Наталья Королевская: Со стороны Рината Ахметова давления не испытываем

Народного депутата Наталью Королевскую называют главным экономическим экспертом фракции БЮТ в Верховной Раде.

«Главред» поговорил с Натальей Юрьевной о специфике избирательной кампании на Донбассе, возможном переформатировании парламента, госбюджете-2010 и сотрудничестве БЮТ с ПР.

Наталья Юрьевна, вы «прикрываете фронт» БЮТ на одном из наиболее сложных участков – руководите штабами в Донецкой и Луганской областях. Ощущаете ли вы противодействие со стороны местных бизнес-элит и чиновников, близких к Партии регионов?

Донбасс для БЮТ сложен тем, что здесь мы находимся в жесточайшей оппозиции: вертикаль местного самоуправления там полностью находится в руках Партии регионов, а местные администрации контролируются Президентом. Спросите у любого жителя Луганской или Донецкой области, и вам подтвердят, что Партия регионов там – власть. И поэтому мы в регионе традиционно находимся в жесточайшей оппозиции. Наша задача на предстоящих выборах – в первую очередь, защитить свои голоса, потому что мы помним о колоссальных фальсификациях 2004 года, и понимаем, что и теперь их попытаются повторить.

В то же время, большое количество людей, представляющих местные элиты, понимают, что оставлять в этих регионах власть в руках Партии регионов – дорога в никуда.

Почему?

За восемнадцать лет, которые они были при власти, в регионе ничего не было сделано: как в промышленном сегменте, так и в ресурсном сегменте. Все решения – и по полезным ископаемым, и по земле – принимаются областными и городскими советами. Результат – все роздано без малейшей инвестиционной составляющей. Жилищно-коммунальное хозяйство, по большому счету, просто уничтожено. Местные советы не понимают свою ответственность, свою роль в структуре государственной власти и в основном штампуют пустые политические заявления.

Мы знаем, как изменить ситуацию, и свое видение изложили в программе «Новый Донбасс». Уверена, после ее воплощения в жизнь Донбасс перестанет быть депрессивным регионом и сможет реализовать весь свой огромный потенциал.

На чем основывается ваша уверенность?

На понимании, что и зачем нужно делать. Хватит говорить о Донбассе как о депрессивном регионе – необходимо создать условия, чтобы регион стал перспективным. Я знаю, что угольную промышленность необходимо не дотировать, а модернизировать. Нужно говорить о металлургии и химии, построенных на новейших технологиях, а не решать авралом проблему изменения цены на газ. Предоставить необходимые преференции агропромышленному комплексу, дающему значительную долю ВВП Донбасса. Таким образом мы укрепим те стратегические отрасли экономики региона, которые обеспечат нам условия для развития на долгие годы.

Недавно я была на эфире «Свободы слова» и мне понравилось, что представитель Партии регионов Михаил Добкин признал наше половое преимущество, а Азаров – возрастное. И в целом они признали наше профессиональное преимущество. Время плановой экономики, время их подходов и видения функций государства прошло. Наши оппоненты на десятки лет заморозили реформы: не были внедрены никакие механизмы, которые бы стимулировали экономику страны – в эти годы мы просто выживали на ресурсе, доставшемся нам еще от Советского Союза. В период кризиса это проявилось: где тонко, там и рвется.

Вас поддерживают на Донбассе?

Радует, что в Луганской области у нас есть полное взаимопонимание с местными элитами. Люди выбирают между прошлым и будущим, понимая, что будущее – за нашей командой. Руководители крупнейших предприятий, представители бизнеса, которые раньше вообще старались подальше держаться от политики, сегодня пришли и проявили желание быть и доверенными лицами Тимошенко, и работать в команде «Нового Донбасса», являющейся внеполитическим народным движением по своей сути.

В Донецкой области ситуация сложнее – там сильнее ощущается давление Партии регионов с выстроенной машиной поглощения альтернативных мнений. Приезжаешь туда, и у тебя складывается ощущение, что выбор за людей уже давно сделан и их об этом уже никто не спрашивает. Отсутствие как таковых альтернатив заложено буквально во всем: в подаче информации средствами массовой информации, в работе административной машины, в страхе бизнеса озвучивать свою точку зрения.

А со стороны структур Рината Ахметова и его лично – вы никакого давления не чувствуете?

