Демаркация украино-российской границы: угрозы и перспективы

Стенограмма пресс-конференции



2 декабря в «Главреде» состоялась пресс-конференция на тему: «Демаркация украино-российской границы: угрозы для национальной безопасности, перспективы разрешения проблемы».



В пресс-конференции приняли участие:



-директор программ политического анализа и безопасности Международного центра перспективных исследований Виктор Чумак;



-государственный инспектор Национального института проблем международной безопасности Галина Яворская.



«Главред»: Чому питання демаркації українсько-російського кордону постало саме зараз? Чи варто його взагалі піднімати?



Галина Яворська: Мені здається, що це питання виникло уже настільки давно, що зараз питати про те, чому воно постало саме зараз, здається, не зовсім доречно. Подія, яка трапилася в ніч з 25 на 26 листопада, коли був застрелений громадянин України при спробі перетину українського кордону, зробила це питання ще гострішим. А, власне, якщо брати всю історію, то вона дуже давня. Після того, як ми підписали угоду з Росією про реадмісію, минуло вже три роки. До речі, ця угода не ратифікована російською стороною, на жаль. Але це питання виникає весь час, і ми не можемо мати необлаштований кордон з Росією, звідки до нас ідуть основні потоки нелегальних мігрантів, - це перше. Друге - як ми бачимо, це перешкоджає нормальному функціонуванню кордону, коли ми наражаємо на небезпеку життя власних громадян.



Віктор Чумак: Дійсно, це питання виникло не сьогодні, і закінчиться воно не завтра. Якщо говорити про історію цього питання, то воно починається з 1992 року, з початку оформлення державних кордонів країн Співдружності незалежних держав. Ще в 1994 році були такі слова Примакова, що кордони країн Співдружності не підпадають під дію непорушності кордонів згідно Гельсінського акту. Це, безумовно, було небезпечно для країни, тому Україна постійно висувала питання щодо укладення угод про державний кордон з Росією, проведення делімітації, демаркації державного кордону і т. і. В 2003 році ми з росіянами підписали договір про державний кордон.

Що таке делімітація? Делімітація – це позначення кордону на картах. А демаркація – це вже позначення кордону на місцевості. В 2004 році ці договори були ратифіковані і у нас, і в Російській Федерації. Таким чином, здавалося б, можна було б приступити до демаркації. Але для того, щоб приступити до демаркації, необхідно було створити так звану спільну демаркаційну комісію - як з боку України, так і з боку Російської Федерації. З боку України така комісія створена, її очолює один з представників Міністерства закордонних справ Леонід Осовалюк - голова української частини спільної комісії. А з боку Росії вже п’ять років ця комісія не створюється. Таким чином, по суті, комісія не може розпочати свою роботу.

Інше питання, що на сьогоднішній день в угоді, в самому договорі про державний кордон, не передбачається норма, яка б зобов’язувала розпочати демаркацію зразу після ратифікації цього договору. Тобто, таким чином, треба якісь додаткові угоди і механізми для того, щоб розпочати цю демаркацію. Такий проект угоди про демаркацію державного кордону вже два роки лежить на столах чиновників як з боку України, так і з боку Російської Федерації, він не може бути підписаний і не може розпочатися сам процес демаркації державного кордону.

Безумовно, в Росії є певні відмови політичного характеру, що це питання створює додаткові бар’єри між громадянами, у прикордонному співробітництві тощо. Безумовно, це політична відмова, тому що ми знаємо: демаркований кордон - це останній атрибут державності. Перший і останній (сміється), скажімо так. Це атрибут державності, який нам треба все ж таки отримати.

Є певні юридичні проблеми, які виникають в частині, коли кордони не демарковані. Це проблеми і нелегальної міграції, і проблеми незаконного перетинання, а головне – проблеми відсутності угоди про режим державного кордону, який, по суті, повинен стати головним документом після роботи демаркаційної комісії. Така історія цього питання.



«Главред»: Проблема кордонів – це дуже чутлива тема. Які можуть виникнути проблеми, зокрема, конфлікти у двосторонніх відносинах між Україною та Росією в процесі демаркації?



Галина Яворська: По-перше, у нас є невирішені питання щодо делімітації кордону, тобто, щодо проведення умовної лінії по карті. Це стосується Керченської затоки акваторії Азовського моря. Це така проблема, яка, власне, може вирішуватися і в штатному режимі. Такі переговори ведуться багатьма країнами світу. Формально у нас є суперечності, не остаточно вирішенні питання щодо акваторії Азовського моря.

Йдеться про те, що у нас є дуже важкі проблеми комунікації з Росією. Наш діалог з Російською Федерацією вже давно ведеться, але він не є задовільним, і це перешкоджає веденню будь-яких переговорів. Звичайно, це більшою мірою моя оцінка, справа полягає в тому, що Росія, - так як було сказано колись Примаковим, - це те, що пан Чумак щойно процитував, - розглядає Україну як частину так званого близького зарубіжжя, тут, нібито, діють інші правила і що країни СНД є не повністю самостійними.

Тому найболючішими в переговорах з Російською Федерацією завжди є питання, пов’язані з тим, що Україна має щось окремо – окрему мову, окрему історію, окрему територію. Це сприймається російською стороною як надзвичайно болюче питання. Хоча, звичайно, прямо у офіційних заявах про це не йдеться. Але реально це перешкоджає, бо дуже важко вести переговори з партнером, який практично не визнає права на самостійне, суверенне існування нашої держави.

Яка реакція російських експертів на події, на заяву і президента, і МЗС щодо потреби демаркації кордонів? Одноголосно пишуть про те, що це політична справа, що Україна користується нагодою для того, щоб вирішувати свої незрозумілі внутрішньополітичні питання. Насправді це дуже серйозна проблема, яка має велику історію, тут немає елементів політичної гри. Але з того боку це сприймається тільки так. Власне, не визнається права на те, що ми маємо самостійно вирішувати це питання.

Це питання, до речі, перешкоджає нашому діалогу з Європейським Союзом. Післязавтра відбудеться Самміт «Україна-ЄС», величезна робота велася за останній рік щодо того, щоб все ж таки зрушити питання так званого візового діалогу. Ясно, що для жителя України здається, що це було б абсолютно непогано. Це - насамперед для громадян України, а не для вирішення якихось політичних питань. Це демократичне право свободи пересування.

Не будемо заплющувати очі на те, що неврегульованість нашого східного кордону – основне, це кордон з Росією, - відсутність процедури демаркації, надзвичайно ускладнює переговори з Європейським Союзом. Оскільки абсолютно зрозуміло, що це питання нелегальних міграційних потоків, в яких Євросоюз не зацікавлений. Але ми самі не зацікавлені, ми, власне, потрапили в певну пастку. З одного боку, ми маємо угоду про реадмісію з Євросоюзом, за якою ми маємо приймати до себе і повертати додому мігрантів, які до нас нелегально потрапляють. А з іншого боку, ми не маємо механізму, який перешкоджає потраплянню цих нелегальних мігрантів на територію України. За деякими оцінками, 80%, може, 85% усіх нелегальних мігрантів, які рухаються у бік Європейського Союзу, потрапляють туди саме через російсько-український кордон. А ми не маємо жодного механізму для того, щоб припинити це.

Тобто, тут багато питань, які нам дуже ускладнюють життя. Я хочу сказати, що це наш національний інтерес, щоб якомога швидше і ефективніше розв’язати проблему демаркації кордону.



«Главред»: Як на сьогоднішній день, якщо там немає демаркації, виглядає україно-російський кордон?



Віктор Чумак: Треба уявляти, що таке демаркація. Демаркація – це не колючий дріт чи якісь інженерні споруди між країнами. Демаркація кордону – це встановлення так званих прикордонних знаків, прикордонних стовпів, які визначають точки виходу державного кордону на місцевості. Зараз їх там немає, їх не може бути, тому що вони створюються спільною комісією після проведення великого комплексу робіт.

На сьогоднішній день з боку української і російської сторони проведено ряд робіт, які позначають кордон на місцевості спеціальними інформаційними знаками. Там встановлено щити «Увага! Державний кордон!», «Увага! Проїзд заборонено!». Певний час в Луганській області робилося так, що там викопувалася траншея вздовж кордону для того, щоб кордон не могли переїхати автомобілі, які займалися контрабандною діяльністю, особливо контрабандою пального або запчастин.

На сьогоднішній день в правовому плані де-факто кордон визнають суди з двох сторін. Тут цікава ситуація. Розумієте, лінія кордону на місцевості в кримінальному плані визначається як об’єкт протиправних посягань, як об’єкт скоєння злочину. Якщо кордон в міжнародно-правовому плані не встановлено, то об’єкт відсутній. Нема за що людину притягнути до відповідальності, він не перетинає незаконно державний кордон, якщо його на місцевості немає, це в теорії. Але судова практика з 2003-2004 років показує, що суди абсолютно чітко визнають лінію державного кордону і з боку Російської Федерації, і з боку України, і притягують осіб за незаконне перетинання державного кордону. Різна відповідальність за це в Україні і в Росії, але суть в тому, що демаркація повинна дати нам договір про режим державного кордону. А режим державного кордону – це порядок перетинання державного кордону громадянами, транспортними засобами, правила проведення робіт, правила проведення рибальства, полювання, тобто, правила життя на лінії державного кордону на обох його сторонах.

Коли немає режиму, немає цих правил, то, безумовно, дуже важко отримувати цей кордон в належному стані, по-перше. А по-друге, дуже важко пояснити людям, яких правил вони повинні дотримуватися. У нас є така ситуація, наприклад, Мілерово - там одна частина вулиці з боку Російської Федерації, інша частина - з боку України. Люди перетинають кордон по сто разів на день. Поставити наряд вздовж всієї вулиці?

Порядок несення служби прикордонними нарядами теж встановлюється спільними документами. І це все гальмується. Чому гальмується? Політичне визнання українського кордону – це останній цвях у визнання України як суб’єкта міжнародного права. Я думаю, що зараз дуже важко проводити подальші переговори, тому що прийшла не дуже помітно, але дуже серйозна ініціатива Росії в сфері безпеки. Декілька днів тому був презентований новий договір про колективну безпеку у Європі Російської Федерації. Він розісланий для міжнародних організацій, в тому числі до України, до НАТО, до ОБСЄ.

Україна підпадає під особливі інтереси Російської Федерації. Якщо там є особливі інтереси, то, безумовно, немає зацікавленості проводити кордон, немає жодної політичної зацікавленості проводити кордон.

Хоча у мене є інформація від нашої частини делегації, що, начебто, росіяни вже визначилися із своєю частиною делегації по прізвищам, кажуть, що через місяць-півтора вона буде затверджена нормативними документами. Але я думаю, що після затвердження частини цієї делегації пройде ще не один рік для того, щоб почати.

З іншого боку, там складне технічне питання, тому що облаштування одного кілометру кордону, за різними оцінками, коштує від 30 до 40 тисяч доларів. Треба провести аерофотозйомку, геодезичні пошуки, поставити стовпи, визначити це на картах, - все це коштує певних грошей. Це тільки одного кілометру, а у нас - дві тисячі кілометрів сухопутного кордону з Російською Федерацією. Це приблизно 200 мільйонів доларів для того, щоб облаштувати кордон. Ні у нас, ні у росіян таких грошей немає. У росіян є пріоритети, там у них Кавказ, Казахстан, де треба облаштувати 8 тисяч кілометрів кордону. Тут одне за інше чіпляється. Тобто, політичне питання чіпляється за питання технічного характеру, тому немає можливості їх вирішити так оперативно, як би нам хотілося.



Галина Яворська: Ми знаходимося в асиметричному становищі з Росією у питанні кордону. Для нас це важливіше, ніж для Росії, тому що з погляду загроз безпеці Росії, Україна загроз не становить. Є трудові мігранти, але немає мігрантів, які загрожують національній безпеці Росії. А для нас це насправді загроза, бо існує дев’ять потоків нелегальної міграції з Південної Азії, Близького Сходу, тобто з неблагополучних точок світу. Це перше.

Друге - ми не можемо перейти до матеріального боку справи, поки це не врегульовано в політичному і в правовому аспектах. Ми не можемо розпочинати вкладати ці гроші, тому що питання не вирішено на юридичному, політичному та міжнародно-правовому рівнях. Тому на сьогодні найважливішим є політичний аспект наших відносин з Росією.

Я б хотіла додати з приводу ініціативи пана Президента Російської Федерації Дмітрія Медвєдєва щодо нової архітектури європейської безпеки. Очевидно, що поки що немає підстав цим дуже перейматися, тому що це намагання переформатувати безпеку в Європі «під себе» не має позитивного відгуку з європейського боку. Тому що європейці в принципі задоволені тієї архітектурою європейської безпеки, яка є на сьогодні. Насамперед, це НАТО, який гарантує безпеку на європейському континенті, і частина безпекової політики ЄС.

