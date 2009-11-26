Лев Миримский: «Протывсих» проект не мой

Именно они после победы своего протеже на выборах на самом деле пытаются творить политику государства. Хотя сегодняшний собеседник «Главреда» - руководитель партии «Союз» Лев Миримский – придерживается иной точки зрения в этом вопросе. «Тому, кто в стороне от любого кандидата в президенты, потом проще с ним находить общий язык», - говорит «серый кардинал» Крыма. Что касается разговоров о денежных вливаниях в проект «Протывсих», то Лев Юльевич называет их клеветническими. И очень яростно отрицает. Они, мол, с Василием Гуменюком знакомы, часто встречаются – так, поговорить, чаю попить…

Лев Юльевич, за кого будете голосовать на президентских выборах и почему?

Однозначно, буду голосовать против всех. Зачем отдавать свой голос кандидату, который не попадет во второй тур? Я не хочу, чтобы моим голосом кто-то торговал.

Дорого вам обходится кандидат Протывсих?

(Смеется) Когда мы шли блоком «КУЧМА», Василий Гуменюк был у нас в списке. Но это не значит, что Василий, теперь уже – Протывсих, наш проект. В бюллетене нет графы «против всех», а есть – «не поддерживаю ни одного кандидата». Вот за это мы и агитируем людей. А утверждения, что я финансирую Протывсиха – клевета. Мы просто общаемся.

Почему в таком случае его тезисы совпадают до мелочей с пресс-релизами возглавляемой вами партии «Союз»? Например, построим Швейцарию в Украине.

Это, скорее, вопрос к нему – партии «Союз» уже 12 лет, и она никогда не изменяла своим принципам. С другой стороны, нам неважно, кто генерирует идеи – если идея нормальная, мы ее поддержим. Протывсих – человек, который таким образом выражает свой протест против всех действующих политиков.

Как давно вы с ним виделись?

Встречались в понедельник.

И о чем говорили? Обсуждали его дальнейшие действия в Крыму? Вы же в Крыму все знаете, а он не очень.

Он как раз считает, что Крыму нужно дать больше экономических полномочий. У нас есть взаимопонимание по крымским вопросам. Скажем, он согласился с моим мнением, что неправильно называть всех украинцами. Я предложил на выбор три варианта, ему понравился «граждане».

Уверен, что кандидат Протывсих не наберет много голосов. Поэтому повторю – я искренне хочу, чтобы люди выбрали графу «не поддерживаю ни одного кандидата». Не просто проигнорировали выборы, а пришли и проголосовали «против». Арифметика простая: даже если на выборы придут 60% избирателей, то два лидера первого тура получат примерно по 30%. Это намного меньше половины избирателей! Победитель должен понимать, что за него проголосовало не более 25% всего населения страны, что он нелегитимный, что далеко не все его поддержали в этой стране. И он должен задуматься над переменами в государстве. Ну не может, в конце концов, и дальше продолжаться то, что мы видим сейчас!

Я о том же: после первого тура Янукович задумается, что Крым дал ему мало голосов. Вы – один из ключевых людей в Крыму. Значит, Янукович будет с вами договариваться, чтобы победить...

Несмотря ни на что, во втором туре мы все равно никого не поддержим. У нас 12 декабря съезд партии. Один из вопросов, которые мы выносим на рассмотрение, – о позиции партии в отношении выборов президента Украины, второй – изменения в устав партии. Так, если члены партии «Союз» станут депутатами Украины, они обязаны отказаться от депутатской неприкосновенности. Все партии рассказывают, что они против депутатской неприкосновенности, но пусть они изменения в устав внесут. Тогда, придя в парламент, они уже не будут обсуждать, надо это или не надо. Это в уставе будет четко записано. Думаю, мы будем первыми, кто это сделает.

Кроме того, мы принимаем решение, что если кандидат от партии «Союз» станет депутатом городского, районного, областного совета, крымского парламента, или чиновником в исполнительной власти, он обязан сложить с себя депутатские полномочия. Не нужно сидеть на двух должностях одновременно.

