Сергей Пашинский: «Алжир, Англия и Норвегия должны Ющенко и Путину поставить памятник»

Один из посвященных в газовые сделки Юлии Тимошенко депутатов, советник премьера Сергей Пашинский, рассказал о долгах «Нефтегаза», о договоренности с «Газпромом» и о том, откуда у Юлии Владимировны деньги на «Луи Виттон».

Сергей Владимирович, как вы попали в «энергетическую» обойму команды Тимошенко?



Тимошенко как государственный деятель начинала в 2000 году, когда была вице-премьером. Тогда у нас еженедельно были вечерние отключения электроэнергии. Почему так было? Потому что страна просто утонула в бартере, в этих криминальных схемах. К началу 2000 года деньгами за электроэнергию у нас платили только 7%. Это же влекло за собой еще расчеты за уголь, за газ, за твэлы.



Когда возникла идея перевести НАК «Нефтегаз» и НАЭК «Энергоатом» на обслуживание в Ощадбанк, я как заместитель председателя правления этого банка присутствовал на совещании энергетиков. Со всей Украины съехались почтенные дяденьки. Они съезжались вечером, а совещание было утром. То есть утром у них было специфическое восприятие мира (улыбается) . Они устало и пренебрежительно смотрели на какую-то там женщину 48-ми килограммов, которая им там что-то рассказывала. Но уже через несколько месяцев те же дяденьки сидели с выпрямленными спинами, и у них уже был преданный блеск в глазах, поскольку через три месяца у нас сборы за электроэнергию «живыми» деньгами были уже 60%, а к маю – свыше 80%.



Было колоссальное сопротивление. Я лично был свидетелем, когда Кучма ей звонил и требовал включения, например, Никопольского ферросплавного завода, который не платил, хоть у этого завода были деньги. И она Кучме оппонировала. И мы сломали эту систему. Мне приятнее всего рассказать вам, что даже когда нас выгнали из правительства и посадили в тюрьму, предпринимались попытки вернуться к взаимозачетам, к бартеру и векселям, но сами исполнители уже поняли, что можно жить по нормальным правилам.



Извините, а какой интерес был Ощадбанку связываться со счетами монополистов в сфере, где всего 7% средств, по вашим же словам, платилось «живыми» деньгами? Это выглядит подозрительно.



Я могу вам сказать, что благодаря реформам в энергетике Ощадный банк заработал 170 млн гривен.



Вы же заранее не могли знать, что он их заработает...



Мы не могли знать, но в Ощадбанке была еще хуже ситуация. Он не входил даже в первую десятку банков. Когда я пришел работать в Ощадный банк, нашим самым крупным клиентом была компания «Орифлейм»!



А кто принимал решение о том, чтобы Ощадбанк все же взялся за обслуживание этих счетов?



У нас был тогда очень колоссальный конфликт с «Проминвестбанком». ПИБ лоббировал Виктор Ющенко, но к тому времени Ощадный банк уже обеспечил НАЭК «Энергоатому» схему расчетов по планам. Мы сделали это на свой страх и риск и, кстати, все это работает.



По газу были страшные проблемы, потому что когда наш чиновник ехал в Москву договариваться, то у него была только одна мысль: сколько он украдет. Они это называют «заработать». И не только по газу. Контрактная цена на поставку твэлов (тепловыделительных элементов для ядерных станций. – Ред.) была 25 млн дол. Но все знали, что реально они стоят всего 17 млн дол. Вот за счет этой разницы эта «шобла» и жила.



Как-то НАЭК «Энергоатом» дал мне поручение поехать на переговоры в Москву, чтобы подписать новые соглашения по твэлам. На переговоры мне нужно было полчаса. Я вошел в кабинет министра атомной промышленности России и сказал, что мы хотим подписать соглашение с ценой по $17 млн. Он меня спросил, понимаю ли я все последствия нашего решения. Он имел в виду, что я отбираю $250 млн. наличности у выродков, которые сидели по обе стороны. Я сказал, что мы это понимаем, будем платить по 17, а не по 25. Мы стали готовить это соглашение, и тут приходит факс из другого учреждения о том, что моя доверенность аннулируется.



Из другого учреждения России или Украины?



