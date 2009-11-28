Миссия украинцев – донести миру правду о Голодоморе

Достаточно ли сегодня у украинских историков архивных документов в подтверждение преступления? Какую цель преследует возбуждение уголовного дела по факту преступления - геноцида? На самом ли деле в 1932-33 годах истребляли только украинцев?



С этими вопросами «Главред» обратился к директору архива Службы безопасности Украины Владимиру Вьятровичу. Предлагаем вашему вниманию избранные фрагменты стенограммы пресс-конференции, состоявшейся в пресс-центре «Главреда».



Владимир Вьятрович: С юридической и нравственной точки зрения в Украине не должна действовать Коммунистическая партия Украины.





Т.Г.: Можно ли утверждать, что сегодня у украинских историков, на основе имеющихся архивных документов, есть полная картина того, что происходило в Украине в 1932-33 годах?



Владимир Вьятрович: Ни о какой проблеме украинской или мировой истории нельзя сказать, что воссоздана полная ее картина, потому что всегда остаются определенные нюансы, менее или более важные, которые в силу тех или иных причин пока остаются вне поля зрения историков. Соответственно, любая историческая проблематика требует последующего детального изучения и углубления.

Но, тем не менее, в целом можно сказать, что главные массивы материалов, касающихся Голодомора, обнаружены. Этот массив документов доступен не только историкам, но и всем желающим благодаря многочисленным научным сборникам документов.

Можно сказать, что среди большинства историков ученые, которые специально занимаются этой проблематикой в Украине и за рубежом, практически пришли к консенсусу вокруг проблем Голодомора, что это было преступление коммунистического режима, направленное против украинцев, что это было умышленное преступление. Основополагающих, глубинных дискуссий на научном уровне нет. К сожалению, очень много дискуссий вокруг этого вопроса в области политики, что мне кажется не совсем корректным, потому что это вопрос, в первую очередь, историков.



Т.Г.: Почему Голодомор можно считать геноцидом? Какие основания для этого?



Владимир Вьятрович: Хочу напомнить, что термин «геноцид» был введен польским юристом еврейского происхождения Рафаэлем Лемкиным, который был одним из авторов Конвенции осуждения преступлений геноцида. В одной из своих публикаций, которая называлась «Советский геноцид в Украине», он относит Голодомор к классическому примеру геноцида в истории человечества.

Кроме того, мы можем применить положение Конвенции к тому, что делалось в Украине: создавались несовместимые с жизнью условия для определенной группы людей, которая изолировалась и, по сути, обрекалась на смерть. Все положения, предусмотренные этой Конвенцией, налагаются на ситуацию, созданную в Украине.

Кроме того, стоит указать, что тот же Рафаэль Лемкин рассматривает ситуацию в Украине в 1920-30-х годах даже шире, а не только как Голодомор. Советскую политику в отношении украинцев в широком контексте он называет геноцидной.

Кроме Голодомора, он называет и другие преступные акты, совершенные против украинцев. Имеется в виду ликвидация украинской церкви, ликвидация украинской культуры и интеллигенции, ликвидация крестьянства как основной массы украинской нации. Эта совокупность действий была тем преступлением, которое юридически должно быть квалифицировано как геноцид.

Кроме того, есть современные законодатели-международники, которые работали над этим вопросом и сформулировали свою позицию. Это известный украинский правозащитник Евгений Захаров, который обосновал термин «геноцид» по отношению к Голодомору; известный юрист-международник Владимир Василенко, который также обосновал эти положения в своих работах, опубликованных недавно.



Т.Г.: Известно, что не только Украина была в таком положении. Возможно, стоит говорить и о геноциде русских на территории России?



Владимир Вьятрович: Когда хотят говорить о том, что голод существовал не только в Украине, как это часто делают российские историки, а особенно политики, для расширения географических границ голода расширяют его хронологические границы. Чтобы доказать, что голод был не только в Украине, говорят не о 1932-33 годе, а о 1929-34 годах и таким образом находят какие-то аналоги за пределами Украины.

