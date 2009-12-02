3 декабря в «Главреде» состоялась пресс-конференция начальника Департамента ГАИ МВД Украины, генерал-майора милиции Сергея Коломийца на тему: «Состояние безопасности движения на автодорогах Украины»



Сергій Коломієць: Я задоволений тим, що відбувається останні два роки. Нам вдалося змінити законодавство і це принесло свої результати. Якщо казати про цифри, то в поточному році постраждалих від ДТП майже на 20 тисяч менше, ніж в минулому році. З них загиблих менше на 2,4 тисячі.

Якщо порівнювати з 2007 роком, травмовано на 35 тисяч людей менше, з них на 4 тисячі менше загиблих.

До речі, нещодавно відбулася всесвітня міністерська конференція в Москві щодо безпеки дорожнього руху. Там були озвучені цифри, що щорічно у світі гине 1,5 мільйони людей з усіх причин, починаючи з серцево-судинних хвороб і т. д. ДТП знаходиться на дев’ятому місці у світі за рівнем загиблих.

Якщо не вживати заходів і залишити фінансування на тому рівні, який є сьогодні, до 2016 року по кількості загиблих у ДТП ми вийдемо на шосте місце. Тому що медицина набирає обертів, досягає успіхів, більше людей вдається вилікувати, а в ДТП, на жаль, щороку гине все більше і більше людей.

До речі, всього три країни - Білорусь, Україна та Ізраїль - мають такі значні показники - майже на третину зменшили кількість загиблих. І Всесвітня організація охорони здоров’я і ті світові організації, які опікуються цим, визнали наші досягнення.

На жаль, ми цього досягли за рахунок підвищення адміністративного тиску, за що нас інколи критикують. Тобто збільшення штрафних санкції, і це дало нам такі результати.

На сьогоднішній день цей резерв за рахунок тільки адмінвпливу вичерпаний. В наступному році ми не будемо спостерігати такого значного зменшення, якщо ми будемо користуватися тільки посиленням адмінвпливу. Хоча у нас ще є резерви в цьому напрямку. Я хочу вам анонсувати, що з наступного року, в першу чергу, ми приділимо увагу ременям безпеки, як би це не було смішно, але ключовою темою на всесвітній конференції було застосування ременів безпеки і мотошоломів. Без сумніву, розглядали питання будівництва доріг тощо, але це вже не в нашій компетенції. Користування ременів безпеки дозволяє скоротити кількість загиблих на 30%. Тобто людина або травмована, або загинула, грань дуже чітка, але ремені безпеки дозволяють десь на 30% зберегти життя людям, які знаходяться в транспортному засобі. Тому у наступному році ремені безпеки будуть у нас одним із ключових моментів.

Наступне – автоматизація нагляду – так звані «Візири» та всі інші прилади, які ми застосовуємо на сьогоднішній день від бідності. Я наголошую, застосовуємо, продовжуємо застосовувати і будемо активізувати застосовування. Ми пройшли всі випробування, певні процедури погодження, і з наступного року ми активізуємо застосування цих приладів. Але головний пріоритет - це застосування сучасних повністю автоматизованих приладів, які не мають відношення до людини, які видають результат повністю на центральний сервер, автоматично роздруковують, і такі повідомлення за підписом посадової особи будуть надсилатися. Це один з пріоритетів. Якщо ми достатньо широко впровадимо автоматизовані засоби контролю за дорожнім рухом, ми, перше - знімемо проблему корупційності діяльності автоінспекції, і друге – досягнемо позитивного результату.

Деяке посилення адміністративного тиску буде. Тому що ми бачимо, що люди вже трошки звикли до нового законодавства. Хтось зрозумів, що можна десь і відкупитися і т.д. Починають повертатися деякі явища, особливо в Києві, яких я не бачив уже два роки, наприклад, їзда по зустрічній смузі руху і т.д. Тобто ми будемо посилювати адміністративний вплив.

Разом з тим, розуміючи, що адміністративний вплив, якщо брати світові джерела, впливає на аварійність на 10-15%, а всі інші це - дороги, медицина і т. і., в тому числі суттєвим є напрямок навчання водіїв. Ви знаєте, що ми, розуміючи, що повинні мати деякі резерви зміни в системі навчання водіїв, заклали у законодавство деякі норми. В першу чергу, це буде акредитація навчальних закладів. Другий суттєвий напрямок - автоматизація системи здачі і контролю за системою здачі іспитів. Ви знаєте, у нас уже є досвід, ми запровадили в Києві таку систему контролю, вона показала дуже цікаві речі.

