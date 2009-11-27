Регламент Верховной Рады не прошел проверку судом

***



Депутаты всех созывов дружно кивают головами, но… ситуацию не меняют. Потому что в случае ее изменения, любое, даже незначительное, изменение Регламента подписывает глава государства, да и о процедуре ad hoc пришлось бы забыть. Главе государства, в свою очередь, претит уже само упоминание о процедуре импичмента в Регламенте.«Отцы» политреформы в свое время тоже подлили масла в огонь: дописывая в спешке текст закона на коленях, они в двух статьях Основного Закона убрали упоминание о принятии регламента как закона, а остальные – поправить забыли. Этими неточностями воспользовались Президент и судьи.Первый раз люди в мантиях покусились на парламентское «сокровище» – Регламент – в апреле 2008 года, реагируя на соответствующее представление депутатов. В следующий раз парламентарии спросили уже о коалиции (а именно, сколько будет: 227 депутатов минус). Ответа на этот вопрос в Конституции судьи так и не нашли, зато попутно признали неконституционным Временный регламент Верховный Рады, хотя депутаты их об этом не просили. Не потому, что «взбрело в голову», пояснил тогда судья-докладчик, а «потому что последовательные».Депутаты оказались «не менее последовательными». Два раза они принимали Регламент постановлением ВР – не прошло! Перечитав в очередной раз Основной Закон, вспомнили, что парламент, кроме законов и постановлений, принимает еще и акты.Кроме того, Конституционный суд, признавая Регламент неконституционным, каждый раз ссылался, главным образом, на п. 21 ст. 92 Конституции. В нем говорится, что «организация и порядок деятельности Верховной Рады» определяются исключительно Законом. Хотели – получите! Недолго думая, все пять фракций приняли Закон с аналогичным названием – «Об организации и порядке деятельности ВРУ». Последний состоит, по сути, из одной статьи: парламент руководствуется в своей деятельности Конституцией, законами и Регламентом. Формально – все правильно, а по сути – чистое издевательство над решением КСУ.Судьи тоже оказались не лыком шиты. Решением от 26 ноября они признали указанный Закон неконституционным в связи с нарушением процедуры его принятия и публикации. Суть в том, что Закон принимали при спикере(04.09.2008), вето Президента повторно преодолевали уже при(03.02.2009), изменив номер закона, а в печать отправили 17.02.09 за подписью Яценюка с указанием первоначальной даты – 04.02.09. КСУ за эту «неувязочку» ухватился и, указав на отсутствие под текстом Закона надлежащей даты и подписи действующего спикера, признал его неконституционным по процедурным причинам.Задачка с Регламентом казалась еще проще. Два раза люди в мантиях уже признавали Регламент, принятый постановлением ВР, неконституционным. Казалось, зачем в третий раз одно и то же обсуждать? Но судьи КСУ крепко задумались над дилеммой еще 8 июля, потом сходили в отпуск, еще немножечко подумали и через четыре с лишним месяца резюмировали: Регламент – неконституционный.«Подумаешь – мы и не такое видали» – отреагировали депутаты на решение КСУ. «Мы понимаем всю пикантность ситуации и то, каким способом Конституционный суд принимает решения», – объяснил «Главреду» бютовец. – Судьи пытаются хоть как-то парализовать работу Верховной Рады».Попутно Сас посоветовал служителям Фемиды начать с себя. «Они работают на основании внутреннего Регламента, а ведь ст. 153 Конституции четко определяет, что порядок организации и деятельности КСУ, порядок рассмотрения им дел определяются Законом. Регламент КСУ на 100% неконституционный», – заверил он «Главред». Правда, Сас не упомянул, что Закон о КСУ есть, а Закона о ВРУ – нет и в ближайшее время не предвидится.Параллельно парламентский Комитет по вопросам регламента приготовил запасной вариант – новую версию Закона «Об организации и порядке деятельности ВР». Президент ее заветировал, Комитет единогласно рекомендовал вето преодолеть. Все, как всегда.Новая версия Закона отличается от старой, по сути, одним предложением: «ВР в соответствии с Конституцией принимает Регламент – специальный акт, которым устанавливаются парламентские правила и процедуры». Новая редакция Регламента тоже на подходе. Сас не исключил, что во вторник оба документа будут рассмотрены в сессионном зале. Но никаких гарантий, что их снова не обжалуют в КСУ, нет. Разве что узакончится срок полномочий, пошутил бютовец.Конечно, лазейку для депутатов судьи все же оставили. Отсутствие Регламента «не может быть препятствием для принятия, в частности, Закона о выборах президента Украины», отметила на пресс-конференции судья-докладчица по делу. Депутаты пока могут руководствоваться Конституцией, нормы который имеют прямое действие, Законом о статусе депутатов.Сама Маркуш, кстати, наотрез отказывается верить, что Регламент – неконституционный, и уже в третий раз высказала к решению КСУ по этому поводу свое особое мнение. Понятно, парламент ее в КСУ делегировал – она его и защищает.Борьба за права и обязанности депутатов продолжается. Чья «самая последовательная», но перпендикулярная здравому смыслу точка зрения возьмет верх – покажет время. Увы, как свидетельствуют отечественные реалии, беспринципность должна быть последовательной и крупномасштабной – только в таком случае можно рассчитывать на политическую карьеру.