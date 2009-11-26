Олена Донченко: «Українські політики творять політику для слабких і переможених»

П’ять років тому, у листопаді 2004-го, пасіонарний вибух громадської активності примусив багатьох говорити про народження громадянського суспільства в Україні.

Проте сьогодні оцінки експертів дещо песимістичніші. Про стан українського суспільства «Главред» розмовляв із доктором соціологічних наук, професором, головним науковим співробітником Інституту соціальної та політичної психології АПН України Оленою Донченко

У 2004 році ми мали серйозні сподівання на громадянське суспільство. Як ви оцінюєте його стан сьогодні?

Здавалося б, після «помаранчевих» подій уже ніколи жоден політик не дозволить собі тут, в Україні, спогорда поглядати на людей і обдурювати їх, жоден бізнесмен не ризикне втрачати довіру людей, а жоден чиновник не зможе безкарно їх обманювати. Насправді, тоді, на межі 2004–2005 років активізувались душевні сили народу, який повірив у реальність принципових змін в Україні і у значимість власної безпосередньої ролі у них. Тобто з’явились передумови для виникнення громадянського суспільства, яке, на жаль, не було сформоване, а отже, і обговорювати стан неіснуючого доволі складно.

Чи не вважаєте ви, що сьогодні певною мірою відбувається «атомізація» суспільства, коли окремі групи замикаються в собі, і таким чином зникає об’єднуюче начало (що дозволяє легко насаджувати ззовні різні деструктивні теми, як-то сепаратизм тощо)?

Так, наше суспільство сьогодні психологічно та ідеологічно роз’єднане, а тому насправді створені всі умови для різного роду сепаратистських ідей, настроїв і дій.

Чи слід шукати українську національну ідею, чи вона вже існує, а ми її не бачимо? Можливо, краще просто будувати економіку і не гаяти часу на абстрактні поняття – і тоді з’явиться національна ідея?

Національною ідеєю у різнорідній за своєю ментальністю Україні може бути тільки одна – задовольнити суспільну потребу в консолідації людських настроїв і дій, в об’єднанні інтересів і прагнень, у визнанні цінності кожного з регіонів України. А це виключає будь-яку націоналістичну ідею.

«Помаранчева» влада актуалізувала окремі історичні теми, як-то Голодомор тощо, яким раніше приділяли мало уваги. Як ви вважаєте, як це вплинуло на суспільство, на його почуття приналежності до єдиної спільноти?

Вважаю, що державним політичним лідерам не варто фанатично віддаватися гуманістичним ідеалам якогось одного кольору, бо це суперечить їхній дипломатичній місії. Національному лідеру не можна бути політичним ідеалістом. Соціальний філософ Майкл Уолцер, проаналізувавши історію толерантності, дійшов висновку: толерантність до чужих богів і звичаїв уперше з’явилась у сильних імперіях, які були поставлені власною історією перед необхідністю утримувати під владою безліч племен і народів, що завжди були готові за умови послаблення верховної влади розпочати жорстоку війну із власне владою і одне з одним. Відносна міжплеменна толерантність виникала тоді, коли верховна влада виявлялась рівновіддаленою від підвладних їй етнічних груп і рівнобайдужою до їхніх внутрішніх суперечок: живіть, як хочете, але сплачуйте данину і не зазіхайте на імперський порядок. Українські політики творять політику для слабких і переможених, ображених і безініціативних, їм не вистачає мудрої толерантності постімперського типу, аби не реагувати на розбіжності в метафізичних питаннях і бути відповідальними за збереження колективного надбання.

У своїх працях ви зазначаєте, що історично в Україні сформовано «дистресовий досвід поразки». Як можна відокремитись від цього, аби дати старт «історії успіху»?

Перш за все – визнати власну Тінь. Як усім людям, так і зокрема політикам. По-християнськи покаятись у власних гріхах і припинити зважати на чужі. Відмовитись від ярлика «обраності» українців у світі. Це – доля слабких, які живуть з надією на вищі сили. Слабких і водночас пихатих, таких, що не хочуть почати «історію успіху» із себе, з поваги до тих неписаних законів і цінностей, які завжди спрацьовували на території України: не бери чужого, працюй, виховуй і люби дітей, радій здоров’ю і сонцю. А ще непогано було б навчитися довіряти ближньому, створювати команду і працювати в ній, організовуватись для самостійного вирішення соціальних проблем – тобто реально будувати громадянське суспільство, те, що працює на суспільство знизу. І, нарешті, обирати не вождів, а державних службовців, не царів, а управлінців!

Ви також стверджуєте, що наші політики перебувають на доволі низькому рівні психосоціальної еволюції. Їхнє розуміння демократичної ідеї ніяк не корелюється із загальноприйнятим у цивілізованому світі. Тобто ситуація – безнадійно песимістична? І ми приречені на десятиріччя хаосу або й навіть на повернення до авторитарних тенденцій?

Ми будемо слаборозвиненим суспільством і невдоволеним народом доти, доки не подолаємо власні стереотипи щодо політиків. Не можна обирати лідера, який експлуатує речі, здатні генерувати негативну психологічну атмосферу в суспільстві. Наприклад, щодо мови. Власне мова не може завадити розвитку суспільства, а її проголошують чинником конфлікту між Сходом і Заходом України. Безглузді закиди політичних лідерів є насамперед насильством над психікою людей, які не можуть і не хочуть переживати надшвидкі соціальні зміни. Безглуздість у тому, що не можна і не треба змінювати чиюсь ментальність за допомогою мови. Бо в кожній ментальності є те, що необхідно всім групам населення в Україні!

Чи можна говорити про те, що сьогодні у суспільстві превалює деструктивний цинізм, а безліч моральних цінностей просто знівельовано? Як це впливатиме на майбутні покоління?

Це – складне і досить розгалужене питання, якщо коротко – гроші в нашому суспільстві працюють не на користь новим поколінням. Продають і купують усе: від посад, дипломів і звань – до кохання і поваги. Психічна інфляція поширилася у всіх сферах життя. Гроші стали надособистісним чинником, сильнішим за людей. Корупція не має меж. Напевно, не існує сьогодні у світі більш сприятливої для будь-яких злочинів атмосфери, ніж в Україні. Щоб вижити тут, люди керуватимуться інстинктами у виборі шляхів, і ці шляхи навряд чи будуть європейського ґатунку.

Як можна подолати комплекс меншовартості, який часто приписують українським пострадянським і суспільству, і політикуму?

Аби подолати будь-який комплекс, достатньо проаналізувати історію його виникнення і обставини «живучості». Починаючи від Петра І, аж до сьогодні ми зазираємо в очі цивілізованим країнам, купуємо на відпочинку в «турціях» удавану рівність із німцями, англійцями тощо, а у душах сіємо і пророщуємо насіння меншовартості... Доки українці будуть «обраними» і обиратимуть «царів», доки вони не створять власні, народні механізми впливу на перебіг політичних і соціальних подій (громадянське суспільство), цей комплекс житиме.

Що потрібно, аби Україна достойно почувалася у сучасному світі? Які внутрішні резерви слід для цього задіяти? І чи вони є взагалі?

Україна має знайти і полюбити свою нову сутність, нове Я, новий сплав Заходу, Центру і Сходу. Доки Україна не заявить про себе як про нову якісну цілісність, що поважає сама себе, її не зможуть на рівних сприйняти у світі. А резерви – у кожному з нас. Почніть поважати себе просто зараз!