Тесновато в Крыму стало? Обратно в Верховную Раду хотите вернуться?

Что там сейчас делать? В Верховной Раде Украины можно работать, если ты не солдат в какой-то партии, а представитель новой политической силы. Только она должна быть создана не сверху, а снизу. Мы общаемся на эту тему с разными политиками и представителями регионов. Положим, Крым представляет Миримский, Харьков – Гошовский, Киев – Пилипишин. Если вместе объединиться, чтобы защищать интересы своих территорий, то эта сила гарантированно будет иметь влияние, в том числе в парламенте Украины.

-- «Кандидат в президенты и президент – это два разных человека»

Такие кандидаты, как Василий Гуменюк-Протывсих в Украине, Жириновский в России – это клоунада или очень продуманный образ?

А в чем клоунада? Разве что посмеяться над другими. Он и те, кто ему помогает, таким образом выражают свой протест против творящегося в стране.

Но ведь за такими кандидатами стоят влиятельные люди…

Да. К сожалению, я это проходил на своем опыте: любой кандидат в президенты и уже избранный президент – это два разных человека. Ющенко привели к власти люди, многие из которых оказались сегодня по другую сторону баррикад.

Когда вы даете кому-то деньги на выборы, вы же договариваетесь по-мужски?

В Крыму был президент Мешков. Я ему помогал, финансировал, а когда он стал президентом Крыма, то забыл всех. Он посчитал, что он самый великий, и начал вести неправильную, губительную для Крыма политику. В конце концов эта борьба с ним привела к тому, что в Крыму нет института президентства.

Тому, кто в стороне от любого кандидата в президенты, потом проще с ним находить общий язык, чем тому, кто рядом. От тех, кто рядом, пытаются избавиться, потому что они видели «нижнее белье», видели кандидата во всех ипостасях – и смелого, и трусливого. Зачем ему такие свидетели?

Неблагодарное это дело кому-то помогать. Потом не спасибо говорят, а наоборот, начинают заниматься вредительством. При всех плюсах и минусах Леонид Данилович Кучма, на мой взгляд, был хорошим президентом. Я помогал ему и в первую, и во вторую кампании. И, тем не менее, меня не жаловали в бытность его президентом.

-- «Крымский спикер обещал Януковичу дать 1 млн. голосов»

По оценкам социологов, во второй тур выйдут Тимошенко и Янукович. Кто из них ближе крымчанам?

Что касается Тимошенко, то я еще после выборов 2004 года сказал, что для меня оранжевый цвет стал цветом лжи и предательства. За «оранжевых» наша партия просто не может голосовать по своим моральным принципам.

«Регионалы» тоже не лучше. У них в Крыму есть власть, но кроме процветающих коррупции и политического беспредела ничего не происходит.

Именно поэтому я считаю, что выборы президента должны стать референдумом недоверия этим политикам. Да и в сегодняшнем устройстве Украины пост президента не так уж принципиален. Парламент Украины назначает правительство и премьер-министра. Парламент Крыма назначает правительство Крыма. А президент, на мой взгляд, – это «свадебный генерал», и Ющенко хороший тому пример.

А если бы у вас была максимальная власть в Крыму, что бы вы сделали?

Есть смысл сделать из Крыма свободную экономическую территорию, чтобы развивать регион. Если хотите, можно назвать ее на западный манер оффшором. Крым – курорт, но в бюджет полуострова поступления от рекреационного комплекса составляют не более 6-7%. Это слишком незначительные поступления для региона, который принято считать курортным.

Поднять экономику Крыма очень просто – надо дать возможность крымскому парламенту самому формировать налоговую систему полуострова. В сфере обслуживания мы можем перейти на фиксированное налогообложение: каждый ресторан платит фиксированный налог за количество столов, каждая гостиница – за койко-место. В Ялте – больше, в Красноперекопске – меньше. Зимой – меньше, летом – больше. Нормальная дифференцированная система, при которой обмануть – невозможно.

