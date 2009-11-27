В газовые контракты между НАК «Нефтегаз Украины» и «Газпромом» были внесены коррективы. В частности, объем поставок газа в Украину уменьшен, тариф за транзит российского газа по территории Украины, наоборот, увеличен.

Дать оценку этим изменениям «Главред» попросил президента Киевского международного энергетического клуба Александра Тодийчука и руководителя Центра энергетических исследований Константина Бородина.

Предлагаем вашему вниманию избранные фрагменты мнений экспертов, высказанных ими в пресс-центре «Главреда».



Коррективы в газовых контрактах – не победа, а исправление ошибок



Александр Тодийчук: «Говорят, что это большая победа НАК «Нефтегаза» и правительства, что мы сняли штрафные санкции. Думаю, что это просто исправление одной из ошибок, допущенных во время подписания контракта 19 января.

Вместе с тем, ошибка исправлена только в отношении завершающегося года и следующего. Контракт подписан до 2019 года, поэтому каждый раз придется вести переговоры о внесении изменений».



Константин Бородин: «Мы действительно избавились от одного из элементов, угрожавших Украине в газовых соглашениях от 19 января 2009 года, но в целом этот комплекс соглашений, по крайней мере двух, продолжает представлять угрозу и для Украины в целом, и непосредственно для «Нефтегаза Украины».

Конечно, не может не удивлять, что правительственные чиновники и представители «Нефтегаза Украины» назвали это победой. Нам еще несколько таких «побед», как контракт от 19 января, и нужно будет запаковать нашу украинскую промышленность в одну коробку из-под ксерокса и передать ее российской стороне, чтобы она самостоятельно, без участия «Нефтегаза Украины» и правительственных структур, предоставляла нашей промышленности газ, так, как это произошло в текущем году с химической промышленностью».



Александр Тодийчук: «Газовые вопросы, к сожалению, не решаются как сугубо товарные сделки. Там, где газ, там всегда политика, и все решения - и 19 января 2009 года, и нынешние в Ялте - были пакетными. Какие-то уступки или какие-то изменения в газовом контракте обязательно сопровождаются обязательствами в других сферах. Я думаю, что там были и вопросы геополитического плана».



Отсутствует план развития «Нефтегаза». Отрасль уничтожается



Александр Тодийчук: «Повлияли ли эти изменения в контракте на финансовое положение НАК «Нефтегаз»? Да. НАК «Нефтегаз» стал чувствовать себя немного лучше, но этого недостаточно, чтобы не говорить о финансовых проблемах, которые могут угрожать компании. Остается высокая цена на газ в целом. Тариф на транспортировку газа повышен недостаточно. И главное, чего не произошло, - реформ в нефтегазовом секторе, которые обеспечили бы ему более прогнозируемое, надежное и стабильное будущее.

Отпала угроза штрафных санкций - это достаточно важно на нынешний период. Но изменений, которые существенно улучшили бы ситуацию в НАК «Нефтегазе», которые значительно повысили бы имидж компании как партнера, транспортирующего газ, подняли бы надежность этого транспорта или уменьшили бы потенциал обходных маршрутов - этого, к сожалению, пока не произошло».

«В государстве фактически отсутствует энергетическая стратегия, хотя на бумаге она есть. В каждой ситуации правительство, руководство НАК «Нефтегаз» и Министерство топлива и энергетики действуют в разных направлениях.

Везде декларируется, что Украина должна отойти от газа, но мы подписываем контракты с большими объемами газа. Есть обязательство в Брюссельской декларации о том, что мы выделим отдельные виды деятельности для увеличения прозрачности в НАК «Нефтегаз Украины». При этом мы увеличиваем монополию НАК на рынке.

Было объявлено о переходе облгазов в подчинение специальной структуры в НАК «Нефтегазе». Предыдущие владельцы или арендаторы уже не вкладывали средства, новые еще не вкладывали. Поэтому практически год никто ничего не делал с распределительной сетью. Более того, монополия расширяется: присоединяются тепловые станции. Это аномально с точки зрения европейского взгляда на рынок, на его совершенствование, на его открытость.