Нет, с его стороны мы никакого давления не испытываем. А со стороны, чиновников и политиков давление ощущается. Я недавно встретилась с одним бизнесменом, он мне предложил: «Я буду вас поддерживать, но очень-очень тихо и в машине за углом». Также ряд доверенных лиц, которые пришли в команду, буквально за несколько дней до регистрации отказались – с ними провели «просветительскую» работу наши оппоненты…

На какой процент поддержки избирателей БЮТ рассчитывает в Луганской и Донецкой областях?

Еще рано говорить о конкретных цифрах, но положительная динамика, существующая на сегодняшний день, нас вдохновляет. И в Луганской, и в Донецкой областях на последних двух парламентских выборах поддержка нашей политической силы только росла. Надеемся, что в этот раз сможем получить значительно более высокий результат, чем у нас был на прошлых выборах.

На Луганщине мы сможем проконтролировать весь избирательный процесс. В Донецкой области это сделать будет гораздо сложнее, потому что уровень противодействия здесь будет выше.

Один из наиболее животрепещущих вопросов, от решения которого зависит формат политического поля еще до выборов – возможная отставка правительства Тимошенко и формирование нового Кабмина. Насколько это вероятно? И как статус и.о. может помешать членам Кабинета Министров исполнять свои функции?

Тяжелее всего жить в стране, в которой главный оппозиционер Президент. К сожалению, на протяжении последних двух лет вся работа Партии регионов и Секретариата Президента четко направлена на разрушение того, что делаем мы.

Наши оппоненты решили использовать экономический кризис в политических целях: раз восемь они прогнозировали дефолты, раз десять – невыплаты зарплат и пенсий. Как известно, друзья познаются в беде, а управляющие – во время кризиса. Только благодаря умению Юлии Тимошенко концентрироваться в период кризиса, использовать все возможные и внутренние, и внешние ресурсы, удалось удержать ситуацию в стране.

Сегодня экономика выздоравливает. И в Партии регионов, и у Президента понимают, если сейчас не предпринять какие-то резкие меры, то станет видно, что Тимошенко действительно эффективный премьер-министр. Идея с отставкой правительства возникла для того, чтобы пощекотать нервы, отвлечь людей от работы, создать дополнительную общественную дискуссию, которая бы маскировала успехи правительства и полную бездеятельность наших оппонентов.

Если у вас есть голоса за отставку, то зачем этим пугать – просто возьмите и проголосуйте, да поставьте на этом точку. Мы им давно уже предлагаем: либо к нам присоединяйтесь, либо свою коалицию создавайте. Но тогда ведь нужно будет брать на себя ответственность, а не заниматься разговорами, как это происходит сегодня.

К сожалению, у наших оппонентов чувство гражданской ответственности отсутствует априори. И любимое их занятие – культивирование комплексов: в одном месте – комплекс провинции, в другом — комплекс несостоявшихся политиков, а в третьем – граждан несостоявшейся страны. Комплексы берут верх и они сами себя унижают, рассказывая, что у нас дела обстоят хуже, чем на самом деле. Необходимо больше обращать внимание на то, что у нас хорошо, а там, где плохо, – искать решения, как исправить ситуацию. Нельзя быть героем постоянно, но всегда нужно оставаться человеком.

В случае победы Виктора Януковича в первом туре, за счет чьих электоральных ресурсов Юлия Тимошенко намеревается побеждать во втором? Изменить свою риторику в сторону подчеркнутого национализма с тем, чтобы привлечь патриотично настроенных избирателей, голосовавших в первом туре, к примеру, за действующего Президента?

Мне легко вести избирательную кампанию, потому что задача штаба «Донбасс» – донести до людей, что сделала Тимошенко. Мы не делим людей на целевые группы – любое разделение несет в себе негатив: люди за последние несколько лет и несколько выборов устали и подобные политтехнологии «прощелкивают» быстро.

Многие лозунги бьют мимо, потому что люди научились отделять зерна от плевел. Возьмем, к примеру, избирательную программу Партии регионов: создается впечатление, что это какой-то букварь…

Почему?

Потому что читать это просто смешно: «Налоговые каникулы для малого бизнеса на пять лет». Это кто, Азаров пишет? Тот Азаров, который придумал самую запутанную и неработающую налоговую систему в мире! И где хоть один законопроект под этот популизм?

Или – «принять Налоговый кодекс». Так презентуйте свой Налоговый кодекс, где эти пять лет каникул налоговых для малого бизнеса будут вписаны в общую систему доходов и расходов государственного бюджета.