До речі, якщо ви пам’ятаєте, існувала система здачі іспитів екстерном. Ми домоглися прийняття нового законодавства, яке не дозволяє здавати іспити екстерном. У нас кожний третій здавав іспити екстерном. Це водії-неуки, які домовлялися з ДАІ, а деякі навіть отримували посвідчення водія в подарунок на день народження. Ці водії-неуки, виїжджаючи на дороги, без сумніву, створюють певні аварійні ситуації. Тому ми в місті Києві запровадили систему, яка дозволяє в режимі он-лайн контролювати кожного здаючого іспити. І ще встановили систему відеоспостереження за учбовими класами, щоб не було підміни курсантів, щоб не було підказок з боку наших же співробітників.

Ми отримали цікаві результати, експлуатація цієї системи триває уже півтора місяці. Вище 40% явка на іспит не підіймається. Близько 40-48%, від усіх, хто закінчив навчальні заклади, приходять здавати іспит. Інші кудись діваються, розчиняються, зараз ми їх шукаємо.

Ми заборонили здавати іспити в інших місцях, а тільки там, де навчався, щоб запобігти зловживанням, бо в інших регіонах ще немає автоматизованого контролю. Якщо раніше з тих, хто з’явився, іспит здавали 69-70% з першого разу, на сьогодні здає 29-40%. Після здачі водіння відсоток тих, хто отримав посвідчення з першого разу, складає 29%. Якщо брати тих, хто закінчив навчальні заклади, то ця цифра сягає не більше 12%.

Розумієте, які процеси відбувалися у нас в сфері навчання? На сьогоднішній день ми почали перевірку навчальних закладів, і дійсно підтвердилася необхідність їх акредитації. Чому? Школи не мають достатньої бази, ніхто в повному обсязі не виконує систему навчання, їздять на машинах по непогоджених маршрутах і т. і. На 15 навчальних закладів ми подали матеріали в прокуратуру і в Міносвіти на позбавлення ліцензії.

Я уже сказав, що з першого січня почнеться акредитація всіх навчальних закладів через систему ДАІ. Я вам гарантую, що значна частина з них не отримають акредитації, поки не приведуть в порядок свою навчальну базу і т. і.

Наступний напрямок. Ви знаєте, що ми почали формування системи техогляду, вона в цьому році проходила по-новому. Краще чи гірше? Я думаю, що є позитив, є і негатив. Ми над цим працюємо на сьогоднішній день. В першу чергу будемо працювати над підвищенням якості суб’єктів, які проводять технічний огляд. Друге - на сьогоднішній день, ви знаєте, що міністр видав розпорядження, яким передбачено, що працівник ДАІ повинен знаходитися на суб’єктах переважно там, де є умови, щоб людина не їхала у два різних місця, а щоб приїздив, проходив техогляд і одразу отримував документ про проходження техогляду в тому ж самому місці.

Третє посилення контролю за цими суб’єктами, ефективності їх діяльності і за діяльністю ДАІ - змінено робочий час прийому автовласників – техогляд можна пройти шість днів на тиждень. Це пов’язано з тим, що якщо, наприклад, у минулому році на 1 серпня було пройдено 96% техогляду, то в цьому році - всього 32%. На сьогоднішній день цей відсоток складає 76% вже пройденого, але залишилося вже не так багато до кінця року.

Я через вас хочу нагадати автовласникам, що хоча законодавче право з 15 грудня уже дозволяє застосовувати санкції, досить серйозні санкції: високий штраф, і навіть затримання на арешт-майдан, ми дамо ще час, зважаючи на те, що термін був продовжений, потім повернувся. Десь з кінця січня почнемо вже жорстко працювати з порушниками, які не пройшли технічний огляд. А технічний огляд – це і сплата всіх платежів, і виконання інших пунктів державного контролю. Тому, користуючись нагодою, закликаю всіх водіїв з’явитися - на сьогоднішній день ще є можливість до кінця місяця і половина січня - все-таки пройти державний технічний огляд.



«Главред»: Які порушення правил дорожнього руху є найбільш розповсюдженими, які з них найчастіше призводять до загибелі людей?



Сергій Коломієць: Найбільші тяжкі наслідки – це, безумовно, перевищення швидкості. Питання швидкості в нашому суспільстві дуже дискусійне. На сьогоднішній день ми контролюємо такі порушення як перевищення швидкості, як проїзд перехресть, на забороняючий сигнал, або з іншими порушеннями, правила обгону, або виїзд на зустрічну смугу. У нас люди умудряються навіть на трьохрядній дорозі в кожному напрямку виїжджати ще й на зустрічну смугу. Як в тому анекдоті: ДТП в Україні - наздогнав ззаду автомобіль, який рухався по зустрічній смузі. Це відбувається не так часто, як у 2007 році, але відбувається. Тому ми це контролюємо.

Контролюємо, без сумніву, рух по тротуарам, контролюємо переїзд пішохідних переходів, тому що десь 40% - це наїзди на пішоходів. Тут є і об’єктивні причини, адже у нас належним чином не облаштовані дороги. Наприклад, в сільській місцевості там, де дороги загального користування, повинні бути всюди тротуари і освітлення, згідно документів. Але ви знаєте, що ні того, ні іншого там немає. І ці люди в сірих фуфайках ідуть в темряві і потрапляють під колеса автомобілів. Це вже інша тема. Це вже і медицина, і шляховики, цим будуть займатися будівельники-дорожники.



«Главред»: Чи планується підвищення штрафних санкцій за перевищення швидкості?



Сергій Коломієць: На сьогоднішній день в результаті парламентських слухань прийшли до єдиного висновку і депутати, і ми згодні з тим, щоб накласти мораторій на закон, який прийнятий. Тобто, не підвищувати і не знижувати розмір штрафів. Ви знаєте, були спроби знизити, змінити і т.д. Вирішили залишити в такому вигляді, хоча в цьому законодавстві і є певні недоліки. Але суспільство повинно звикнути до цього законодавства, а потім вже можна покращувати, можна ще посилювати.

На сьогоднішній день посилення передбачається лише в одному випадку – в Кримінальному кодексі за керування в нетверезому стані, якщо сталося ДТП. Чому це відбувається? Тому що стався певний дисонанс: за керування в нетверезому стані карна відповідальність менша, ніж адміністративна. Тому депутати ініціативно внесли пропозицію підвищити санкції: якщо керуєш в нетверезому стані і скоїв ДТП, згідно Карного кодексу, не адміністративного. Адміністративне законодавство в бік посилення поки що змінюватися не буде.



Запитання із залу: Прокоментуйте два останніх VIP-ДТП, що сталися в Києві.



Сергій Коломієць: Ці ДТП - наїзди на пішоходів, і зважаючи на наслідки, перейшли в категорію кримінальних. Тому слідчі підрозділи займаються цими ДТП, вони повністю проводять всі дії, починаючи від оформлення місця ДТП, закінчуючи висновками. Висновки буде робити слідство, тому це запитання до слідчих органів.



Запитання із залу: Що буде робити ДАІ після того, як з 1 січня вступить в дію закон про підвищення відповідальності за хабарництво, чи будуть ліквідовані спецфонди ДАІ? Коли, нарешті, ДАІ почне піклуватися про створення позитивного іміджу?



Сергій Коломієць: На сьогоднішній день немає ніяких спецфондів ДАІ. Якщо торкнутися бюджетного законодавства, то раніше у нас був бюджет і позабюджет, бюджетні і позабюджетні кошти. Свого часу, коли ще Віктор Андрійович був прем’єром, він всі ці кошти назвали бюджетними, але бюджет складається з загального фонду і спеціального фонду. Це і є спеціальних фонд, який є повністю бюджетними грошами, всі гроші, які надходять до ДАІ, виходять з казначейства і використовуються тільки згідно із законодавством про бюджетні кошти, тобто якихось позабюджетних фондів і т.д. на сьогоднішній день ДАІ не має. Принаймні, на рівні Департаменту ДАІ таких фондів немає.

Що стосується позитивного іміджу ДАІ, я навіть зараз намагаюся цим займатися. Ми постійно думаємо про це, і працюємо над цим.



Читачка сайту «Главред» Татьяна (Ukraine, Kiev): Является ли нарушением парковка автомобиля на тротуаре? Я часто сталкиваюсь с ситуацией, когда авто полностью перекрывает тротуар, и обойти его можно только по проезжей части



Сергій Коломієць: Так, згідно Правил дорожнього руху парковка на тротуарі є порушенням. Разом з тим, зважаючи на те, що протягом десятків років місто Київ заганялося в далекі від нормативних умови, коли будувалися об’єкти притяжіння людей і не будувалося автостоянок, то пішли на маленький компроміс – домовилися з «Київпарксервіс», що вони роблять в центрі міста суцільну зону паркування.

Вони зобов’язалися обмежити місця для паркування автомобілів, відгородити під пішоходів, і вони частково. А ми, з свого боку, дозволили часткове паркування на тротуарах там, де це не заважає руху пішоходів.

Якщо паркування на тротуарі перешкоджає руху пішоходів, це порушення, яке треба карати. Але автолюбителі також з свого боку питають: «А де нам діватися?»



Читач сайту «Главред» Денис (Ukraine, Kiev): Після відповідей на запитання під"їдьте, будь ласка, до будівлі Верховної Ради. Біля неї на проїздній частині вул.Грушевського стоять авто нардепів з порушенням правил стоянки. Де штрафи, де евакуатори, де справедлисість, де Закон?



Сергій Коломієць: У нас в місті Києві створені умови, коли органи державної влади також не мають паркування. Тому ми закриваємо очі на паркування і біля супермаркетів, і біля органів влади однаково.



Запитання із залу: Московський міст – чи не найпроблемніший міст в місті Києві. Чи плануєте ви якимось чином організувати на ньому рух? Поділіться досвідом, як ви проїжджаєте через Московський міст?



Сергій Коломієць: Я переїжджаю південний міст, не Московський.

Я ніколи не їжджу по Московському мосту.

Що стосується організації руху по цьому мосту – над цим працює цілий інститут «Київпроект". Є багато напрацювань, але якщо світлофор працює 700 одиниць на смугу, то затори будуть. Якщо міст розрахований на певну кількість автомобілів, будуть затори. Треба будувати інші мости. Іншого шляху я не бачу.



Запитання із залу: Яка на сьогоднішній день ситуація із харабництвом серед працівників ДАІ?



Сергій Коломієць: В цьому році ми наказали менше людей, ніж в минулому. Покращилася дисципліна.

15-16% від загальної кількості наказаних – це так звана фотофіксація.

Звичайно, випадки хабарництва можуть бути. На сьогоднішній день нами виявлено 127 таких випадків з боку наших співробітників. Всі вони звільнені з міліції.

Але це процес двосторонній: той, хто дає, - злочинець, и той, хто бере, - злочинець. Виявлено 4 тисячі людей, які давали хабар. Карна справа порушена тільки по 121 факту. Прокуратура вважає, що це, начебто, нормально. Мовляв, це гарні хлопці, а той даїшник бере хабарі…

Давайте не створювати героїв з тих, хто дає хабарі і хто бере.

Не давайте хабарів, відповідайте за свої вчинки.



Запитання із залу: Коли буде запроваджений алкотест?



Сергій Коломієць: На сьогоднішній день ми ведемо його опробування. Крім того, що алкотести сертифіковані і Міністерством охорони здоров’я, і Держстандартом, сьогодні вони проходять апробацію з точки зору захисту інформації.

П’ять алкотестерів з’являться або перед Новим роком, або одразу після.

Коли сталося ДТП, ми маємо освідчити як мінімум двох людей. І ми вимушені везти їх до найближчого райцентру. А так результат можна буде отримати на місці.

Якщо людина за допомогою алкотестеру буде визнана як та, що перебуває у стані алкогольного сп’яніння, вона може оскаржити це або пройти експертизу у лікарні. Якщо людина відмовляється від алкотестера, ми її веземо, як і раніше. Якщо відмовляється і від цього, ми оформляємо відмову від освідчення. За це передбачена така сама відповідальність, як за керування автотранспортом у стані алкогольного сп’яніння.



Читач сайту «Главред» Виктор (Ukraine, Kiev): Когда у ГАИ не будет плана по нарушениям?



