, через территорию трех стран - Узбекистана, Казахстана, России - до территории Украины. Украине было не выгодно, чтоб этим собственником был «Газпром». Потому что, если вспомнить, то в 1990-х, в начале 2000-х годов политика Украины в газовой отрасли заключалась в том, что полтора года работаем с одним поставщиком - с Россией, - накапливаем перед ней долги, начинается скандал, бросаем, и переходим к туркменским поставщикам. Полтора года работаем, накапливаем долги, не можем рассчитаться, переходим обратно к России.

Это правда, вспомните, первые долги мы накопили в объеме 1,4 миллиарда долларов в 1994-1995-м годах перед «Газпромом» и рассчитались двадцатилетним базированием Черноморского флота в Севастополе бесплатно.

После этого были долги, появились трейдеры, которые тоже «нахазяйствовали» порядка 1,5 миллиардов долларов долгов, в том числе ЕЭСУ перед Минобороны РФ, «Интергаз» «нахазяйствовал» порядка 700 миллионов долларов долгов, и другие компании тоже. После этого в 1999 году перешли на контракт с россиянами. В 1999-2001 годах задолжали россиянам 1,430 миллиардов долларов. После этого, в конце 2001 года Президент Кучма отправился в Туркмению, договорился о пятилетнем контракте з туркменами, и мы переключились на туркменские поставки. От россиян получали газ только по бартеру в качестве оплаты транзита. Кинули одних, кинули других. Если поставляет «Газпром» у нас всегда долги перед «Газпромом». А так у нас долги то перед Газпромом, то перед туркменами в лице компании-оператора.

Много лет, где-то наверно с 1999 года, а то и ранее, оператором этих поставок их Туркмении была «Итера». В 2002 году сменилось руководство «Газпрома», сменилось руководство «Нефтегаза Украины», «Итера», которая была близка к тогдашнему руководства «Газпрома» господином Вяккеревым вылетала с рынка. Это факт. Вместо нее появилась другая компания «Евротрансгаз». Просуществовавши, проработавши на рынке в 2003-2004 годах, в 2005 году ее заменили по каким-то причинам на «Росукренерго».

«Росукренерго» осуществляла работу по транзиту туркменского газу, как до нее осуществляли другие компании. Суть этой работы заключалась в том, чтоб получить газ на туркменской границе от имени НАК «Нефтегаза Украины» обеспечить его поставку в Украину, заплатив трубопроводным оператором соответствующие деньги и дальше на украинской границе он расщеплялся. «Росукренерго» получала за свои услуги, я точно не помню, но порядка 39% газу. Оставшиеся 61% доставалось Украине. Для сравнения, - предыдущие операторы, например «Итера», получали 42% газа, то есть, значительно больше, чем «Росукренерго». «Росукренерго» выполняла эту техническую функцию, это была компания-оператор поставок.

В 2005 году Тимошенко как премьер-министр не подписала ежегодный протокол с правительством Российской Федерации об объемах и ценах поставок газа на следующий 2006 год. По условиям межправительственного соглашения, этот протокол должен подписываться правительствами двух стран до конца первого полугодия, в нашем случае – до 1 июля 2005 года. Она этот протокол не подписала, в сентябре ее уволили, Ехануров вошел в новый год переговорного процесса с РФ впервые без подписанного протокола. Это привело к тому, что российская сторона высказала жесткие условия и добилась в контракте от 3 января 2006, - там зафиксирована цена на поставки российского газа Украине 210 долларов. Тем не менее, мы получали туркменский газ по цене 95 долларов. А «Росукренерго» было востребовано политиками в качестве ширмы, которая стояла на украино-российской границе и позволяла политическим руководителям Украины и России каждому получить свою победу. Стоит ширма, с одной стороны написано 210 долларов, и руководство РФ заявляет, что: да, мы добились победы, мы продаем по 210 долларов. С другой стороны ширмы написано 95 долларов, и руководство Украины заявляет: мы добились победы, мы покупаем газ по 95 долларов. Вот так появилось «Росукрэнерго». Есть ли в этом роль Юлии Владимировны? Я думаю, что да. Хотя я не думаю, что она прогнозировала или ожидала, что так произойдет.



Читатель сайта «Главред» Чацкий (Russian Federation, Saint Petersburg): Соглашения подписаны. Может, все-таки надо их просто выполнять, а не искать "актуальные проблемы, пути достижения компромисса"?



Александр Тодийчук: Если бы это касалось объективных или сбалансированных соглашений, то – да. Мы слышали заявления господина Медведева о том, что «мы с трудом добивались такого рода контракта, и сейчас идти на какие-то изменения»… С другой стороны, наши коллеги из «Газпрома» говорят, что, действительно контракт с Украиной от 19 января является самым выгодным для «Газпрома», это подарок после тех проблем, которые создавала Украина «Газпрому», сейчас мы компенсируем все те ошибки, злоупотребления, которые были.

Поэтому я за то, чтобы контракты выполнялись, но чтобы контракты были объективными. И когда несколько человек от имени государства делают глупости, мы все вместе должны иметь механизмы их поправить - как с украинской стороны, так и с российской стороны.



Константин Бородин: Я хочу спросить читателя из Петербурга, считает ли он справедливым, что Украина платит в первом квартале 360 долларов, Словакия - 296, Австрия – 280, Германия – 260, а Италия – 235? Притом, что Украина находится к России ближе всего, и расстояние транспортировки минимально? Я думаю, в зависимости от того, как он для себя ответит на это вопрос, он сформирует свое мнение о том, справедливо ли Украина добивается пересмотра этих соглашений.