Аргумент, используемый против концепции украинского геноцида, - это, что голод, кроме Украины, был также на Северном Кавказе, Кубани и в Поволжье. Этот аргумент, напротив, является аргументом в доказательство того, что это был геноцид, направленный против украинцев. Если мы возьмем этнографическую карту, изданную в 1906 году в Киеве, на которой указаны места компактного проживания украинцев (на карте написано – «малороссов»), то это территория современной Украины, территория Кубани, Северного Кавказа и территория Поволжья. То есть места компактного проживания украинцев совпадали с теми местами, где был голод в 1932-33 годах.

Кроме того, есть целый ряд особенностей использования голода, который происходил на Украине с преступной целью уничтожения украинской нации. Речь идет о том, что умышленно блокировалась территория Украины военными отрядами. Речь идет о том, что здесь был введен так называемый режим «черных досок», когда окружались отдельные населенные пункты, которые изолировались от ввоза любых продуктов и от какой бы то ни было связи с миром. Это были своеобразные голодоморные гетто, в которых уничтожались украинцы.

Кроме того, власть серьезно заботилась о том, чтобы скрыть свои преступления. В годы Голодомора 1932-33-го была устроена полная информационная блокада происходивших в Украине событий. Проводились специальные дезинформационные мероприятия, когда отдельных заграничных журналистов или политиков привозили и показывали им своеобразные «потемкинские села», чтобы доказать, что якобы голода нет.

Например, деятельность известного американского журналиста Уолтера Дюранти, который сотрудничал со Сталиным и выносил его ложь в мир, доказывая, что якобы голода в Украине не существует.

Коммунистический режим пытался скрыть свои преступления еще и таким образом, что у органов местного самоуправления, по сути, были конфискованы книги регистрации актов смерти за 1932-33 годы, чтобы не было возможности представить объемы понесенных Украиной потерь за эти годы.

Мы видим целую совокупность преднамеренных действий, направленных, с одной стороны, на уничтожение украинцев, с другой стороны, на их изоляцию и изоляцию информации об этом преступлении.



Т.Г.: Но, согласитесь, в 1932-33 годах на территории Украины жили не только украинцы. Там были и представители других наций. Поэтому стоит ли говорить о геноциде других наций на территории Украины?



Владимир Вьятрович: Существует юридическая дискуссия вокруг того, что понимать под термином «нация», - или это этническая группа, как украинцы, или имеется в виду политическая нация, в которую входят все жители Украины.

Если брать Конвенцию о предотвращении преступлений геноцида, там есть четкое разделение. Преступлением геноцида считается преступление против таких групп, как этническая группа и национальная группа. Согласно Конвенции, речь шла о выделенной национальной группе, которая несколько шире, чем этническая группа.

Кроме украинцев на территории Украины во время Голодомора пострадали и представители национальных меньшинств. В прошлом году мы передали документы немецкой стороне о немцах, которые погибли в годы Голодомора.



Т.Г.: Можно ли сегодня говорить не только об осуждении преступления Голодомора, но и об ответственности конкретных лиц за этот геноцид против украинского народа?



Владимир Вьятрович: Мы провели огромную поисковую работу по обнаружению документов, касающихся этого периода истории. Нам удалось получить от ведущих украинских и зарубежных ученых историческую оценку этого явления.

Для того, чтобы донести информацию о Голодоморе не только до украинцев, но и до наших ближайших соседей, мы с нашими польскими коллегами подготовили сборник документов «Holodomor: The great famine in Ukraine 1932-33». Это первый объемный сборник документов на английском языке, которые освещают Голодомор.

Следовательно, можно сказать, что историческая оценка этому явлению дана.

Следующим шагом должна стать оценка юридическая.

В связи с этим, 22 мая нынешнего года Служба безопасности Украины, полагаясь на соответствующую статью Уголовного кодекса Украины, начала следствие по уголовному делу по факту совершения преступления геноцида.

На сегодняшний день обнаружено уже почти 3,5 тысячи документов, кроме того, 3186 книг регистрации актов смерти, допрошены и получены показания около 2 тысяч свидетелей, переживших Голодомор. Найдены 857 мест массовых захоронений жертв Голодомора, установлены 735 населенных пунктов, которые были отнесены к режиму так называемых «черных досок».

Следствие продолжается. Мы ожидаем целого ряда дополнительных экспертиз, которые будут использованы по уголовному делу, в частности, демографической экспертизы, которая может показать размах этого преступления. Кроме того, мы ожидаем целого ряда документов от наших зарубежных коллег, в частности, из России, Беларуси, Казахстана, куда мы обратились официально, чтобы получить документы, которые могут быть привлечены к этому делу.

Сейчас мы получили такие документы от наших польских коллег, а также из Италии и Германии, и эти документы уже привлечены к уголовному делу.

Я уверен, что важнейшим выводом этого уголовного дела должна стать констатация факта совершенного преступления, констатация того, что это преступление было преступлением геноцида, направленного против украинцев.



Телеканал «Интер»: Констатация факта не является целью уголовного дела. Цель уголовного дела - найти виновных и наказать. Кто, по вашему мнению, должен оказаться на скамье подсудимых?



Владимир Вьятрович: Точно сказать, кто будет на скамье подсудимых, смогут следователи по результатам следствия. Я, как историк, могу сказать, что непосредственными организаторами преступления в Украине была верхушка Коммунистической партии. Инструментами реализации были карательно-репрессивные органы - ГПУ, позже НКВД, которые работали в Украине. Конкретные фамилии людей, непосредственно причастных к организации и проведению Голодомора, очевидно, появятся уже по результатам следствия.

На базе материалов нашего архива был установлен список из 136 лиц, так или иначе причастных к реализации Голодомора в Украине. Это лица, подписывавших всевозможные приговоры и предписывающие документы, которые были инструментом реализации геноцида в Украине.

Хочу еще раз отметить, что эти 136 человек - результат нашей исторической работы, они еще не фигурируют как обвиняемые по результатам следствия. Очевидно, что у следствия будут собственные выводы по этому поводу.

Из этих 136 человек ни одного в живых не осталось.



Т.Г.: Значит ли это, что Коммунистическая партия Украины должна нести определенную ответственность за Голодомор?



Владимир Вьятрович: Если Коммунистическая партия Украины позиционирует себя как правопреемницу Коммунистической партии Советского Союза, я считаю, что - да, Коммунистическая партия Украины должна нести ответственность за преступления своей предшественницы. Более того, я считаю, что и с юридической, и с нравственной точки зрения в Украине не должна действовать Коммунистическая партия Украины.

Коммунистическая партия, коммунизм как идеология, я считаю, должны быть осуждены в Украине и, по сути, приравнены к нацизму, потому что и нацизм, и коммунизм – это две преступные идеологии, воплощение которых в жизнь привели к огромным потерям украинского народа. Соответственно, как нацистская идеология, нацистстка партия запрещенные в Украине, аналогично должно быть сделано с коммунистической идеологией и практикой.



Голодомор является преступлением настолько масштабным, что его осуждение важно не только для украинцев. Для украинцев это должна быть своеобразная миссия, которая их объединит: донести миру правду о преступлениях коммунизма, не дать их забыть, чтобы в будущем они не повторились.

Наша сегодняшняя пресс-конференция называется «Уроки Голодомора». Это должно быть главным уроком – мы, как народ, который едва ли не больше всех пострадал от коммунистического режима, должны показать миру эти преступления, чтобы мир на историческом, нравственном, юридическом уровне осудил эту идеологию и практику.

Стенограмму пресс-конференции читайте здесь Читайте также: СБУ предлагает упразднить Компартию СБУ собирает компромат на виновных в Голодоморе