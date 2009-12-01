Присмак помаранчів

Минув лише рік після Помаранчевої революції. На першій сторінці журналу – малюнок, на якому жіноча рука тримає помаранч, у який вбито цвяхи. Пригадую також у цьому контексті обмовку одного з лідерів Помаранчевої революції: він річницю назвав роковинами. І пішло-поїхало. Наче за Фрейдом. Бо сьогодні ніхто не зізнається, яке то притлумлене лібідо завадило «помаранчевій» команді порозумітися і працювати на благо неньки-України та її народу, за що так полум’яно ратували на Майдані. Le Mond тоді навіть написав, що коли революція не пожирає своїх дітей, вони починають пожирати одне одного. Але то було тоді, у 2005 році, коли, незважаючи на певну критичну спрямованість, ми були більш толерантними до «помаранчевої» команди. Нам здавалося, що це – проблеми росту, що все мине. Безперечно, мине, але, як з’ясувалося, не так швидко, як хотілося б. Неабияке розчарування настало не лише тому, що хтось із політиків не виправдав наших сподівань. Говорити про політиків – моветон. З ними й так усе зрозуміло. Розчарування настало тому, що ми (тобто більша частина суспільства, та й міжнародної громадськості) тоді, у 2004-му, були занадто зачаровані. Емоціо перемогло раціо. Ми як спільнота не зуміли зробити наступний крок, тобто виробити дієві механізми контролю влади та самоорганізуватися, щоб облаштувати власне щоденне буття (бо ж не президенти з прем’єрами мають мити наші обпльовані під’їзди). Власне, автори цього числа журналу й розмірковують на тему: то в якому стані сьогодні наше громадянське суспільство, чи існує воно взагалі, чи, може, ми просто – неорганізована маса, яка випадково опинилася в одному місці в один час, і тому нами легко маніпулювати, тому ми піддаємося безпідставній паніці, клюємо на телевізійну «локшину» тощо. Нагадаю вкотре слова італійського інтелектуала Умберто Еко: «Проблема Італії – це не Берлусконі, а італійський народ, який обирає Берлусконі». Отож-бо й воно. П’ять років тому ми раділи, що нарешті отримали свободу слова. І замість того, щоб її закріпити, створити механізми, які унеможливили б повернення до епохи темників (чи то від влади, чи то від будь-кого іншого), журналісти розбіглися по своїх кутках, медіапрофспілки, наслідуючи політиків, продов¬жили з’ясовувати стосунки... А тепер медіаспільнота дивується, чому так активно працює Комісія з питань моралі, чому у Цивільному кодексі прописуються нові правила про відшкодування морального збитку (зокрема, збільшено розмір відшкодування), чому були намагання ввести у новий проект Конституції статтю про дезінформацію тощо. Але ж свободу не дають, її треба відвойовувати щодня, бажано не поодинці, а гуртом. Бо разом – нас багато?! Зрештою, події п’ятирічної давнини були знаковими не лише для України, але й для всього пострадянського простору, про що пише у своїй статті для «Главреда» Андреас Умланд (читайте на ст.22). Вочевидь, його погляд (зокрема щодо того, що Помаранчева революція призвела до посилення антидемократичних тенденцій у Росії) хоча дискусійний, але небезпідставний. Зрештою, навіть в Україні сьогодні звучать тези про повернення до «сильної руки». І це за п’ять років після того, як усім здавалося, що до України прийшла повна демократія. Мабуть, неповна, якщо мають місце дискусії на подібні теми. Але це – не підстави для песимізму. Все одно ми рухаємося вперед, хоч і дуже повільно. А Майдан – це вже сторінка історії. Красива, яскрава, проте – таки історія, яку оцінити без емоцій можна буде лише з часом.