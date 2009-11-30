Один у полі воїн

Анатолій Гриценко мав усі шанси не потрапити до нашого проекту «Вибори-2010». За всієї поваги до цього кандидата на найвищу державну посаду його рейтинги, за опитуваннями більшості соціологічних центрів, коливаються у межах статистичної похибки.

Але його унікальність – не в рейтингах чи впливі, а в самій організації кампанії. Він позиціонує себе кандидатом, за яким не стоїть великий економічний чи політичний капітал, – і саме цим є цікавим



Партизанський кандидат

Наразі головна перевага Анатолія Гриценка – його біографія та імідж. У біографії – офіцерське минуле, керівництво поважною аналітичною структурою – Центром Разумкова – та посада міністра оборони, на якій він, на відміну від багатьох інших керівників цього відомства, іміджу не заплямував. Його люблять журналісти. І незважаючи на те, що кандидат часто критикує Секретаріат Президента, сам Секретаріат явно дослухається до його заяв. Варто було Гриценкові заявити, що на місці президента він розпочав би переговори про дострокову виплату старих газових боргів задля зміни правил перебування в Севастополі Чорноморського флоту РФ, – цю ж тему на деякий час порушив і Ющенко. Тільки-но Гриценко заявив, що потрібно залучати польові госпіталі для боротьби з каліфорнійським грипом, – буквально за кілька годин Ющенко оголосив про їх залучення. Щодо випадку з польовими госпіталями, сам Гриценко потім пояснив у інтерв’ю «Главреду» – він тоді особисто зателефонував голові Секретаріату Вірі Ульянченко, нагадавши їй про цей цінний ресурс у розпорядженні Президента. Утім, не варто переоцінювати його вплив: дослухатися до його порад у Секретаріаті інколи готові, але на президентських виборах допомагатимуть точно не йому.

Як справжній стратег колишній міністр оборони йде на вибори за принципом – «брак сил теж можна перетворити на перевагу». Головний месидж його кампанії – він не залежить ні від кого, окрім свого виборця. Навіть у фінансовому сенсі. Феноменальне для нашої політичної традиції рішення Гриценка попросити співгромадян «скинутися» йому на президентські перегони виглядає дуже суперечливо. З одного боку, він просить дати йому гроші на відверто провальний проект. Колишній політичний аналітик знає і зізнається, що ці вибори він програє. З іншого – сам факт цього збору є ефективним піаром. Політик підкреслює, що не є олігархом, і демонструє, що спирається виключно на народ. Для України це новий і дуже позитивний досвід.

За словами самого Гриценка, виборці допомагають йому не тільки коштами, а й можливостями – так, кілька бізнесменів надали йому площі під білборди, що залишилися вільними через кризу. Виглядає достовірно, якщо згадати, що на першому етапі кампанії зовнішню рекламу Гриценка було зроблено явно нашвидкуруч і за принципом «аби недорого» – прості текстові слогани на однотонному тлі.

Одним словом, Гриценко вже створив собі імідж «кандидата з народу» – і набагато ефективніше, ніж більшість учасників кампанії. Незалежно від результатів виборів, це може стати йому в пригоді і в подальшій політичній кар’єрі.

Тривідсотковий Рубікон

Але за всього цього рейтинг Гриценка настільки низький, що дивно – як він з такою незначною кількістю прихильників зміг назбирати ₴2,5 млн. За нещодавніми опитуваннями серед тих, хто має намір прийти на вибори, його готові підтримати аж 0,5% виборців. І це – результати опитування Центру Разумкова, який сам Гриценко свого часу очолював. За іншими дослідженнями, ця цифра становить 0,5%–2%.

Наразі перед Анатолієм Гриценком не стоїть питання виходу у другий тур. У нього інше важливе завдання – подолати психологічну межу у 3% рейтингу. Що свідчитиме про наявність у нього потенціалу «протягнути» до парламенту якусь політичну силу. Та навіть ці 3% здобути дуже важко. Є соціологічне правило: з наближенням виборів «малі» кандидати поступово втрачають рейтинг на користь «великих». Така «відцентрова сила» пов’язана з простим психологічним моментом. За кілька місяців до виборів опитані воліють називати соціологам «своїх» кандидатів за принципом – «хто насправді більше подобається». Але з наближенням виборів частина респондентів змінює свою думку – мовляв, треба голосувати за тих, хто має реальні шанси на проходження, хай вони й менш привабливі, ніж «малі» кандидати.

Особливо якщо ті самі взяли на озброєння народжений у медіа термін «перший непрохідний». Анатолій Гриценко ризикує втрачати голоси на користь цілої низки політиків «екс-помаранчевої» команди – від Ющенка і Яценюка до Тимошенко.