Из Украины.



Из Администрации президента?



…После этого мне было очень стыдно перед ним (министром атомной промышленности России. – Ред.). Он говорит: «Я же вас предупреждал, что это будет не так просто».



После этого мы все-таки подписали тот контракт, но на следующий день, когда я хотел доложить вице-премьер-министру Тимошенко о результатах наших переговоров, СБУ задержала меня в приемной вице-премьера. Это, кажется, был первый случай, когда кого-то задерживали на шестом этаже на Грушевского. Тогда мне устроили допрос с угрозами. Потом, кстати, один из олигархов, который был в этой теме, мне рассказывал, что даже киллера не будет нанимать, а сам меня застрелит. Но когда я выходил в туалет, то капитан, который меня туда проводжал, сказал: «Сергей Владимирович, держитесь, мы все знаем, мы с вами».



Так мы начинали. Что мы успели сделать? Мы навели более-менее порядок в энергетике. Мы сделали европейскую модель в электроэнергетике. Юлия Владимировна добилась освобождения Бакая. Это была титаническая работа.



Неужели Бакай – это и был тот олигарх, который обещал вам даже киллера не нанимать?



Нет, не он.



Тогда, может, Суркис?



Вы знаете больше, чем я (улыбается) . Возвращаясь к репрессиям против нас – меня потом выгнали из Ощадного банка. Позже, будучи на очередном допросе, я подсмотрел материалы обвинения. Там было написано, что, будучи вице-премьером, через своего советника Пашинского Тимошенко полностью контролировала Ощадный банк Украины в своих криминальных схемах.



Вы понимаете? То, что Украина перестала покупать твэлы по 25 млн. и стала по 17, для них было просто страшным преступлением. А Юлию Тимошенко тогда посадили в СИЗО за то, что она подобралась к святая святых в этом государстве — к углю. То есть он еще терпел, когда мы занимались НАЭК «Энергоатом»…



«Он» — это кто?



Кучма. Он еще терпел, когда она занималась энергетикой, он еще был готов мириться с тем, что мы начали по газу наводить порядок, но когда сказали, что не сможем покупать леса для крепления шахт по $350 за кубометр – он разозлился не на шутку.



«Для России «Газпром» – это фундамент, на котором она стоит»



Почему Тимошенко поддалась на требование Москвы подписать фиксированный объем покупки газа Украиной, что теперь угрожает нам огромными штрафами?



Понимаете, мы входили в переговоры, имея какой-то багаж, какой-то шлейф. У нас, например, было подписанное соглашение по транзиту до 2011 года. И вот поставьте себя на место Путина. Мы ему: «Заплатите нам по 2,70 за транзит». А он нам: «А почему я вам должен платить по 2,70, если мы с вами подписали соглашение по 1,70?».



То есть это один из вариантов. Я же сам не был на тех переговорах. Возможно, Путин согласился дать скидку и снять этот демпинг, если мы возьмем большой объем.



Они же, прежде всего, коммерсанты и бизнесмены. Вот вспомните отношения стран Балтии и России за последние 19 лет: чего там только не было, даже войной угрожали! Но Россия ни разу не перекрывала Балтии газ или нефть. А все потому, что контракты у них взаимовыгодные.



Разве у Путина не понимали, что Украина не отберет 50 млрд кубометров газа в год?



Не факт, что понимали. Потому что проблема всей Европы и «Газпрома» одна и та же – недобор по всей Европе. Нет ни одной компании, которая выполнила бы свои контрактные условия. Значит, это (перекрытие газа Украине в январе в 2009 г. – Ред.) было политическим решением.



Причем «Газпром» в том конфликте потерял больше, чем мы. «Газпром» показал Европе, что на него нельзя рассчитывать на 100%. В результате Алжир, Англия и Норвегия должны Виктору Андреевичу и Владимиру Владимировичу поставить памятник, потому что у них себестоимость газа очень высокая. Но теперь европейцы будут строить терминалы, возить газ из этих стран в сжиженном виде. Это очень дорого, но они это делают и будут делать дальше. Потому что не хотят быть зависимыми. Следовательно, в лучшем случае, Россия сможет взять максимум 25% рынка. А это значит, что всевозможные «голубые потоки», «белые потоки», «зеленые потоки» будут такими же прожектами, как разворот сибирских рек.