Поэтому основная проблема заключается в том, что отсутствует четкий план развития НАК «Нефтегаз». Это та проблема, которая отталкивает от нас инвесторов и партнеров. Каждый день можно ждать неожиданного решения правительства, которое снова назовут «большой победой». Правительство, НАК «Нефтегаз», министерство не непрофессионально или предвзято, но при этом не в интересах отрасли, совершают целый ряд действий, не имеющих никакой логики, лишенных последовательности и предсказуемости для наших внешних партнеров.

Вот почему Россия одерживает победы на обходных маршрутах. Вот почему Европейский Союз все спокойнее смотрит на альтернативные маршруты, идущие в обход Украины.

Ситуативность, «ручное» управление, использование «Нефтегаза» с целью решения внешних вопросов, для внутренней борьбы с кланами, с партиями и так далее совершенно не на пользу «Нефтегазу». Сегодня мы уничтожаем эту отрасль».



Правительство фактически запланировало падение промышленного производства



Константин Бородин: «В следующем году мы получим от России 33,75 миллиарда кубометров газа. С учетом падения промышленного потребления газа, исходя из того, что цена газа для украинской промышленности в следующем году также вырастет, я думаю, этого хватит. Но это значит, что правительство закладывает и планирует, по меньшей мере не рост, а дальнейшее падение нашего промышленного производства.

В текущем году среднегодовая цена газа на воротах предприятий для украинской промышленности - 315 долларов. Это при том, что правительство и лично премьер-министр заявляла, что среднегодовая цена импорта будет 228 долларов. Наша промышленность, в частности химическая, платит за газ дороже всех в Европе. Платит за газ больше, чем шведские предприятия, бельгийские, итальянские, немецкие и так далее. К сожалению, эта тенденция будет расти.

Газа хватит, но радоваться этому не стоит».



После президентских выборов цена на газ увеличится



Премьер-министр заявила, что цена на газ для предприятий и населения в следующем году увеличиваться не будет.



Константин Бородин: «Очевидно, что это заявление сделано для того, чтобы привлечь электоральные симпатии. Потому что себестоимость газа для Украины, согласно формуле контракта от 19 января, вырастет по меньшей мере на 20-25%. Что касается стоимости газа для населения, то я думаю, что ни у кого нет сомнений, что после того, как пройдут выборы, согласно обязательствам перед Международным валютным фондом, дабы получать последующие транши кредитов, цена газа для населения и теплокоммунэнерго будет расти.



Александр Тодийчук: «Если внимательно просмотреть выступления премьер-министра, то она даже сама сказала, что «по крайней мере до выборов цена на газ расти не будет». Она сама ответила на этот вопрос».



Новый год и Рождество можно встречать спокойно. А дальше – как Бог даст



Александр Тодийчук: «Я думаю, что сам Новый год и Рождество мы переживем спокойно, а вот что будет после выборов, трудно сказать. В частности, правительство заявило, что на сегодняшний день недостаточно средств на оплату газа за первый квартал.

Если предположить, что президентом будет избран человек, к которому меньше симпатии со стороны Кремля, то снова газовый рычаг может быть использован для противодействия».



Константин Бородин: «Я думаю, что начало Нового года пройдет спокойно по двум причинам: есть газовый контракт, которого не было ни в 2006 году, во время первой «газовой войны», ни в 2009 году. Есть контракт на поставки, есть цена, разногласий нет, и как-то якобы платится.

Мы придем к критической ситуации где-то в середине 2010 года, когда именно – неизвестно, потому что это зависит от мастерства правительства – либо нынешнего, либо нового. По цене газа нынешнего года «Нефтегаз Украины» импортировал газа на 4,5 миллиарда долларов. Из них собственными деньгами он сумел заплатить только за треть. 3,1 миллиарда долларов из 4,5 – это средства, которые «Нефтегаз Украины» привлек или от иностранных банков, или, как правило, от Национального банка через государственные банки. Две трети газа мы оплачиваем либо за счет печатания новых денег, либо за счет кредитов. Когда-нибудь эта «лавочка» прикроется. Это пирамида, которую строит действующее правительство, и мы знаем, чем заканчиваются пирамиды. Когда-нибудь или Нацбанк откажется печатать деньги, или западные банки и даже российские банки откажутся давать новые кредиты. Тогда мы сорвем все платежи – это то, чем вся эта история закончится».



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