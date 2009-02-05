Тимошенко «пронесло»

Юлия Тимошенко отложила свой визит на экономический форум в Мюнхен и ровно в 10.00 вместе с коллегами по Кабмину сидела в правительственной ложе. В ложе для почетных гостей собрались главы областных советов, руководство ЦИК, руководитель НБУ, генеральный прокурор, глава Верховного и Конституционного суда. Вызванный мэр Киева Леонид Черновецкий в Раду не пришел.

Еще одним желанным гостем для депутатов был Виктор Ющенко. Партия регионов уж слишком рьяно настаивало на том, чтобы Президент пришел в парламент и сразился с Юлией Тимошенко в стычке взаимных обвинений. Но Ющенко в парламент не пришел, как пояснил Владимир Литвин – Президент обязан обратиться к парламенту до конца марта, и обязать его прийти сегодня депутаты не могли. Как мы помним, в достигнутом в парламенте компромиссе речь шла о том, что не явка Президента в Раду в четверг не будет поводом для блокирования трибуны Партией регионов. Правда, Литвин заявлял, что Президент все же может прийти попозже, если у него будет на то желание.

Как бы там ни было, Владимир Литвин открыл заседание вовремя, и никто трибуну не блокировал. Прежде всего, спикер предупредил, что все, кто лично не зарегистрируется на столиках регистрации в кулуарах парламента, иметь возможность голосовать за отставку правительства не будет. Такой ход Литвина понятен, ведь многие «регионалы» в парламенте появляются нечасто, так что, не дав проголосовать чужими карточками, можно было обезопасить Тимошенко от пары-тройки голосов «за» ее отставку.

Правда, слабо представлялось, как Литвин перед голосованием будет отбирать у «регионалов» карточки их отсутствующих товарищей. Таких прогульщиков у «регионалов» регистраторы насчитали аж 44. А то, что у них каждый голос на вес золота, свидетельствовал тот факт, что представители Партии регионов в экстренном порядке хотели привести к присяге новоприбывшего депутата Геннадия Самофалова, которого ЦИК признал депутатом вместо недавно умершего коллеги.

Юлия Тимошенко уверенно вышла на трибуну и за полчаса при помощи слайдов рассказала об успехах правительства, понятно, что все неудачи приписала или Президенту, или руководству Национального банка.

После выступления Юлии Владимировны начались и первые эксцессы сегодняшнего дня. Владимир Литвин поблагодарил Тимошенко за отчет и предложил депутатам записаться на вопросы к премьер-министру. Вышло так, что «регионалы» не успели записаться в очередь. Увидев, что большинство вопросов будут задавать лояльные к Тимошенко депутаты, первой к Литвину подошла с критикой и предложением Анна Герман. Литвин внял просьбе коллеги и поставил вопрос о повторной записи на вопросы на голосование. Понятно, что никому, кроме «регионалов», этого не надо было – результат – 180 голосов «за». И тут Партия регионов взорвалась, ее проверенные временем и боями депутаты подбежали к трибуне и заблокировали ее. Бютовцы не сплоховали и побежали отбивать стратегическую позицию, возникла потасовка. Слава Богу, что премьер-министр успела вовремя ретироваться с поля боя, а то бы досталось и ей.

Литвин не без проблем уговорил депутатов успокоиться и переголосовать запись на вопросы к Тимошенко. Повторное голосование – 360 «за». Инцидент исчерпан.

Еще полчаса парламентарии мучили Юлию Тимошенко вопросами. Понятно, что лояльные депутаты задавали ей мягкие вопросы, больше похожие на панегирики, ну а на вопросы «регионалов» она отвечала по принципу «сам дурак». Как бы там ни было, «регионалы» были явно не довольны ответами премьера, но сделать-то ничего не могли. Тимошенко отстрелялась и села в правительственную ложу.

Ситуация в парламенте накалялась. Депутаты были на взводе, когда Владимир Литвин перед вопросом Николая Азарова сообщил, что главный радовский компьютер завис, и продолжать работу нельзя, мол, надо подождать. На этот раз «регионалы» сдержались, и к трибуне не побежали.

Дальше пошел допрос министров. Выглядело это довольно смешно. Депутат называл министра, к которому был вопрос. Тот вставал и шел за трибуну, по дороге слушая, чего же от него хотят. Такая картина продолжалась к 12 часам, пока спикер не огласил перерыв. Всем было понятно, что никаких разговоров по сути не было, ситуация была больше похожа на спектакль. Но все же, как говорят, взялся за фигуру, ходи, и надо было откатывать обязательную программу до конца.