Для России «Газпром» – это фундамент, на котором она стоит. И главная причина того, что россияне не спешат штрафовать нас за недобор газа, в том, что Украина крупнейший потребитель российского газа после самой России. Однако если Россия и дальше будет нас так «дрессировать», то мы построим терминал в Одесской области, что будет стоить только $1,5 млрд. Учитывая наши споры с Россией, это небольшая сумма.



В Ялте Путин в который раз заявил о том, что Россия не будет штрафовать Украину. Если есть такая политическая готовность, то почему юридически не оформить отказ от претензий по недобору газа?



Я вас уверяю, отказ от претензий будет подписан вовремя. Просто он не будет выглядеть как отказ от претензий. Это будет протокол на следующий год, в котором будет зафиксировано потребление на этот год, и спрогнозировано потребление на следующий год. (во время подготовки интервью к публикации соответствующий протокол уже был подписан между НАК «Нефтегаз Украины» и РАО «Газпром». – Ред.) Россияне недавно дали нам заявку на транзит 115 млрд. кубометров газа. Ведь им только начали поступать заявки из Европы.



«В некоторых городах тарифы не покрывают себестоимости»



Все это звучит красиво, но есть простой факт: «Нефтегаз» погряз в долгах и фактически переступил грань технического дефолта.



НАК «Нефтегаз» должен западным кредиторам около $2 млрд, которые Виктор Андреевич Ющенко с огромной помпой в 2005 году летом взял у «Дойче банка». Помните?



А что, это – единственные долги НАК?!



После этого НАК «Нефтегаз» не взял ни копейки внешних кредитов. Куда дели эти $2 млрд? История нам об этом еще расскажет. Если верить заместителю Генерального прокурора Украины Корняковий, то там часть ушла на оплату услуг «снегурочек».



Это ваш привет экс-главе НАК господину Ивченко?



Это мой привет тем людям, которые сейчас нас обливают грязью.



Как в отношении других долгов НАК, кроме внешних кредитов?



Еще около 18 млрд гривен – это долг перед Ощадбанком. Но в Ощадбанке понимают, что у «Нефтегаза» в газохранилищах закачано своего газа на 56 млрд. грн.



Почему тогда для оплаты за текущие месяцы придется брать средства из резервов МВФ?



Потому что начался отопительный сезон. Мы приняли политическое решение – дали газ всей Украине, невзирая на задолженности теплокоммунэнерго. У нас все наши города были должны. Кто 3, кто 5 миллионов. Им всем дали газ.



У нас есть проблема: в некоторых городах тарифы не покрывают себестоимость. В некоторых городах этим злоупотребляют. Именно поэтому на заседании нашего комитета (по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности. – Ред.) мы приняли решение обратиться к премьер-министру с предложением создать аналог НКРЭ – Национальную комиссию регуляции жилищно-коммунальных услуг. Или передать эти функции НКРЭ. Я считаю, что нам нужно увеличить штат лиц НКРЭ на сто и дать им такие полномочия. Вы же поймите, в энергетике у нас военный порядок.



Газ должникам, может, и дали, но долги не могут расти бесконечно.



Долги действительно накапливаются. В настоящий момент это около 6 млрд. гривен. Мы призывали и призываем мэров всех городов понять, что неуплата за газ – это проблема национальной безопасности. Но есть разные ситуации. Есть города, в которых тарифы не покрывают, а есть компании, которые разворовывают средства. Именно поэтому мы должны создать такие правила игры, которые бы исключали возможность нецелевого использования средств. Именно поэтому наше правительство подало законопроект, в котором предусмотрена система распределительных счетов. То есть в уполномоченном банке открываются счета, и когда человек платит за жилищно-коммунальные услуги, банк автоматически определяет, что из этой суммы идет в «Нефтегаз», а что – местному жилкоммунэнерго.



«Газпром» неоднократно заявлял, что заблаговременно оплатил транзит за 2009 год, и даже частично – за 2010...



Неправда.



Это официальные заявления.