Геннадий Москаль заявил об исламистской угрозе в Крыму. Это пиар или проблема действительно серьезная?

Геннадий Геннадиевич – ответственный человек. Если он что-то говорит, то, скорее всего, располагает определенной информацией. Мы знаем, что были пойманы представители каких-то исламских экстремистских организаций. Глобально, я не исключаю, что угроза существует. Но проблема сепаратизма Крыма исходит не от полуострова – это проблема Киева. Крым надо любить, думать о нем и заботиться.

Как это делает Москва, например?

Все как в семье. В первую очередь, о ней заботитесь вы сами! Крыму нужно с Киевом договариваться, а с Москвой дружить.

Например, договориться с Кремлем о поставках газа в Крым по внутрироссийским ценам?

Да. Это была моя идея. И никто не может сказать, чем она плоха. Но спикер крымского парламента даже не поставил этот вопрос на рассмотрение! На самом деле, ничего не мешало Гриценко поехать на саммит в Ялте, решить этот вопрос с Путиным и получить за это ордена и медали. Да, для физических лиц газ в Крыму дешевле, чем в России, но для отопления школ и больниц – дороже. Только на бюджетниках Крым мог бы сэкономить минимум 190 млн. грн.

Давайте просто посчитаем, что будет, если поставляемый из России газ мы будем продавать не только бюджетникам, но и промышленности. Промышленность у нас потребляет примерно 750 млн. кубометров газа по цене $325 – 350 долларов. Российский газ стоит $80-90 – пусть к нам он приходит уже по цене в $100. И мы его продадим промышленности за $350. Крым заработает $250, пусть $200. 750 млн. кубов газа – это $150 млн. И за эти деньги начинаем строить мост в Керчи между Крымом и Россией. Россия получает мост к олимпийским играм, мы получаем под этим мостом газопровод и газ напрямую. Плюс пассажиропоток и для Украины и для России. Еще раз спрошу – кому от этого плохо?

Фантазировать – это прекрасно. Вот только в реальной жизни мечты не всегда в жизнь воплощаются. Вы даже спикера своего, на которого все жалуются, сместить не можете. Почему?

К сожалению, расклад в крымском парламенте такой: от Партии регионов прошли 44 депутата, от нас – только 10. Мы не можем управлять ситуацией, мы можем пытаться на нее влиять. Из 44 депутатов, 16 человек – часть «регионалов» и все представители «Русского блока» – покинули ряды некогда единой фракции. Мы все были готовы поменять спикера. Но в последний момент Куницын, который, как вы знаете, фактически является представителем Президента в Севастополе, получил команду от Виктора Андреевича, и в итоге его фракция сыграла на стороне спикера, получив, к тому же, ряд должностей. После этого мы блокировали работу парламента и заявили о том, что уходим в оппозицию к действующей в Крыму власти.

И это не замедлило сказаться на судьбе всех наших предложений. При этом власть не пытается анализировать их полезность. Например, на межфракционном заседании перед прошлой сессией спикер пообещал, что вопрос обращения по газу к РФ он вынесет на рассмотрение, но в очередной раз обманул.

Также мы выяснили, что у крымского правительства есть антикризисная программа, о которой никто ничего не знает – ни пресса, ни депутаты. На декабрьской сессии крымского парламента мы предлагаем заслушать отчет правительства о выполнении этой программы. Кстати, мы ее внимательно прочитали, убедились в ее неработоспособности и подготовили для Верховного Совета Крыма свои предложения, оформив их в виде собственной Антикризисной концепции.

В частности, мы предлагаем сократить расходы на аппарат Верховного Совета Крыма и Совета министров на 20%. Мы предлагаем проводить всю приватизацию только на открытых аукционах: кто больше даст, тот и получил объект. В то же время, все закупки за бюджетные деньги должны проходить на аукционах с понижением цены. Кроме того, нами разработан ряд конкретных мер, которые помогут преодолеть последствия кризиса. Например, ввести мораторий на изменение целевого назначения сельскохозяйственных земель Крыма, потому что покупатели на них не строят, а попросту перепродают.

