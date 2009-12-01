Атлант Симоненко направил свои ручейки в реку

1 декабря 2009, 12:21

Блок левых и левоцентристских сил заручился поддержкой общественности.

Форум общественных организаций Украины, прошедший накануне в Украинском доме, поддержал единого кандидата на пост президента от Блока левых и левоцентристских сил. Имя ему – Петр Симоненко. «Левые» товарищи называли Петра Николаевича по-всякому: прекрасным и чудесным мужчиной, Атлантом, поддерживающим небо правды, и надеждой молодежи. Для того чтобы оправдать надежды общественности, коммунистическому лидеру придется положить на алтарь политической активности все лучшее, что у него есть, – ум, честь, совесть и… внутренние органы. По меньшей мере, печень.

Атмосфера форума настраивает на коммунистический лад: приглушенно-красный свет, хищная алая гвоздика – спутница тревог, изображенная на «заднике» грамматическая ошибка в украинском варианте отчества Петра Николаевича.

Участники собрания готовятся к событию: расчехляют красные флаги, поправляют галстуки или макияж, рассаживаются согласно выданным пригласительным, по ходу изгоняя «безбилетных» журналистов. «Тут будет сидеть руководитель организации. Освободите место!» - горячо отвоевывают площадь для Александра Баранивского две милых с виду девушки. Бывший министр АПК подхалимаж не оценил – наблюдал за происходящим со сцены.

А там таки было на что посмотреть! Краса коммунистической партии Екатерина Самойлик торжественно сообщила о том, что поддержать П. Симоненко приехали около 450 представителей более чем 20 общественных организаций. В частности, Всеукраинский союз женщин-тружениц, Союз ветеранов авиации и космонавтики им. Г.С. Титова, ВОО "Объединение славянского актива", Всеукраинская молодежная общественная организация "Украинская социал-демократическая молодежь", Ленинский коммунистический союз молодежи Украины…

Слово – молодой поросли. С трибуны выступает одесский комсомолец Василий Евменчиков. «Дворцы пионеров превратились в дворцы олигархов», - сказал Василий. «Настало время показать красную карточку зажравшимся буржуям», - добавил он экспрессии в речь. Вывод – либо голосуй за Симоненко, либо Украину постигнет участь Содома и Гоморры - в стране, «новорожденные вместо слов уа-уа будут кричать ОУН-УПА». Ай да Василий, ай да… пламенный ленинец! – утонуло окончание речи в бурных аплодисментах.

Но не все выступления были столь яркими. Говоря откровенно, некоторые навевали тоску. Потому товарищ Самойлик выступила со здоровой инициативой – принять уже обращение к народу Украины, ради которого, собственно, и собирался форум. «Принятие» зал взбодрило. Этому содействовал и неповторимый стиль документа:

«Мы, участники Форума, обращаемся ко всем, кто любит Родину. Режим, царящий в Украине, разрушает экономику… развалил систему управления… сделал трудовой народ нищим. Сильные, умные, талантливые мужчины выброшены олигархами на улицу и лишены возможности кормить свои семьи, а их жены и дочки – самые красивые женщины в мире, чтобы не умереть от голода, вынуждены идти на панель…».
«Только П.Симоненко, выдвинутый Блоком левых и левоцентристских сил, представляющим все слои трудящихся, будет противостоять олигархам любого цвета и доведет до победы борьбу против созданного ими режима. На посту президента он никогда не будет предавать наши надежды, потому что народное благо для него – не предвыборное обещание, а дело жизни», - отмечается в обращении.
Сделав дело, «левые» принялись поздравлять друг друга с произошедшим, клеймя позором олигархическое лицо современной власти. Каждый «левый» лидер выбрал тему, в которой разбирается, подобрав для нее особые слова.
«Бросили жвачку этим придуркам и они болтают без устали», - отметил бывший министр образования глава партии «Справедливость» Станислав Николаенко, говоря о 12-летней учебе в средней школе.

Бывший подводник руководитель Союза левых сил Василий Волга использовал фольклорные мотивы: «Тимошенко, Ющенко, Янукович, Тигипко, Яценюк – на самом деле головы одного дракона, чрево которого – капитал. Без слома этой модели в стране не произойдет ничего. Все, кто подписал сегодняшнее обращение, должны работать не жалея живота своега на победу Петра Симоненко».

Лидер СДПУ(о) Юрий Загородний – историк по образованию - назвал товарища Симоненко «нашим Атлантом», дав четкий наказ: «Представители левых и левоцентристских партий, выдвинув Петра Николаевича в президенты, поставили перед ним задачу стать Прометеем и вывести Украину из темноты».

