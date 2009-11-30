«Арсений-модернизатор»

В фойе гостям раздавали траурные папки и блокноты черного цвета с прорезью в виде ключа. Невольно рождалось сравнение: «ВОНА» – в белом, он – сразу в черном. Среди гостей известных персон замечено не было. На вид – в основном, представители среднего бизнеса и финансово-торгового капитала. Толсто нарезанные ломти хлеба с колбасой и сыром особым успехом у них не пользовались. Свободных мест в зале хватало. Пока лидер опаздывал, гостей вводили в транс при помощи роликов Яценюка. Депрессивный текст – «процесс деградации страны нужно остановить», «мы дошли до черты, альтернативы нет», «я не продам ни один ваш голос» – вкупе с тревожной музыкой рождали ощущении приближающегося Армагеддона. Оформление зала – зеленые полосы на черном фоне – напоминало худшие фантазии Тарантино.Наконец тихо, незаметно в зал зашел Арсений. Как только делегаты его разглядели – встали. Зазвучал гимн Украины. Поскольку даже опытные политики не застрахованы от ошибок и конфузов, молодые – и подавно. Ляпы и несуразицы буквально шли за молодыми «яппи» по пятам. Открыл внеочередной съезд и огласил повестку дня председатель партии Андрей Иванчук. Суетливость и ошибки в тексте («мероприемства», «возложение свечек») выдавали отсутствие у Иванчука публичного опыта. Из его спича следовало, что 61 делегата и 1200 гостей собрали для решения трех вопросов. Насколько они актуальны – судите сами: – избрание Яценюка лидером политической партии «Фронт перемен»; – позиция политической партии «Фронт перемен» на выборах президента; – участие партии в очередных выборах местных советов. Поскольку выдвигать Яценюка в президенты уже поздно, а участвовать в местных выборах – еще рано, с правовой точки зрения толку от внеочередного съезда было мало. Другое дело – после гриппозного затишья, наконец, появилась возможность попасть в выпуски новостей и познакомиться с партийцами поближе. Напомним, 18 октября 2008 года Народная трудовая партия была переименована в «Демократический фронт», а в октябре 2009-го – во «Фронт перемен». Несмотря на то, что партия существует уже приличный срок, партийцы по-прежнему задавались вопросом: «Зачем я тут?». Хотя за это время пора было определиться и что-то предложить. Например, план модернизации страны. Но, как оказалось, главный план, он же главное оружие против конкурентов – Арсений Яценюк, пламенно возвестил с трибуны член партии Игорь Лиский. Поскольку без ключа Арсений – не воин, инструмент ему торжественно вручил Иванчук со словами «закрутите гайки в наше когда-то сильное, перспективное государство. Закрутите гайки, которые раскрутились». «Можете быть спокойны, куда лучше, чем швейцарские часы, все будет работать», – просочилось из банкирского прошлого Яценюка воспоминание о Швейцарии. После этого Арсения единогласно избрали лидером партии, зал встал. Все было мило и предсказуемо.В выступлении Яценюка прослеживались три месиджа: – Тимошенко и Янукович одинаковые – «космополиты, без корней и исторической памяти», превратившие парламент в ЗАО; – после выборов президента нужно распустить парламент; – не дожидаясь принятия закона об открытых списках, «Фронт перемен» на местных выборах опробует это «ноу хау». Местами молодого яппи откровенно заносило («я отказал всем олигархам, которые стояли ко мне с чемоданами»), местами вышло грубовато («одни торгуют страной на Запад, другие с Россией... кого лучше похлопают по плечу в Вашингтоне или Брюсселе или по юбке в Ялте»), кое-где по-большевистски («государственная власть будет национализирована», «я возглавлю контрреволюцию»), местами тщеславно («те, кто хотят остаться в истории, имеют будущее»). Проскакивали в его речи и откровенные несуразицы, как-то «воссоздание в Украине того, чего раньше не было». Но главное – было непонятно, чего хочет добиться Яценюк при помощи гаечного ключа: «Меня не