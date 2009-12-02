Электорату дали по стандарту

«Главред» решил выяснить, чем обернется повышение соцстандартов для обычного украинца.

Оказалось, на каждой гривне прибавки к минимальным зарплатам и пенсиям политики смогли воздвигнуть целый замок из политического пиара.

Борьба вокруг повышения социальных стандартов для «маленьких украинцев» на протяжении многих месяцев является едва ли не лейтмотивом украинской политики. Отчаянно сражаясь за народное благо, депутаты неделями блокировали трибуну, пытались отправить в отставку первого вице-спикера и даже все правительство.

Интрига не иссякла даже после принятия злополучного закона №1646-17 «Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы» - правительство, по сути, отказалось его выполнять, мотивируя это отсутствием в бюджете необходимых средств, и обжаловало его в Конституционном суде. Аналогично поступили и представители Партии регионов – главного лоббиста этого закона – обжаловать в КС они решили бездеятельность правительства, еще и припугнув Кабмин возможностью отставки.

«Главред» решил отойти от высокой политики и попытаться выяснить, как закон №1646-17 повлияет на жизнь того самого маленького украинца. Мнения противоборствующих сторон по этому вопросу разделились кардинально.

В правительстве считают, что после принятия этого закона… пенсии станут меньшими. «Данный закон нивелирует все персональные и системные надбавки, которые мы делали для пенсионеров. Пяти миллионам пенсионеров этот закон добавляет 60 копеек, а отнимает 28 гривен», - заявила Тимошенко на заседании правительства в конце ноября. Исполняющий обязанности министра финансов Игорь Уманский заявил, что зарплата высококвалифицированных бюджетных работников также может сократиться – расходы Фонда оплаты труда будут перераспределены в пользу служащих низкой квалификации. А вот зарплаты нардепов, работников Секретариата Президента и других госслужащих высшего ранга, по версии правительства, будут только увеличиваться.

Партия регионов совместно с Секретариатом Президента эти обвинения отметают, обвиняя правительство в экономической безграмотности. «Это типичный пример зомбирования общественности и перекручивания фактов для обеспечения избирательной кампании своего кандидата. Минимальная зарплата никак не привязывается к зарплатам народных депутатов, членов правительства и другого государственного руководства», - заявил сегодня первый вице-спикер, «регионал» Александр Лавринович. «Заявления руководителя правительства и ее команды – свидетельство их профессиональной некомпетентности», - вторят из Секретариата Президента.

Кто же прав в этой ситуации? Более-менее определенный ответ нам может дать лишь украинское законодательство в области зарплат и пенсий.

Согласно госбюджету на 2009 год, минимальная зарплата в декабре текущего года должна была наконец достигнуть уровня прожиточного минимума и составить 669 гривен для работоспособных граждан (если бы закон о повышении соцстандартов не был принят). Оклады работников бюджетной сферы должны были высчитываться, исходя из тарифной ставки работника первого (самого низкого) тарифного разряда – 545 гривен, если же таковая была ниже уровня минимальной зарплаты, то на ее уровне.

Теперь же минимальную заработную плату установили в размере 744 гривни, а это значит, что ни один гражданин Украины не может получать в месяц меньше этой суммы, которая одновременно является и прожиточным минимумом для работоспособных граждан. Соответственно и бюджетники первого разряда будут получать больше, хотя многих из них этот закон не коснется никак – оклады большинства бюджетников и так выше, чем минимальная зарплата, к тому же к окладам плюсуется множество надбавок (за выслугу лет, за научные звания и т.д.).

Зарплат высших госчиновников этот закон также не касается, что неудивительно – к примеру, среднестатистический нардеп получает в месяц около 20 тысяч гривен, с учетом разнообразных доплат и надбавок. А вот обычным госслужащим среднего ранга сокращение зарплат и правда грозит – принятые парламентом в начале ноября изменения в бюджет по финансовому обеспечению повышения соцстандартов касаются только пенсий, а размер Фонда оплаты труда госслужащих остался прежним.

Непосредственное отношение к расчету размера пенсии в Украине имеет прожиточный минимум – минимальная пенсия никак не может быть меньше него. На первый взгляд, предусмотренное законом повышение прожиточного минимума с 498 до 573 гривен приведет к повышению пенсий на 75 гривен. Но дело в том, что размер минимальной пенсии регулируется не только законами, но и постановлениями правительства. Еще в середине июля Кабмин предусмотрел доплаты к пенсиям по возрасту и за выслугу лет – чтобы они достигали 544 гривен. С 1 октября текущего года действует еще одна доплата – в размере 28 гривен 40 копеек – таким образом, минимальная пенсия достигает 572 гривен 40 копеек. С учетом повышения прожиточного минимума до 573 гривен получается, что минимальная пенсия действительно повышается… на 60 копеек.

Впрочем, закон о повышении соцстандартов никак не касается механизма доплат, установленных Кабмином, – доплата в 28 гривен 40 копеек должна была продолжать действовать без всяких действий высшего органа исполнительной власти. Но правительство, естественно, не могло упустить повод для пиара и торжественно объявило о том, что данная доплата сохраняться будет – таким образом, минимальная пенсия в Украине с 1 ноября должна составлять 602 гривни 40 копеек.

Стоит отметить, что отдельным категориям граждан – почтальонам, сельским головам, медикам и учителям – Кабмин отдельно повысил зарплаты своими постановлениями. К примеру, учителя в селах со следующего года будут получать на 20% больше, чем в этом году. Действия правительства вызвали резкую реакцию у Президента – он обвинил Тимошенко в «политической коррупции и взяточничестве» - дескать, именно из них формируются участковые комиссии на выборах и крестьяне, материально поощренные Тимошенко, во всех спорных ситуациях примут именно ее сторону.

Достаточно интересно выглядит ситуация с шахтерами – им Кабмин поднял минимальные пенсии – на 28,4 грн, а шахтерам-подземникам – на 225 грн. На состоявшейся недавно встрече премьер-министра с работниками угольной сферы особенно нахваливал Тимошенко за это решение гендиректор предприятия «Ровенькиантрацит» Юрий Зюков – тот самый, которого недавно исключили из Партии регионов за участие в избирательном съезде партии «Батьківщина». Напомним, именно в Ровеньках Луганской области 12 депутатов от Партии регионов приняли решение о выходе из партии и фракции ПР в горсовете. Таким образом, слова Президента о «политической взятке», возможно, имеют под собой определенные основания…

Таким образом, в споре о соцстандартах передергивают обе стороны – зарплаты и пенсии действительно повысятся, но не настолько, как это обещали инициаторы закона о повышении соцстандартов.

И перефразируя Остапа Бендера, можно сказать: «За каждую гривню, которую они нам скормят, они потребуют от нас множество мелких услуг». Самая главная из которых – поставить галочку в бюллетене напротив фамилии именно их кандидата.