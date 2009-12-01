Місія неможлива

4 грудня нинішнього року Україна підпише з ЄС Угоду про асоціацію.

Так бажає і вважає Президент Віктор Ющенко. Проте з ним погоджуються далеко не всі



Підпишемо Угоду про асоціацію з ЄС…

Нова угода між Україною та ЄС може стати заручником президентської кампанії в Україні. Адже якщо неформально деякі поінформовані джерела твердять про неможливість завершення переговорів до саміту Україна–ЄС, який відбудеться в Києві 4 грудня, то президентська команда наполягає на протилежному, зараховуючи цю угоду до передвиборного активу кандидата в президенти Віктора Ющенка.

Угода про асоціацію між Україною та ЄС буде другою фундаментальною домовленістю між Києвом та Брюсселем після розпаду Радянського Союзу. Першою була – Угода про партнерство та співробітництво між Європейськими співтовариствами й Україною, яку було підписано 16 липня 1994 року й ратифіковано через кілька місяців. Метою цих домовленостей є наближення України до ЄС. Їх також сприймають як чинник внут¬рішніх реформ в Україні.

Теза про те, що Україна прагне підписати з ЄС Угоду про асоціацію, вперше прозвучала на початку 2005 року. Тоді новообраний Президент Віктор Ющенко неодноразово заявляв, що в середньостроковій перспективі Києва – завершення переговорів щодо асоціації з ЄС до 2007 року. Це питання плавно перейшло до розгляду за сценарієм довгострокової перспективи.

На початку нинішнього року, представляючи план роботи Міністерства закордонних справ на 2009 рік, тодішній голова МЗС Володимир Огризко зазначив, що Україна планує підписати з ЄС Угоду про асоціацію ще цього року. Але очевидно, що переговорний процес затягнувся. Саме тому Віктор Андрійович свого часу пропонував підписати політичну частину документа, а над домовленістю про зону вільної торгівлі завершити роботу пізніше. В Європі на це не погодилися – мовляв, якщо Угоду про асоціацію буде підписано, то лише разом із договором про зону вільної торгівлі.

На нещодавньому засіданні РНБО Вік¬тор Ющенко вкотре висловив сподівання, що під час саміту Україна–ЄС згадану угоду таки буде підписано. Про поставлену Президентом мету – завершити переговори щодо Угоди про асоціацію та підписати її вже цього тижня – розповів у коментарі для «Главреда» заступник секретаря РНБО Володимир Огризко. «Якщо політичну частину документа вже погоджено майже на 90%, то з економічною (тобто угодою про зону вільної торгівлі) – дещо складніше», – стверджує він, але відразу висловлює надію, що всі розбіжності буде погоджено, і на саміті Україна–ЄС цей документ таки підпишуть. «Потрібно ще напружено попрацювати і МЗС, і багатьом іншим міністерствам, щоб погодити всі пункти, які стосуються питання зони вільної торгівлі. Але пришвидшеного темпу роботи над цією угодою не відбудеться за рахунок національних інтересів», – запевнив Володимир Огризко.

…чи не підпишемо?

Натомість в експертному середовищі всі одностайно заявляють, що ані до кінця року, ані в найближчій перспективі згадану угоду Україна та ЄС не підпишуть. «Я не знаю, на чому Ющенко зараз наполягає, але тут ви наполягайте хоч на польоті на Марс – це не має жодного сенсу. Аби підписати угоду, спочатку потрібно завершити переговори, парафувати її, відтак упродовж чотирьох місяців її перекладатимуть усіма офіційними мовами ЄС, і аж після цього відбувається урочисте підписання. А у нас ще не завершився переговорний процес – до кінця року розписано графіки проведення переговорів окремо щодо зони вільної торгівлі та інших частин. Тобто розмови про можливість підписання Угоди про асоціацію зараз не мають сенсу», – пояснює «Главреду» Олександр Сушко, науковий директор Інституту євроатлантичного співробітництва.

На його думку, переговорний процес щодо цієї угоди триває, але не без труднощів, оскільки криза не є сприятливим тлом для переговорів про вільну торгівлю. «Проб¬лемними є питання, які вирішуються на рівні експертів, – розповідає він. Відбувається погодження тарифних позицій, а також того, які зобов’язання Україна візьме на себе в регуляторних реформах, із запровадження стандартів ЄС у різних сферах. Зокрема, далекими від погодження є санітарні та фітосанітарні норми». За підрахунками експерта, переговорний процес щодо Угоди про асоціацію триватиме щонайменше від восьми місяців до одного року.

Михайло Пашков, провідний експерт міжнародних програм Центру Разумкова, пов’язує таку наполегливість глави держави у цьому питанні з президентськими виборами. «Очевидно, що намагання Ющенка підписати Угоду про асоціацію на грудневому саміті Україна–ЄС пов’язані з передвиборною кампанією – можна представити це як неабияке досягнення», – розповідає «Главреду» експерт. Він також стверджує, що цього року домовленість не буде підписано.

Олексій Гарань, науковий директор Школи політичної аналітики при НаУКМА, поділяє думку багатьох експертів і стверджує, що підписання Угоди про асоціацію наразі було б козирем Ющенка у передвиборній боротьбі. «Якби це сталося напередодні виборів, то додатковий козир мав би не лише Ющенко, а й усі проєвропейські сили в Україні у змаганні з опозиціонером Януковичем, який зараз про вступ до ЄС чомусь узагалі не згадує», – зазначає професор політології. За його словами, до 4 грудня підготувати угоду до підписання – нереально. «Це було відомо й раніше. На якомусь етапі Ющенко ставив завдання встигнути, потім перестав згадувати – було зрозуміло, що дипломати до того часу не в змозі це зробити», – каже Гарань. І проблема не в тому, що в цій угоді є якісь принципові речі, які неможливо погодити, а в тому, що це надзвичайно технічно складний документ. Йдеться про економіку, потрібно погоджувати багато речей, тому технічно це вирішити складніше», – пояснює він.