интересует пост премьера, главы МИДа, НБУ, спикера. Я собираюсь поддержать только народ». Во внешней политике он не призывал болеть ни за вашингтонский «обком», ни за московский «кремль». Снова – многовекторность: безвизовый режим, свободное движение товаров и капиталов с Европой и совместные проекты с РФ, с выходом на российский рынок и ресурсы. Переговоры о дальнейшей судьбе Черноморского флота РФ следует начинать не ранее 2016 года, посоветовавшись с народом. Украинский язык – единственный государственный. Но при этом – «любая попытка дискриминации русскоязычного населения ведет к росту антиукраинских настроений». Экономики было маловато: трехлетний план массовой модернизации с определением конкретных объектов, куда будет направлен госресурс. Процесс модернизации возглавит государство, поскольку частнику не под силу построить дороги и аэропорты. Увы, автору этих строк не хватило фантазии, чтобы вообразить, как при помощи ключа за три года удастся наладить экономику через массовую индустриализацию, закрутить гайки коррупционерам и создать Национальное бюро расследований. Попытки прояснить этот вопрос в ходе пресс-конференции успехом не увенчались. Хотя вопрос о ключе был предсказуемым, Иванчук не удосужился приготовить более-менее внятный ответ. «Ключ – это символ, нам нужен инструмент для решения ваших проблем», – пробубнил он. Для собравшихся так и осталось загадкой, как гаечный ключ – символ ручного труда – может быть эмблемой партии модернизации. Последняя как раз и предполагает замену ручного труда автоматами. Даже шуруповерт или перфоратор смотрелись бы куда более модерново. Впрочем, это был не единственный ляп. Второй (и какой!) случился под занавес пресс-конференции. Настойчивый журналист ведомственной газеты «Магистраль», вопреки возражениям модератора, поставил вопрос о модернизации путей сообщений. В частности, речь шла об отвоевывании потерянных рынков российских железных дорог и проекте «10520» – строительстве через РФ, Украину, Словакию «ширококолейки» в Вену. В Европе, как известно, действует узкая колея – «10480». Путин с Тимошенко в Ялте этот вопрос уже обсуждали. Для Яценюка момент истины закончился бесславно. Выслушав вопрос, он глубокомысленно изрек: «На следующий день, став президентом, я поручу этот вопрос своему премьер-министру». И точка. Вопросом оратор явно не владел, что выглядело по меньшей мере странно: человек, который собирался модернизировать страну, не разбирался в деталях. Немногим больше понимали в модернизации и сами делегаты. Объяснить «Главреду», как заставить частного собственника модернизировать предприятия, никто не смог. То, что было бы естественно для Партии регионов (собственников заводов, фабрик и пароходов), абсолютно не интересовало мелких и средних буржуа. Сам новоиспеченный лидер Яценюк, сделав несколько снимков в фойе с делегатами, в сопровождении охранника удалился. После обеда Иванчук выдал на-гора длинную речь об участии партии в местных выборах, добавив в копилку несколько «свежих ляпов»: – «мы идем во власть, чтобы создавать прибавочную стоимость»; – «перечисляя взносы в нашу партию, вы купили право работать»; – «если вы финансируете партию, то кто, как не вы, должны представлять ее в местных советах» (иначе это выглядело бы как «кидок», подумали мы). Пообещав лидеру защитить результаты на президентских выборах, Иванчук закрыл съезд. Снова зазвучал гимн. Последняя на этом съезде ошибка Яценюка заключалась в непонимании сути момента. Почтить минутой молчания память жертв Голодомора в буфете, куда проголодавшиеся делегаты ринулись подкрепиться тартинками с икрой, семгой, креветками, куриными ножками и шашлыками, было так же глупо, как отмечать траур на танцплощадке. Общее впечатление от съезда – полное развенчание мифа о «Фронте перемен» как о партии модернизации страны. Также не совсем понятно, в каком статусе Яценюк хочет попасть в историю – сантехника с ключом или премьера с перфоратором?