В суете политической схватки депутаты как-то забыли о том, что сегодня страна прощается с легендарным украинским писателем Павлом Загребельным. Об этом напомнила коллегам Анна Герман, которая использовала свои две минуты вопроса Тимошенко для предложения почтить память писателя минутой молчания.

После перерыва Партия регионов смогла достичь локальной победы, ведь первым делом депутаты заслушали присягу Геннадия Самофалова, который с новенькой депутатской карточкой занял свое место в секторе Партии регионов. Команда «регионалов» продолжила игру в полном составе.

Правда, в правительственной ложе депутаты уже не нашли главу Кабмина. Не было в президиуме и Литвина, который пошел на панихиду по Павлу Загребельному в пресс-клуб Кабмина на улицу Городецкого. Так что продолжил вести допрос министров без премьера Александр Лавринович.

Вопросы к министрам продолжались, где-то через 20 минут Литвин вернулся на свой боевой пост и взял бразды правления залом в свои руки. Правда, Юлия Тимошенко так и не появилась, как сказал Александр Турчинов, она, прямо не отходя от кассы, в здании парламента, проводит переговоры с представителями Международного валютного фонда.

Депутаты явно не вписывались во временные рамки, определенные для отчета Кабмина. По этому поводу Литвин поставил на голосование вопрос о том, чтобы работать, пока не закончат с отчетом правительства. Депутаты согласились.

Дальше депутаты ушли немного в сторону. Владимир Литвин предложил зачитать обращения общества автомобилистов, которые заблокировали движение транспорта возле здания Верховной Рады. Транспортный вопрос вызвал бурную дискуссию, которая оттянула голосования за отставку Тимошенко на полчаса.

Наступило время для выступления от фракций. Первым к трибуне вышел представитель коммунистов Петро Цыбенко. В отсутствие «болеющего» Петра Симоненко Цыбенко в пух и прах раскритиковал Кабмин, сообщив, что за отставку голосовать они будут. А именно от голосов коммунистов и зависела судьба голосования. Правительство оказалось на краю пропасти…

От выступления других представителей фракций сюрпризов не было. Представители НУНС, БЮТ и Блока Литвина поддержали правительство, а Виктор Янукович, логично, правительство раскритиковал.

После часового выступления депутатов пришло время и для представителей местного самоуправления – глав областных советов Сумской и Луганской области. Ближе к 15.00 Юлия Тимошенко появилась в зале, и Владимир Литвин взял слово. Все ждали момента истины…

Но вопрос об отставке правительства он на голосовании не поставил. К тому времени много депутатов от Партии регионов не зарегистрировались письменно, но сидели в зале. В ситуации, когда коммунисты голосуют за отставку, ставить этот вопрос на голосование было нельзя. Надо было по максимуму не дать возможности голосовать «региональным отсутствующим душам».

Понимая, что при таких раскладах проконтролировать, чтобы незарегистрированные не проголосовали, возможности просто не будет, спикер огласил перерыв на полчаса. В это время, мол, депутаты должны были зарегистрироваться, а потом уже и голосовать.

Перерыв затянулся на целый час, не удивительно, большие торги за отставку правительства продолжались. Литвин решил бороться с прогульщиками просто – публично огласить список отсутствующих депутатов. Если таковых действительно не окажется в зале, их карточки заблокируют. У Партии регионов не оказалось Юхима Звягильского, у НУНС не оказалось нескольких депутатов, которые могли голосовать за отставку, у БЮТ не было Рыбакова, который мог голосовать за отставку. У коммунистов не было Петра Симоненка. Хотя бютовцы заявляли, что у «регионалов» отсутствует больше людей, но это во внимание взято не было, но заблокировали карточки только официально названных Литвином депутатов.

И хотя карточки депутатов, по поводу которых договорились, что их нет, проголосовали, но голосов для отставки Юлии Тимошенко не хватило. «За» отставку правительства проголосовали только 203 народных избранника – 172 «регионала» (и карточка Звягильского), 1 - бютовец (Рыбаков), НУНС – 10 («Единый Центр» и Плющ) и коммунисты – 20 (включая Петра Симоненко).

Таким образом, правительство Юлии Тимошенко продолжает спокойно работать до сентября. Сегодня своим постом Тимошенко обязана группе «За Украину», которая за отставку не проголосовала.