На думку екс-міністра закордонних справ Геннадія Удовенка, підписання цієї угоди точно не відбудеться на найближчому саміті Україна–ЄС. Він посилається на порядок денний заходу, в якому підписання такого документа не значиться. За його словами, такі саміти – це дуже формалізовані події, під час яких усе відбувається точно за сценарієм, коли всі позиції та тексти між сторонами заздалегідь погоджено.

Олег Рибачук, колишній віце-прем’єр із питань євроінтеграції, також вважає нереалістичними плани Ющенка щодо підписання домовленості у визначений ним термін. «Для цього знадобиться ще один-два роки, – пояснює “Главреду” Олег Борисович. – Навіть якщо припустити завершення переговорів з усіх питань між дипломатами та погодження всіх пунктів з відповідними міністерствами, то деякі з питань ще треба буде провести через Верховну Раду. А за теперішньої політичної кризи зробити це буде неможливо», – каже наш співрозмовник. Натомість Рибачук прогнозує успішне продовження переговорів щодо Угоди про асоціацію за наявності політичної консолідації влади після президентських виборів.

Олександр Палій, експерт з міжнародних відносин, більш оптимістично розглядає терміни можливого завершення переговорів щодо Угоди про асоціацію. На його думку, підписання цього документа можна планувати на весну наступного року.

Наближені до МЗС джерела розповідають, що, незважаючи на імперативні інструкції Президента «встигнути до 4 грудня», у Міністерстві закордонних справ усвідомлюють – зробити це неможливо. За словами наших співрозмовників, навіть голова відомства Пет¬ро Порошенко не плекає марних надій щодо підписання документа до нового року.

На відміну від Президента, віце-прем’єр-міністр Григорій Немиря не очікує від найближчого саміту Україна–ЄС значних зрушень. Як зазначив він в ефірі «5 каналу», «це буде не доленосний саміт Україна–ЄС, а проміжний, що зафіксує прогрес, який спостерігається, зокрема, під час переговорів щодо Угоди про асоціацію. Також буде чітко окреслено перспективу на наступні 12 місяців. Я не хотів би, аби ми зараз створювали ілюзію, що 4 грудня буде підписано Угоду про асоціацію, частиною якої є Угода про зону вільної торгівлі. Натомість буде ухвалено відповідний документ – декларацію або заяву, в якій зафіксують існуючі досягнення і визначать подальші кроки, які ЄС і Україна повинні будуть зробити», – додав він.

Експерти також вважають, що не варто поспішати. «Адже якщо ми поспішатимемо й переконуватимемо, що угода нам потрібна до виборів, ЄС може запропонувати викинути певні її пункти. Ставлячи хронологічні обмеження, ми самі послаблюємо свої позиції на переговорах. ЄС не поспішає “до завтра”, а нам, виявляється, потрібно. То хто має йти на поступки?» – риторично запитує Гарань.

Поспішати з цими переговорами Україні не варто ще й з огляду на те, що оптимальним варіантом для неї є ухвалення з ЄС договорів про відмову від симетричних умов щодо зони вільної торгівлі. Адже український товар попервах просто не витримає конкуренції з продукцією європейських виробників.

Зараз можливий гіпотетичний мінус – це нестабільна внутрішньополітична ситуація в Україні, стверджує Михайло Пашков. «На план дій, який ми реалізовували впродовж минулих років, також впливала внутрішньополітична ситуація в країні. Тому насамперед потрібно досягти політичної стабільності, чіткості державного управління, реалізації соціально-економічних реформ та ефективної боротьби з корупцією», – стверджує він.

Що дасть Україні «асоціація з ЄС»?

Угода про асоціацію між Україною та ЄС передбачає політичну асоціацію та економічну інтеграцію. За словами Пашкова, з одного боку, цей документ значно наближає Україну до європейських норм, правил та стандартів, а з іншого – що дуже важливо – піднімає планку торгово-економічного співробітництва.

«Перевагою цього документа є те, що, на відміну від решти, в ньому передбачається взаємна відповідальність сторін», – продов¬жує перелічувати «плюси» Угоди про асоціацію експерт.

Перевагою також є те, що ця домовленість встановлює глибокі преференційні відносини ЄС з Україною, які задають формат наближення України до стандартів ЄС у багатьох важливих сферах. На думку Сушка, угода працюватиме щонайменше 10 років, і в її рамках розвиватиметься процес поступової інтеграції України до ЄС. Понад те, за його словами, в рамках Угоди про асоціацію Україна бере на себе зависокі зобов’язання, не будучи офіційною країною-кандидатом ЄС. «У рамках Угоди про асоціацію ми беремо на себе багато зобов’язань, які раніше брали на себе лише держави, що мали офіційно визнану перспективу членства з боку ЄС. Відтак вони розглядали цю угоду як процес набуття членства. У нашому ж випадку такого політичного рішення немає. Тут ідеться про зобов’язання проводити реформи, окремі з яких можуть виявитись для суспільства не зовсім безболісними. Зокрема, екологічні, санітарні та фітосанітарні стандарти і регулювання ринку», – зазначає експерт-міжнародник.