Ющенко оперся на своих

28 ноября 2009, 20:10

Съезд партии «Наша Украина» прошел с примечательной скромностью. Причин тому было две.

Во-первых, партия упорно не может оправиться от поразившего ее в последние полгода финансового кризиса. Еще летом руководство партии заверяло, что долги есть лишь у местных организаций и что они активно погашаются. Но, по некоторым данным, и на нынешний съезд средства нашли с трудом. Примечательно, что при этом денежную тематику на съезд решили не выносить. Рассмотреть решили только один вопрос – о поддержке кандидатом в президенты Украины главы партии и действующего главы государства Виктора Ющенко. Между тем именно Ющенко был второй причиной того, что съезд вроде как «партии власти» прошел без особой помпы. Как и того, что ранее этот съезд долго откладывался. Проблема в том, что Виктор Ющенко не склонен доверять вчерашним соратникам. Несмотря даже на то, что сегодня НУ «зачищена» от самых заметных «фрондеров». Характерный момент – даже на сайте Президента сообщение о его участии в съезде НУ уложилось в два коротеньких абзаца… Сам Виктор Андреевич в своем выступлении был традиционен. С одной стороны – заявления о принципах и ценностях. С другой – постоянные напоминания о тех, кто мешает эти самые ценности отстаивать. «Попросите Тимошенко или Януковича написать слово «НАТО» – я уверен, они и этого не сделают правильно», - заявил Ющенко. По его мнению, первое, что сделает Тимошенко, придя к власти – это объявит референдум о вступлении в Альянс, а «сейчас этого делать не надо, потому что украинцам нужна информация». Откуда у него сведения о том, что Тимошенко так волнуется насчет НАТО, Президент не объяснил. Именно при наличии «правильного» премьера (уверен Ющенко) Украина могла бы и вступить в Евросоюз. «Когда кто-то говорит, что дверь туда закрыта, я говорю – да мы двери те должны снести!» - пламенно призвал Президент. Но «сносить», опять же, должны другие – в частности, парламент и правительство. Любопытное совпадение – на этом моменте вдруг ненадолго отключились микрофоны. «Диверсия!» - развеселились в зале. К счастью, технику быстро привели в порядок. В целом из выступления Виктора Андреевича так и осталось неясным, каким образом он сформирует «украинскую власть» в случае своей гипотетической победы на президентских выборах. Тем более что по Конституции на это куда больше влияет Верховная Рада. Поэтому и впечатление от его выступления осталось двоякое. С одной стороны, Президент четко провозглашал свои приоритеты и небезосновательно подчеркивал, что, в отличие от оппонентов, принципами не поступается. А с другой – слишком уж усердно Виктор Ющенко поминал этих оппонентов. Особенно одну из них. Так что агитация за себя, по сути, оказывалась больше контрагитацией против одного из кандидатов. Впрочем, все это не помешало съезду предсказуемо поддержать кандидатуру контрагитатора на второй президентский срок.

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