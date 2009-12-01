Атлант Симоненко направил свои ручейки в реку

Форум общественных организаций Украины, прошедший накануне в Украинском доме, поддержал единого кандидата на пост президента от Блока левых и левоцентристских сил. Имя ему – Петр Симоненко. «Левые» товарищи называли Петра Николаевича по-всякому: прекрасным и чудесным мужчиной, Атлантом, поддерживающим небо правды, и надеждой молодежи. Для того чтобы оправдать надежды общественности, коммунистическому лидеру придется положить на алтарь политической активности все лучшее, что у него есть, – ум, честь, совесть и… внутренние органы. По меньшей мере, печень.



Атмосфера форума настраивает на коммунистический лад: приглушенно-красный свет, хищная алая гвоздика – спутница тревог, изображенная на «заднике» грамматическая ошибка в украинском варианте отчества Петра Николаевича.



Участники собрания готовятся к событию: расчехляют красные флаги, поправляют галстуки или макияж, рассаживаются согласно выданным пригласительным, по ходу изгоняя «безбилетных» журналистов. «Тут будет сидеть руководитель организации. Освободите место!» - горячо отвоевывают площадь для Александра Баранивского две милых с виду девушки. Бывший министр АПК подхалимаж не оценил – наблюдал за происходящим со сцены.



А там таки было на что посмотреть! Краса коммунистической партии Екатерина Самойлик торжественно сообщила о том, что поддержать П. Симоненко приехали около 450 представителей более чем 20 общественных организаций. В частности, Всеукраинский союз женщин-тружениц, Союз ветеранов авиации и космонавтики им. Г.С. Титова, ВОО "Объединение славянского актива", Всеукраинская молодежная общественная организация "Украинская социал-демократическая молодежь", Ленинский коммунистический союз молодежи Украины…



Слово – молодой поросли. С трибуны выступает одесский комсомолец Василий Евменчиков. «Дворцы пионеров превратились в дворцы олигархов», - сказал Василий. «Настало время показать красную карточку зажравшимся буржуям», - добавил он экспрессии в речь. Вывод – либо голосуй за Симоненко, либо Украину постигнет участь Содома и Гоморры - в стране, «новорожденные вместо слов уа-уа будут кричать ОУН-УПА». Ай да Василий, ай да… пламенный ленинец! – утонуло окончание речи в бурных аплодисментах.



Но не все выступления были столь яркими. Говоря откровенно, некоторые навевали тоску. Потому товарищ Самойлик выступила со здоровой инициативой – принять уже обращение к народу Украины, ради которого, собственно, и собирался форум. «Принятие» зал взбодрило. Этому содействовал и неповторимый стиль документа:



«Мы, участники Форума, обращаемся ко всем, кто любит Родину. Режим, царящий в Украине, разрушает экономику… развалил систему управления… сделал трудовой народ нищим. Сильные, умные, талантливые мужчины выброшены олигархами на улицу и лишены возможности кормить свои семьи, а их жены и дочки – самые красивые женщины в мире, чтобы не умереть от голода, вынуждены идти на панель…».

«Только П.Симоненко, выдвинутый Блоком левых и левоцентристских сил, представляющим все слои трудящихся, будет противостоять олигархам любого цвета и доведет до победы борьбу против созданного ими режима. На посту президента он никогда не будет предавать наши надежды, потому что народное благо для него – не предвыборное обещание, а дело жизни», - отмечается в обращении.

Сделав дело, «левые» принялись поздравлять друг друга с произошедшим, клеймя позором олигархическое лицо современной власти. Каждый «левый» лидер выбрал тему, в которой разбирается, подобрав для нее особые слова.

«Бросили жвачку этим придуркам и они болтают без устали», - отметил бывший министр образования глава партии «Справедливость» Станислав Николаенко, говоря о 12-летней учебе в средней школе.



Бывший подводник руководитель Союза левых сил Василий Волга использовал фольклорные мотивы: «Тимошенко, Ющенко, Янукович, Тигипко, Яценюк – на самом деле головы одного дракона, чрево которого – капитал. Без слома этой модели в стране не произойдет ничего. Все, кто подписал сегодняшнее обращение, должны работать не жалея живота своега на победу Петра Симоненко».



Лидер СДПУ(о) Юрий Загородний – историк по образованию - назвал товарища Симоненко «нашим Атлантом», дав четкий наказ: «Представители левых и левоцентристских партий, выдвинув Петра Николаевича в президенты, поставили перед ним задачу стать Прометеем и вывести Украину из темноты».



Обстановка в зале близилась к катарсису. Бурные аплодисменты переходили в овации. И вот он – апогей. Слово предоставляется товарищу Симоненко Петру Николаевичу. Седовласый молодой отец не стал развивать тему потенциально выклеванной садистами-орлами печени. О, нет, он повернул ход собрания в другое русло:

«Сегодня мы направили свои ручейки в мощную реку человеческого достоинства», - начал Симоненко. « Мы направили свои ручейки для того, чтобы эта мощная река снесла тех, кто мешает нам жить в нашем государстве», - продолжил он.

« Мы направили свои ручейки, чтобы каждый человек жил как человек и пользовалась поддержкой государства», - закончил фразу Петр Николаевич. Зал взорвался. Чувственную радость и удовольствие излучали их лица. А в глубине глаз – надежда, что вопреки прогнозам социологов, кандидат от БЛЛС наберет чуть больше, чем 4% голосов избирателей.



