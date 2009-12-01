Рада огорчила и Тимошенко, и Ющенко

Фракция БЮТ по этому поводу негодовала и прогнозировала грядущие проблемы с местными бюджетами. Однако ПР была непреклонна и решила не позволять правительству посредством бюджетных вливаний склонить местную власть на свою сторону. Результативным было голосование за преодоление вето Президента. 384 народных избранника решили не поддержать мнение главы государства относительно закона об организации деятельности Верховной Рады. Аргументы заместителя главы СП Игоря Попова, представлявшего позицию гаранта Конституции, услышаны не были. «Регионалы» были непоколебимы, усмотрев «маниакальное желание СП через регламент управлять ВР».