В рамках проекта «Политическое будущее звезд украинского политикума» в пресс-центре «Главреда» состоялось обсуждение политического будущего кандидата в президенты Украины Сергея Тигипко.



О судьбе Сергея Леонидовича рассуждали: политолог Дмитрий Выдрин, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала и директор Центра исследования проблем гражданского общества Виталий Кулик.



Тигипко не выберут президентом. Слишком европейский



Есть ли у Сергея Тигипко шанс стать президентом Украины? «Шансов у Сергея Леонидовича немного», - сказал Виталий Кулик. «Должно сойтись слишком много звезд на небе, чтобы он реализовал свои президентские амбиции», - добавил он.

Вместе с тем, политолог полагает, что в случае, если Сергей Тигипко решит создать собственную партию, она имеет шанс преодолеть трехпроцентный барьер на возможных внеочередных парламентских выборах. Став народным депутатом, Тигипко может «получить определенное место в правительстве и во власти вообще». Кроме того, его могут использовать «как политический фактор для давления на тех или иных игроков или для получения определенных экономических преференций посредством участия в политике».

Что касается текущей избирательной кампании Тигипко, то Виталий Кулик не считает ее полноценной. «Это кампания понарошку, рассчитанная, в первую очередь, на политическую капитализацию своего бренда с последующей партизацией», - сказал он.

По оценкам политолога, на президентских выборах Сергей Тигипко может набрать не более 3,2% голосов избирателей. Главной причиной такой незначительной поддержки этого политика политолог считает его «европейскость». «Тигипко принес новый стиль европейского политика, но за таких политиков в Украине пока не голосуют», несмотря на то, что «Тигипко занимает второе место по уровню доверия к нему как к политику».



В следующем году начнется «Тигипкомания», которая закончится президентством Сергея Тигипко



Дмитрий Выдрин оценил будущее Сергея Тигипко не как политолог, а как «политолог-мистик». Дмитрий Игнатьевич рассказал, как в 2004 году перед событиями Майдана на вопрос посла Великобритании: «Кто выиграет на выборах?» он ответил: «Скорее всего, Янукович». «Так Янукович будет президентом?» - спросил посол. «Нет, у меня такое ощущение, что президентом будет Ющенко».

Как показали события, произошедшие вскоре после этого разговора, интуиция Дмитрия Игнатьевича не подвела.

Сегодня политолог-мистик поделился с «Главредом» еще одним мистическим прозрением. «У меня есть предчувствие, связанное больше с мистикой, чем с логикой, что Тигипко будет президентом года через полтора-два», - сказал он.

Несмотря на то, что никаких объективных причин для смены президента в такой краткосрочной перспективе нет, у Дмитрия Выдрина на этот счет имеется «стойкое ощущение». Исходя из этого, Дмитрий Игнатьевич попробовал подогнать под это ощущение возможные сценарии.

Один из них заключается в том, что «через полтора года закончится цикл нынешней правящей элиты». По словам политолога, эта элита «тяжеловесов» «уничтожила почти всё, что должна была уничтожить». Уничтожить осталось лишь жилищно-коммунальное хозяйство и инфраструктуру, но «с этим они успешно справляются». Еще одна цель «тяжеловесов» - взаимное уничтожение. Здесь тоже дела идут хорошо – «они уже почти уничтожили друг друга взаимными обвинениями», - сказал Дмитрий Выдрин. По прикидкам политолога, полутора-двух лет будет вполне достаточно для того, чтобы «тяжеловесы» обглодали себя до скелета».

Кроме того, мировой финансово-экономический кризис никто не отменял, и в следующем году «состоятся те социальные волнения, которые не состоялись в 2009 году», - прогнозирует Дмитрий Выдрин. Логическое завершение этих процессов таково, что «президент, как бы его ни звали, недолго будет сидеть в своем замечательном кресле».

Именно тогда может начаться «цикл Тигипко», «потому что наши люди соскучились по большой, искренней, горячей любви». Дмитрий Игнатьевич предрекает не «Януковичманию», не «Тимошенкоманию» а «Тигипкоманию». «Я думаю, что Тигипкомания наступит в следующем году на фоне того, что действующая власть и, прежде всего, Президент, не будет справляться с вызовами, а Тигипко – оптимальный объект для консолидации на нем любви», - сказал Дмитрий Игнатьевич. «Феномен Тигипкомании закончится года через два президентством Тигипко», - сказал политолог-мистик.