«Гриценку, як на мене, не вистачає харизми, – стверджує відомий політолог та заступник секретаря Ради нацбезпеки Дмитро Видрін. – І це одна з головних його нестач, хоча є й безліч інших – брак медійного й фінансового ресурсів, відсутність штабу. У нього є образ, але й він не бездоганний. Уже з’являється критика на його адресу – офіцери характеризують його як людину авторитарну, таку, що придушує свободу слова. Виявляється, що навіть у політиків другого ешелону є свої маленькі скелетики у скринях». Пан Видрін мав на увазі нещодавню прес-конференцію, під час якої голова Спілки офіцерів України В’ячеслав Білоус та військовий журналіст Ігор Рудич звинуватили Гриценка в тому, що за часів його роботи на посаді міністра оборони його відомство приховувало справжній стан справ у Збройних силах та цькувало військових журналістів.

Бойова команда

Якщо президентські вибори стануть для Гриценка персональною «розкруткою», то для подальшого політичного буття й майбутнього походу на парламентські чи місцеві вибори йому знадобиться команда. Наразі поряд із Гриценком є певна кількість відомих в Україні особистостей – у цьому він має перевагу навіть над тими, хто випереджає його за «президентськими» рейтингами.

«Для Гриценка ці вибори – не фінал, а тільки старт», – каже науковий директор Школи політичної аналітики при НаУКМА Олекса Гарань. – На його користь грає рівновіддаленість від усіх сучасних центрів політичної сили. Хоча я не виключаю, що перед другим туром йому та ж Тимошенко може запропонувати якусь посаду в обмін на підтримку. Інша перспектива – парламентські вибори. Але він поки що не вирішив складного завдання – не створив потужну команду. Йому потрібні хороші менеджери, хороші командні гравці. Процитую Володимира Яворівського – сам Гриценко прикрасив би першу п’ятірку будь-якого партійного списку. Але хто прикрасить його список? Він поки що навіть не використовує потенціал громадських організацій. Не так давно він створив ГО “Громадянська позиція”, у списку членів якої були й доволі цікаві прізвища. Але він чомусь не задіює цей потенціал у президентській кампанії. Треба перевірити, наскільки ці люди готові зараз із ним працювати».

«Главред» перевірив. Справді, всеукраїнська громадська організація «Громадянська позиція» має помітний політичний потенціал і згуртована дов- кола Анатолія Гриценка. Фактично це команда доволі незвичного для України формату – до складу входять кілька діючих народних депутатів різних фракцій (сам Гриценко, «литвиновець» Сергій Гриневецький), кілька колишніх парламентарів (Віктор Мусіяка, Борис Беспалий та низка інших), адвокати, журналісти та експерти з політичним минулим на кшталт екс-секретаря Радбезу Володимира Горбуліна. Відразу після створення «Громадянської позиції» минулого року сам Гриценко, як її голова, підкреслив, що вона діятиме як громадська організація, а не як політична партія. Наразі «Позиція» допомагає готувати законопроекти, які сам Гриценко вносить до парламенту. Наприклад, про соціальний захист військовослужбовців, про заборону техогляду у ДАІ та про скасування інституту податкової міліції.

«Варто відразу зазначити, що в цьому об’єднанні є і зовсім аполітичні люди, і люди, політично заангажовані, – пояснив нам Борис Беспалий. – “Політична” частина згодом може взяти участь у партійному проекті Гриценка, якщо такий буде створено. Я особисто міг би, якщо надходитимуть такі пропозиції. Але, наголошую, цей перетин громадської організації та партії може пройти лише на суто персональному, а не на організаційному рівні – перед “Громадянською позицією” стоять інші завдання. Так само зараз певні особи, які входять до “ГП”, на персональному рівні можуть допомагати Анатолію Гриценку із президентською кампанією».

Він іде в наступ

Анатолій Гриценко розпочинає президентську кампанію з максимально обмеженим ресурсом. У нього є лише позитивний імідж, біографія без особливих плям (що, тим не менш, уже намагається «виправити» керівництво Спілки офіцерів) та певна кількість симпатиків. Він є лакмусовим папірцем. Якщо, зрештою, його політична кар’єра матиме серйозний розвиток, це означатиме, що в сучасній Україні можна прийти до влади навіть без мішків грошей та потужних покровителів за плечима. Це мрія. Образ, за який дехто з виборців проголосував би навіть у тому випадку, якби втілював його не Гриценко, а хтось інший.

Але наразі таких виборців небагато. Тому Гриценкові потрібно сподіватися на власні організаційні можливості. Якщо він зуміє набрати хоч якийсь солідний відсоток на президентських виборах і зібрати симпатичну для українського електорату команду на парламентські – він може згодом стати справжнім лідером політичної сили. Хай навіть і невеликої. Якщо ж ні – що ж, принаймні на цих виборах він радше набирає політичну вагу, ніж губить її. І за їх результатами може розраховувати на те, що його радо приймуть у прохідній частині партійних списків будь-якої ключової політичної сили. Але тоді про «власну гру» доведеться забути.