Эштон и Украина

Судя по всему, свое «боевое крещение» в качестве Верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности – фактически министра иностранных дел Евросоюза Кэтрин Эштон получит именно в Киеве.

4 декабря ее ждут на саммите «Украина-ЕС».



«Как причудливо тасуется колода»

Очевидно, мало кто предполагал, что попавшая, в общем-то, случайно в евробюрократические структуры в октябре прошлого года лидер лейбористской фракции в Палате лордов Кэтрин Эштон займет, фактически, второй пост в Евросоюзе.

Однако год назад тогдашний комиссар ЕС по вопросам торговли Питер Мендельсон в срочном порядке был вынужден вернуться в Лондон, чтобы помочь премьер-министру Гордону Брауну. Британские лейбористы занялись поиском замены Мендельсону и остановились на кандидатуре К.Эштон, поскольку, как писала тогда английская пресса, «ее отъезд из Лондона никому не мог помешать или повредить».

Видимо, баронесса Эштон (этот титул ей был пожалован пожизненно в 1999 году) и далее занималась бы ЕСовской торговлей, если бы во время выборов президента Евросоюза не «прокатили» ее однопартийца Тони Блэра. В Брюсселе верх начала брать позиция, что идеальным претендентом на пост президента ЕС был бы представитель малой страны из «старой» Европы, политик христианско-демократической правой ориентации.

Ну а поскольку толерантность – это «священная корова» Евросоюза, то становилось очевидно, что позицию главы внешнеполитического ведомства ЕС займет левоцентрист из «обиженной» Великобритании. Кандидатов было двое – британский министр иностранных дел Дэвид Милибэнд и упомянутая Кэтрин Эштон.

Судя по всему, выбор на последнюю пал по двум причинам. Во-первых, Милибэнд решил укрепиться на британском внутриполитическом фронте, небезосновательно претендуя на лидерство в Лейбористской партии. Второй же причиной стал пресловутый «гендерный баланс»: европейские социалисты (вторая по численности политическая сила ЕС) лоббировала назначение женщины на один из двух постов.

В любом случае, теперь в лице К.Эштон Европа наконец-то получила единого главу внешней политики вместо т.н. «тройки ЕС» - комиссара по вопросам внешних отношений, верховного представителя ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности, а также министра иностранных дел страны - председателя Евросоюза.

Также немаловажно то обстоятельство, что новая должность, кроме сугубо политических, усилилась за счет расширения экономических полномочий (до сих пор эти внешнеэкономические функции отчасти выполняла комиссар ЕС по внешним связям Бенита Ферреро-Вальднер). Кроме этого, новый министр будет вице-президентом Еврокомиссии, а также в его распоряжение поступит Служба по внешним делам, которую предстоит создать.

В общем, теперь Генри Киссинджер знает кому надо звонить, если он захочет поговорить с Европой.



Творческие планы

Что же следует ожидать от новоиспеченной Верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности?

В первую очередь, можно спрогнозировать выраженную евроатлантическую направленность усилий г-жи Эштон. В стиле британских лейбористов координировать европейские интересы с интересами «главного союзника» - США. Поэтому трудно ожидать очевидного разнобоя в оценках, например, ядерной программы Ирана или путей урегулирования ситуации в Афганистане между К.Эштон и Х.Клинтон.

В целом же, Ближний Восток, а также Африка будут занимать все более доминирующие позиции во внешнеполитической активности обновленного ЕС. Уже сейчас популярной является риторика об упомянутых регионах как зонах «европейской ответственности», где необходимо расширять миротворческую деятельность для поддержания стабильного развития, эффективного управления и регионального сотрудничества.

Серьезным испытанием на внешнеполитическую зрелость Кэтрин Эштон, очевидно, будет переговорный процесс с Россией. Ныне «российское» направление в самом Евросоюзе называют самым провальным во внешнеполитической деятельности ЕС.