Тигипко просвещает украинцев. Результат будет через полтора-два года



Виталий Бала согласился с мнением коллеги относительно кампании Сергея Тигипко, идущей «понарошку». По мнению эксперта, эта кампания носит «просветительский» характер, причем начать ее надо было еще два года назад.

Исходя из этого, Виталий Бала делает вывод, что, действительно, эта просветительская кампания может дать результат как раз через полтора-два года, о которых говорил Дмитрий Выдрин.

Но «все будет зависеть от самого Сергея Леонидовича – насколько серьезно он хочет двигаться в украинской политике», - сказал эксперт. В качестве первого «праймериза» для Тигипко Виталий Бала называет выборы в местные советы, которые должны состояться 30 мая следующего года. «Если политическая партия, созданная Тигипко, получит серьезный результат, тогда достаточное количество людей с финансовыми и интеллектуальными ресурсами захотят сотрудничать с ним».

Вместе с тем, Виталий Бала считает, что Тигипко «не дотянет до радикала, когда нужно будет брать власть». Он предполагает, что в случае серьезных социальных потрясений «левое и правое крыло могут сильно радикализоваться, и это несет серьезные угрозы для территориальной целостности страны», - добавил эксперт.



У Сергея Тигипко есть три проблемы, поэтому третье место на выборах ему не «светит»



Сразу после президентских выборов начнется «судебная война», - прогнозирует Виталий Кулик. По этой причине он считает нецелесообразным для Сергея Тигипко создавать альянсы с тем или иным победителем президентской гонки. Лучше «сконцентрироваться на формировании собственной политической силы и перейти от просветительской кампании к более наступательной», - посоветовал политолог.

По мнению Виталия Кулика, на сегодняшний день у Тигипко есть три проблемы:

1.Отсутствие четкой идеологии - «он непонятно какой политик с точки зрения идеологической идентификации».

2.Отсутствие команды – «кого Тигипко может привести во власть, кто может стать основой его будущей политической силы?»

3.Отсутствие региональной сети – «все политические силы, заявившие о поддержке Тигипко, не имеют собственной региональной структуры».

Исходя из этого, Виталий Кулик делает вывод, что третье место на президентских выборах для Тигипко не актуально.



Третьим будет не Тигипко, а Ющенко



«Безусловно, говорить о третьем месте нет никаких серьезных оснований», - сказал Виталий Бала. По его мнению, наиболее вероятным кандидатом на третье место является нынешний Президент Виктор Ющенко.

Что касается гипотетического премьерства Сергея Тигипко, то Виталий Бала посоветовал ему заняться этим вопросом после досрочных парламентских выборов, когда в Верховной Раде будет сформирована фракция политической силы Тигипко.

Если же Сергей Леонидович «зайдет в команду Януковича или Тимошенко», это наложит свой отпечаток на его политический имидж и скажется в будущем.

Не советует Виталий Бала политику и претендовать на роль главы Национального банка. «Это (гипотетическое) предложение не интересное, и я бы не советовал ему соглашаться на него», - сказал эксперт.



Согласно теории «ментальных зон и ментальных элит», Янукович предложит Тигипко премьерство



Дмитрий Выдрин считает, что при президенте Януковиче Сергей Тигипко может занять пост премьер-министра. Политолог объясняет это предположение теорией «ментальных зон и ментальных элит».

Так, Дмитрий Игнатьевич рассказал о «менталах» и «бименталах». По его словам, «менталы – это те, кто представляет большие тектонические ментальные плиты в Украине, бименталы – это те, кто используют свою способность мимикрии как в сторону одной ментальной плиты, так и в сторону другой». Согласно этой теории, «править Украиной может либо биментал, либо ментал в содружестве с бименталом».

Юлию Тимошенко Дмитрий Выдрин относит к «бименталам», следовательно, она не нуждается в еще одном «биментале» - Тигипко - рядом с собой. Зато Виктор Янукович – «ментал», нуждающийся в «биментале».

«Янукович интуитивно чувствует, что не сможет легитимировать свою власть на базе только одной восточно-украинской ментальности». Поскольку «интуиция у него развита лучше, чем у других политиков», «первое, что он сделает, - предложит Тигипко премьерство».

Соблазн стать премьер-министром будет непреодолим, поэтому Дмитрий Выдрин предполагает, что Сергей Тигипко не откажется от этого предложения. Но последствия для политического будущего могут быть неоднозначными: «сможет ли он, будучи премьером, использовать восходящий тренд для своей политической генетики?» - спрашивает Дмитрий Игнатьевич. И отвечает: «Это будет невероятно сложно: быть одновременно премьером и находиться в затухающем тренде чужой элиты».

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