Я хотіла звернути увагу на те, що Росія надзвичайно послідовна в цьому питанні, бо існує документ, підписаний президентом Медвєдєвим, «Стратегія національної безпеки Російської Федерації до 2020 року». До речі, як зовнішньополітичний пріоритет сформульовано реінтеграцію на просторі країн СНД. Якщо це є зовнішньополітичним пріоритетом Російської Федерації, то звичайно, що будь-які спроби визначитися з кордонами весь час наштовхуватимуться на перешкоди.

На мою думку, головне, щоб влада України була послідовна, оскільки ми перебуваємо напередодні зміни влади. Головне не рухатися в різні боки, а послідовно вести цю політику, яка в наших національних інтересах. Надзвичайно загрозливо, коли певні кандидати в президенти говорять, що ми маємо брати до уваги інтереси Росії. Якщо будемо визначати наші інтереси з інтересів російської Федерації, то ясно, що шанси нашого існування як суверенної держави набагато зменшуються.



Віктор Чумак: Я хочу сказати, що треба перейматися цим документом, не можна його недооцінювати.



Галина Яворська: Перейматися треба, але не сьогодні.



Віктор Чумак: Сьогодні. Рік тому ми і не думали, що можна змінити кордони території Європи без серйозного втручання європейської спільноти, але кордони в Європі були змінені, були змінені військовим шляхом. Ситуація полягає в тому, що цей документ поки що не знайшов позитивного відгуку – були стриманими реакції Меркель, НАТО, ОБСЕ, - але це не означає, що його не приймають. Ви самі кажете про послідовну політику Російської Федерації у відстоюванні своїх власних інтересів у їх баченні. Це записано і в «Стратегії національної безпеки», це буде записано і в новій редакції військової доктрини, яка очікується з місяця на місяць, з урахуванням змін у законодавстві Росії щодо можливості застосування збройних сил за кордоном. Це не шляхи, від яких можна відмахнутися. Треба робити певні кроки щодо відпрацювання адекватних відповідей. У нас з адекватних цьому закону є демаркація кордону.

Ви порушили питання нелегальної міграції. Я хотів би сказати, що якраз це питання я б поставив на другу сторону. Тому що тут у нас непогана ситуація з точки зору аналізу нелегальної міграції. Ситуація покращилася, зменшилася кількість осіб із так званого далекого зарубіжжя, збільшилася кількість осіб з країн СНД. Тут росіяни вже не винні. Тому що з більшістю цих країн у нас безвізовий режим, це особливо Російська Федерація, Грузія, Чечня, - саме з цих країн збільшилася кількість нелегальних мігрантів, які затримуються вже на західному кордоні. Те, що механізми реадмісії будуть застосовуватися з Європейським Союзом вже починаючи з 2010 року, а механізми реадмісії з Росією будуть застосовуватися з 2011 року, передбачено нашими угодами, з 2011 року буде діяти по відношенню до громадян третіх країн, тобто поки що воно до 2011 буде діяти по відношенню громадян України і Росії, а для нас це не є проблемою, а для громадян третіх країн з 2011 року. Тобто, рік є між тим, як ми почнемо приймати з Європейського Союзу, до того, як ми зможемо віддавати Російській Федерації.

Я б не робив цю загрозу фатальною для України, що ми можемо перетворитися на притулок для нелегальних мігрантів. Я не думаю, що кількість збільшиться по відношенню до тієї кількості, яка є на сьогоднішній день.



Галина Яворська: Я з цим абсолютно згодна. Це показує, що, коли є правова основа, то ситуація покращується.



«Главред»: Пане Вікторе, чи могли б Ви назвати топ перших проблем, які виникають, коли кордони не демарковані?



Віктор Чумак: Перше - це політичні проблеми. Тобто відсутність міжнародно-правової суб’єктності країни, коли у неї немає власних кордонів, вона є правосуб’єктною не до кінця.

Проблеми виникають із встановленнями правил перетинання і встановлення правил проведення певних робіт вздовж кордону, які ведуть до певних прикордонних конфліктів. Не те, що конфліктів міждержавних, а, наприклад, конфліктів між адміністраціями і громадянами.

По-друге – це якраз такі випадки, який стався нещодавно, - смерть громадянина України під час спроби переміщення через державний кордон поза пунктами пропуску і застосування зброї.

