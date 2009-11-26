Тимошенко не дали «минимальный миллиард»

Как и ожидалось, Рада сегодня не смогла преодолеть вето Президента на закон о выделении миллиарда гривен на борьбу с эпидемией гриппа.
Но из самого процесса обсуждения этого факта они смогли выжать просто феноменальное количество политического пиара. По давней парламентской традиции заседание Рады началось с получасового перерыва – на этот раз его запросили представители БЮТ и НУНС. Причина этого вычислялась легко – к началу пленарного заседания в зал пришли от силы семьдесят «бютовцев» и меньше половины нашеукраинцев, а для преодоления вето был ценен каждый голос. «Регионалов» же было еще меньше – десятка три, впрочем, выделять Тимошенко деньги они и не намеревались. Однако тимошенковцы и их союзники, очевидно, не теряли надежды переубедить оппозиционеров и потребовали во время перерыва собрать заседание согласительного совета. Председательствующий на заседании «регионал» Александр Лавринович отказал им, объяснив, что в этом необходимости нет – дескать, все фракции уже определились со своими позициями (видно, не зря коалицианты вчера обратились к Литвину с просьбой прервать отпуск и провести заседании Рады – седовласый и многомудрый Владимир Михайлович мог бы быть более сговорчивым). Но коалиции перерыв все же пошел на пользу – за полчаса в Раду приехали еще несколько десятков депутатов, и, расположившись в шахматном порядке, народные избранники вполне могли голосовать без особого напряжения – по принципу «один нардеп на две кнопки». Доклад приглашенного отстаивать позицию Президента по этому вопросу, первого зама главы его Секретариата Александра Шлапака депутаты слушали невнимательно. Один из них откровенно заявил в курилке парламента: «Неинтересный какой-то доклад… Здесь, в курилке, веселее». Шлапак же в своем выступлении в основном указывал на то, что выделение денег на борьбу с гриппом приведет к увеличению государственного долга или к необходимости включать печатный станок. Однако когда на трибуну вышла премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, из кулуаров парламента большинство слоняющихся без дела народных избранников как ветром сдуло. Тимошенко была резка и категорична. Досталось и Президенту, который «умышленно держал закон 15 дней», и «регионалам», которые «на собственных самолетах улетят за границу в клиники, в которых все есть», и персонально Лавриновичу, «который не созвал совет фракций», - а все потому, что депутаты не захотели выделить на грипп «минимальный миллиард». Когда Тимошенко превысила время своего выступления на две минуты, Лавринович попросил ее побыстрее заканчивать, аргументируя это положениями регламента. Ошарашенная таким непочтением к своей персоне, Тимошенко, обернувшись к первому вице-спикеру, заявила, что «никогда премьер-министру регламенты не ставили». Лавринович посмотрел на нее с привычной для себя умиротворяющей иронией и терпеливо выждал еще несколько минут. Однако спокойствие председательствующего нардепам в зале не передалось – они повскакивали со своих мест и напряженно выжидали. Создалось впечатление, что если бы Лавринович произнес обычную протокольную фразу «Выключите, пожалуйста, микрофон», «бютовцы» явно рванули бы к президиуму, защищая своего лидера. К вящему сожалению многих присутствующих, к драке дело не дошло. Но атмосфера продолжала оставаться напряженной: когда на трибуну вышла «регионал» Анна Герман, обвинившая «бютовцев» в разворовывании бюджетных средств, правая часть зала начала скандировать: «Ганьба!». Однако «бютовцам» это не помогло – провалив все пять поправок Президента к рассматриваемому закону, депутаты не смогли преодолеть и его вето – за это был отдан лишь 231 голос (при 300 требуемых). «Бютовцы» решили уцепиться за последнюю возможность как-то спасти закон – по их предложению Рада направила его на доработку в профильный комитет. На этом внеочередное заседание Рады и закрылось. На последовавшем брифинге «регионал» Николай Азаров попытался как-то объяснить позицию «регионалов», которые по очкам явно проигрывали сегодняшнее пиар-сражение. В контратаку «регионалы» пошли по извечному принципу «сам дурак», обвинив Тимошенко в том, что она сама виновата в том, что не получила миллиард – «законопроект был подготовлен с нарушением бюджетного кодекса». Не забыл Николай Янович и о еще одном аргументе «регионалов», который они в разных вариациях повторяли весь день, – «миллиард за месяц нельзя освоить, а можно лишь украсть» - очевидно, они знают, о чем говорят… Брифинг Тимошенко ожидаемо затмил собой выступление Азарова – Юлия Владимировна в который раз сгустила краски вокруг ситуации с эпидемией – «могут умереть 240 тысяч» и пригрозила «регионалам» суровой уголовной ответственностью после своей победы. Прямо во время брифинга к «Маме» подбежал «бютовец» Олег Ляшко, вручив ей якобы официальное письмо НБУ с информацией о том, что у Нацбанка миллиард на борьбу с эпидемией все же есть. «Вот подтверждение того, что для борьбы с эпидемией не надо запускать печатный станок», - заявила Тимошенко, на щеках которой к тому моменту вовсю играл румянец. Впрочем, по появившейся в СМИ информации, Нацбанк заявил, что никакого миллиарда у него нет. Тем не менее война за «гриппозные» деньги будет продолжаться – «бютовцы» уже готовят к рассмотрению на ближайшем заседании Рады новый законопроект аналогичного содержания. Но даже если ничего из этой идеи не получится, бело-сердечные будут в выиграше – им достаточно удачно удалось показать «регионалов», «ответственных за смерти беременных женщин и детей от гриппа», в совсем неприглядном свете. «По-глупому Регионы сегодня поступили. Им надо было сказать: власть – коррупционеры, но интересы людей для нас дороже, и проголосовать за преодоление вето. А так некрасиво для них совсем все получилось. И умных людей в ПР много, они же все это понимают, но их просто не подпускают к телу лидера», - прокомментировал «Главреду» сложившуюся ситуацию один из голосовавших за преодоление вето депутатов. Но не гриппом единым будут в дальнейшем заниматься депутаты – до первого тура президентских выборов осталось каких-то двенадцать пленарных дней, а вылить грязи на своих оппонентов надо еще немерено.