Обстановка в зале близилась к катарсису. Бурные аплодисменты переходили в овации. И вот он – апогей. Слово предоставляется товарищу Симоненко Петру Николаевичу. Седовласый молодой отец не стал развивать тему потенциально выклеванной садистами-орлами печени. О, нет, он повернул ход собрания в другое русло:
«Сегодня мы направили свои ручейки в мощную реку человеческого достоинства», - начал Симоненко. « Мы направили свои ручейки для того, чтобы эта мощная река снесла тех, кто мешает нам жить в нашем государстве», - продолжил он.
« Мы направили свои ручейки, чтобы каждый человек жил как человек и пользовалась поддержкой государства», - закончил фразу Петр Николаевич. Зал взорвался. Чувственную радость и удовольствие излучали их лица. А в глубине глаз – надежда, что вопреки прогнозам социологов, кандидат от БЛЛС наберет чуть больше, чем 4% голосов избирателей.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
05:25
"Выведение валюты перед большим шухером": журналист объяснил, что творится с курсом гривни
04:52
Хлопья с молоком на завтрак: ученые рассказали, в чем их вред
04:16
«Фигура на зависть злопыхателей»: Глюкоза в купальнике поразила соблазнительными изгибами
03:45
Пляжные инфекции: как их избежать украинцам. Видео
03:06
«Аж помолодела»: Ольга Сумская удивила поклонников сменой имиджа
02:37
Историк объяснил, почему Илья Муромец был украинцем
01:59
Вышел трейлер фильма о влиянии Путина на Трампа
01:20
Супермодели разделись ради известного бренда, опубликовано видео
00:47
Топ-4 «вредных» для фигуры продукта, которые на самом деле есть можно
00:17
Скандал в Одессе: детскую площадку соорудили прямо на кладбище, фото
03 августа, пятница
23:45
Ангелу Меркель могут вынудить уйти в отставку с поста главы ХДС/ХСС
23:34
В российской Калуге взорвали вход в местный Пенсионный фонд
22:56
Фанаты "Динамо" на матче забросали поле туалетной бумагой с криками "Подотритесь!..."
22:48
Синоптик рассказала, когда в Украине спадет жара
22:26
Военные провели первую репетицию Парада Независимости в Киеве
22:24
Усик сделал заявление по смене гражданства
21:59
Полиция рассказала, почему могли убить "Сармата" и как удалось задержать подозреваемых
21:34
США предложили ограничить права России в Интерполе
21:32
Вступительная кампания 2018: специальности с самым высоким проходным баллом
21:09
"Динамо" - "Шахтер" 1:0, видео голов
20:53
Украинец завоевал золото на чемпионате Европы по плаванию
20:35
Не сепаратизм: свеженазначенный министр по делам Закарпатья попытался успокоить Киев
20:25
Когда Спасы-2018 и как к ним готовиться
19:42
Facebook "лег" по всему миру
19:04
Турчинов предложил пересадить украинцев на вертолеты из-за проблем с дорогами
18:59
Полиция расследует нападение на пресс-центр "Украинских Новин", как хулиганство
18:43
Неизвестные атаковали пресс-центр "Украинских новостей"
18:21
Крым покинула последняя западная сеть отелей
17:51
Обнаружено еще одно вмешательство РФ в европейские выборы
17:35
СБУ задержала 11 администраторов групп в "Одноклассниках" и "ВКонтакте"
17:10
Кислотный Херсон: полиция задержала человека, напавшего на активистку Гандзюк
17:01
Чат с протоиереем Георгием Коваленко
16:51
Российский министр обороны опозорился из-за слов о НАТО
16:43
Выборы-выборы, кандидаты... : стало известно, во сколько обойдется голосование украинцев в 2019 году
16:14
Полиция обнародовала подробности убийства чиновника в Сумах
16:13
Киев вернул тепловое хозяйство в управление общины
16:11
«Динамо» — «Шахтер»: прогноз букмекеров, где смотреть центральный матч тура УПЛ
16:01
Усик написал стихотворение об Украине
15:55
С трудом передвигается: стало известно о тяжелом состоянии Джигарханяна, видео
15:47
Булочки от Бузовой: певица купила хлебозавод
15:25
«Это биомасса»: разгорается скандал из-за лечения в госпитале МВД пострадавшего бойца «Миротворца»
15:25
Петросян нашел «новую Степаненко»: СМИ выяснили, с кем проводит время 72-летний юморист
15:20
NASA готовится отказаться от российских "Союзов"
15:07
Украина предложила России обмен осужденных
15:00
Надежда Мейхер похвасталась пышной грудью, которую едва вместила в купальник
14:16
Крымский татарин совершил самосожжение в центре Симферополя. Видео
13:47
Появились первые кадры прогулки Светланы Лободы с младшей дочерью: видео
13:24
В России из тюрьмы вышел на свободу украинский политзаключенный
12:52
В МИД пригрозили объявить венгерского министра по Закарпатью персоной нон грата
12:48
"Главред" осуществил глобальный редизайн сайта
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять