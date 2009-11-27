Обновленный памятник Ленину «удобрили» кровью

После того как лидер Компартии Украины Петр Симоненко снял с монумента белую ткань, в сторону статуи полетело несколько пакетов с красной и белой краской. Красная краска заляпала часть постамента, от белой же пострадали некоторые из собравшихся. Собравшиеся – около двух сотен сторонников КПУ – мгновенно набросились на «террористов». Двое краскометателей были сильно избиты, прежде чем успела вмешаться милиция. Правоохранители вырвали хулиганов из рук толпы и удалились. Имена и политическая принадлежность бросавших пока не установлены. На вид это – мужчины пенсионного возраста. В то же время неподалеку от памятника во время его открытия проводили акцию протеста около двухсот активистов праворадикальной партии «Свобода» и около 20 представителей Украинской народной партии. Они, включив сирены, кричали «Ганьба» и держали транспаранты «Ленин – организатор террора» и «Прочь лидеров московской империи!». Как заявил Петр Симоненко, по инициативе КПУ «возмущенный» июньским актом вандализма против памятника народ собрал на восстановление монумента около 500 тыс. гривен. Напомним, 30 июня трое членов праворадикальных организаций повредили памятник, отбив ему нос и часть руки. Свои действия они объяснили выполнением указа Президента Ющенко о демонтаже символов тоталитарного советского режима. По действиям пятерых задержанных ведется следствие – их обвиняют в хулиганстве. Сам памятник на Бессарабской площади в Киеве открыт 5 декабря 1946 г. Скульптура высотой 3,45 м высечена из редкого темно-красного гранита. Согласно одной из легенд, тогдашний глава украинской компартии Никита Хрущев приказал срочно изготовить и установить памятник, чтобы избежать «чести» ставить в этом месте памятник Сталину. Между тем, если бы вместо Ленина на Бессарабке действительно поставили Сталина, то его сняли бы еще во времена развенчания «культа личности»…