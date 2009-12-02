Дитячі рефлекси України

2 декабря 2009, 16:25

У рефлексології існує таке поняття – «хапальний рефлекс Робінсона». Якщо дво-, тримісячній дитині тицьнути щось у руку, вона це неодмінно схопить. В українському, з дозволу сказати б, політикумі, «хапальний рефлекс» має таку саму дитинну природу.

Колись діаспоряни дарували приїжджим родичам різний застарілий електронний та одяговий непотріб, що сприймався як «хай-тек». Воно й справді тривалий час працювало й добре носилося. І працювало б іще довше, якби часи в Україні не змінилися, а ці дива не стали смішними.

А ми продовжуємо користуватися двозначною історичною архаїкою. Двозначність завжди виникає за вживання термінів міжплемінної ворожнечі: це чудово виправдовує новітні практики тоталітаризму. Антрополог і філософ Ернест Геллнер говорив про цю двозначність. «Тут немає, – писав він, – відродження давньої вірності роду, це лише безсоромна експлуатація сучасними політичними лідерами історичної пам’яті». Архаїзація українського політичного життя – це така сама захисна реакція, як наїжачування чи згортання в клубочок. Причина – неусвідомлена регресія, потяг до щасливого плавання у навколоплідних водах.

Поняття демократії, ринкової економіки та громадянського суспільства не мають приводити до думки, ніби існує тільки одна інституційна форма, яка дозволяє втілити їх у реальність. Таких форм – безліч. Отже, вони лишаються в царині уявного і ніяк не можуть слугувати інструкцією з користування «суспільством» із сервісним обслуговуванням і гарантіями, як зазвичай нам хочеться.

«Громадянське суспільство» – англосаксонське поняття. Його легко перекласти романськими мовами, а в інших – його осмислення ускладнене. У нас «громада» асоціюється з натовпом, скликаним на віче, а не структурованою спільнотою.

Виклик для України – це необхідність «зміни орієнтирів» після того, як суспільство перестає бути антагоністом держави. У нас воно – не просто антагоніст. У боротьбі з державним утиском українство постало як феномен і далі розвивається у цьому ж напрямку, живлячись виборчими технологічними «підігрівами».

Чи є у нас передумови для утворення громадянського суспільства?

Перше. Взаємодопомога сусідів та інші спільні заходи з організації захисту від злочинців та підтримання порядку. Самоорганізація у критичних ситуаціях насправді породжує особливе ставлення людей. Але для цього має статися серйозний катаклізм, а не той млявий бардак, як у нас, що спонукає до об’єднань хіба що з метою крадіжки.

Друге. Безліч різноманітних незалежних видань стали виразним свідченням потягу українців до свободи думки. Але свобода преси – слабке місце громадянського суспільства. Щоб не загинути, треба мати захист із боку держави. Ну, і потім – надрукуй те, надрукуй се, бо прийдуть до тебе пожежники із санстанцією.

Третє. «Третій сектор» в Україні – для відмивання коштів та рекрутування масовки на різні виборчі перформанси. Спілки та фонди не належать ні до державних установ, ні до підприємницької діяльності. Але як в Україні в принципі можуть існувати такі організації без «даху» чи без «бабла»?

Четверте. Елементом громадянського суспільства може слугувати сильна місцева автономія, за якою стоять високі податки і законно обрана місцева влада. У нас така автономія – шлях до сепаратизму і розвалу країни.

П’яте. Дрібний бізнес може бути високорозвиненим і гнучким. Вільні люди мають лише потребу в інституційній базі, яка дозволила б упровадження необхідних соціальних реформ, не вдаючись до насильства. Тобто щоб держава не лізла не до своїх справ. То, може, ви бачите якихось державних діячів, готових не лізти до кишень дрібного та середнього бізнесу?

Нашим ідеалом лишається згуртованість, а єдиним взірцем – Майдан. Та ми ще навіть – не відкрите суспільство. Українці, у кращому випадку, – вічні учасники визвольних змагань. Коли свобода стає звичайною формою суспільного буття, тоді лише можна починати розмови про громадянське суспільство, й істерія передвиборних зібрань зміниться атмосферою суспільної солідарності. Інакше примітивна згуртованість заради неї самої породить антидержавний націоналізм або тоталітарну державу. В актуальній політичній реальності присутні ознаки обох процесів. Це – психологічні риси бездержавної нації, чия ідентичність базується лише на наявності ворогів. Українці не наблизилися до свободи, бо навіть не усвідомили, в чому полягало їхнє рабство.

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