До речі, є одна цікавинка. Наші наряди беруть бойову зброю тільки в разі погіршення обстановки на державному кордоні. Росіяни завжди ходять з бойовою зброєю. В наших нарядах у більшості ходять із зброєю травматичної дії з гумовими кулями, тому вони можуть зупинити порушника, але не можуть спричинити йому смерть.

Питання правового характеру щодо переміщення і встановлення відповідальності за переміщення між кордонами товарів, людей, вантажів і т. і. Тобто це дуже серйозна проблема. А у нас ще накладається проблема взаємовідносин з країною, політика якої базується на встановленні на території України зони своїх інтересів. Для нас це створює додаткову небезпеку.

Нелегальна міграція, незаконне переміщення зброї, незаконне переміщення наркотиків - це також проблеми, які виникають в разі недемаркованості кордонів. Тому що тут, безумовно, питання відповідальності постає дуже серйозно.



Галина Яворська: Минулорічні події в Грузії і події з визнанням незалежності Косово поставили під сумнів Гельсінські угоди непорушності кордонів. І з боку деяких представників, наприклад, Солани, який пішов у відставку та ін., представники російської сторони, йдеться про те, що є необхідність перегляду Гельсінських угод. Це здатне підірвати безпеку у Європі. Ясно, що навряд чи це буде прийматися якось на правовому рівні. Але факт залишається фактом: принцип територіальної недоторканості в Європі був порушений поза всякими міжнародними правилами. Особливо це було у 2008 році в Грузії.

З приводу ініціативи Медвєдєва про нову систему європейської безпеки - на них поки що досить прохолодна реакція. Але Росія надзвичайно послідовна, і вся проблема полягає в тому, чи погодиться західний світ на те, що Росія нав’яже принцип часів «холодної війни» і сфер впливів.



Віктор Чумак: Я абсолютно згоден, але тут є цікаве питання – ініціатива Медвєдєва щодо встановлення нових критеріїв безпеки небезпечна для України. У нас мусуються ці питання кандидатами у президенти достатньо довго. Два головних «рейтингоносця» говорять про нову архітектуру європейської безпеки.

Не буде іншої архітектури європейської безпеки найближчим часом, крім НАТО. Але це підводить ідеологічну базу щодо перегляду ролі НАТО як гаранта міжнародної безпеки, в тому числі Європи. Це дуже небезпечно для України. Це пастка геополітичного характеру.



Галина Яворська: Я можу тільки погодитися. В цих переговорах про нову архітектуру європейської безпеки Росія аж ніяк не розглядає Україну як надто важливого суб’єкта. Україна для російської зовнішньої політики надзвичайно важлива, але як суб’єкт, на жаль, вона не розглядається. Наше завдання полягає в тому, щоб не виходити з процесу діалогу навколо цієї нової архітектури.

Але ясно, що все це – маніпуляції, бо на сьогодні іншого ключового елементу європейської безпеки, крім НАТО, фактично не існує.



«Главред»: Пан Віктор вже сказав, що українська сторона іще в 2004 році створила демаркаційну комісію, російська - ні. Минуло п’ять років, і лише сьогодні, лише напередодні президентських перегонів в Україні чомусь активізувалося це питання. Ви не вбачаєте в цьому політичного забарвлення?



Віктор Чумак: Це, напевно, двадцятий або двадцять другий раунд переговорів, або тридцять другий. Я вже збився з ліку.

Всі ці переговори проходять в рамках переговорів щодо встановлення лінії державного кордону в Азовському морі і Керченській затоці.

Загибель українця стала інформаційним приводом знов говорити про це на рівні державному, вийти з повідомленням для країни, вийти з повідомленням для громадян. Але це робиться в технічному порядку постійно Міністерством закордонних справ. Справа в тому що з боку Росії немає бажання іти на це.

Спочатку вони аргументували це тим, що у них відбуваються структурні зміни органів державної влади, потім у них були приоритетні цілі – Казахстан. Я впевнений, що навіть якщо демаркаційна комісія буде створена, - є така інформація, що персональний склад сформований, - навіть якщо вона буде створена, я не впевнений, що вона почне роботу. Тому що ще рік-два буде узгоджуватись угода про демаркацію. Проект угоди вже два роки лежить – може ще рік-два лежати.

Не треба бути оптимістом – питання кордону, питання газотранспортної системи, питання флоту будуть на порядку денному українсько-російських відносин ще приблизно двадцять років.