Есть отчеты, которые, думаю, в ближайшее время опубликуют. Да, мы попросили у россиян подписку за транзит и этими деньгами заплатили за 11 млрд кубометров газа «РосУкрЭнерго», которые сейчас у нас есть. Даже если учесть проценты за кредит Ощадбанка, то это все равно получается дешевле.



А за 2010 год Россия действительно проплатила какую-то часть транзита?



Нет, конечно. Они заплатили 1,6 млрд. долл. за долги еще 2004 года.

Но, конечно, ситуация у нас непростая. Сама система НАК «Нефтегаза» достаточно неэффективная. Я вам гарантирую, что президент Тимошенко свою каденцию начнет с реформы внутреннего рынка. Потому что у нас есть «Нефтегаз», «Укртрансгаз», 158 начальников, а они содержат 250 персональных автомобилей и все такое. В результате сама себестоимость системы НАК «Нефтегаза» очень большая.



Для этих реформ нужно привлекать зарубежный капитал?



На первом этапе я бы попробовал смоделировать это национальным капиталом. Должен быть какой-то переходный период, но я за то, чтобы иностранцы принимали правила игры. Что с того, что у нас пять или шесть облэнерго контролируют иностранные компании? Совершенно ничего плохого не произошло.



Хотя у нас ведь был нехороший опыт, когда западные компании начали добычу газа и нефти на территории Украины, но не вписались в нашу коррупционную административную модель.



Это Shell?



Не только Shell. В Полтавской области есть компания второго эшелона, которая реально добывала газ и нефть. Но, к сожалению, потом всякие бандюки начали через суды отбирать уже разведанные месторождения или еще что-то.



А разве не Тимошенко выдворила из страны «Венко интернешнл», чем подорвала инвестиционный климат? По крайней мере, об этом говорили не только оппоненты Тимошенко, но и американский посол.



Но то была чистая афера. Это же компания, которая нашла себе таких же друзей на территории Украины.



Там действительно были интересы Ахметова и Фирташа?



Я не знаю. Схема выглядела так. Они все это получили от Виктора Андреевича и Виктора Федоровича. То есть на подписании соглашения был Президент Украины и вице-премьер-министр Клюев. А идея была в том, чтобы нарисовать пару бумажек, показать какую-то работу, и дальше само «Венко» готовит схему и перепродает все серьезным компаниям.



Вы же прекрасно понимаете, что компания с уставным капиталом в $50 тыс. не собиралась строить платформу и всю прочую инфраструктуру. Получив лицензии на добычу, на транспортировку, потом они бы уже от своего имени продавали эту компанию серьезным инвесторам, но уже на других условиях. В любой стране мира по таким соглашениям государству отдают минимум 50-60%. Эти отдавали государству 30%, а остальные 30% - это уже был их бонус. Это миллиарды долларов.



Владимир Путин фактически ежемесячно заявляет, что Украина вот-вот не расплатится за газ, хотя до сих пор мы платим вовремя. Не значит ли это, что Путин таким образом готовит общественное мнение в Европе к новой «газовой войне»?



Послушайте меня внимательно. Президент Украины — высшее должностное лицо, гарант Конституции – десятки раз заявлял следующее: «” Нафтогаз” банкрот, платить мы не можем и не будем». Если такая истерия нагнетается внутри страны, то это свидетельствует о единственном – готовится какая-то диверсия. И она готовилась. Но, несмотря на их «вонючие» провокации, мы все-таки вышли на определенный формат сотрудничества с Россией.



Ну, вот посмотрите, как действует Ющенко. Это же нужно было такое придумать – в четыре часа утра перед встречей Тимошенко с Путиным бахнуть в Интернете угрозу: если вы, сякие-такие, не пересмотрите тарифы за транзит, то мы думаем, что будут проблемы с транзитом!



Зачем это делалось?



Это была неуклюжая попытка сорвать переговоры Тимошенко и Путина. Это была попытка сделать так, чтобы Путин не приехал на встречу в Ялту и тогда Виктор Андреевич стал бы говорить: «А я же предупреждал…» Вот и все. Это не государственная политика, это политика мелкого интригана.



