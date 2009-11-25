Александр Лавринович: Не уверен, что выделять миллиард нужно

Не миллиардом единым планируют заниматься завтра депутаты на внеочередном пленарном заседании парламента.

И если жесткую позицию БЮТа в завоевании «гриппозных» денег сегодня на заседании правительства озвучила премьер-министр Юлия Тимошенко, то «региональные» планы на завтра были не совсем понятны. Теперь пробел восполнен. Блиц-интервью «Главреду» дал первый заместитель председателя ВР Александр Лавринович.



Александр Владимирович, ПР на завтрашнем внеочередном заседании ВР будет помогать БЮТу преодолеть вето Президента на закон о выделении 1 миллиарда гривен на борьбу с эпидемией гриппа?



Исходя из того, что я вижу на сегодняшний день, считаю, что существует попытка не решить вопрос с выделением средств для борьбы с заканчивающейся или грядущей эпидемией, а совсем другое желание.



Какое?

Есть попытка увести внимание общественности от масштабных злоупотреблений со средствами, которые были выделены ранее, а также максимально поэксплуатировать тему эпидемии с политической целью.



Вы не верите в то, что страна пережила эпидемию гриппа?

Убежден, что эпидемия эта была политического, а не медицинского характера. Статистика свидетельствует, что случаев заболевания и летальных исходов в нынешнем году существенно меньше, чем в предыдущие годы. Так что эпидемия - политика чистой воды в совокупности с не очень честным бизнесом.



Компаниям, сотрудничающим с ВОЗ – одним из инструментов создания соответствующего информационного сопровождения в интересах фармацевтических гигантов, в Украине очень повезло. Ведь кроме возможности много заработать, им посчастливилось еще и принять участие в обеспечении избирательной кампании премьер-министра.



То есть голосовать за преодоление вето ПР завтра не будет?

Не уверен, что сегодня нужно выделять еще 1 миллиард гривен на ведение кампании, о которой я уже сказал.



Премьер-министр Юлия Тимошенко выступила с инициативой рассмотреть на внеочередном заседании парламента упрощенную процедуру регистрации вакцин. Какова позиция ПР по этому вопросу?

Это вообще довольно странная ситуация. Очевидно, советники не подсказали премьер-министру, что вопрос упрощения регистрации вакцин находится в компетенции Кабинета Министров Украины в соответствии с Законом о лекарственных средствах, который в стране существует уже 13 лет.



В этом законе есть три статьи, в которых четко написано, что регистрацию осуществляет Минздрав, и что по отдельному решению Минздрава разрешается ввоз в Украину незарегистрированных в нашей стране лекарственных средств из-за рубежа. Кроме того, порядок создания и использования запасов лекарственных средств и их объемы тоже определяются Кабмином.



Кроме того, на рассмотрение внеочередного пленарного заседания ВР выносятся только те вопросы, которые указаны в требовании, направленном ВР за подписью не менее чем 150 депутатов. В требовании было единственное - рассмотреть вето Президента на Закон о внесении изменений к бюджету на 2009 год. И вдруг на следующий день возникают иные предложения. Это либо полное отсутствие желания читать законы Украины, либо же просто их игнорирование в угоду политической кампании. Для тех политиков, которые подобные позиции демонстрируют, законы никакого значения не имеют.



Сколько подписей уже собрала ПР за отставку Юлии Тимошенко?

Точной цифры не знаю, поскольку занимаюсь другими вопросами. Могу сказать, что все члены фракции свои подписи поставили. Я лично расписался.