На Западном фронте возможны перемены

В англоязычной историографии Второй мировой войны немало внимания уделяют «Дню Д» - высадке британских и американских войск на побережье Нормандии в июне 1944 года, положившей начало второму фронту.

Некоторые историки считают этот эпизод переломным в истории последней мировой войны. В украинских реалиях именно в западных областях могут развернуться решающие события президентской кампании 2010 года.

За пять лет после президентских выборов, победу в третьем туре которых одержал Виктор Ющенко, политические симпатии жителей Западной Украины серьезно изменились. После событий на Майдане в третьем туре выборов в западноукраинских областях Виктор Андреевич не оставил Виктору Федоровичу ни единого шанса. На Западной Украине Янукович не смог преодолеть даже 10-процентную планку, при этом активность жителей Галичины и прилегающих областей была довольно высокой. Однако постепенно Ющенко начал уступать свои позиции Юлии Тимошенко, умело перехватившей рычаги влияния на национально-демократический электорат. Лакмусовой бумажкой стала досрочная парламентская кампания 2007 года, которую лидер БЮТ вытянула на собственной работоспособности и немалых финансовых ресурсах. Бывшая «принцесса Майдана» отказалась быть политической Золушкой, получив в итоге для «бело-сердечных» чуть больше трети парламентских мандатов. На этот раз в западноукраинских регионах первенствовал БЮТ, а формально пропрезидентский блок «Наша Украина - Народная самооборона» подбирал крохи со стола более успешной политической силы.

Сегодня западные области страны переживают непростой период. С одной стороны - хорошо заметно разочарование в политике Юлии Тимошенко. Отказ повышать социальные стандарты, рискованное заигрывание с Владимиром Путиным на газовые темы и умелый пиар на эпидемии гриппа заставляют тамошних избирателей задуматься над секретами «скромного обаяния» Юлии Владимировны. К тому же всего полгода назад она была буквально в одном шаге от создания «широкой коалиции» с Виктором Януковичем. Но структуры БЮТ на местах работают - с августа по октябрь рейтинговые позиции Тимошенко на Западе Украины выросли c 25,3% в августе текущего года до 30,1% в октябре. Она сумела преодолеть негативную для себя тенденцию, оторвавшись от тяжело дышавшего ей в спину Арсения Яценюка.

Лидер «Фронта перемен» в указанном регионе потерял добрую треть своих сторонников с 24,5% в августе до 15,6% в октябре. Арсений Петрович очень легко набирал голоса, когда весной 2009-го начал критиковать популизм в действиях правительства, говорил о европейском выборе и необходимости радикальных перемен в стране. Переход к милитаристской избирательной кампании, использование лозунгов о «Большой Европе», неприкрытое заигрывание с Россией вызвало безудержный откат избирателей. Дело, как представляется, не в Сергее Ратушняке, заклеймившем в лице Яценюка «сионистские происки», а в том, что сам экс-спикер предпочел слишком громоздкие идеологические конструкции, допустив разрыв между формой и содержанием.

Любопытный момент - третье место на Западной Украине удерживает Виктор Янукович, за которого готовы голосовать в октябре 11,1% жителей западного региона. По всей видимости, Виктор Федорович выступает в качестве невольного лидера протестного электората. Опять же Партию регионов вдохновило третье место на выборах в Тернопольский облсовет, и тамошние партийцы пообещали костьми лечь, но позиций не сдавать. Януковичу остро необходима специальная программа для избирателей Западной Украины, ведь его заявления о том, что в Тернополе из куч мусора могут родиться динозавры - далеко не лучшее в карьере. Одной Анны Герман для проникновения в Галичину главному «регионалу» будет недостаточно, а ведь именно там сегодня находятся его резервы для рейтингового роста.

Кстати, популярность действующего Президента в западных областях за август - октябрь 2009 года выросла вдвое - с 5,3% до 10%. По всей видимости, Ющенко и впредь будет вести виртуальные войны с российским руководством, критиковать правительство за недостаточное финансирование Вооруженных сил и демонстрировать приверженность демократическим ценностям. Виктор Андреевич вступил в борьбу за некогда боготворивших его избирателей, пытаясь доказать, что и старая политическая любовь не ржавеет. Времени для полного выдавливания Тимошенко у него недостаточно (да и механизмов необходимых нет), но главу государства подстегивает стремление обеспечить собственное политическое будущее.

В разрезе западноукраинских политических симпатий нельзя сбрасывать со счетов Олега Тягныбока, которому импонирует роль украинского Ле Пена. Нарочито радикальные лозунги привлекут к Олегу Ярославовичу немало жителей Галичины, что и подтвердили мартовские выборы в Тернопольский облсовет. Однако в общенациональном масштабе Тягныбок достаточно пассивен, что позволяет судить о его тактических задачах в президентской кампании. На Западе страны упала популярность Владимира Литвина - спикер решил заигрывать с Москвой, а вот рейтинг Сергея Тигипко постепенно растет.

Безусловно, момент истины для Западной Украины наступит не 17 января, а 7 февраля 2010 года. Расчет штабистов Тимошенко строится на том, что представители так называемого «посторанжевого» электората в едином порыве отдадут ей свои голоса. Однако самоуверенность для Юлии Владимировна - враг номер один. Ее открытый конфликт с Виктором Ющенко и противостояние с Арсением Яценюком могут лишить ее значительной части избирателей. Наряду с набирающим голоса Виктором Януковичем подобное развитие ситуации представляет для Тимошенко серьезную угрозу. Если премьер радикально не изменит свои действия на западном фронте президентской кампании, последствия могут быть непредсказуемыми.

* Социологические данные приведены согласно опросам, проведенным компанией Research&Branding Group