Недавно «РУЭ» заявило о том, что выдвигает новые претензии к Украине в Стокгольмском арбитражном суде из-за уже упомянутых вами 11 млрд. кубометров газа, которые «Нефтегаз» просто отобрал себе весной. Теперь они требуют еще и штрафы за предыдущие годы.



У нас нет задолженности перед «РУЭ», а эти 11 млрд. газа мы вполне законно отобрали. Владелец этого газа нам передал все документы, и мы спокойно готовы это отстаивать.



«Газпром» передал только право требования на этот газ.



Мы этот газ выкупили в полном объеме. «РУЭ» за этот газ не заплатил, мы получили право требования, и мы реализовали свое право согласно действующему законодательству Украины. Наше законодательство, кстати, целиком адаптировано к европейскому. Другое дело, что это не понравилось «РУЭ» и Ющенко, который, чтобы защитить этот газ, заместителем председателя СБУ назначил Хорошковского.



Сегодня Хорошковский уже не над этим работает.



Хорошковский уже работает со своими адвокатами на предмет того, как он будет объяснять, что он арестовывал таможенников Украины и насылал «Альфу» на помещение «Нефтегаза». Вдумайтесь! Государство выкупает газ, а Президент ставит заместителем главы СБУ партнера Фирташа, и с помощью СБУ они пытаются блокировать и защищать интересы оффшорной компании!



Недавно Ющенко волновался, что в первом квартале следующего года у нас будут проблемы с транзитом. Так вот, это уже точно будет не его забота. А забота его будет – давать очень развернуты показания, как могло случиться так, что ниоткуда взялась «РУЭ», почему с российской стороны акционер «РосУкрЭнерго» — государственная компания, а с нашей – нет.



Разве давние друзья Путина и Медведева Олег Пальчиков и Константин Чуйченко, которые сначала возглавляли «РУЭ» с российской стороны – это государство?



Когда подписывались соглашения, это уже был «Газпромбанк», стопроцентная государственная компания. А с нашей стороны были такие себе пацаны. И тот же Путин заявил, что это коррупционная схема. И он как государственный деятель решил, что ему этот скандал не нужен. Кстати, обратите внимание, что как только мы подняли вопрос об исключении «РУЭ» из схемы покупки российского газа – Россия сразу согласилась.



Путин прекрасно понимал, что нехорошо входить в историю с крупнейшей коррупционной схемой в истории человечества. На это ведь пошло $20 млрд! Наркобароны столько через себя не пропускают!



У нас же эта коррупция – традиционная, к сожалению. Вот Виктор Федорович, будучи премьер-министром, занимал дачу в Межигорье, а когда узнал, что он не будет премьер-министром, эта государственная дача стала его частной собственностью. В любой нормальной стране не было бы и речи о том, чтобы его снова избирать.



В любой нормальной стране также спросили бы, откуда у Юлии Владимировны деньги на Луи Виттон?



Я могу ответить, откуда у нее деньги на одежду.



Родственники помогают?



Почему?



Она же по декларации живет очень скромно, и когда-то сама объясняла, что ей финансово помогают родственники.



Что значит – «помогают»? У нее есть муж-бизнесмен. Кстати, пишут, что он мой партнер.



А нет?



Нет. И простите меня, сравните стоимость «Луи Виттона» со стоимостью «Павлоградвугилля», «Криворожстали», Никопольского ферросплавного завода или даже дачи в Межигорье. Это немножко несопоставимые вещи.



Но закон — один для всех...



Так я не понял, почему Тимошенко, которая ходит в пальто от Луи Виттона, нарушает закон, а Виктор Федорович, который живет на государственной даче и рассказывает, что это он купил благодаря тому, что продал гараж в Донецке, – нет?



Так оба нарушают!



Да ничего Тимошенко не нарушает! Я же вам объяснил: на красивую одежду или там аренду жилья вполне достаточно бизнеса ее мужа!



Вы сказали, что у вас нет общего бизнеса с Александром Тимошенко. Но вы хорошо знакомы?



Просто знакомы. Когда-то, еще в те времена, когда его и меня выпустили из тюрьмы, мы были в одной больнице. Там мы познакомились и несколько раз виделись. Он – достойный человек, который пережил очень много. То, что его «посадили», было просто элементом шантажа и давления на Тимошенко.