Кроме того, Партия «Союз» выступила с инициативой создания Общественной палаты Крыма. Ее задача – контролировать власть, приближая ее к простым гражданам. Только вместе общество и власть смогут справиться с теми социально-экономическими проблемами, с которыми чиновники в отдельности справиться не в состоянии. Принципиально важно, чтобы Общественная палата Крыма была независимым общественным институтом, не подпадающим под влияние власти и каких бы то ни было политических сил.

Вы считаете, что при нынешней ситуации в крымском парламенте Ваши идеи имеют шанс воплотиться в жизнь?

Если на декабрьской сессии не будет отчета правительства по антикризисной программе, и обсуждения антикризисной программы на 2010 год, мы не дадим парламенту работать. Мы будем бойкотировать его работу. Тогда можно закрывать на замок и парламент Крыма, и крымское правительство. Кстати, я уверен, что от этого ничего в Крыму не изменится.

Как вы думаете, почему Янукович не хочет поменять Гриценко, несмотря на все скандалы в Крыму?

Я убежден, что политическая жизнь Гриценко продлится до президентских выборов. Наверное, Виктор Янукович рассчитывает, что спикер крымского парламента может ему организовать выборы в Крыму. Но если у Януковича на тех выборах в Крыму было 60-70%, то два месяца назад его рейтинг был уже в районе 42%, а сегодня его рейтинг в Крыму, по нашим социологическим опросам, – 32%. В Крыму 1 млн. 600 тыс. избирателей. На выборы приходит, как правило, 1 млн. Если ситуация так будет развиваться и дальше, то Янукович, в лучшем случае, получит в Крыму 350-400 тыс. голосов. Такой результат его не устроит.

В то же время, по моей информации, крымский спикер обещал Януковичу дать 1 млн. голосов. Понятно, что после президентских выборов Янукович избавится от человека, который, будучи во власти, не смог ему организовать выборы в Крыму. Но поезд уйдет! Если бы Виктор Федорович убрал Гриценко сегодня, он бы выиграл в Крыму, получив больше голосов.

«Убрать Гриценко» и «придти» на его место кого? Срывая выборы ПР в Крыму, вы попытаетесь сместить спикера автономии, чтобы занять его место – такой план?

Я хочу, чтобы в Крыму был порядок. Мне больно за Крым, мне больно за то, что происходит на полуострове. Я, в первую очередь, крымчанин, и только потом – политик. Я вижу, что нужно делать. У меня есть цель – сделать Крым процветающим курортным регионом. Я могу это сделать.

На кого делаете ставку в конфликте Гриценко-Джарты?

Мне сложно говорить, кто возьмет гору во внутрипартийных делах. Но Гриценко ничего из себя не представляет. Он – враг Крыма. Он совершает преступные деяния, которые ведут полуостров еще дальше в пропасть. Гриценко — это не фигура.

А с Джарты отношения сложились?

С Василием Джарты я знаком, мы несколько раз общались. Он – грамотный человек, и пока я не слышал, что он хочет сделать для Крыма что-то плохое. Очень важно, кто будет формировать списки депутатов крымского парламента от Партии регионов, и, соответственно, кто в них попадет. Если весь список будет из донецких – это неправильно. Не потому, что я что-то имею против них лично, а потому, что они могут не знать всех проблем Крыма.

Кто будет формировать список Партии регионов в Крыму?

Это будет зависеть, в первую очередь, от Януковича. Что плохо у Виктора Януковича? Различные центры влияния на него и на партию. Вот у Юлии Владимировны, на мой взгляд, – жесткая вертикаль, все замыкается на нее, и она принимает решение. А у Виктора Федоровича порядка четырех-пяти центров влияния.