Или, например, «за десять лет увеличить численность населения до пятидесяти миллионов». Так чем они будут заниматься – политикой все-таки или увеличением населения? Если во всей стране выключить свет и, особенно, телевизор, так нас будет пятьдесят миллионов не за десять лет, а гораздо быстрее. На мой взгляд, нужно создать людям надлежащие условия, а дальше они сами решат что делать.

Или еще один лозунг: «дотация европейского уровня для производителей животноводства». На практике это значит, что за тучными коровами последуют тощие коровы, а за тощими – полное отсутствие говядины. Вы поживите в реальных условиях, поездьте, посмотрите на наше сельское хозяйство, поймите саму систему. А не предлагайте чего-то, не разобравшись в сути проблемы – лишь бы сказать.

И так далее в том же духе…

Тем не менее, после выборов возможно ли сотрудничество команд Тимошенко и Януковича?

Безусловно, в Партии регионов есть профессионалы – люди грамотные и ответственные. Работать с профессионалами нужно, независимо от их политической принадлежности. И мы в Верховной Раде не раз инициировали создание совместных рабочих групп по вопросу госбюджета, перед этим – по закону о соцстандартах. К сожалению, когда дело касается подобных «политических» вопросов, инициативы наших оппонентов и поддержки с их стороны мы не видим. А когда рассматриваются текущие проблемы, то у нас рабочие группы работают эффективно.

Например, закон о государственном и частном партнерстве написан представителями трех политических сил. Я считаю, что это один из самых прогрессивных экономических законов, разработанных за последние лет десять. Еще один прогрессивный закон – о поддержке малого и среднего бизнеса, где мы проводим серьезную регуляторную реформу. По нему тоже создана рабочая группа, в которую вошли представители трех политических сил, и мы, надеюсь, примем этот закон, отложив свои политические амбиции.

Если бы политические заявления ушли на второй план, а депутаты занимались решением текущих социально-экономических вопросов – парламент бы уже работал нормально и эффективно. На позапрошлой неделе более трехсот голосов были отданы за антирейдерский закон, который разрабатывался совместно тремя политическими силами. Думаю, на профессиональном уровне взаимодействие представителей ПР и БЮТ возможно, а на политическом – вряд ли.

Наши источники в БЮТ и в Партии регионов утверждают, что сейчас ведутся переговоры между отдельными депутатами этих политсил на предмет возможного переформатирования парламента после выборов – чтобы не доводить его до роспуска. Вы можете подтвердить эту информацию?

Сейчас никакие переговоры не ведутся – для них попросту нет никакой почвы. Переговоры могут быть после первого тура – именно выборы покажут, кто и какой поддержкой пользуется.

Одно дело соцопрос, когда человек говорит о своих намерениях, и совсем другое – когда он берет бюллетень и понимает, что это его шанс, его будущее, его перспектива на пять лет вперед. Когда этот шанс будет «проявлен», тогда многое станет понятным. Эксперты говорят о так называемом «спящем» электорате, который проявляет себя исключительно в день выборов. Поэтому сейчас еще не о чем говорить.

После первого тура, я думаю, те кандидаты, которые не попадут во второй, начнут активно заниматься поиском своего места в политической жизни после выборов. И я больше чем уверена в том, что после президентских выборов произойдет большая перекройка политической карты, нас ожидают серьезные политические перемены. Начнется политическая перезагрузка, и выживут команды, которые прошли испытания оппозицией, прошли уже мясорубку.

Вы считаете, что те люди, которые примкнут к вам в случае вашей победы на выборах, будут надежными соратниками?

Конструктивными. Я не делю людей на надежных и ненадежных соратников – я определяю, может ли человек быть эффективным и полезным для государства или нет, а не «хочет – не хочет».

Акунин в одной из своих книг писал, что «каждый человек должен заниматься тем, что он любит, и что он умеет делать». Если человек умеет мыть окна, и это ему приносит удовольствие, то не нужно его заставлять красить пол. К сожалению, у нас многих попросту «запихнули» в политику, и они не могут поступать иначе. Человеку, может, хочется на производство, к станку, а ему говорят: нет, ты иди в парламент для демонстрации присутствия нашей политической силы. В Партии регионов есть много умных и грамотных людей. И общаясь с ними, я понимаю, что они там оказались в силу разных обстоятельств: родились на востоке страны, дружат с представителями «регионалов» или нечто в этом роде.

Мне в этом плане повезло больше, потому что у меня была возможность сделать осознанный выбор. Я не имела каких-то родственно-личностных, десятилетиями тянущихся отношений, и могла выбирать того лидера, в котором действительно вижу перспективу.