Сергій Коломієць: Насправді, в нас немає ніякого плану по порушеннях.

Працівник ДАІ має стояти там, де є необхідність в його діяльності – там, де є порушення. Якщо він стоїть там, де є порушення, а зі зміни приносить нуль, це свідчить про те, що людина працювала на кишеню. Тобто, люди зупиняються, але протоколи не складаються.

Тому в працівника ДАІ питають: що ти робив 8 годин? Приніс 10 протоколів – дякую, 15 – ще краще. Це не план.

Якщо протоколів немає, значить, він працював на свою кишеню або байдикував.

Працівник ДАІ повинен працювати на результат – на протокол, - а не на кишеню. Якщо він поставлений для нагляду в місці, де відбуваються ДТП, в кінці зміни він повинен відзвітувати про результат. Але плану немає.



Читач сайту «Главред» Санек (Ukraine, Simferopol): Недавно ехал по дороге Симферополь-Евпатория. И что вы думали ,вдруг откуда не возьмись (вернее из-за деревьев) появляется инспектор ГАИ. Неужели это борьба с нарушениями ПДД. Сотрудник ГАИ обязан стоять на открытой местности. Чтобы видели все водители, а не ловить нарушителей. Когда ГАИ станут помощниками водителей, а не карающим мечом?



Сергій Коломієць: Ми дуже добре знаємо обов’язки співробітників ДАІ, але не знаємо свої.

Дійсно, ми, йдучи назустріч людям, пишемо розпорядження, що не можна ховатися, хоча в усьому світі всі ховаються. Наприклад, в Німеччині 70% транспортних засобів підрозділу контролю автобанів не фарбовані.

Людина повинна пам’ятати, що кожної хвилини, кожної миті може бути зафіксоване її порушення. А якщо повідомляти, що через 3 кілометри стоїть Вася з жезлом, то ці три кілометри водій не буде порушувати ПДР, а проїде Васю – і далі понісся.

З одного боку, читач правий, а з іншого боку, нехай запитає в себе: порушував він ПДР чи ні? Якщо порушував, які різниця, звідки з’явився співробітник ДАІ?



Читач сайту «Главред» Виктор Васильев: Езжу очень аккуратно. Пошел в ГАИ оформлять техосмотр на Газель, работаю на маршруте, а там говорят за вами 2 штрафа по фотофиксации, оба по 480 грн. Говорю – покажите. А заплатите 39 гривень и мы вам дадим копии. Плачу, получаю копии. Смотрю - нарушения нет, просто фото моей машины. Оба постановления и суммы космических штрафов устанавливали рядовые!!!!! Даже не офицеры!!!! Начал начальнику объяснять, а он – обращайтесь в суд. А что значит – обратиться в суд - адвокату заплати, документы собери, а потом жди месяц суда. А машина без техосмотра стоит, детей кормить нечем. Одолжил и заплатил 960 гривен.

Поясните, почему в Николаеве, когда начали фотофиксацию, более 60% штрафов было выписано именно на водителей маршрутных микроавтобусов? Ведь не они являются основными нарушителями? Может это местное ГАИшное начальство устраняет конкурентов для крышуемых маршруток? У нас есть «неприкасаемые» машины которые открыто ездят с нарушением всех норм и правил, с заблокированными дополнительными сидениями аварийными выходами, их водители ничего не боятся, они могут нарушать любые правила, на них никогда не составляют протоколов т.к. отстёгивают ГАЙцам по 400 грн. ежемесячно.



Сергій Коломієць: 480? А за что 480? Нет такого штрафа.

Если есть координаты читателя…

Максимальный штраф – 340 гривен.



Читач сайту «Главред» Игорь (Ukraine, Kiev): Вопрос: скажите, пожалуйста, как специалист и субъект властных полномочий, какой из двух пунктов правил дорожного движения Украины (2009 г), с вашей точки зрения, является более весомым нарушением чем другой: п. 13.1 или 13.3 . Заранее признателен.



Сергій Коломієць: Порушення кожного пункту Правил може призвести до небезпечної ситуації і створити аварію. Якщо людина порушила правила обгону – як правило, при обгоні інтервал ніхто не міряє. Інтервал міряють при ДТП.

Якщо сталося ДТП – те, що стало причиною, те й важливіше.