Галина Яворська: Ясно, що загибель громадянина України – це привід, але це дуже серйозний привід, бо він показав ще один вимір цієї проблеми. Це не тільки проблеми міграції, не тільки технічні проблеми, не тільки проблеми контрабанди – це проблеми, пов’язані вже з людськими життями.

А те, що говориться, що демаркація створює бар’єри між братніми народами, то я хочу сказати, що такі прикордонні режими існують з багатьма країнами. І навіть коли кордоном ділиться вулиця, кінця світу немає, оскільки є механізм пересування.



Віктор Чумак: В єдиній Європі всі кордони демарковані.



Читач сайту «Главред»: Tunbay (Ukraine, Kiev): Стоит ли полностью лечь под требования ЕС? Прогноз экономических потерь от введения виз и обнесения периметра колючей проволоки. И напоследок, может пришло время подумать о своих интересах, а не интересах мифических московских братьев. Иначе все может кончится плачевнее, чем грузинский вариант.



Галина Яворська: Про колючий дріт не йдеться з жодного боку.

Мене надзвичайно бентежать формулювання, що хтось «лягає» під якісь вимоги. Це в наших спільних інтересах – мати врегульовані відносини як з Європейським союзом, так і з Росією. Це не тому, що ми йдемо на поводу в якихось вимог. Навпаки, це ми зацікавлені в тому, щоб нашим громадянам було гарантовано свободу пересування, яка в них зараз практично обмежена. Україна є членом Ради Європи. Це одне з невід’ємних прав людини – свобода пересування.

Україна веде переговори з ЄС, щоб відновити це право на вільне пересування.



Віктор Чумак: Я хочу пояснити читачам і присутнім в залі, що тут трохи перекручена інформація. Безумовно, це не тільки вимога ЄС, а і наша пряма зацікавленість в тому, щоб кордони були оформлені в міжнародно-правовому сенсі.

Вимога ЄС саме така – щоб були оформлені кордони. Ніхто там не буде ставити дріт. І з нашого боку, і з російського на кордоні вже стоять системи спостереження – технічних засобів достатньо для того, щоб не будувати якусь стіну.

Але почали говорити про візовий режим не ми, а росіяни. Перекручена інформація, що ми створюємо якісь перепони для пересування. Це абсолютно не так.

Кордони ніколи не будуть перепоною для законослухняних громадян. Питання корупції, черг – це вже інші питання, але кордони повинні стати бар’єром на шляху нелегальної міграції, незаконної міграції, наркотрафіку, торгівлі людьми, торгівлі зброєю і т.і.

Таке оформлення кордонів потрібно, в першу чергу, нам. Це співпадає з вимогами Євросоюзу щодо запровадження безвізового режиму. Якщо наші цілі співпадають, то гріх було б цим не скористатися, тому що ЄС на такі цілі дає гроші.



Читач сайту «Главред» точка (Ukraine, Donetsk): Для грузинских фашистов результат их агрессии против осетинского народа - закономерность. Чем угрожает Украине недоговоренность по демаркация границ, и может ли это хоть отдаленно напоминать грузинскую агрессию против Южной Осетии по возможным последствиям между Россией и Украиной?



Галина Яворська: Це, власне, в російській військовій доктрині є положення про те, що вона може втручатися в справи інших держав, коли це загрожує безпеці Росії. Але Україна в зовнішньополітичних документах не має таких положень, тому це питання до іншої сторони. Віктор Чумак: В Україні є деякі автори, поети, прозаїки, які моделюють певні ситуації військового конфлікту між Україною і Росією. Одним з чинників є територіальні неузгодженості. Коли виникають територіальні суперечки? Коли є питання недемаркованих кордонів.

Крим як територія, яка знаходиться в місці недемаркованого кордону – Керченської протоки – це, безумовно, територія ризиків. Я не вірю, що проведення певного військового конфлікту можливе. Але теоретично і гіпотетично, якщо відштовхнутися від того, що ми братські народи і що ми не можемо воювати один проти одного, - військова доктрина, всі військово-політичні документи, законодавчі акти дають можливості, скажімо, Росії проводити певні операції за кордоном в разі виникнення небезпеки громадян, об’єктів, військових об’єктів, в тому числі ми маємо флот як військовий об’єкт. Більше того, не з боку України йде постійна політична риторика щодо приналежності Криму і приналежності Севастополя. Є російські політики, які ставлять під сумнівів територіальну державну належність Криму, державну належність Севастополю. Я не бачу провокацій з боку українських політиків з цього питання.