Скорее всего, г-жа Эштон постарается занять жесткую позицию по отношению к России и государствам-членам, которые ставят Европу в зависимость перед торговыми интересами своих национальных энергетических компаний. Кроме этого, наверняка усилится работа по созданию единой энергетической политики.

В отличие от британских консерваторов, лейбористы, в целом, в последнее время позитивно оценивали процесс расширения Евросоюза, называя его самым большим успехом внешней политики ЕС, которое «без применения оружия стабилизировало ситуацию на европейском континенте».

Очевидно, К.Эштон продолжит усилия по интеграции в евроструктуры западных Балкан, а также, возможно, попытается сыграть роль «доброго полицейского» для Турции, которая в очередной раз «переполошилась» после назначения на пост президента ЕС противника турецкого еврочленства Хермана ван Ромпея.

Несомненно, больше позитивной риторики мы услышим также относительно «европейского признания» Украины. А вот как «раскрутить» новое внешнеполитическое ведомство ЕС пойти дальше риторики, будет зависеть только от Киева.



Немного еврооптимизма

В одном из своих недавних интервью вице-премьер-министр Г.Немыря подчеркнул, что саммит Украина-ЕС будет всего-навсего «промежуточным», который лишь «зафиксирует прогресс», достигнутый, в частности, на переговорах о Соглашении об ассоциации. Также саммит четко очертит перспективу на следующие 12 месяцев.

По словам украинского вице-премьера, будет принят соответствующий документ – декларация или заявление, в котором будут зафиксированы те достижения, которые есть, и определены следующие шаги, которые ЕС и Украина должны будут сделать.

Такой пессимистический тон Г.Немыря мотивировал тем, что соглашение об ассоциации не может быть подписано без подписания соглашения о зоне свободной торговли с Европейским Союзом. «Не может быть такого в принципе – не может быть подписано соглашение об ассоциации без свободной торговли», - отметил Немыря.

Но если «камнем преткновения» является именно неготовность подписания соглашения о зоне свободной торговли, то г-жа Эштон как раз тот человек, который может «разрулить» этот вопрос.

Комментируя избрание Верховного представителя Евросоюза по внешней политике и безопасности, представитель Украины при ЕС А.Веселовский подметил, что именно баронессе Эштон удалось завершить сложные переговоры ЕС с Южной Кореей и подписать соглашение о зоне свободной торговли. «То есть очевидна способность человека мыслить стратегически и быстро решать узловые вопросы», - подчеркнул наш представитель в Евросоюзе.

Вторая больная тема, где Украине может подсобить г-жа Эштон, – это двусторонний визовый диалог. Тем более, выбора у Киева особо-то и нет. Ведь на пост президента Евросоюза назначен премьер-министр Бельгии, страны, которая в последнее время была наиболее негативно настроена относительно дальнейшей либерализации визового режима ЕС относительно Украины.

Разумеется, К.Эштон пока не имеет ни политического веса, ни дипломатического опыта. Но ведь, по крайней мере, на сегодняшний день Евросоюз – это не «харизматическое» государство, а, прежде всего, сложный технократический баланс распределения полномочий между институтами. Он по определению деперсонализирован и не располагает к встречам «без галстуков» с каким-то одним лицом.

Поэтому имеет смысл использовать каждый «винтик» в системе ван Ромпей—Эштон—Баррозу—Бузек. И 4 декабря есть шанс «украинизировать» не самую проблемную в этом квартете британскую баронессу.

Наверняка президент Евросоюза и большой ценитель японской поэзии ван Ромпей знает хокку знаменитого японского поэта Басё: «Тихо, тихо ползи, Улитка, По склону Фудзи, Вверх до самых высот». Не знаю, увлекается ли, в отличие от поэтичного ван Ромпея, практичная К.Эштон японской поэзией, однако, полагаю, ее прагматичный ум способен понять стремления «украинской улитки».

Главное, самой улитке двигаться вверх, а не болтать без конца о Фудзияме, стоя у подножия горы.